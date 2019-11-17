En İyi 5 Beast Kulak 2019!

Şuana kadar satışa sunulmuş en ideal Beast marka kulaklık modelleri ve fiyatlarını içeren ve günlük hayatta kullanabileceğiniz 5 kulaklık modelini inceledik.

1. Powerbeats Pro

Tasarım: Kulak İçi | Gürültü engelleme: Hayır | Kablosuz: Bluetooth | Pil ömrü: 9 saat | NFC: Hayır | Kontroller: Dokun | Ağırlık: 22g | Mevcut renkler: Siyah, Fildişi, Donanma, Moss | Yayın tarihi: 2019 | Lansman fiyatı: 1.799 TL

Mükemmel pil ömrü ile Powerbeats Pro, beklentileri karşılayacak gibi görünüyor. Kablosuz, iki kulaklığı bağlayan hiçbir kablo olmadığını görüyoruz. Kulağın arkasına ulaşan kanca, hiç olmadığı kadar iyi hissettiriyor ve sesin her türlü aktivite sırasında rahatlıkla yayılmasını sağlarken,yüksek enerjili, hızlı melodilerde harikalar yaratıyor.

Örneğin spor salonuna çalışıyorsanız, bu tam size göre bir kulaklık fakat su geçirmeme özelliği olmadığıdan, yağmurda koşmaya devam ediyorsanız dikkatli olmanız gerekiyor.9 saatlik pil ömrü ve yeni Powerbeats Pro kulaklıklarla birlikte verilen şarj çantası sayesinde yaklaşık 24 saate kadar yükseltilebiliyor. Hızlı şarj ile birlikte çalma süresi 90 dakikaya kadar uzatılabiliyor.

2. Solo 3 kablosuz kulaklık

Tasarım: Kulak üstü | Gürültü engelleme: Hayır | Kablosuz: Bluetooth | Pil ömrü: 40s | NFC: Hayır | Kontroller: dokunmatik + kablolu | Ağırlık: 215g | Mevcut renkler: Mat Siyah, Saten Altın, Saten Gümüş, Parlak Siyah, Parlak Beyaz, Gül Altın, Altın, Gümüş, Kırmızı, Siyah / Kırmızı | Yayın tarihi: 2018 | Lansman fiyatı: 1.199 TL

Modern bir iPhone’unuz varsa ve özellikle Apple’ın yeni telefonları için üretilmiş en iyi Beats kulaklık çiftlerinden birini istiyorsanız, Solo 3 kablosuz kulaklıklarına muhakkak göz atmalısınız. Kablosuz bağlantı ve güçlü sesin yanı sıra, büyük bir batarya kullanımı sayesinde Beast kulaklıklarda en kullanışlı kulaklık gibi görünen Solo 3 Kablosuz, Beats ürün yelpazesindeki en popüler kulaklıklar arasında yer alıyor. Ayrıca, farklı renk tasarımları ile kişiliğinizi en iyi şekilde temsil eden bir renk şeması seçme imkanı sunuyor. Kulak üstü tasarım kullanıldığı için, bir çanta içinde düzgünce katlanabilir ve kulağınızda büyük görünmezler fakat bu modelde gürültü önleme seçeneği bulunmuyor.

3. Studio 3 kablosuz kulaklık

Tasarım: Kulak üstü | Gürültü engelleme: Evet | Kablosuz: Bluetooth | Pil ömrü: 22-40 saat | NFC: Hayır | Kontroller: dokunmatik + kablolu | Ağırlık: 260g | Mevcut renkler: Siyah, Beyaz, Mavi, Kırmızı, Gri, Siyah / Kırmızı | Yayın tarihi: 2017 | Lansman fiyatı: 1.459 TL



Beats kulaklık serisindeki en yeni Studio girişi Beats Studio 3 Kablosuz’dur. Kulak üstü, kapalı arkası tasarımlı Studio 3, Beats’in şimdiye kadar ürettiği en iyi gürültü önleyici kulaklık setidir. 22 dakikaya kadar müzik dinleyebildiğiniz için pil aktif olarak geliştirilmiş ve Beats Studio3 Kablosuz kulaklıklar, 3.5mm jakları eksik olan modern iPhone’ların kullanıcıları için mükemmel bir seçim gibi görülüyor – Bluetooth teknolojisi sayesinde herhangi bir akıllı telefonla eşleştirebiliniyor. Studio 3, kırmızı, mat siyah, beyaz, porselen gül, mavi ve gölge grisi dahil olmak üzere birçok rengi mevcut.

4. Beats X by Dre

Tasarım: Kulak İçi | Gürültü engelleme: Hayır | Kablosuz: Bluetooth | Pil ömrü: 8 saat | NFC: Hayır | Kontroller: kablolu | Ağırlık: 22g | Renkler: Siyah, Saten Gümüş | Yayın tarihi: 2017 | Fırlatma fiyatı: 789 TL

iPhone 7 ile birlikte ortaya çıktıklarından çok sonra, merakla beklenen kulak içi Beats kulaklıkları nihayet Şubat 2017’de piyasaya sürüldü.

Bu kablosuz kulaklıklar, iPhone’un 3.5mm portunu kaçıranlar için mükemmel bir seçim. Beş dakikalık bir şarjla iki saat boyunca oynatma imkanı sağlayan hızlı şarj özelliği oldukça etkileyici.

5. Beats urBeats 3

Tasarım: Kulak İçi | Gürültü engelleme: Hayır | Kablosuz: Hayır | Pil ömrü: Yok | NFC: Hayır | Kontroller: Kablolu | Ağırlık: 16g | Mevcut renkler: Siyah, Beyaz, Kırmızı / Siyah, Mavi, Sarı, Kırmızı | Yayın tarihi: 2017 | Lansman fiyatı: 230 TL

Kulaklık yukarıdakinin aynısıdır, ancak ucunda 3,5 mm jak yerine Lightning konektörü bulunur, IPhone veya MacBook’ta bir şeyler kullanmak istiyorsanız idealdir. Lightning konnektörlü urBeats 3, ilk piyasaya sunma fiyatına kıyasla büyük indirimlerle, genellikle Beats serisinin en ucuzlarından biridir.