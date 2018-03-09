Android Wear sektörü 2014’te ilk kez duyurulduğundan beri çok fazla gelişti. İlk günlerde başta Motorola ve LG olmak üzere sadece birkaç seçenek vardı. Bugünlerde ise birçok ünlü yapımcı ağırlığını Android Wear’a taşıdı ve hatta geleneksel saatçiler bile Google destekli Android saat platformunu kucakladı.

Mevcut saat sayısı önemli ölçüde arttıkça, hangi saatlerin en iyi şekilde göze çarptığını farketmesi zordur. Android akıllı saatlerin çoğu yazılım ve donanımda oldukça benzer, tasarım tercihleri ise onları seçerken en büyük faktör oluyorlar. Hangi akıllı saatin sizin için uygun olduğuna dair en bilinçli karar vermenize yardımcı olmak için şu anda satın alabileceğiniz en iyi Android Wear akıllı saatlerin aşağıdakiler olduğunu düşündük.

Android Wear 2.0’ın lansmanından sonra Google ve LG, büyük güncellemeyi göstermek için iki yeni akıllı saat üretti. Her iki modelinde bir üst noktası LG Watch Sport oldu. Şu anda satın alabileceğiniz en iyi Android akıllı saati bu diyebiliriz.

LG Watch Sport temelde bir akıllı saatte istediğiniz tüm özelliklere sahiptir. Büyük bir AMOLED ekran, dahili GPS, optik kalp atış hızı monitörü, LTE bağlantısı, IP68 su geçirmezlik derecesi ve Android Pay desteği. Cihazın sağ tarafındaki ana düğme, Android Wear’daki menüler arasında gezinmenin bir yoludur. Bu da daha hızlı ve daha sağlam bir navigasyon deneyimi sağlar.

Biraz pahalı ama paraya değeceğini düşünüyoruz.

Daha önce bahsedildiği gibi LG Watch Style da Android Wear 2.0 ile birlikte piyasaya sürüldü. Watch Sport olarak çok özellikli değil, Android Wear 2.0’ı çalıştıran daha ucuz, daha az hantal olan bir akıllı saat arıyorsanız bu model sizin için harika bir seçenek.

Sport modelinin aksine, Watch Style mobil ödeme için NFC özelliği içermez. Yerleşik bir GPS, LTE bağlantısı veya bir kalp atış hızı sensörü ile birlikte gelir. Bu eksikler bazı insanlar için büyük bir şey gibi görünse de, çoğu insanın çok sayıda özelliği olan büyük ve hantal bir akıllı saat istememesi de olasıdır. LG Watch Style tam da bunu sağlar. Android Wear 2.0 için çok fazla çaba göstermeyen şık, iyi performans gösteren bir seçenektir. Bu harika bir akıllı saat ve Android Wear cihazlarının mevcut seçenekleri arasından en hafif ve küçük olanıdır.

Android Wear 2.0 yeteneklerinin buluştuğu bir başka iyi seçenek ise Huawei Watch 2.

Android Wear 2.0 genel olarak fitness özelliklerine odaklanıyor. Ancak maalesef Huawei aynı anda bu yönden uzaklaşmayı başardı. LG Watch Sport’ta düğmeyi gerçekten sevdiğimiz için navigasyon için çalışan bir yan düğme ile gelmiyor. Bununla birlikte büyük bir batarya ömrü ile birlikte geliyor.

Bu model hakkında bilmeniz gereken diğer şey orijinal Huawei Watch kadar klas olmadığıdır.

LG Watch Sport’un bulunduğu bir dünyada, bu yeni Huawei cihazını tavsiye etmek biraz daha zor. Ancak görünümünü seviyorsanız bu sizin için iyi bir seçenek olabilir.

3- Polar M600

Polar’ın yeni M600 spor saati piyasadaki en iyi Android Wear ile çalışan fitness saatidir.

Dahili GPS, IPX8 su geçirmezlik derecesi, optik kalp atış hızı monitörü ve 4 GB dahili depolama ile M600 oldukça özellikli bir cihazdır. Ayrıca Polar’ın harika Flow uygulaması için de destek sunarak, kürek, kayak, yürüyüş ve çok daha fazlası hakkında düşünebileceğiniz her türlü aktiviteyi takip etmenizi sağlar. Ayrıca bir Android Wear saati için etkileyici olan iki günlük pil ömrü de gayet tatmin edici.

Biraz pahalı bir cihaz çünkü 299 dolardan başlıyor. Android Wear cihazlarını bundan daha düşük bir fiyata bulabilirsiniz. Ancak M600 diğer cihazlardan çok daha fazlasını size sunar. Bir akıllı saat / fitness izleyicisi melezine yönelik seçim yapacaksanız daha fazla düşünmeyin.