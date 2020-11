En İyi 22 Orijinal Netflix Dizisi – Bu Diziler Kaçmaz!

Lilyhammer, 2012’de yayın hizmetindeki ilk Netflix dizisi olarak yayınlandı. Pek bir etki yaratmadı ama bu gösteri sadece bir başlangıçtı. O zamandan beri, bir sürü orijinal Netflix dizisi üretildi ve Netflix’in abone tabanını güçlendirmeye yardımcı oldu.

Yeni bir Netflix abonesiyseniz veya sadece yeni bir şeyler arayanlardansınız, izleyebileceğiniz en iyi orijinal Netflix dizilerinden bazılarını seçtik. Liste son derece çeşitli ve gençler için yapılan şovlardan en yetişkin komedi ve dramalara kadar her şeyi kapsıyor. Hadi başlayalım!

Öncelikle Netflix Orijinali Nedir ?

Popüler inanışın aksine, bir Netflix orijinali mutlaka Netflix tarafından sıfırdan oluşturulmuş bir şov değildir. Netflix orijinali, bir dizinin dünya çapında veya belirli ülkelerde özel olarak Netflix’te izlenebileceği anlamına gelir.

Netflix orijinalleri genellikle üç kategoriden birine girer. İlki, Netflix’in kendisi tarafından yaptırılan ve üretilen bir şov. Bunun gibi şovlar arasında Orange Is The New Black, Bloodline ve BoJack Horseman gibi diziler yer alıyor.

Bir Netflix orijinali aynı zamanda farklı bir ağ tarafından üretilen ve ilk kez televizyonda yayınlanan ve ardından bu ağ dağıtım haklarını yayın devine satan bir şov da olabilir. Dağıtım hakları küresel, uluslararası (ana ülkenin dışında) veya belirli ülkelere bağlı olabilir.

Buna bir örnek, The End of the F*ing World dizisidir. İngiltere’de Kanal 4’te ilk kez sahneye çıktı ve uluslararası hakları daha sonra Netflix’e satıldı. Bu nedenle, gösteri, İngiltere dışında, yayın devinin sunduğu tüm ülkelerde bir Netflix orijinali olarak pazarlanıyor.

Son olarak, Netflix orijinalleri, farklı bir ağ tarafından iptal edildikten sonra bir akış hizmeti tarafından alınan gösteriler de olabilir. Örneğin, Black Mirror‘ın ilk iki sezonu İngiltere’de Kanal 4‘te ilk kez sahneye çıktı ve ardından ağ gösteriden vazgeçti. Netflix daha sonra şu ana kadar üç sezonu daha aldı ve yayınladı.

Mutlaka İzlemeniz Gereken 22 Orijinal Netflix Dizisi

1- Orange Is The New Black

2- Mindhunter

3- Russian Doll

4- The End of the F***ing World

5- Unbreakable Kimmy Schmidt

6- Master of None

7- Bloodline

8- Narcos

9- Stranger Things

10- BoJack Horseman

11- The Witcher

12- Big Mouth

13- I Think You Should Leave

14- Chilling Adventures of Sabrina

15- Glow

16- Altered Carbon

17- Castlevania

18- Nailed It!

19- Mystery Science Theatre 3000

20- Black Mirror

21- Black Summer

22- Dead to Me

Editörün notu: En iyi orijinal Netflix dizilerinin bu listesini, yeni şovlar yayınlandıkça düzenli olarak güncelleyeceğiz.

1- Orange Is The New Black

İlk yayınlanma tarihi: 2013

Sezon sayısı: Yedi

Bölüm sayısı: 91

Hala üretimde mi: Hayır

IMBd derecesi: 8.1

Çok popüler olduğu için muhtemelen bu orijinal Netflix dizisi hakkında bir iki şey duymuşsunuzdur. Geçmişte işlediği suçlardan dolayı bir kadın hapishanesine düşen ayrıcalıklı bir New Yorklu etrafında dönen bir hikayeyi anlatıyor. Eski bir arkadaşıyla yeniden bir araya geldiği parmaklıklar ardında, bir buçuk yıl hapis cezasına çarptırılıyor.

Orange Is The New Black, popüler TV şovları Weeds’in yaratıcısından bir komedi-dram. Pek çok övgü aldı ve en çok izlenen Netflix orijinal dizileri arasında yer alıyor. Daha fazla bilgi edinmek için yukarıdaki fragmana bir göz atın.

2- Mindhunter

İlk yayınlanma tarihi: 2017

Sezon sayısı: İki

Bölüm sayısı: 19

Hala üretimde mi: Hayır

IMBd derecesi: 8.6

Bu Netflix orijinali 1970’lerde geçiyor ve seri katillerle röportaj yapan FBI ajanları etrafında dönüyor. Amaçları, nasıl düşündüklerini anlamak ve sonra bu bilgiyi açık vakaları çözmek için kullanmaktan ibaret. İzleyebileceğiniz en iyi Netflix şovlarından biri olsa da, biraz karanlık ve ürkütücü olduğu için herkese hitap edeceğini söyleyemeyiz.

Bu psikolojik gerilim filmi, David Fincher (House of Card) ve Charlize Theron tarafından üretildi. Dizi beklemeye alındı, bu nedenle yeni sezonun ne zaman yayınlanacağına veya yayınlanmayacağına dair bir bilgi bulunmuyor.

3- Russian Doll

İlk yayınlanma tarihi: 2019

Sezon sayısı: Bir

Bölüm sayısı: Dokuz

Hala üretimde mi: Evet

IMBd derecesi: 7,9

Bu Emmy adayı Netflix orijinal dizisi, “Groundhog Day” zaman döngüsü öncülüne yeni bir yorum getiriyor. Dizinin ortak yapımcılığını üstlenen Natasha Lyonne, 36. doğum günü gecesini defalarca yeniden yaşayan bir kadın olarak rol alıyor.

Bu komedi dizisinin temel fikri yeni olmasa da, Russian Doll hala komik olmayı başarıyor ve Lyonne, bu durumun başına geldiğine inanamayan baş karakter olarak sahiden de mükemmel.

4- The End Of The F***king World

İlk yayınlanma tarihi: 2017

Sezon sayısı: İki

Bölüm sayısı: 16

Hala üretimde mi: Hayır

IMBd derecesi: 8.1

Netflix’teki en garip gençlik programlarından biri olan The End of the F * ing World, psikopat olduğunu düşünen 17 yaşındaki James’i konu alıyor. James, hayvanları öldürmekten sıkıldıktan sonra, birini öldürmeyi denemeye karar veriyor.

James ise onunla İngiltere’yi dolaşmaya ikna eden asi genç Alyssa’yı hedef alıyor. Bunun onu öldürmek için iyi bir fırsat sağlayacağını düşünen James, oldukça bocalıyor. Çünkü ikisi de bu yolculuğun sonunda birbirlerine karşı hisler beslemeye başlıyor.

Bu, gençlik çağındaki bir şov için biraz psikotik gelebilir (öyle) ama The End of the F * ing World aslında garip bir şekilde tatlı ve çoğu zaman oldukça komik. Dizi boyunca ortaya çıkan James’in anlatımındaki ve diğer karakterlerle nasıl etkileşim kurduğu arasındaki fark, genellikle oldukça eğlenceli durumlara yol açıyor. Bu diziye bir şans vermelisiniz.

5- Unbreakable Kimmy Schmidt

İlk yayınlanma tarihi: 2015

Sezon sayısı: Dört + özel

Bölüm sayısı: 52

Hala üretimde mi: Hayır

IMBd derecesi: 7.6

Bu Netflix şovu sahiden de ilginç. Bir tarikatın parçası olan ve 15 yıl boyunca bir sığınakta yaşayan Kimmy Schmidt (Ellie Kemper) etrafında dönüyor. Kurtarıldıktan sonra yeni bir hayata başlamak için New York’a taşınıyor. İş buluyor ve normal bir insan gibi hayatını yönlendirmeye çalışıyor, bu da bazen zor olabiliyor.

Unbreakable Kimmy Schmidt, sizi kesinlikle güldürecek çok özgün bir Netflix orijinal dizisi. Gösteri, bundan sonra ne olacağını asla bilemeyeceğinizden emin olmanızı sağlayan tuhaf karakterlerle dolu. Şovun dört mevsimi, akış hizmetinde bulunuyor. Netflix kısa süre önce Kimmy vs The Reverend adlı etkileşimli bir özel kısım da yayınladı.

6- Master of None

İlk yayınlanma tarihi: 2015

Sezon sayısı: İki

Bölüm sayısı: 20

Hala üretimde mi:Hayır

IMBd derecesi: 8.3

Bu Netflix orijinali, diğerleri arasında popüler TV şovu Parks and Recreation’da oynayan Aziz Ansari tarafından yaratıldı. Aziz New York’ta yaşayan 30 yaşındaki oyuncu Master of None’da ana karakteri canlandırıyor. Gösteri, hem profesyonel hem de romantik hayatı etrafında dönüyor ve son derece eğlenceli. Komediyi seviyorsanız, bu Netflix orijinal dizisine bayılacaksınız.

7- Bloodline

İlk yayınlanma tarihi: 2015

Sezon sayısı: Üç

Bölüm sayısı: 33

Hala üretimde.mi: Hayır

IMBd derecesi: 8.0

Bloodline, Florida Keys’den zengin Rayburn ailesi hakkında bir Netflix orijinal dram dizisi. Ailenin kara koyunu olarak kabul edilen erkek kardeşleri eve döndüğünde karanlık sırları ortaya çıkan dört yetişkin kardeşten oluşan birbirine sıkı sıkıya bağlı bir aileden bahsediyor.

Seri, sizin nefesinizi kesecek kıvrımlarla dolu. Kesinlikle Netflix’in sunduğu en iyi şovlardan biri, ancak ikinci ve üçüncü sezonlar eleştirmenlerden birincisi kadar iyi eleştiriler almadı.

8- Narcos

İlk yayınlanma tarihi: 2015

Sezon sayısı: Üç

Bölüm sayısı: 33

Hala üretimde mi:Hayır

IMBd derecesi: 8.0

Gerçek bir hikayeye dayanan Narcos, uyuşturucu kralı Pablo Escobar’ın ve peşinde olan DEA ajanlarının hikayesini anlatan bir suç dram dizisi. Escobar’ın ve adamlarının şiddet içeren doğasını, para kazanma ve harcama şeklinin yanı sıra o dönemde ülkeyi rahatsız eden diğer kartellerle nasıl etkileşimde bulunduğunu göreceksiniz.

9- Stranger Things

İlk yayınlanma tarihi: 2016

Sezon sayısı: Üç

Bölüm sayısı: 25

Hala üretimde mi: Evet

IMBd derecesi: 8.8

Stranger Things, döneminin en popüler ve en çok konuşulan TV dizilerinden biri haline geldi. Matt ve Ross Duffer kardeşler tarafından yaratılan gösteri, 1980’lerin başından ortalarına kadar büyüyen ve ET, Poltergeist ve diğerleri gibi filmler izleyenler için harika nostaljik eğlence sunmayı başarıyor. Gösteri aynı zamanda ilişkilere ve karakterlere karşı modern bir duyarlılıkla hazırlanmış.

Hawkins, Indiana’da yaşayıp çalışan çocuklar ve yetişkinler, dizinin ilk üç sezonunun her birinde doğaüstü tehditlerle uğraşmak zorunda, ancak aynı zamanda gençlerin romantizmi ve daha fazlası için de bolca yer var. Dizinin dördüncü sezonu onaylandı, ancak çıkış tarihi hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

10- BoJack Horseman

İlk yayınlanma tarihi: 2014

Sezon sayısı: Altı

Bölüm sayısı: 77

Hala üretimde mi: Hayır

IMBd derecesi: 8.7

Konuşan bir atla ilgili bir animasyon gösterisinin komik olacağını düşündüyseniz, BoJack Horseman söz konusu olduğunda haksız sayılmazsınız. Bununla birlikte, bu yetişkin Netflix dizisinin asıl şaşırtıcı yanı (hayır, çocuklar için değil), sizi güldürürken bazı ciddi sorunlarla nasıl başa çıkabileceğinizi göstermesinden kaynaklanıyor.

Will Arnett’in BoJack olarak vokal performansı, bir zamanlar hit bir TV şovunun yıldızı olan ama şimdi büyük bir geri dönüş yapmak isteyen konuşan bir atı canlandırıyor. Şu anda Netflix’te altı sezonu da izleyebilirsiniz.

11- The Witcher

İlk yayınlanma tarihi: 2019

Sezon sayısı: Bir

Bölüm sayısı: 8

Hala üretimde mi: Evet

IMBd derecesi: 8.2

Bu Netflix orijinal dizisi, yayıncının büyük Game of Thrones izleyicisini elde etmedeki en büyük oyunuydu. Bu yetişkin ve şiddet içeren dizi ile beklediklerinden fazlasını aldılar. Henry Cavill, ana karakter olarak sahiden de parlıyor. “Witcher”, kötü yaratıklarla savaşan Geralt adında bir canavar avcısını anlatıyor. Kısa süre sonra genç bir prensesle bağlantılı olduğunu ve genç bir büyücüyle de uğraşması gerektiğini öğreniyor.

12- Big Mouth

İlk yayınlanma tarihi: 2017

Sezon sayısı: Üç

Bölüm sayısı: 31

Hala üretimde mi: Evet

IMBd derecesi: 8.0

Ergenlik çağından geçmek herkesi canavar gibi hissettirebilir, ama ya hormonlarınız gerçekten bir canavar olarak ortaya çıkarsa? Big Mouth, New York’ta yaşayan bir grup yedinci sınıf öğrencisi ergenlik çağına girerken ve beraberinde gelen tuhaflıkla başa çıkarken canlandırılmış bir bakış.

Bunun da ötesinde, çocuklar hormon canavarları (Nick Kroll ve Maya Rudolph tarafından canlandırılıyor), melek benzeri figürler tarafından ziyaret ediliyor ve ana karakterler Andrew (John Mulaney) ve Jessi (Jessi Klein) tarafından eziyet ediliyor.

Big Mouth büyümek, kendini öğrenmek ve bununla rahat olmaya çalışmakla ilgili bir gösteri. Kesinlikle komik ve izlenecek en iyi Netflix şovlarından biri.

13- I Think You Should Leave

İlk yayınlanma tarihi: 2019

Sezon sayısı: Bir

Bölüm sayısı: Altı

Hala üretimde mi: Evet

IMBd derecesi: 7.6

I Think You Should Leave başka hiçbir şeye benzemeyen bir skeç komedi programı. Robinson’un özel komik sesi saçma, kaba, rastgele bir o kadar da şaşırtıcı, kafa karıştırıcı ve komik. Eskizler arasında, kamyonu ile “azmışsan kornaya bas” tampon çıkartması olan bir arabayı takip eden ve günlerce kornaya basan bir adamdan bahsediliyor.

14- Chilling Adventures of Sabrina

İlk yayınlanma tarihi: 2018

Sezon sayısı: Üç

Bölüm sayısı: 28

Hala üretimde mi: Hayır

IMBd derecesi: 7.6

İşte hem gençleri hem de yetişkinleri gerçekten korkutabilecek bir gençlik draması. Bu Netflix programı, Archie Comics karakterine dayanıyor ve teknik olarak hit CW programı Riverdale (yeniden gösterimleri Netflix için de büyük bir hit olan) ile aynı “evren” içinde geçiyor.

Kiernan Shipka, şeytanın kendisi olduğunu iddia etmek istese bile ölümlü arkadaşlarıyla takılmak isteyen genç bir cadı olan ana karakteri oynuyor. Çok eğlenceli ve aynı zamanda ilginç bir yaşlanma hikayesi arıyorsanız bu diziyi mutlaka izlemelisiniz.

15- Glow

İlk yayınlanma tarihi: 2017

Sezon sayısı: Üç

Bölüm sayısı: 30

Hala üretimde mi: Evet

IMBd derecesi: 8.0

Kadın güreşiyle ilgili bir komedi dram mı? Tabii neden olmasın. Bir spor, hatta sadece eğlence olarak güreş hayranı olmasanız da, orijinal Netflix dizisi Glow yüzünüzü güldürecek.

Bu şov, 1980’lerde kendi televizyon şovu olan kadınlardan oluşan gerçek bir profesyonel lig olan Gorgeous Ladies of Wrestling’in kurgusal dünyasını takip ediyor. Glow, sadece karakterleri hakkında komik hikayeler anlatmak için değil, aynı zamanda işyerinde kadın sorunlarına ışık tutmak için kullanıyor.

16- Altered Carbon

İlk yayınlanma tarihi: 2018

Sezon sayısı: İki

Bölüm sayısı: 18

Hala üretimde mi: Hayır

IMBd derecesi: 8.1

Yüksek konseptli bilim kurgu hikayeleri isteyen izleyicilerdenseniz, Altered Carbon’a mutlaka göz atmalısınız. Richard K. Morgan’ın romanından uyarlanan bu Netflix orijinal programı, gelecekte insanların bilinçlerini bu amaçla yetiştirilen yeni bedenlere aktarabilecekleri bir yerde geçiyor. Hikaye, pek çok harika bilim kurgu ortamı ve aksiyonu ile bir cinayet gizemini barındırıyor.

17- Castlevania

İlk yayınlanma tarihi: 2017

Sezon sayısı: Üç

Bölüm sayısı: 22

Hala üretimde mi: Evet

IMBd derecesi: 8.1

Video oyunu uyarlamalarının hepsinin kötü olduğunu kim söylüyor? Popüler Konami aksiyon oyunu serisine dayanan bu animasyon serisi, Eflak ulusunu ele geçirmekten klasik vampir Drakula ile savaşmaya çalışan Trevor Belmont’un hikayesini anlatırken son derece eğlenceli bir üslup benimsiyor.

Şovun sanat tarzı, Powerhouse Animation Studio tarafından Austin, Texas’ta yaratılmış olsa da Japon animesine çok benziyor. Bakması güzel ve vahşi aksiyon sahneleri var. Dizinin dördüncü sezonu bekleniyor.

18- Nailed It!

İlk yayınlanma tarihi: 2018

Sezon sayısı: Dört + iki özel

Bölüm sayısı: 40

Hala üretimde mi: Evet

IMBd derecesi: 7.4

Bu gösteri, pek iyi olmayan (ve bu cömert davranan) üç fırıncıyı anlatıyor. Fırıncıların oldukça büyük kekleri ve diğer şekerlemeleri yeniden yaratmaları, daha sonra da değerlendirilmeleri gerekiyor.

Sonuçlar asla o kadar iyi görünmüyor, ancak bu şovun çekiciliği, nihayetinde bu fırıncıların çabalarına gülmemizle değil (tamam, çabalarına biraz gülüyoruz), bu şovdaki herkesin elinden gelenin en iyisini yaptığını öğrenmemizden geliyor.

19- Mystery Science Theater 3000

İlk yayınlanma tarihi: 2017

Sezon sayısı: İki

Bölüm sayısı: 20

Hala üretimde mi: Hayır

IMBd derecesi: 8.0

Tüm zamanların en komik TV şovlarından birinin yenilenmiş hali (orijinal, Comedy Central ve Sci-fi’de 10 sezon boyunca yayınlandı), bazı yönlerden daha iyi olmasa da, orijinalinden çok daha iyi. Temel öncül aynı, bir adam kaçırılır ve gerçekten, gerçekten kötü filmler izlemeye zorlanır, bu filmlere robot arkadaşları katılırken de yorum yapar.

MST3K (hayranları tarafından bilindiği üzere), bir sezondaki çoğu komedi şovunun sahip olduğundan daha fazla komik şakalara sahip ve bununla yüzleşelim; Starcrash ve Atlantic Rim gibi filmlerle dalga geçmek her zaman harika. Yeni MST3K’nın iki sezonunu şimdi Netflix’te izleyebilirsiniz.

20- Black Mirror

İlk yayınlanma tarihi: 2011

Sezon sayısı: Beş

Bölüm sayısı: 22

Hala üretimde mi: Hayır

IMBd derecesi: 8.8

Başlangıçta İngiltere merkezli Channel 4 için yapılan Netflix, şimdi ilk iki sezonu satın aldı ve o zamandan beri bu gerçekten çığır açan bilim kurgu antoloji dizisinin daha fazla bölümünü yayınladı. Pek çok insan Black Mirror ile The Twilight Zone’u karşılaştırdı, ancak bu gösteri bizi çok yakın gelecekte etkileyebilecek teknolojik gelişmelerle ilgilendiği için daha da güncel görünüyor.

“Nosedive” bölümünde sosyal medya statüsüne sahip olmanın gerçek hayatımızı etkilediği tehlikeleri ve “Arkangel” de insanların güvenlikleri için sürekli izlenmesinin nasıl kötüye gidebileceğini gösteriyor.

21- Black Summer

İlk yayınlanma tarihi: 2019

Sezon sayısı: Bir

Bölüm sayısı: Sekiz

Hala üretimde mi: Evet

IMBd derecesi: 6.3

Netflix’in kitaplığı, AMC zombi draması The Walking Dead’in geçmiş sezonlarını içeriuor. Bununla birlikte, ölümsüzler hakkında gerçekten acımasız bir TV şovu izlemek istiyorsanız, Black Summer’a bakın. Bu, kıyamet sonrası dünyanın başlangıcına yetişkin ve şiddetli bir yorum getiriyor.

Jamie King, zombi devrinin başlangıcında kızından ayrılan bir anne rolünde. O ve hayatta kalan küçük bir grup, hayatta kalmak için bazı önemli kararlar vermek zorunda. Dizinin ikinci sezonunun bu yıl yayınlanması bekleniyor.

22- Dead To Me

İlk yayınlanma tarihi: 2019

Sezon sayısı: İki

Bölüm sayısı: 20

Hala üretimde mi: Evet

IMBd derecesi: 8.0

Bu beğeni toplayan kara komedi, Christina Applegate ve Linda Cardellini’yi bir terapi grubunda tanıştıklarında bağ kuran iki kişiyi canlandırıyor. Applegate’in karakteri hala kocasının bir araba kazasında ölümüyle ilgileniyor. Bu oldukça garip komedi, banliyödeki bazı çok karanlık sırları açığa çıkarıyor.

Muhteşem Ekstralar

Birçoğu yakın zamanda iptal edilen o kadar çok harika Netflix orijinal dizisi var ki, ilginizi hak edecek bazı dizileri de atlayamadık.

Lucifer – Şeytanın kendisi Cehennemin Efendisi rolünden sıkılır ve bir gece kulübü açtığı Los Angeles’a taşınmaya karar verir. Ayrıca polise şehirdeki cinayetleri çözmede yardım etmeye başlar.

You – Kitabevine giren bir müşteriye aşık olan bir seri katil hakkında bir psikolojik gerilim. Ona takıntılı hale gelir ve her hareketini takip etmek için teknolojiyi kullanır.

Santa Clarita Diet – Hem ürkütücü hem de komik olan bu Netflix programı, içlerinden biri ölümsüz hale geldikten ve hayatta kalmak için insan etine ihtiyaç duyduktan sonra kendilerini bir sürü tuhaf durumda bulan bir emlakçı çift hakkında.

Bonding – New York City’den mezun bir öğrenci, yan tarafta dominatrix olarak çalışıyor ve yardım için eşcinsel arkadaşını getiriyor. Bağlanma, hem garip hem de eğlenceli ve Netflix’te izlenecek en iyi şovlardan biri.

The Crown – Büyük Britanya Kraliçesi II. Elizabeth’in tarihini tasvir eden bu Netflix şovunun dört sezonu artık mevcut.

The OA – Gerçekten tuhaf ama yine de bazı bilim kurgu unsurları içeren eğlenceli bir Netflix orijinal dizisini izlemek istiyorsanız, bu dizi tam size göre.

Bodyguard – Ülkesinde terörist saldırıları engellemek zorunda kalan bir adam hakkındaki Birleşik Krallık şovu, 24’ü kaçıranlar için hızlı tempolu bir gerilim filmi.

Tidying Up – Netflix’in son popüler dizisi, Japon organizasyon uzmanı Marie Kondo’nun insanlara evlerini ve hayatlarını düzenlemelerine yardımcı olan bir realite şovu.

Lost in Space – 1960’ların klasik bilim kurgu dizisinin bu aile dostu yeniden başlatılması, Robinson ailesinin uzayda kaybolan maceralarını anlatıyor.

Space Force – Steve Carell başka bir iş yeri komedisinde başrolde, bu sefer yeni hükümet Uzay Kuvvetleri organizasyonuna liderlik ediyor

Neden Bazı Netflix Dizileri Ülkemde Yok?

Ne yazık ki, Netflix içeriğinin tamamı, akış hizmetinin faaliyet gösterdiği her ülkede mevcut değil. Bunun başlıca nedeni ise bölgesel lisans anlaşmaları ve haklar. Bu, Netflix orijinallerinin yanı sıra akış hizmetinin sunduğu diğer şovlar ve filmler için de geçerli. Güvenli bir VPN edinerek tüm dizilere ve filmlere ulaşabileceğinizi unutmayın.