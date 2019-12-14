En İyi 11 Müzik İndirme Sitesi / 2020

Bilindiği üzere internet, bize birçok şey sunuyor. Sayabileceğimiz konu başlıklarının içerisinde bedava müzik deneyimi de bulunuyor. İnternette ücretsiz müzik indirme avantajı sunan birçok web sitesi bulabilirsiniz; ancak, hepsi yasal değil. Bu yüzden, güvenli ve ücretsiz olarak müzik indirebileceğiniz siteler arıyorsanız yazımıza bir göz atmanızı tavsiye ederiz. Çünkü bu yazımızda sizlere yasal ve güvenli müzik indirme deneyimi sunan web sitelerini listeledik.

SoundCloud, sınırsız müzik yayını yapmanıza ve ücretsiz şarkı indirmenize izin veren popüler müzik sitelerinden biridir. Aslında, online olarak, ücret ödemeden deneyimleyebileceğiniz en iyi Spotify alternatifi olarak da görülüyor.

Bu çevrimiçi müzik akışı topluluğunda içerik, bağımsız sanatçılar ve ünlü müzisyenler tarafından yükleniyor. Şarkıları, arama çubuğundaki grup veya sanatçı etiketleriyle arayabilirsiniz.

Ancak, SoundCloud‘daki tüm müzikler ücretsiz değil ve bazı parçaları almak içinse sitenin Facebook sayfasını beğenmenizi gerekiyor. Yine de birçok müziği, hemen altındaki Ücretsiz İndir düğmesine basarak anında indirebilirsiniz.

Bu müzik sitesi Alabama Shakes, The Civil Wars ve Imagine Dragons gibi grupların popülaritesinin ardında varlığını sürdürüyor. ReverbNation, çeşitli türleri bulunduran, en iyi ücretsiz müzik indirme sitelerinden biridir, ancak koleksiyonları pop, alternatif ve hip-hop ile ünlüdür.

Şu anda bu site yaklaşık 4 milyon sanatçıya, etikete ve kullanıcıya hitap ediyor ve etkileyici kataloğu ile müzikseverlere harika bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Daha fazlasını keşfetmek isteyenler, müzik sitelerinin beraberindeki Discover (Keşif) bölümünden bu deneyimi yaşayabilir.

Reverbnation’da ücretsiz şarkı nasıl indirilir?

Reverbnation’da ücretsiz şarkı indirmek için arama sayfasına gidin. Sol tarafta, Free MP3s Required‘in (Gerekli Ücretsiz MP3’ler) yanındaki kutuyu işaretleyin ve Refine Results‘a (Sonuçları Hassaslaştır) tıklayın.

Bedava müzik sağ tarafta listelenir. Herhangi bir albümün adına tıkladığınızda, ücretsiz indirilebilir şarkıların önünde küçük bir indirme simgesinin bulunduğu yeni bir sayfa açılır. İndirme butonuna tıklayın ve müziğinizin tadını çıkarın.

Jamendo Music’e yüklenen şarkılar Creative Commons lisansı ile korunmaktadır; bu, web sitesinde sunulan müziği güvenle indirebileceğiniz anlamına gelir. Bu sitede yer alan tüm içerik bağımsız müziktir, bu nedenle genel parçaları bulmak için kullanıyorsanız, muhtemelen başka bir yere bakmak veya para ödemek zorunda kalacaksınız.

Jamendo, müzik meraklıları için en uygun olanıdır çünkü düzenli olarak güncellenen iyi ayarlanmış çalma listeleri ve radyo istasyonları vardır. Video, reklam veya filminiz için müzik lisansı almak istiyorsanız, bu site size uygun fiyatlarla zengin bir koleksiyon sunar.

SoundClick, müziği doğrudan sanatçının web sitesinden indirmek için en iyi yerdir. Platformda ücretsiz müzik sunan birçok sanatçı da mevcut. Ayrıca lisanslı şarkıları satın alabilir veya yasal olarak bedava indirebilirsiniz.

Orada bulunan geniş şarkı koleksiyonunu türlere göre keşfedebilir, web sitesine kaydolduktan sonra, müzikleri gereksinimlerinize göre başka bir yere aktarabilir veya indirebilirsiniz.

Bu ücretsiz müzik indirme web sitesi biraz dağınık olmasına rağmen, özel radyo istasyonları oluşturmak, forumdaki diğer dinleyicilerle etkileşimde bulunmak ve en sevdiğiniz SoundClick sanatçılarınız hakkında daha fazla şey okumak gibi harika özellikler sunuyor

Kişiselleştirilmiş e-kartları doğum günü, sevgililer günü veya parti gibi özel metinlerle ve SoundClick’te seçtiğiniz herhangi bir arka plan müziği gibi temalarla sevdiklerinize postalamanızı sağlayan bir özellik de mevcut.

Audiomack, onu en iyi SoundCloud alternatifi yapan kullanıcı dostu bir arayüze sahip yeni ortaya çıkan bir müzik paylaşım platformudur. Bu ücretsiz müzik indirme web sitesi, sanatçılar, etiketler ve müzik tutkunları için harika müzikler sunan bir merkezdir.

Mükemmel şarkılar keşfetmenize yardımcı olacak Trending, En İyi Şarkılar ve En İyi Albümler gibi iyi kategorize edilmiş bölümlere sahiptir. Popüler müzik bölümü, genç nüfus arasında oldukça popüler olan ve gerçek zamanlı olarak listelenen en sıcak Hip Hop, Elektronik ve Reggae müzik türlerine sahiptir.

Audiomack’teki şarkıların tümü ücretsiz değildir, ancak çoğu sanatçı parçalarını ve remiks müziğini ücretsiz indirme seçeneği sunar. Bunun dışında, web sitesinden veya ücretsiz iOS ve Android uygulaması üzerinden, telefonlarınızdan sınırsız sayıda şarkı aktarabilir ve ritmin tadını çıkarabilirsiniz.

Amazon Prime abonesiyseniz, herhangi bir cihazda yayınlayabileceğiniz milyonlarca ücretsiz müzik indirmesine erişebilir ve çevrimdışı dinleme için müziklerinizi saklayabilirsiniz. Bu avantajlardan yararlanmak için biraz para ödemeniz veya deneme seçeneğini kullanmanız gerekmiyor.

Amazon’un web sitesinden ücretsiz olarak müzik dinlemenin, bilmeniz gereken başka bir yolu daha var. Dijital Müzik bölümündeki şirketin ücretsiz müzik sayfasını ziyaret ederseniz, indirebileceğiniz şarkıları görürsünüz. Bu şarkıları indirmek için düzenli bir Amazon hesabına ihtiyacınız olduğunu lütfen unutmayın. Şarkıları normal bir öğe gibi alışveriş sepetine de kaydedebilir ve istediğiniz tüm şarkıları almak için sadece bir kez göz atabilirsiniz.

Audio Archive’nin sesli bölümü, sadece ücretsiz müzik sunmakla kalmıyor, aynı zamanda sesli kitaplar, podcast’ler, radyo programları ve canlı müzik deneyimi de sunuyor. Ses kütüphanesinde, 2 milyondan fazla ücretsiz dijital ses dosyası var.

Şarkılar iyi bir şekilde kategorize edilmemiş olsalar da, müzik severler mevcut ses parçalarını yayın yılı, yaratıcı, dil ve en çok görüntülenen medya türü ve konu gibi diğer filtrelere göre sıralayabilir. Bu kategoriler biraz kafa karıştırıcı olabilir, ancak yeterince arama yaptıktan sonra, bazı şaşırtıcı şarkılar bulabilirsiniz.

Her türlü sanatçıdan ücretsiz müzik indirmeleri ve hatta Ed Sheeran, John Mayer, Coldplay ve Kendrick Lamar’dan gelen dünyaca ünlü şarkıları bile bulabilirsiniz. Sitenin en iyi özelliği, MP3 ve OGG gibi çoklu dosya formatlarında ücretsiz müzik indirebilme deneyimi sunmasıdır.

Last.fm, 2002’de kurulduğunda, başlangıçta bir internet radyo istasyonu olarak işlev gördü. Ancak 2005 yılında, Audioscrobbler siteyi kabul etti.

Kullanıcıların müzik zevkine ve dinleme alışkanlıklarına göre özelleştirilmiş kişisel profiller oluşturmak için farklı medya oynatıcılarından ve müzik akışı web sitelerinden veri toplayan bir müzik öneri sistemi uyguladı.

Birçok kullanıcı tarafından bilinmeyen şey, Last.fm’in ücretsiz şarkı indirmek için en iyi müzik sitelerinden biri olduğu. İndirilebilir şarkıların listesini sayfanın altındaki “Bedava Müzik İndirmeleri” bağlantısını kullanarak veya buraya tıklayarak kontrol edebilirsiniz.

CCTrax‘taki şarkılar Creative Common müziği olarak mevcut, bu yüzden bu platformdan müzik indirmek ücretsiz ve güvenli. Web sitesi lisans, tür, etiket ve sanatçıya göre müzik arayabileceğiniz güzel bir düzen içeriyor.

Ancak, site Electronica, Dub, Techno, Ambient, vb. birkaç kategoride çevrimiçi şarkılar sunar. Yine de, bir hesap oluşturmadan melodileri dinleyebilir veya indirebilirsiniz. Ayrıca tüm albümü aynı anda alma seçeneği de sitede bulunan özelliklerden biri.

YouTube, sınırsız video akışı sunan, internet üzerindeki en büyük sitelerden biridir ve çoğumuz da içinde neredeyse her türlü müziği bulunduğundan, bunu bir müzik akışı hizmeti olarak da kullanırız.

Ama bu siteyi listemizin sonlarına doğru koymamızın nedeni, YouTube’dan bedava şarkı almanın zor olması. YouTube’daki tüm şarkılar indirilebilir değil, ancak bir Creative Commons lisans filtresi var ve istediğiniz türü ayarlayarak şarkıları arayabilirsiniz.

CC lisanslı müzik parçalarını indirmek ücretsiz ve güvenlidir ancak lisans şartlarına bağlı olarak, videonuzu veya başka herhangi bir platformda kullanmadan önce sanatçıyı kredilendirmeniz gerekebilir.

Amazon’un web sitesinde olduğu gibi, Google Play Store da ücretsiz ve yasal müzik indirme kaynağınız olabilir. Birçok sanatçı müziğini farklı platformlarda ücretsiz yayınlar ve Google’ın ücretsiz olarak sunduğu teklifler de bunun bir parçasıdır. Lütfen, freebies’i almak için kendisine bağlı, aktif ödeme moduna sahip bir Google hesabınız olması gerektiğini unutmayın. Ücretsiz içeriğin kapsamının coğrafi konumunuza göre değişebileceğini deunutmayın.

Google Play Store’un Müzik bölümüne gitmeniz ve arama kutusuna “ücretsiz müzik” yazmanız yeterli; bu, müziği farklı bölümlerde listeleyecektir: Şarkılar, Sanatçılar ve Albümler. Daha fazla ücretsiz müzik seçeneği edinmek için “Daha Fazla Gör” düğmesini tıklayabilirsiniz.

Ücretsiz Müzik Dinle !

Apple Music, Prime Music, Spotify, vb. premium müzik akışı servisleri de şarkı dinlemek ve indirmek için ücretsiz denemeler sağlar; Onları da deneyebilirsiniz.

Tamamen ücretsiz çözümlere geri dönüş yapan yukarıdaki liste, sınırsız sayıda şarkı bulabileceğiniz ve hiçbir ücret ödemeden kullanabileceğiniz en iyi kaynakları içerir. Ancak, bu platformlardaki tüm müzik parçalarının ücretsiz olmadıklarını, bazılarının ücretsiz olduğunu ve sadece ücretsiz müzik akışınu bulundurduklarını açıklığa kavuşturmakta fayda var. Umarız yazımız size yararlı olmuştur.

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