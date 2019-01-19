En İyi 5 Oyun Klavyesi 2019

Zaten en iyi oyun bilgisayarlarından birine sahipseniz, yüksek fiyatlı farklı bir donanıma gerek yok. Bulabileceğiniz en ucuz klavyeyi almanın cazip olabileceğini biliyoruz . Bir klaveyeye neden mi ihtiyacınuz var? Uzn sürenin ardından paranızı biriktirip en iyi bilgisayara sahip olduktan sonra, en iyi oyun klavyesi olarak değerlendirilen klavyeleri kullanmayarak, hem bilgisayarınıza hem de kendinize yazık etmiş olursunuz.

En iyi oyun klavyesi değerlendirmeleri arasında, özellikle mekanik bir klavyeye sahipseniz, en iyi PC oyunlarında becerilerinizi belirgin bir şekilde artırabilme şansınız var. Bu nedenle, en iyi oyun klavyeleri ‘nden biri için alışveriş yaparken, kullandığı tuş türlerine dikkat edin.

Membran tuşları genellikle oyun oynamak için mükemmel değildir, ancak mekanik düğmeler oldukça mükemmeldir. Aynı zamanda aydınlatmayı da unutmayın, masanız bir Noel ağacı gibi aydınlatılmadan 2019 yılını geride bırakmayın.

Peki, oyun oynamak için en iyi klavye ne iş yapar? Satın almak için az paranız olsa bile, yine de en iyi oyun klavyelerinden birini alabilirsiniz. Ve eğer para sorun değilse, birçok özelliği içinde barındırması bakımından zengin klavyeler vardır. Öyleyse, bugün satın alabileceğiniz en iyi oyun klavyelerine bakalım.

Şu anda Satın Alabileceğiniz En İyi Oyun Klavyesi

1. Razer Huntsman Elite

Oyun oynarken, aydınlatılan klavyeye dikkat edin

Arayüz: Kablolu | Klavye arka aydınlatması: Evet | Programlanabilir tuşlar: Evet

Huntsman Elite ile Razer, optomekanik tuşlar ile yepyeni bir hıza ulaştı. Kulağa biraz garip gelebilir, ancak Razer mekanik tuşları optik sensörler ile entegre etmeyi başardı. Bu da Huntsman Elite’in başka bir seviyeye geçmesine olanak sağlıyor. Bu klavyeden başka 2019’da daha hızlı bir klavye bulamayacaksınız.

Klavye aynı zamanda yazmak için ve basıldığında uyarı ışığı veren daha fazla RGB aydınlatma ile kaplanmıştır. Tabii, güç için iki USB kablosu gerektiriyor ve küçük bir servete mal oluyor. Ancak böyle bir teknolojiyle kesinlikle buna değer.

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2. Roccat Vulcan 120 Aimo

Bir Bilim-Kurgu harikası

Arayüz: Kablolu | Klavye arka aydınlatması: Evet | Programlanabilir tuşlar: Evet

En iyi oyun klavyesi arasında değerlendirilen Roccat Vulcan 120 Aimo, kullandığı Cherry MX tuşları ile klavyelere farklı bir bakış açısı getiriyor. Bu klavyenin sadece dokunsal geri bildirimleri var, aynı zamanda yazmakta rahat ve oda arkadaşlarınızı gece uyanık tutmayacak. Bu klavyenin ne kadar muhteşem olduğunu ilk andan itibaren görebilirsiniz.

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3. Logitech G513

Sessiz oyun oynama deneyimini katlayın

Arayüz: Kablolu | Klavye arka aydınlatması: Evet | Programlanabilir tuşlar: Evet

Cherry MX Red tuşlarıyla ilgili en büyük sorunlardan biri oyun oynamak için iyi olsalar da, Steam kimlik bilgilerinizden başka bir şey yazmak için ideal olmadıklarıdır. Logitech G513 ve Romer-G Linear tuşlarının en ideal olduğu yer burasıdır. Mucizevi bir şekilde parmak izlerine neredeyse bağışık olan fırçalanmış metal kaplamasıyla, kendisine 2019’da piyasadaki en iyi oyun klavyesi olarak listemizde yer kazanıyor.

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4. Cooler Master MasterSet MS120

Klavye + Fare paketine, ucuz bir şekilde sahip olmanın tam zamanı

Arayüz: Kablolu | Klavye arka aydınlatması: Evet | Programlanabilir tuşlar: Yok

Her şey süper ya da üst düzey olmak zorunda değildir ve Cooler Master MasterSet MS120’de bunun kanıtıdır. Klavye ve fare seti ile birlikte gelen bir ürün paketine sahiptir. Ancak fare o kadar iyi olmasa da, klavyesi En İyi 5 Oyun Klavyesi 2019 listesinde kendine yer edinmiştir. Yüzlerce dolara mal olan oyun klavyeleri arasında en uygun klavyelerden birisi olarak, diğer premium klavyeler kadar kaliteli oyun denemeyimi sunar.

Klavyenin tuşlar, bir ton dokunsal geribildirim ve derin yolculuklar getiriyor ve yoğun bir gece boyunca yapılan Overwatch karşılaşması sırasında öfkeyle çarparken tüm evinizi gece boyunca uyanık tutmayacak. Cooler Master MasterSet MS120 gerçekten de 100 doların altındaki en iyi oyun klavyelerinden biri.

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5. Corsair K63 Wireless

Kablosuz Klavye ile En iyi Oyun Keyfini Çıkaracaksınız

Arayüz: Kablosuz | Klavye arka aydınlatması: Evet | Programlanabilir tuşlar: Evet

Son birkaç yılda birçok kablosuz oyun faresi gördük, ancak çok fazla kablosuz oyun klavyesi görmedik. Tabi ki bu durum şimdiye kadar geçerli. Corsair K63 Wireless klavye, K63’ün kablolu sürümünde bulunan bütün özelliklere ve donanım kalitesine sahiptir. Hiçbir şeyden ödün vermemiştir. Sıkı ambalajlanmış Cherry MX Kırmızı tuşlar, tam RGB aydınlatma ve uygun ortam kontrolleri, K63 kablosuz bize 2019’da bir kablosuz klavyelenin neler yapabileceğini gösteriyor.

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