Huawei, son dönemde en çok satan akıllı telefon markalarından biri olarak biliniyor. Google servislerini kullanamamasından dolayı, satışlarının düşmesi beklense de şu an için ülkemizde de hala uygun fiyatlı Huawei telefon modellerinin tercih edildiğini görüyoruz. Bu yazımızda tercih edebileceğiniz en iyi 1500 TL altı Huawei telefonlar için paylaşımlar yapacağız. Bakalım markanın uygun fiyatlı modelleri hangileri?

En İyi 1500 TL Altı Huawei Telefonlar Özellikleri ve Tasarımları

Listemizde geçmeden önce ufak bir detayı eklemek gerekecek. 1500 TL altı Huawei telefonlar listemizde, genelde yeni modelleri sunmaya çalışacağız. Listemizi ona göre belirledik. Bunu belirterek telefonlara geçelim.

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Huawei Y5 2019

İddialı bir fiyat performans serisi akıllı telefon modeli olan Huawei Y5 2019, son yıllarda en çok satan modellerden biri oldu. Özellikle fiyatı ile dikkat çeken telefon giriş seviyesi bir model. Hemen tasarımdan başlayalım.

Tasarım

Biraz kalın çerçeveler kullanan model, çentik alanı tasarımıyla geliyor. Telefonun üst kısmında su damlası çentik alanı bulunuyor. Fakat her ne kadar çentik alanı bulunan bir telefon sunulmuş olsa da aslında çerçevesiz modellerden biraz uzak bir telefon tasarımı söz konusu. Alt kısımda Huawei yazısının yer aldığı parmak ucu kadar çerçeve var.

Aynı şekilde yanlar ve üstlerde de bu durum dikkat çekiyor. Arka kısma geçtiğimiz zaman köşede tek kameranın bulunduğu ve flaş ışığının da içerisinde yer aldığı bir telefon görüyoruz. Kahverengi suni deri arka kapak seçeneği ve kaplama arka kapak seçeneği gibi artıları bulunan seri, genel olarak iyi sayılabilecek bir tasarımla geliyor.

Ölçüler: 147.13 mm X 70.78 mm X 8.45 mm Ağırlık: 146 gram

Ekran Özellikleri

Ekran kısmında IPS LCD panel kullanılıyor. 5.71 inçlik ekran panelinin 720 X 1520 piksel çözünürlük değerine sahip olduğunu görüyoruz. 295 PPi piksel yoğunluk değerinin sunulduğu akıllı telefonun %77.62 ekran gövde oranı var. Giriş seviyesi bir ekran modeli karşımızda.

Teknik Özellikler

Ekranda olduğu gibi teknik özellikler kısmında da giriş seviyesi bir akıllı telefon karşımıza çıkıyor. Huawei Y5 2019 modelinin içerisinde MediaTek MT6761 yani Helio A22 serisi işlemciler yer alıyor. 4 çekirdek işlemci Quad-Core 2.0 GHz ARM Cortex-A53 çekirdeklerine sahip.

12 nm üretim sürecinden geçen işlemciler yanında PowerVR GE8320 serisi grafik birimi bulunuyor. 2 GB RAM bellek miktarına da yer verilen akıllı telefonun, depolama alanı kısmında ise 16 GB ile 32 GB olmak üzere iki farklı depolama alanı seçeneği sunduğunu ekleyelim.

AnTuTu Puanı: 63.000

Kamera Özellikleri

Huawei genelde kamera konusunda iddialı bir akıllı telefon markası olarak değerlendiriliyor. Bu modelde de sınıfına göre ideal bir kameraya yer verilmiş durumda. Telefonda 13 MP değerinde f/1.8 diyafram açıklığında tek bir kamera var. Full HD 30 fps çekim yapabilen kameranın ön kısımda ise 5 MP değerinde f/2.2 diyafram açıklığına sahip olan bir kamera ile tamamlandığını görüyoruz. Bu kamera 720p çekim yapabiliyor.

Pil

Hızlı şarj desteği yok Micro-USB üzerinden şarj sunuluyor ve 3020 mAh değerinde bir bataryaya yer veriliyor.

İşletim Sistemi

Android 9 işletim sistemi tabanında EMUI 9 arayüz sürümü.

Fiyat

Fiyat konusunda 950 TL ile 1000 TL arasında satış rakamları sunuluyor. Açıkçası telefonu satın almaya karar verirseniz, biraz araştırmanızı öneriyoruz. Fiyat konusunda kampanyalara denk gelebilirsiniz. Sürekli kampanyalara dahil olan bir model.

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Uygun fiyatlı Y serisinden başladığımıza göre Y serisinden devam edelim. Bu alanda en çok tercih edilen ve fiyatı uygun olan akıllı telefon modellerinden birisi de Huawei Y6 2019 modeli. Başarılı model hem tasarım kısmında güncellenmiş hem de teknik özellikler kısmında.

Tasarım

Y5 modeline göre tasarım çok daha başarılı. Yine bu modelde de su damlası çentik alanının kullanıldığını görüyoruz. Fakat bu modelde hem çerçeveler daha ince hem de çentik alanının çevresi daha kibar duruyor. Genel olarak oval hatların öne çıktığını ve çerçevelerin inceltildiğini görüyoruz. Sınıfına göre gerçekten başarılı olarak gösterebileceğimiz bir ekran tasarımı söz konusu.

Arka kapak kısmına geçtiğimiz de yine Y5 modeline benzer bir yapı karşımıza çıkıyor. Bu kez kamera alanı biraz daha kibar tutulmuş durumda. Biraz daha inceltilen kamera alanı içerisinde tek bir kamera kullanıldığını görmek mümkün oluyor. Kameranın hemen altında ise flaş ışığı yer alıyor. Bu kez flaş ışığı kamera alanının dışında.

Ölçüler: 156.28 mm X 73.5 mm X 8 mm Ağırlık: 150 gram

Ekran Özellikleri

1500 TL altı Huawei telefonlar arasında sunacağımız modellerde genelde çok yüksek ekran özellikleri göremeyeceğiz. Bu modelde de ideal olarak sayabileceğimiz ekran özellikleri var.

Y6 2019 modelinin ekranı 6.09 inç. Yine IPS LCD panelin kullanılacağı akıllı telefonun çözünürlük değeri kısmında ise 720 X 1560 piksel sunuluyor. Bu özelliklerle beraber sunulan piksel yoğunluk değeri ise 282 PPi olarak açıklandı. Ekran gövde oranı ise %78.82.

Teknik Özellikler

Yine uygun fiyatlı akıllı telefon modellerinde gördüğümüz MediaTek Helio A22 serisi işlemcileri kullanılmış. 4 çekirdekli işlemi Quad-Core 2.0 GHz ARM Cortex A53 çekirdeklerine yer veriyor.

Grafik birimi kısmında ise PowerVR GE8320 serisinin kullanıldığını belirtelim. RAM bölümüne baktığımız zaman da 2 GB RAM seçeneği öne çıkıyor. 32 GB depolama alanı da standart özellikler arasında.

AnTuTu Puanı: 65800

Kamera Özellikleri

Tek arka kameranın kullanıldığı akıllı telefon, 13 MP değerinde tek arka kamerasında f/1.8 diyafram açıklık değeri sunuyor. Full HD çekim yapabilen arka kameranın yanında ön kamera kısmında ise 8 MP kameranın sunulduğu ve f/2.0 diyafram açıklık değerinin olduğunu görüyoruz. Ön kamera da Full HD çekim yapılabilmesine olanak sağlıyor.

Pil

Hızlı şarj sunulmuyor. Micro-USB ile 3020 mAh değerinde batarya.

İşletim Sistemi

Android 9 işletim sistemi üzerine kurulu olan EMUI 9.0.

Fiyat

1000 TL ile 1100 TL arasında değişen fiyatlar var.

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1500 TL altı Huawei telefonlar listesinde mutlaka yer alması gereken modellerden birisi olan P Smart 2019, en çok sorulan akıllı telefonlardan birisi. İlk P Smart modelinin güncellenmiş versiyonu olan seri, listemiz için de fiyat konusunda tam sınır modelleri arasında yer alıyor.

Tasarım

Yenilikçi bir tasarıma sahip olan yeni akıllı telefon modelinde özellikle çerçevelerin çok daha inceltildiğini görmek mümkün oluyor.

Ekran kısmında su damlası çentik alanı öne çıkıyor ancak diğer modellere göre çok daha dar çerçeveler söz konusu. Özellikle alt kısımda kullanılan çerçeve alanının bu modelde çok daha dar hale getirildiği görülüyor.

Alt kısımda yer alan çerçevenin daraltılmasıyla beraber burada yer alan yazının kaldırıldığını da eklemek gerekiyor. Arka kısma geçtiğimiz zaman, amiral gemisi akıllı telefonların tasarımına benzeyen bir tasarım karşımıza çıkıyor.

Yine bu modelin de tıpkı amiral gemisi akıllı telefonlarında olduğu gibi geçişli renk sunmakta. Köşeye konumlandırılmış olan çift arka kameranın orta kısımda ise parmak izi sensörleri ile desteklenmiş.

Ölçüler: 155.2 mm X 73.4 mm X 7.95 mm Ağırlık: 160 gram

Ekran Özellikleri

Ekran özellikleri kısmında biraz daha iyi bir telefon söz konusu. Özellikle çözünürlük değeri kısmında, giriş seviyesi akıllı telefon modellerinden orta segment akıllı telefon modellerine doğru bir geçiş var.

6.21 inç ekranlara sahip olan yeni akıllı telefon, 1080 X 2340 piksel çözünürlük değeri sunuyor. IPS LCD ekran panelinin de dikkat çektiği modelin, 415 PPi değerinde piksel yoğunluk değeri bulunuyor. Bu değerde zaten genel olarak görüntü kalitesinin artmasını sağlamakta. Ekran gövde oranı ise %82.66.

Teknik Özellikler

Akıllı telefonlarında kendi işlemci modellerini kullanan Huawei’nin bu modelde de kendi işlemcilerini kullandığını görüyoruz. Kirin 710 serisi işlemcilerini kullanan akıllı telefon, 2.2 GHz saat hızına sahip. 8 çekirdekli işlemci Quad Core 2.2 GHz ARM Cortex A73 çekirdeklerini kullanıyor. İkinci kısımda ise Quad Core 1.7 GHz ARM Cortex A53 işlemci kümeleri yer alıyor.

Yardımcı işlemci olarak i7 işlemcilerine de sahip olan P Smart 2019, grafik birimi kısmında ise Mali G51 MP2 modeliyle karşımıza çıkıyor. Açıkçası grafik birimi kısmında da iddialı bir akıllı telefon ile karşı karşıyayız. 12 nm üretim sürecinden geçen işlemcilere yardımcı olarak RAM kısmında ise 3 GB RAM bellek miktarına yer veriliyor. 64 GB depolama alanı da 3 GB RAM ile sunulmakta.

AnTuTu Puanı: 159.100

Kamera Özellikleri

Arka kısımda 13 MP f/1.8 diyafram açıklık değerine sahip olan ana kamera var. Full HD 60 fps çekim yapabilen arka kameraya 2 MP değerinde derinlik sensörü eşlik ediyor.

Ön kısımda da portre modu gibi destekleri bulunan 8 MP değerinde bir kamera kullanılıyor. Bu kameranın diyafram açıklık değeri de f/2.0. Ön kameranın çekim kalitesi Full HD.

Pil

2A hızlı şarj desteği sunuluyor. Şarj için yine Micro-USB kullanılıyor. Batarya kapasitesi ise 3400 mAh.

Fiyat

1400 TL ile 1500 TL arasında değişen satış fiyatları var. Telefonun e-ticaret sitelerinde sürekli olarak kampanyalarının düzenlendiğini eklemek gerekiyor.

Huawei P Smart

Yenilenmiş olan P Smart 2019 modeline yer verip, uygun fiyatlı Huawei akıllı telefon modelleri içerisinde ilk P Smart modeline yer vermemek olmaz. Zaten bu modelin gördüğü ilgiden sonra marka modeli güncellemeye karar verdi.

Tasarım

Telefonun tasarımı eski tip bir tasarım. Yeni modellerde olduğu gibi çentik alanının sunulduğu bir tasarım beklememek lazım. Bu modelin ön kısmında çerçeveli bir yapı söz konusu. Üst kısımda ve alt kısımda çerçeve alanları var.

Yan kısımlarda ise çerçeve alanının olmadığı görülüyor. Yine de genel olarak tasarımın eski serilerde kalan tasarım modellerinden biri olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Arka kısma bakıldığı zaman ise anten çizgileri dikkat çekiyor. Hem üst kısımda hem de alt kısımda anten çizgileri kullanılmış. Çift kamera üst kısımda bağımsız olarak kullanılmış.

Diğer modellerin aksine kameralar dikine değil yan yana sıralı. Hemen yanlarında da bir flaş ışığı var. Arka kısımda tasarımı tamamlayan detay parmak izi sensörleri.

Ölçüler: 150.1 mm X 72.05 mm X 7.45 mm Ağırlık: 143 gram

Ekran Özellikleri

Orta segment bir akıllı telefon ekranı bulunan modelde 5.65 inçlik ekran paneline yer veriliyor. 1080 X 2160 piksel çözünürlük değeri sunan ekran, IPS LCD teknolojisinde. PPİ değeri ise 427 PPi olarak açıklandı. Ekran gövde oranı ise %76.17.

Teknik Özellikler

Telefonda eski Kirin modeli kullanılıyor. Kirin 659 işlemcilerine yer verilen model, 8 çekirdekli işlemcilerle beraber 2.36 GHz saat hızına ulaşabiliyor. İşlemcilerde Quad core 2.36 GHz ARM Cortex A53 çekirdekleri ve Quad Core 1.7 GHz ARM Cortex A53 çekirdeklerine yer veriliyor.

Grafik birimi kısmında ise Mali T830 MP2 grafik birimi karşımıza çıkıyor. 16 nm üretim teknolojisine sahip olan işlemci, 3 GB ve 4 GB RAM seçenekleri ile destekleniyor. Depolama alanı da RAM seçimine göre değişiklik gösteriyor. 32 GB ve 64 GB depolama alanı seçenekleri var.

AnTuTu Puanı: 88.300

Kamera Özellikleri

P Smart 2019 akıllı telefonları arka kısımda çift kamera sunuyor. 13 MP değerinde bir ana kamera var ve bu kamera f/2.0 diyafram açıklık değerine sahip.

Full HD 30 fps çekim yapabilen ana kamera 2 MP derinlik kamerası ile destekleniyor. Ön kısımda kullanılan kamera ise 8 MP Full HD çekim yapabilen tek bir kamera. Portre modu desteği bulunan bu kameranın diyafram açıklık değeri f/2.0.

Pil

Hızlı şarj desteğinden yoksun olan akıllı telefon Micro-USB üzerinden şarj oluyor. 3000 mAh değerinde bataryanın yer aldığını da söyleyelim.

İşletim Sistemi

Kutudan Android 8 işletim sistemiyle beraber çıkıyor ancak Android 9 güncellemesi aldı.

Fiyat

1300 TL ile 1400 TL arasında değişiklik gösteriyor.

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Y7 modelinin Pro versiyonu olan Huawei Y7 Pro 2019 akıllı telefonları, 1500 TL altı Huawei telefonlar arasında tercihe göre seçilebilecek bir model. Yani bu telefonun ana versiyonunu ya da Pro modelini seçmek, tamamen size kalmış.

Tasarım

Telefon tasarım kısmında yine su damlası çentik alanını başrol oyuncusu yapıyor. Çerçeveleri de oldukça dar akıllı telefonlardan biri olan yeni model, alt kısımda Huawei yazısının yer aldığı bir çerçeve alanı sunuyor ve bu çerçeve alanı, genel olarak telefonun çerçevelerinin genişlemesine neden olmuş.

Arka kısımda ise üst üste sıralı çift arka kamera kullanılmış. Arka kısımda geri kalan tasarım oldukça sade bir tasarım.

Ölçüler: 158.92 mm X 76.91 mm X 8.1 mm Ağırlık: 168 gram

Ekran Özellikleri

Serisine göre daha geniş bir ekran kullanan Pro, 6.26 inç panelle beraber geliyor. 6.26 inçlik panel, IPS LCD teknolojisinde. Piksel yoğunluk değeri ise 269 PPi. Ekran gövde oranı ise %79.62.

Teknik Özellikler

Başarılı telefon için seçilen işlemciler, tanıtım sırasında da sürpriz olmuştu. Genelde MediaTek işlemcileri ve kendi işlemcileri olan Kirin işlemcilerini tercih eden Huawei, bu modelde ise Qualcomm üretimi olan işlemcileri tercih etti. Serinin içerisinde yer alan işlemciler Snapdragon 450. 8 çekirdekli işlemci 1.8 GHz saat hızı sunuyor.

Tek kümeleme sunan işlemci Octa Core 1.8 GHz ARM Cortex A53 çekirdeklerine yer veriyor. Grafik birimi kısmında ise Adreno 506 grafik birimi kullanılıyor. İşlemci performansının çok yüksek olmadığını söylemek yanlış olmaz. 14 nm üretim sürecinden çıkan işlemcilerin yanında sunulan RAM bellek miktarı ise 3 GB RAM. Depolama alanı da buna bağlantılı olarak 32 GB.

AnTuTu Puanı: 73.300

Kamera Özellikleri

Kamera kısmında ana arka kameranın 13 MP değerinde olduğunu ve diyafram açıklık değerinin de f/1.8 olduğunu görüyoruz. Bu kamera ile Full HD 30 Fps çekim yapılabiliyor. İkinci kamera kısmında ise 2 MP değerinde derinlik algısı kamerası dikkat çekiyor.

Bu modelin kamera konusunda asıl dikkat çeken detayı ön kameralar. Diğer modellerden farklı olarak bu modelde 16 MP tek bir kamera kullanılıyor. Ön kamerada Full HD çekim yapılabiliyor.

Pil

2A hızlı şarj desteğine sahip olan Y7 Pro 2019, 4000 mAh değerinde batarya ile geliyor.

Fiyat

Telefonun fiyatı 1200 TL ile 1300 TL arasında değişiklik göstermekte.

Listede Hangi Modeli Öneriyoruz?

Listemizde yer alan akıllı telefonları sıraladık. Bunun dışında liste içerisinde de bir öneri isteyen kullanıcılar için bizim seçtiğimiz modelin Huawei P Smart 2019 modeli olduğunu belirtelim. Hem arada çok büyük bir fiyat farkı yok hem de tasarım ve teknik özellikler biraz daha iyi.

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Ayrıca güncelleme desteği konusunda da P Smart 2019 modeli daha uzun süre destek alacak telefonlardan bir tanesi olarak biliniyor. Tabii ki listede yer alan en pahalı modelde bu model. Burada tercih size ve bütçenize kalıyor.

1500 TL altı Huawei telefonlar için listemizde yer verdiğimiz modeller bunlar. Genelde yeni modellere yer verdik. Siz de önerilerinizi ya da uygun fiyatlı huawei akıllı telefonları için sorularınızı yorum bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz. Listelerimize yeni modellerle devam edeceğiz.