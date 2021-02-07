En İyi Akıllı Saatler – Şubat 2021

Akıllı saatler popüler kültürün bir gereksiniminden ziyade günlük hayatımızda çok fazla yer tutmaya başladı. İnsanlar zamanı kullanmak için teknolojinin gücünden faydalanmayı da bir alışkanlık haline getirdi. Akıllı saatler spor seanslarında ve geç vakti iş çıkışlarında bile bizleri takip eden ve her anlamda yarar sağlayan ürünler olmayı başardı. Bizde bu yazımızda yılın en iyi akıllı saatlerini bir araya getirdik.

Başlamadan önce listenin tamamen kişisel olduğunu ve yeni akıllı saatler piyasaya sürüldükçe yenileneceğini belirtelim.

Yılın En İyi Akıllı Saatleri

Huawei GT2 Pro

Huawei’nin şu ana kadar çıkardığı en iyi akıllı saatlerden biri. Klasik saat görünümü sevenler için güzel bir alternatif sunuyor. Üstelik 4 GB dahili depolaması ile klasik bir akıllı saatte yer alacak bütün verileri bünyesinde barındırıyor.

Huawei Watch GT 2 Pro, 454×454 piksel çözünürlüğünde, 1,39 inç büyüklüğündeki ekranıyla oldukça zarif bir görünüme sahip.

Bu ekran, safir cam yüzeyden oluşuyor. Saat 455 mAh kapasiteli bataryası ile kullanıcılarına minimum kullanım koşullarında 14 günlük bir pil ömrü sunuyor.

Huawei sağlık ve spor uygulamalarını geliştirerek yeni güncellemeler ortaya koyuyor. 100‘ün üzerinde antreman modu yer alan akıllı saatte aynı zamanda kalp ritmini ve kandaki oksijen değerini ölçen sensörler bulunuyor. Ayrıca yaptığınız spordaki ihtiyaç duyduğunuz bütün bilgileri kaydediyor.

50 metreye kadar su geçirmez bir şekilde tasarlanan saatin sahip olduğu akıllı yüzme modu sayesinde dakikada atmış olduğunuz kulaç sayısını, toplam kulaç sayısını ve atmış olduğunuz tur sayısını gösterebilen bu cihaz en iyi akıllı saatler arasında yer almaya hak kazanıyor.

Apple Watch 6

Apple Watch Series 6 bu yılın en çok tercih edilen markası haline geldi. Etkileyici küçük tasarımıyla içinde daha fazla özellik sayesinde daha yüksek bir performans ile karşımıza yeniden çıkıyor.

iPhone 11’deki A13 Bionic çipi temel alan yeni bir çift çekirdekli işlemci kullanan, yükseltilmiş S6 SiP yüzde 20’ye kadar daha hızlı çalışarak uygulamaların yüzde 20 daha hızlı açılmasını sağlıyor.

Önceki seride olduğu gibi yeni seride de Always On Retina bulunuyor.

5GHz Wi-Fi desteğinin yanında GPS‘e de sahip. Ayrıca bunların yanında GPS ve Hücresel veri destekleyen iki farklı opsiyon da kullanıcılara sunuluyor.

Series 6 ile karşımıza aynı zamanda, yeni arayüzler, daha geniş ekran, yerden yükseklik tespiti, uyku takibi, watchOS 7 ile aile takibi, yüzme için kullanım desteği, hücresel destek, Solo Loop ve Solo Loop örgülü kayışlar, pusula ve barometrik çip de çıkıyor. Minimum kullanımda 18 saat süren pil ömrüne sahip.

Xiaomi Amazfit Verge

Xiaomi Amazfit Verge, tasarımıyla oldukça spor ve şık. GPS özelliğinin beraberinde getirdiği multi fonksiyonları ile gündelik kullanıma odaklanan bu model, GPS+Glonass, adımsayar, nabız ölçer, bildirim görüntüleme, alarm, çağrı görüntüleme ve yanıtlama gibi özelliklere sahip.

Fitbit Versa 2

Fitbit Versa 2, fiyat/performans bakımından en iyi saatler arasında yer alıyor. Fitbit, akıllı saat özelliklerini yavaş yavaş geliştiriyor. Ayrıca, yerleşik Amazon Alexa desteğine sahip olan saat yakında Google Assistant desteği de alacak.

Ekranının sürekli açık kalması sayesinde spor yaparken ihtiyaç duyduğunuz birçok bilgiyi anında görüntüleyebileceğiniz saatin oldukça kullanışlı olduğunun bir kanıtı.

Bluetooth arama desteği de önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak.

Apple Watch SE

Apple Watch 6 dan farklı olarak, EKG’ye, bir SpO2 monitöre veya her zaman açık ekrana ihtiyacınız yoksa burada Apple Watch SE devreye giriyor. Apple’ın yeni bütçe dostu akıllı saatinin Series 6 ile arasında bin liralık bir fark bulunuyor.

Uygun fiyatlı Apple Watch SE Series 3 modeline göre 2 kat hızlı bir çip olan S5 çipine sahip. Bu çip Series 5 ile hayatımıza girmişti, SE modeli Series 3’ün devamı olarak karşımıza yenilenmiş özelliklerle çıkıyor.

Apple Watch SE, klasik olarak 40 mm ve 44 mm olmak üzere iki farklı boyutta geliyor.

Huawei Watch GT 2e

Huawei Watch GT 2e diğer akıllı saatlere oranla görece daha uygun fiyatlı ve performanslı olarak karşımıza çıkıyor.

53 x 10.8 x 46.8 mm boyutlarına sahip saatin ağırlığı ise sadece 26 gram. Hem küçük, hem de oldukça hafif bir yapıda olduğu görülen akıllı saat suda 50 metre derinliğe kadar dayanıklı.

MB RAM ve 4 GB dahili hafızaya sahip. 455 mAh kapasiteli bataryası ile birlikte de 14 günlük bir pil ömrüne sahip. Bu konuda Huawei Watch GT2 ile benzer performans sergiliyor.

Saatin ekran tarafında 1,39 inç 454×454 piksel AMOLED ekran tercih ediliyor. iOS ve Android cihazlarda kullanılabilen saat, 16 MB RAM ve 4 GB dahili hafızaya sahip.

Honor Watch Magic

Hem hafif hem de rahat 316L paslanmaz çelik kullanılarak üretilen HONOR Watch pazardaki en ince akıllı saatlerden biridir. Göz alıcı parlaklığa sahip HONOR Watch , günlük kullanımdaki dayanıklılığı en üst seviyeye çıkarmak için CNC işlemesine ve son teknolojili lazer baskıya sahip.

Son dokunuş olarak, saatin dış gövdesi geri dönüşümlü naylon plastikten üretilmiştir.

İki farklı renk seçeneğiyle karşımıza çıkan saatin özelleştirilebilir kayış sistemine sahiptir. Bu sayede üretilmiş birbirinden farklı kayışları saate takıp kullanabilirsiniz.

1,2 inçlik AMOLED dokunmatik ekran, 326 PPI’da 390 x 390 oranında çözünürlüğü sunabiliyor. Bu sayede oldukça kaliteli HD bir görünüme sahip. 7 güne kadar pil ömrü sunan saati sadece 10 dakika şarj edip bütün gün boyunca kullanabilirsiniz.

Dünya çapında 3 tane Uydu Konumlandırma Sistemini (GPS, GLONASS ve GALILEO) destekleyen yerleşik GPS ile daha doğru ve kesin konum bilgisi almanızı sağlıyor.

Xiaomi AmazFit Bip

Şirketin sunduğu en başarılı ürünlerden olan Xiaomi Amazfit Bip temel spor bilgilerini ölçmede gayet başarılı. Günlük yaşantınızda yaptığınız tüm aktiviteleri kontrol etmenizi de sağlıyor.

Kalori ölçme, kalp ritmi öğrenmek gibi özelliklerin dışında hırsızlık alarmı, SMS ve bildirim gönderme, kamera kontrolü gibi özelliklerle de sağlıklı yaşam dışında günlük yaşama da pek çok katkı sağlıyor.

Adımsayar, nabız ölçme, fitness takibi, uyku takibi gibi pek çok özelliği bulunan akıllı saatin en önemli özelliği ise bataryası. Aktif kullanımda 30 güne kadar dayanan pil ömrü minimum kullanımlarda 45 güne kadar dayanıyor. Bahsettiğimiz kullanım süresi, cihazı ne kadar yoğun kullandığınıza göre farklılık gösteriyor. Ayrıca IP68 sınıfı toz ve su geçirmezlik özelliğine sahip.

Haylou LS 01

Android ve iOS işletim sistemi ile uyumlu olarak çalışan saatin kare bir tasarım ile geldiğini belirtelim. Uyku takibinin yanında uyku evrelerinin ölçümünü de yapabilen saat, tabii ki nabız takibi de yapabiliyor. Ayrıca adım sayacı, aktivite takibi gibi 9 farklı spor modunu destekleyen saat IP68 sınıfında su ve toz geçirmezlik özelliğine de sahip.

Haylou LS 01 210 mAh kapasiteli bataryaya sahiptir. Bu batarya sayesinde saati 14 gün boyunca hiç şarja takmadan kullanabilirsiniz. Bunun da bir akıllı saat için oldukça yeterli olduğunu söyleyebiliriz.

Apple Watch Series 5

Son derece şık bir tasarıma sahip olan Apple Watch Series 5, Iphone kullanıcıları için en ideal saat. Yeni Gürültü uygulaması, kalabalık uğultusu veya makine sesleri sizin için risk oluşturabilecek bir düzeye çıktığında bunu algılıyor.

Saatin uzay grisi, gümüş ve altın olmak üzere 3 farklı renk seçeneği bulunmaktadır.

Apple Watch ile klasikleşen bir diğer özellik de Aktivite halkaları. Aktivite halkaları gelişiminizi izliyor, daha az oturup daha çok hareket etmeniz ve her gün egzersiz yapmanız için size ilham veriyor.

İsterseniz siz de hedefler belirleyip arkadaşlarınızla yarışabiliyorsunuz. Gelişmiş antrenman ölçümleri, GPS ve 50 metreye kadar suya dayanıklılık özellikleriyle1 her türden egzersiz biçimine uyum gösteriyor

60 milyon şarkı çalabilen Apple Watch gün içinde boş vakitlerinizi değerlendirmenize yardımcı oluyor.

Apple Watch, Apple Podcasts’te yer alan tüm favori bölümlerinizi, Apple Music’ten bir albüm veya çalma listesini doğrudan bileğinize indirmenizi kolay hale getiriyor.

Ayrıca ihtiyacınız olan temel bilgileri görmek için kolunuza kaldırmanıza gerek duymamanız bu saati çekici yapan bir diğer özelliğidir.

Geniş ekranı sayesinde istediğimiz bütün bilgileri rahatlıkla görmemizi sağlayan bu saat 40 ve 44mm olmak üzere iki farklı kasa seçeneğine sahip.