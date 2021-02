En İyi Aksiyon Filmleri 2021

Evlere tıkıldığımız bugünlerde, hayatımıza aksiyon katabileceğimiz tek yol filmlerden geçiyor. Bu nedenle yılın en iyi aksiyon filmlerini bu başlık altında toplayacağız. Yeni filmler eklendikçe de yazıyı güncel tutmaya özen göstereceğiz. İşte en iyi aksiyon filmleri…

1. V For Vendetta



Distopik bir gelecekte devrim için halkı kışkırtan maskeli bir adam halkına egemenliği verebilmek için şiddete başvuran biridir. V olan maskeliyi bulabilmek için dedektif çalışmaya başlar.

2. Cehennem Melekleri



Ülkeye gizlice giriş yapan bir birlik aslında bu ülkenin acımasız diktatörünü devirmek amacıyla gelmiştir. Fakat görev başladığı zaman hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı ortaya çıkar ve kendilerini bir ihanetin içinde bulurlar.

3. Mulan



Hollywood yapımı ‘Mulan’, gösterişli, oyalayıcı ve estetik açıdan şık bir aksiyon filmi olarak karşımıza çıkıyor. Mulan (Yifei Liu),erkek kılığına girerek yaşlı babasının yerine İmparator’un ordusuna katılıyor. Dövüş severler için kaçırılmaması gereken bir film. Li Gong’un canlandırdığı, yer yer Malefiz’i çağrıştıran Xianniang’ın doğaüstü yetenekleriyle fantezi türüne de yelken açan bir film olduğunu söyleyebiliriz.

4. Captain America: The Winter Soldier



S.H.I.E.L.D. üyesi bir arkadaşı saldırıya uğrayınca Steve, dünyayı tehlikeye atan bir oyunun içine çekilir. Kara Dul (Black Widow) ile güçlerini birleştiren Kaptan Amerika, kendisini susturmak için gönderilen profesyonel katillerle savaşırken bir yandan da giderek genişleyen bir komployu ortaya çıkarmak için çabalamaktadır. Gerilim kategorisinde oldukça başarılı olan bu film izlenmeye değer.

5. Venom: Zehirli Öfke



Araştırmacı gazeteci Eddie Brock kariyerini yeniden ayağa kaldırmak için çabalarken Life Foundation’ın gizli faaliyetlerini araştırmaya başlar. Bir tesiste deney sonucu Venom adlı çok güçlü ve zararlı bir yaratık ortaya çıkar.

6. Oyun



Nicholas Van Orton hem iş hem de özel hayatında kontrolü elinde tutmaya alışkın, zeki ve başarılı bir işadamıdır. Kardeşi Conrad’ın ona verdiği doğum günü hediyesiyle hayatı artık ölüm kalım savaşına dönmüştür.

7. Dunkirk



Mayıs 1940’ta İngiltere, Kanada, Fransa ve Belçika’ya ait müttefik ordularından 400 bin asker, Fransa’nın İngiltere’ye çok yakın Dunkerque (Dunkirk) bölgesinde Alman Ordusu tarafından karadan tamamen kuşatılmıştır. Almanlar bu askerleri hava bombardımanlarıyla yok etmeyi planlarken, İngiliz Başbakanı Churchill’in yönlendirmesiyle askerleri kurtarabilmek için çok tehlikeli ve savaşın gelişimi açısından hayati önemde bir tahliye operasyonu başlatılır.

8. Taken (96 Saat)



Eski bir gizli ajan olan Bryan’ın kızı Kim’in kaçırılmasıyla başlayan filmde Bryan kısıtlı bir sürede Los Angeles’tan Paris’e gitmek zorundadır. Zaman sorununu çözmek için elinden gelen mücadeleyi veren Bryan, bu büyük mesafe engelini aşabilecek mi, izliyorz

9. Ajan Salt



CIA ajanı Evelyn Salt, başkana suikast yapan bir Rus casusu olmaktan dolayı suçlanır.Salt başka birinin suikast düzenlediğini ve kendi suçsuzluğunu kanıtlamak için mücadeleye başlar.

10. Gerçeğe Çağrı



Douglas Quaid (Arnold Schwarzenegger) her gece Mars hakkında rüyalar gören bir işçidir. Meraklanan Quaid, anı transferi yoluyla insanları tatile yollayan Rekall Inc. isimli şirketten Mars tatili satın alır. Fakat anı transferi sırasında meydana gelen bir kaza genç adamın zihnini altüst eder. Kendini bir gizli ajan olarak, Mars’ın zalim hakimi Coogan’a karşı mücadele ederken bulur.

11. John Wick



Artık emekliye ayrılmış, tetikçilik dünyasından uzaklaşmış köpeğiyle birlikte sakin bir hayat yaşamak isteyen John Wick (Keanu Reeves) köpeğini öldüren kişilerin peşine düşer. Kendini yine istemediği halde tehlikeli olayların ortasında bulur. Eski bir ortağının sayesinde bu kez İtalya’nın başkenti Roma’da son derece güçlü çetelerle tek başına mücadele edecektir.

12. Kill Bill Vol. 1



‘Gelin’ (The Bride) takma adıyla bilinen kiralık katil, düğünü sırasında saldırıya uğrar. Kilisedeki herkes öldürülür. O da karnındaki bebeğini düşürür ama hayatta kalmayı başarır. 5 yıl boyunca komada kalan Gelin, bir mucize eseri hayata geri döner. Artık tek amacı vardır: Ona pusu kuran eski patronu Bill ve adamlarını teker teker öldürmek.

13. Altın Yumruk (Jui kuen)



Jackie Chan filmlerinin en popüler olanı Altın Yumruk, bir dövüş hocası olan amcasının yanına gitmesiyle başlar. Amcasından öğrendiği özel taktiklerle yenilmez bir savaşçıya dönüşecek bu adamı bekleyen büyük bir macera vardır.

14. Ada (The Island)



Aksiyon filminin yanı sıra Bilim Kurgu kategorisinde de yer alan bu film pek çok film severin listesinde bir numaradır. Bir grup insan dünyanın havası değiştiği için yerin altında bulunan bir sığınakta tutulmaktadır. Buradaki insanların tek kurtuluş yolu havası temiz olan adaya çekiliş ile gitmektir. Fakat film ilerledikçe ortadaki sorunun çok daha büyük olduğu görülür.

15. Die Hard (Zor Ölüm)



Bruce Willis Los Angeles’a Noel tatilini ayrı olduğu karısıyla geçirmeye gelen New York şehri polisi dedektif John McClane’i oynuyor. Fakat McClane karısının ofis partisinin başlamasını beklerken teröristler binanın kontrolünü ele geçirir. Teröristlerin lideri Hans Gruber (Alan Rickman) ve onun zalim yardakçısı (Alexander Godunov) rehineleri bir araya toplarken McClane kimseye görünmeden kaçar. Yanında yanlızca bir silahı ve cesareti olan McClane tek kişilik savaşını başlatır.

16. Mad Max: Fury Road



Nükleer savaşın ardından dünya, çöllerin yaygınlaştığı ve susuzluk probleminin arttığı bir yer haline gelmiş, aynı nedenle medeniyet çöküşe doğru sürüklenmiştir. Hayatta kalma içgüdüsü had safhada olan Max (Tom Hardy), eşi ve çocuğunu kaybetmenin ardından huzuru ararken, Savaş Çocukları tarafından esir alınır. Her an kaçış için fırsat kollayan Max hayatta kalmak için mücadele verir.

17. Denge



Üçüncü Dünya Savaşının yaralarını zor da olsa sarmayı başarabilmiş yakın geleceğin dünyasındayız. Savaşın travmasını üzerinden atamamış olan hakim totaliter sistem, barışı korumak adına insanların duygularını baskı altına almaktadır. Sanatsal nesneler bulundurmak veya sanatla ilgilenmek yasaktır. Duyguları tetikleyecek hareketler ya da açığa vuracak davranışların cezası çok büyüktür. Üst düzey bir güvenlik elemanı olan Rahip John Preston (C. Bale) kurallara karşı gelenleri bulup yok etmekle görevlendirilmiştir. Preston günün birinde kendini görevinden oldukça uzaklaşmış bir halde bulur.

18. Jack Reacher



Beş kişi usta bir nişancı tarafından sadece altı el ateş edilerek öldürülür ve tüm deliller gözaltındaki şüpheliyi göstermektedir. Sorgulamada şüphelinin söylediği tek bir şey vardır: “Jack Reacher’ı bulun!”. Böylelikle gerçeği bulmak adına Jack Reacher’ı, şiddet konusunda yetenekli ve saklayacak bir sırrı olan beklenmedik bir düşmanla karşı karşıya getiren sıra dışı bir kovalamaca başlar.

19. Yüz Yüze (Face/Off)

Bilinen bir polis ve peşine düştüğü azılı bir terörist, birbirinin yüzüne sahip olursa ne olur? Terörist hem polisin ailesinin hem de devletin içine sızarken, polis kendi kimliğini geri almak, ailesini ve devleti bir teröristin kimliği içerisinde kalarak korumak zorundadır

20. Aranıyor (Wanted)



Babasının kitalık bir katil olduğunu öğrenen sıradan bir adam kendisini hiç beklenmedik bir maceranın içerisinde bulur. Kendi benliğinin farkın bile olmayan Wes, bu aksiyon içerisinde kimliğini bulacaktır.