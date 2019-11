En İyi Akıllı Telefonlar (Kasım 2019)

Kasım ayının ilk gününde sizler için şuana kadar Türkiye’de satışa çıkmış ye da kısa süre içerisinde satışa çıkacak en iyi akıllı telefonları listeledik. Umarım beğenirsiniz.

En iyi akıllı telefonlar listemizin ilk sırasında Apple‘ın geçtiğimiz haftalarda satışa sunulan modellerinden iPhone 11 Pro ile başlayacağız. Daha sonra iPhone 11 modeli, Samsung Galaxy Note 10+ ve Huawei Mate 30 Pro ile devam edeceğiz.

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Türkiye’de 10.999₺ fiyata satışa çıktı. Bu fiyata 64 GB kapasiteye sahip versiyonu alabiliyorsunuz. Eğer dahili hafızası 256 GB olan versiyonu almak isterseniz 12.299₺ ödemek zorundasınız. 4 farklı renkte (Uzay Grisi, Gümüş, Altın ve Gece Yeşili) satışa çıkan iPhone 11 Pro kamera özellikleri ve pek çok ilk ile ön plana çıkıyor.

iPhone 11 Pro‘yu rakiplerinden ayıran en önemli değişiklikler 3 lensten oluşan arka kamera kurulumu, önceki modellere göre büyüyen bataryası ve çok güçlü işletim sistemi oldu. Ek olarak suya ve toza karşı dayanıklılık seviyesi IP68 olsa da bu zamana kadar ki en dayanıklı akıllı telefon olduğunu belirtmekte fayda var. Keza 4 metre derinlikte 30 dakika dayanıklılık derecesine sahip. Dayanıklılık demişken, sunumda Tim Cook iPhone 11 Pro’nun arka ve ön tarafta yer alan camının bu zamana kadar ki en dayanıklı cam olduğunu iddia ediyor. Youtube’da yer alan drop testleri de bu iddiayı kanıtlar nitelikte. Ayrıca bakınız: iPhone 11 Pro Drop Test

iPhone 11 Pro Renk Seçenekleri 1 - 4

iPhone 11 Pro‘nun belkide eleştrilen tek tarafı tasarımı oldu. Geçen yıl tanıtılan iPhone X ve hatta bir önceki yıl tanıtılan iPhone XS ile neredeyse aynı. Sadece arka kamera kurulumu fark yaratıyor. Fakat önceki modele göre daha kalın ve daha ağır bir tarasım olduğunu söyleyebiliriz. Bunun sebebi olarak da çok daha büyük batarya kullanıyor olması düşünülebilir. (4 Saat daha uzun gittiği söyleniyor)

iPhone 11 Pro, 3 arka kameraya sahip. Üç kamera da 12 MP çözünürlükte ve bu kameralar geniş, ultra geniş ve telefoto lenslerden oluşuyor. Telefoto lens 52mm, geniş açı lens 26 mm ve ultra geniş açı lens 13 mm odak uzaklığına sahip. Ultra geniş açı lens ile yaklaşık 120 derece açı elde ediyorsunuz ve bu da oldukça iddialı. Ayrıca bu 3 kamera da 4K videoyu 60 fps çekebiliyor. Hatta çekim yaparken hızlı bir şekilde lensler arasında geçiş yapıyor ve bunu size farkettirmeden yapıyor.

iPhone 11 Pro‘nun ön tarafında 12 MP çözünürlükte ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir lens bulunuyor. Bu kamera da 4K videoyu saniyede 60 kare çekebiliyor ve bunu yapan çok az telefon var. Ayrıca yüz tanıma ve derinlik (bokeh) için truedept kamera da bulunuyor.

iPhone 11 Pro‘nun 5.5″ Super Retina XDR ekranı da bir önceki modele ve rakiplerine göre oldukça başarılı. 458 PPI değerinden ziyade renkler ve netlik çok üst seviyeye çıkmış. 2.000.000:1 kontrast oranı, True Ton özelliklerine sahip iPhone 11 Pro’yu gündüz gün ışığında bile kolaylıkla kullanabiliyorsunuz. Bu konu hakkında apple şöyle diyor.

Super Retina XDR ekran, parlaklık konusunda bir değil iki yeni rekora imza atıyor ve parlaklık düzeyini ortama göre ayarlıyor. Hareket halindeyken bile muhteşem kareler çekip aralarından rahatça seçim yapabilmenizi sağlamak için güneşli ortamlarda 800 nit parlaklığa kadar çıkıyor. Yüksek dinamik aralıklı içerikleri görüntülerken ise 1200 nit parlaklığa ulaşıyor. Bu tıpkı iPhone’a yerleştirilmiş bir Pro Display XDR gibi.

iPhone 11 Pro‘nun işlemcisi de çok başarılı. Şuana kadar ki en hızlı işlemci ünvanına sahip ve rakiplerinin arasında oldukça fark var. Örneğin Antutu Puanı (v7) 455.484. Samsung Galaxy Note 10+ ise 348.630 puan (12 GB RAM). Aradaki fark inanılmaz. Bu farkın testlerde de açık ara belli olduğunu söyleyebiliriz. Örnek olması açısından aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.

Arkadaşlar bu telefon hızlı ve bu hızı sayesinde uzun yıllar en güncel iOS sürümün almasını ve takılmadan uzun yıllar boyunca kullanmanızı sağlıyor. Ayıca Apple‘ın hafıza kartı telefonları yavaşlattığı gerekçesiyle hiçbir telefonunde ya da ürünlerinde hafıza kartı kullanmıyor ve önermiyor. Bu da telefonun stabil ve hızlı çalışmasını sağlayan etkenlerden biri.

iPhone 11 Pro 3046 mAh batarya kullanıyor. Fakat batarya kapasitesini kıyaslarken lütfen işletim sistemini göz önünde bulundurunuz. Örnek vermek gerekirse iPhone 11 Pro 3046 mAh kapasitesiyle bile 4000 mAh bataryaya sahip pek çok akıllı telefondan daha uzun süre kullanım sunuyor. Kablosuz şarj ve hızlı şarj özelliği olan bataryası için kutudan 18 Watt kapasiteli bir de şarj adaptörü çıkıyor.

Güvenlik konusunda da Apple rakiplerine göre hem daha güvenli hem de daha hızlı çalışan Face ID yüz tanıma sistemine sahip. Ön tarafta yer alan True Dept kamerası, kızılı ötesi sensörü ve dot projektör sayesinde yüzünüzü 3.000’den fazla nokta ile tarayarak telefonunuz sizden başkasının açmasına engel oluyor. Aynı zamanda da yüzünüzü yeterli uzaklıkta bile kullanmanıza imkan sağlıyor. Bu konu hakkında Apple şöyle diyor;

“Face ID şimdi yüzde 30’a kadar daha hızlı. Daha uzaktan bile çalışıyor. Çok daha fazla açıdan yüzünüzü algılıyor. Ve bir akıllı telefondaki en güvenli yüz doğrulama teknolojisi olmaya devam ediyor.“

iPhone 11 Pro ile anlatacaklarımızın sonuna yaklaşırken dilerseniz 1.000 ₺ fark ödeyerek iPhone 11 Pro Max modelini de satın alabilirsiniz. 11 Pro’dan tek farkı daha büyük ekran (6.5 inç) ve daha büyük batarya (daha uzun kullanım süresi) Benim kişisel önerim eğer büyük telefonlardan hoşlanıyor ve rahat kullanıyorsanız Pro Max modeli tam size göre. Fakat benim gibi daha küçük ve tel elde kullanımı kolay bir telefon istiyorsanız 11 Pro‘yu tercih etmeniz sizin yararınıza olacaktır.

iPhone 11

En iyi akıllı telefonlar arasında iPhone 11 Pro‘dan sonra daha bütçe dostu ve hemen hemen pek çok özelliği pro modeli ile aynı olan iPhone 11‘i sıralamaya koymasak olmaz.

iPhone 11 uygun fiyatı ile (64 GB modeli sadece 7.300 TL) Pro modelleri ile birlikte satışa çıktı. iPhone 11 Pro’nun 11.000 TL’lik fiyatı ile kıyasladığımızda aradaki fark 3.700 TL ve bu rakam ile bir telefon daha alınabilir. :) Peki bu telefonun performansı bize yeterli olur mu? gelin hep birlikte bakalım.

iPhone 11, Pro modelinin aksine arka tarafta 3 kamera yerine 2 kamera ile geliyor. Ön taraftaki kamera sistemi aynı. Yani tüm kameralar 12 MP çözünürlükte ve 4K videoyu saniyede 60 kare çekebiliyor. Eksik olan kamerası ise çok nadir kullanılan telefoto lensi. Bu lense gerçekten ihtiyacınız yok. Diğer geniş ve ultra geniş açı kameralar size çok çok yeterli oluyor.

iPhone 11 Renk Seçenekleri 1 - 6

iPhone 11, diğer Pro modelleri ile aynı işlemciyi kullanıyor. Bu sebeple şu ana kadarki en hızlı akıllı telefona sahip olacaksınız. Hız konusunda diğer tüm amiral gemisi modellerinin önünde. Buradan Antutu test sonuçlarına ulaşabilirsiniz. iPhone 11’in puanı 448.532

iPhone 11’de IP68 Suya ve toza dayanıklılık mevcut. Apple bu sertifikayı 2 metre ve 30 dakika olarak sınırlıyor. iPhone 11’de aslında daha çok tasarım olarak değişiklikler görüyoruz. Mesela Pro modellerinin çerçevesi paslanmaz çelikten yapılmış. iPhone 11’in çerçevesi ise alüminyum malzemeden üretilmiş. Arka tarafı ise her iki telefonun da cam malzemeden üretildiğini belirtelim. Bu sayede her iki telefonda da kablosuz şarj özelliği bulunuyor.

tasarımdan bahsetmişken iPhone 11’in kenar çerçeveleri Pro modellerine göre biraz daha kalın. Ağırlık olarak da biraz daha ağır. Fakat 6.1″ ekranı bulunuyor. (5.8″ iPhone 11 Pro’dan daha büyük) Ekran teknolojisi olarak da daha uygun bir fiyata satabilmek adına IPS LCD kullanılmış. Bu ekranın çözünürlüğü ise 828 x 1792 piksel. Şunu belirtmek istiyorum; iPhone 11’in ekranı LCD ve de 326 PPI değerine sahip olsa da insan gözünün algılayamadığı kadar net olduğunu söylemek istiyorum. PPI değeri ve de LCD rakiplerine göre çok önemli olmayan detaylardır.

iPhone 11’in hızlı şarj özelliği mevcut fakat Pro modellerinde çıkan hızlı şarj adaptörü iPhone 11 modelinin kutusunda yer almıyor. Telefonu hızlı şarj etmek için bu ürünü kendiniz tedarik etmelisiniz.

Son olarak iPhone 11’in face ID (yüz tanıma sistemi) Pro modelleri ile aynı donanıma sahip olduğu için mükemmel ve hatasız çalışıyor. Üstelik çok hızlı ve önceki modellere göre daha geniş açıdan yüzünüzü tanıyabiliyor. iPhone 11’de bulunan 3110 mAh kapasitesindeki bataryası da size 1,5 gün rahat bi şekilde kullanım imkanı veriyor. Eğer çok oyun oynayıp telefonunuzu aktif bir şekilde kullanıyorsanız size 1 günlük kullanım sunacaktır.

Samsung Galaxy Note 10+

Samsung, Note serisinin en güncel modeli olan Galaxy Note 10 modellerini Ağustos ayında tanıttı ve Eylül ayından itibaren ülkemizde de satışa sunuldu. Geçtiğimiz yılların aksine bu sene Samsung Note serisinde 2 farklı model ile karşımıza çıktı. Bunlar Galaxy Note 10+ ve Galaxy Note 10.

Galaxy Note 10 Plus modeli’nin satış fiyatı 11.400 TL olarak açıklandı. Note 10 modelinin fiyatı ise 9.900 TL idi. Kullanıcılar özellikle Note 10 Plus modelinin fiyatını yüksek buldu. Normal modele göre daha büyük ekran, daha gelişmiş kamera (3D ToF), daha büyük batarya gibi farklılıklar olsa da 11.400 TL olarak açıklanan fiyat bu model için oldukça yüksekti.

Galaxy Note 10+ modeli rakipleri göz önünde bulundurulduğunda oldukça büyük kalabilir. Bu telefonu tek elde kullanmanız imkansız. Bunu ilk başta belirtmek istiyorum. Bu telefonun 6.8″ boyutunda 1440 x 3040 piksel çözünürlükte Dynamic AMOLED ekranı bulunuyor.

Kameralar açısından önceki S serisi amiral gemisi modellerine göre biraz daha gelişmiş kameraya sahip olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Vlog çekimlerinde ön kamerası size 4K video kaydına izin veriyor. Bu sayede çok daha yüksek çözünürlükte video kaydı gerçekleştirebiliyorsunuz. (2160p@30fps). Belirtmekte fayda olduğunu düşündüğüm bir konu da şu. iPhone 11 modellerinde ön kamerası saniyede 60 kare video çekerken Note 10 Plus modeli saniyede 30 kare çekebiliyor.

Note 10 Plus‘ın arka tarafında ToF (3D) ile beraber 4 kamera kurulumu bulunuyor. Bu sistem 12 MP + 12 MP + 16 MP çözünürlükteki kameralardan oluşuyor. Akıllı telefonlar arasında en geniş açı note 10 Plus modelinde bulunuyor. İlk lens 27mm geniş açıya sahip, ikincisi 52 mm telefoto ve üçüncü kamerası 12mm odak uzaklığına sahip. Bir kıyaslama olması açısından iPhone 11’lerin ultra geniş açısı 13mm odak uzaklığına sahip. Ön kamerada ise tam tersi durum mevcut. Note 10 Plus’ta 10 MP, f/2.2, 26mm odak uzaklığına sahip tek bir lens bulunurken, iPhone 11 Pro’da 12 MP, f/2.2, 23mm odak uzaklığına sahip bir lens ve ToF (3d) kamera ve pek çok sensör bulunuyor.

Note 10 Plus‘ın arka kamerası 2160p@30/60fps video kaydı çekebiliyor. Buradaki önemli bir konu iPhone 11 modelleri 4K 60 fps video kaydı çekerken 3 kamerasını da kullanabiliyor. Fakat Samsung Note 10 Plus ile 4K 60 fps video çekmeye çalıştığınızda sadece 1 kamera ile bunu gerçekleştirebiliyor. Ayrıca bunu da gerçekleştirirken hafıza kartına kayıt yapamıyor. Sadece telefonun hafızasına kayıt yapabiliyor. iPhone ise hem 4K 30 FPS hem de 60 FPS‘yi 3 kamerayı da kullanarak çekebiliyor. Ufak bir ekleme yapmak gerekirse Note 10 Plus 4K 60 fps’yi çekerken OIS‘i de kapatıyor. Özetle Samsung ile 4K 60 fps video çekmek çok yeterli bir performans göstermiyor. Eğer böyle bir düşünceniz varsa iPhone sizin için daha ideal bir telefon olabilir.

Note 10 Plus’ta iPhone 11 modellerinde olduğu gibi gece çekimi modu, portre modu, 3X zoom gidi detaylar mevcut ve başarılı sayılabilecek seviyede olduğunu söyleyebilirim. Ek olarak iPhone’da olmayan canlı bokeh özelliği bu telefonda bulunuyor. Ama bu özelliği ne kadar aktif kullanırsınız ona bişey diyemem.

Note 10 Plus 4300 mAh batarya ile geliyor fakar işletim sistemi ve işlemciden kaynaklı olarak iPhone’ların bu konuda büyük bir avantajı bulunuyor. Bunun için mAh değerlerini birebir karşılaştırmak çok doğru olmaz. Şöyle özetleyebilirim; iPhone 11 Pro Max modelinde 3969 mAh batarya bulunmasına rağmen, Note 10 Plus’dan daha fazla kullanım süresi sunuyor. Bir diğer örnek ise iPhone 11 Pro’de bulunan 3046 mAh batarya ile neredeyse aynı performansı gösteriyor.

Son olarak Samsung Note 10 Plus‘ta kendi üretimi olan 8 çekirdekli ve 7nm üretim mimarisine sahip Exynos 9825 işlemci bulunuyor. Ayrıca bu telefon da IP68 su ve toza karşı dayanıklılık sunuyor fakat 1.5 metre ve 30 dakika ile sınırlandırılmış. (iPhone bu konuda da farkı ortaya koyuyor).

Özetle Samsung Galaxy Note 10+ kesinlikle iyi bir telefon fakat ihtiyaçlarınız ve bütçeniz doğrultusunda rakip modellerinin belki bir miktar arkasında kalıyor olabilir. Fakat avantajları da yok değil. Örneğin diğer akıllı telefonlarda olmayan kalemi ile kullanıcılarının yaratıcılığını arttırmalarını sağlayabiliyor. Özellikle kalem kullanmayı sevenler için alternatifsiz bir akıllı telefon olduğunu söyleyebilirim. Yeni model ile birlikte S Pen’e farklı özelliklerin de kazandırıldığını düşünürseniz sizin için iyi bir seçim olabilir.

Huawei Mate 30 Pro

Mate 30 Pro, Huawei’nin en iyi iki akıllı telefonudur. Geçtiğimiz mart ayında tanıtılan P30 Pro ile aralarında biraz fark olsa da işlemci performansı ve kamera testleri göz önünde bulundurulduğunda Mate 30 Pro’nun daha iyi bir akıllı telefon olduğunu söylemek mümkün.

Mate 30 Pro‘nun teknik özelliklerine geçmeden önce bu telefonu satın almanızı pek önermiyorum. Sebebi ise henüz Google’ın ambargolarının kaldırılmamış olması. Bu sebeple telefonda hiçbir google uygulamasını kullanamıyorsunuz. Belki yakın bir zamanda bu ambargolar kalkar ve telefonu satın alabilirsiniz. Fakat bu süreç uzar ve 2020 ocak-şubat aylarını bulursa bu sefer de telefonun eskimesi söz konusu olabilir. Örneğin Samsung‘un S11 serisi aynı dönemde tanıtılacağı için Mate 30 Pro yerine o modellerden birini tercih edebilirsiniz. Sonuçta bu akıllı telefon sektöründe çok güçlü oyuncular var ve bu kategori çok hızlı güncelleniyor.

Gelelim Mate 30 Pro‘nun özelliklerine. Mate 30 Pro kabul etmemiz gerekir ki şuana kadar ki en iyi fotoğraf çeken akıllı telefon. Dxomark’tan aldığı 121 ortalama puan ile listenin en tepesinde yer alıyor. (fakat iPhone 11’lerin henüz test edilmediği ve bu listede yer almadığını unutmamak gerekiyor) Bu sıralama da bu telefonu en iyi kameraya sahip akıllı telefon olarak adlandırmamıza yetiyor. Ayrıca bkz: En iyi kameraya sahip telefonlar.

Mate 30 Pro‘nun arka tarafında 3D TOF kamera ile birlikte 4 kamera kurulumu bulunuyor. Bu kameraların çözünürlükleri ve diyafram açıklıkları şöyle; 40 MP, f/1.6 + 8 MP, f/2.4 + 40 MP, f/1.8. Mate 30 Pro, 80 mm telefoto, 27 mm geniş açı ve 18 mm ultra geniş açıya sahip lenslerden oluşuyor. (Ultra geniş açı: iPhone 11 Pro: 13 mm, Galaxy Note 10+: 12 mm) Mate 30 Pro 4K video kaydını saniyede 60 kare çekebiliyor. (diğer telefonlar da bunu yapıyor) Fakat Mate 30 Pro’nun öne çıkan ve rakiplerinden ayrıştıran özelliği 720p@7680fps yavaş çekim video kaydı yapabilmesi. Bunu yapan başka bir akıllı telefon yok. Aynı zamanda Full HD yavaş çekim modu da oldukça başarılı ( 1080p@960fps).

Mate 30 Pro‘da iPhone’daki kadar başarılı olmasa da Face ID bulunuyor. Ön tarafta yer alan 3D TOF kamera sayesinde yüzünüzü tarayarak güvenli bir şekilde telefonunuzu açabiliyorsunuz. Ayrıca Galaxy Note 10 +‘ta olduğu gibi ekran üzerinde optik bir parmak izi okuyucu da bulunuyor.

Mate 30 Pro‘da kullanılan işlemci de Huawei’nin ürettiği en son işlemci (HiSilicon Kirin 990) P30 Pro’da kullanılandan bir sonraki nesil. (Muhtemelen P40 Pro’da da bu işlemci kullanılacak) İşlemci performansı pek çok akıllı telefonun ilerisinde olsa da iPhone 11 Pro’lara yaklaşamıyor. iPhone’ların iOS işletim sistemleri ve güçlü işlemcisi sayesinde tüm akıllı telefonların üzerinde bir performans sergilediğini artık biliyoruz. Bir kıyaslama yapmak için aşağıdaki tabloya göz atabilirsiniz. Antutu hız performansı veren en iyi test merkezlerinden biridir. (bir diğeri Geekbench)

Mate 30 Pro tasarımı oldukça şık ve zaten artık tüm amiral gemisi modeller şık tasarıma sahip. Tasarımın göreceli olduğunu da unutmamak gerekir. Fakat akıllı telefonlarda kalınlık ve ağırlık herkes için biz baz olabilir ve karşılaştırdığımız telefonlara göre Mate 30 Pro‘nun daha ağır ve kalın olduğun söyleyebiliriz. Akıllı telefon 158.1 x 73.1 x 8.8 mm ölçülerinde ve 198 gram ağırlığa sahip. Ön ve arka tarasımı cam malzemeden üretilmiş ve Gorilla Glass 6 teknolojisi ile korunuyor. Çerçeveleri ise yine alüminyum malzemeden üretilmiş.

Mate 30 Pro, 6.53″ OLED ekran teknolojisini kullanıyor. Bu ekran 1176 x 2400 piksel çözünürlük ve 409 PPI değeri sunuyor. Aynı zamanda HDR10 desteği de bulunuyor. (iPhone 11 Pro HDR 10 ve Note 10+ HDR10+)

Sonuç olarak 4 telefonu karşılaştırdığımızda iPhone 11 Pro ve iPhone 11 modellerinin sizin için daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Huawei Mate 30 zaten Türkiye’de satışa çıkmadı. Ambargolu bir telefon olduğu için ne zaman satışa çıkar o da bilinmiyor. Satışa çıktığında da alınır mı o zaman karar vermek lazım. Note 10 Plus güzel telefon fakat kamera performansı ve hızı iPhone 11 Pro‘nun gerisinde kalıyor. Hatta iPhone 11‘in bile gerisinde kalıyor. Seçim sizin.

