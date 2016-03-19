Ses ve müzikle uğraşanların, uğraşmak isteyenlerin sık sık sorduğu sorulardan bir tanesidir: “En iyi ses düzenleme programı hangisi?”. Bunlar için çok çeşitli alternatifler olsa da, biz en iyi beş tanesini sizler için derledik.

WavePad

Birinci sıraya koyduğumuz WavePad, tamamen özelleştirilebilir bir arayüze sahip. Profesyonellere hitap ettiği gibi, aynı zamanda yeni başlayan kullanıcıların da ilgisini çekecek ve çok işine yarayacak bir program. Tek eksisi ise render alırken biraz fazla zaman harcaması.

Fiyatı: 44.29 Euro

Adobe Audition

Muhtemelen herkesin duyduğu bir program olan Audition, Adobe serisinden bir ses düzenleme programı. Birden fazla kanalda kayıt ve ses restorasyonu seçenekleri sunan Adobe Audition ile gürültülü sesleri de yüksek kaliteli hale getirmek mümkün. Tek eksisi ise DV formatındaki video dosyalarını ses dosyalarına çeviremiyor oluşu.

Fiyatı: Aylık 19.99 Dolar

Acoustica Digital Audio Editor

Özellikle gürültülü ve istenmeyen sesleri temizlemede bir numaralı editörlerden birisi olarak gözüken Acoustica’nın tek eksisi ise birden fazla ses kaynağını aynı anda kayda alamıyor oluşunuz. Ayrıca ekstra bir para ödeyerek premium sürüme yükselttiğinizde, çok daha işlevli oluyor.

Fiyatı: 35.38 Euro

AVS Audio Editor

Kolay bir kullanım sunan ve araçlarıyla profesyonel düzenlemeler yapmanıza imkan tanıyan AVS, şüphesiz sektördeki en iyi ses kayıt programlarından bir tanesi. Tek eksiği ise, diğer programlar kadar iyi bir ses restorasyonu aracına sahip değil.

Fiyatı: 52.31 Euro

Sound Forge

Sony’nin temel ses düzenleme araçlarından birisi olan Sound Forge, tamamen özelleştirilebilir bir arayüze ve kolay kullanıma sahip bir program. Tek eksiği ise toplu dosya işlememesi ve efektleri zincirleme şansı tanımaması.

Fiyatı: 53.15 Euro