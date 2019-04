En iyi Amiral Gemisi Akıllı Telefonlar 2019

Markaların en iyi ve en pahalı akıllı telefon modellerini karşılaştırdık. Bu karşılaştırmada Huawei, Apple, Samsung ve Xiaomi‘nin en iyi amiral gemisi modelleri teknik özellikleri ve fiyatını kıyasladık.

Aslında bu listede LG, Motorola, Lenovo, Sony, Oppo gibi markaları da görmek isterdik fakat bu markalar pek çok farklı sebeplerden ve de rakiplerine nazaran daha düşük segmentte akıllı telefon ürettiklerinden listeye dahil olamadılar. Bir sonraki karşılaştırmamızı bu telefonların da dahil olacağı şekilde hazırlayacağız.

Huawei P30 Pro

Huawei geçtiğimiz ay yeni amiral gemisi modeli P30 Pro‘yu tanıttı. 7.000 TL fiyat etiketine sahip akıllı telefon özellikle kemara performansı ile kullanıcılardan tam puan aldı.

P30 Pro‘nun şüphesiz en iyi özelliği kamerası ve bunu DXOMARK listenin ilk sırasına yerleştirerek onaylanmış oldu. Apple iPhone XS Max, 105 puanla 6. sırada yer aldı.

DXOMARK’a göre Kamerası en iyi 20 Telefon;

Huawei P30 Pro (112 Puan)

Huawei Mate 20 Pro (109 Puan)

Huawei P20 Pro (109 Puan)

Samsung Galaxy S10 Plus (109 Puan)

Xiaomi Mi 9 (107 Puan)

P30 arka tarafta 4 kameralı bir sistem kullanmış. Bunlardan biri TOF ve diğer üçü 40 MP (f/1.6) + 20 MP (f/2.2) + 8 MP (f/3.4) çözünürlükte ve diyafram açıklığa sahip. P30’un diğer rakiplerine göre eksik bir yönü de 4K videoyu sadece 30 FPS’de çekebiliyor olması. Huawei yetkililerine sorduğumuzda bunun bilerek yapılmadığını ve uzun çekimlerde aşırı ısınmalara sebep olduğu için yer almadığı bilgisini aldık. Diğer video çekim modları da şöyle; 2160p@30fps – 1080p@60fps – 1080p@30fps – 720p@960fps – 720p@30fps

Huawei’nin kullanıcıları şaşırtan bir diğer özelliği ise 10X Optik Zoom ve 50X Dijital Zoom yapabiliyor olması.

Ön tarafta ise 1080p@30fps video kaydı yapabilen 32 MP (f/2.0) çözünürlükte tek bir kamera yer alıyor. Bu kamera geniş açık bir lense sahip ve tabii ki portre modu destekliyor. Ayrıca HDR+ teknolojisini de barındırıyor.

P30 Pro‘nun işlemci kısmında Mate 20 Pro‘da da kullanılan ve Huawe’nin kendi üretimi olan HiSilicon Kirin 980 işlemci yer alıyor. Bu işlemci 8 çekirdekli ve 128 GB dahili hafıza ile 6 GB RAM birlikte kullanılıyor. Bu işlemci kullanıcılar tarafından eleştiri aldı. Sebebi ise ekim ayında satışa çıkan Mate 20 Pro’da da aynı işlemciyi kullanmaları. Yani kullanıcılar için eski bir işletim sistemini kullanmışlardı.

Bu işlemci ve RAM kapasitesi sayesinde bu akıllı telefon Antutu’dan 290.189 Puan, Geekbenh tek çekirdek 3.270 Puan ve çoklu çekirdek testlerinden 9.649 Puan aldı.

4200 mAh ile rakipleri arasında en yüksek bataryaya sahiptir ve diğer özellikleri arasında kablosuz şarj, kablosuz şarj ile başka telefonları şarj edebilime, hızlı şarj, yüz tanıma ve ekran üzeri parmak izi tarayıcı özellikleri yer almaktadır.

Apple iPhone XS MAX

iPhone XS MAX geçtiğimiz eylül ayında tanıtıldı. Öne çıkan en büyük özelliği telefonun hızı ve kamera peformansıydı. Fakat sonrasında çıkan akıllı telefonlar ile kamera pefromanda 6. sıralara geriledi. Şuan akıllı telefonun satış fiyatı 9.500 TL‘den başlıyor. Rakipleri ile kıyasladımızda belki de en büyü dezavantajı fiyatı. Çünkü hepsinden en az 2.000 TL daha pahalı.

Apple A12 Bionic çipi sayesinde şuana kadar tüm akıllı telefonlardan yüksek pefromans sonuçları elde etmiştir. Antutu; 363.525 Puan, Geekbench 4 (Tek Çekirdekli); 4.797 Puan ve Geekbench 4 (Çok Çekirdekli); 11.208 Puan alarak zirvede yer almıştır.

iOS işletim sisteminin de avantajlarını kullanarak akıllı telefonda sadece 4 GB RAM ve 3.300 mAh batarya kullanılmıştır. Diğer rakiplerle kıyaslama yaparken bu rakamları dikkate almamanızı tavsiye ederim. (Zaten test puanları bunu kanıtlar niteliktedir).

iPhone XS MAX arka tarafta çift kamera kurulumuna sahiptir. 12 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.4) çözünürlüğe sahip kameralar 2160p@30fps – 2160p@24fps – 2160p@60fps – 1080p@240fps – 1080p@120fps – 1080p@60fps – 1080p@30fps çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor. iPhone XS MAX’in arka kamerası sadece 2X Optik Zoom sunuyor.

Ön tarafta ise 7 MP (f/2.2) çözünürlüğünde tek kamera kullanılmıştır ve 1080p@60fps video kaydı yapabiliyor.

Telefonun diğer özellikleri arasında kablosuz şarj, hızlı şarj, yüz tanıma ve parmak izi tarayıcı gibi özellikler yer almaktadır.

Samsung Galaxy S10 Plus

Samsung Galaxy S10 Plus akıllı telefonu geçtiğimiz ay tanıtıldı. Aslında her zamanki gibi Samsung sadece S10 Plus’ı değil Galaxy S10 ailesini tanıttı. Bunlardan en büyük ekran ve en iyisi diyebileceğimiz S10 Plus. Bir küçük modeli olan ve tasarım olarak neredeyse aynı yapıya sahip modeli S10 ve son olarak en uygun maliyetli ve tasarımsal olarak biraz daha feraket ettiği modeli S10e.

S10 Plus‘ı alt modellerinden ayıran en büyük iki özellik bulunuyor. Birincisi ön tarafta yer alan çift kamera sistemi ve daha büyük ekranı. Ön tarafta ise rakiplerine göre farklılaşan bir ekran yapısı var. Bu ekran yapısı ile Samsung kameraları ekranın üzerinde bir kesik olarak (yuvarlak) yerleştirmiş. Bu sayede ekran kasa oranında oldukça iyileştirmeler yaptığını varsayabiliriz.

Galaxy S10 Plus, 7.500 TL başlangıç fiyatı ile satışa sunuldu. (128 GB Hafıza + 8 GB RAM) S10 Plus, kendi üretimi olan Exynos 9 Series 9820 işlemci ve 8 GB RAM + 128 GB Dahili hafıza seçeneğini kullanıyor. Ayrıca 512 GB dahili hafıza + 8 GB RAM ile 1 TB Dahili Hafıza + 12 GB RAM versiyonlarını da satın alabiliyorsunuz.

Bu donanım sayesinde S10 Plus’ın aldığı test puanları şöyle; Antutu; 340.345 Puan, Geekbench 4 (Tek Çekirdekli); 4.472 Puan ve Geekbench 4 (Çok Çekirdekli); 10.387 Puan. iPhone XS MAX’ten yaklaşık 7 ay sonrasında tanıtılmasına rağmen gerisinde kaldığını belirtelim.

S10 Plus arka tarafta üçlü kamera kurulumuna sahip. Bunlar 12 MP (f/1.5) + 12 MP (f/2.4) + 16 MP (f/2.2) lenslerden oluşuyor. Galaxy. S10 Plus’ın video kayıt performansı da olukça başarılı. Arka kamerası 2160p@30fps – 2160p@60fps – 1080p@240fps – 720p@960fps – 720p@30fps – 1080p@30fps – 1080p@60fps çözürnürlüğünde ve kare hızında kayıt yapabiliyor.

Telefonun ön tarafında çift kamera kurulumu bulunuyor. 10 MP (f/1.9) + 8 MP (f/2.2) değerinde ve Geniş Açılı (80°). Bu kamera da 4K yani 2160p@30fps çözünürlükte video kaydı yapabiliyor.

Galaxy S10 Plus’ın diğer özellikleri arasında kablosuz şarj, kablosuz şarj ile başka cihazları şarj etme, hızlı şarj, yüz tanıma ve ekran üzeri ultrasonic parmak izi tarayıcı gibi özellikler yer almaktadır.

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9, fiyat performans amiral gemisi modeli olarak karşımıza çıkıyor ve rakiplerinin pek de gerisinde kalmıyor. Mi 9’un fiyatı 4.999 TL ve bu fiyata 128 GB Dahili hafızalı versiyonu alabiliyorsunuz.

Mi 9, Qualcomm’un en yeni sürümü olan Snapdragon 855 ile geliyor. 8 çekirdekli ve 7 nm üretim teknolojisine dayanan bu işlemciyi 8 GB LPDDR4x RAM destekliyor. Bu donanım yapısı ile telefon oldukça yüksek puanlar elde etmiş görünüyor.

Antutu; 387.851 Puan, Geekbench 4 (Tek Çekirdekli); 3.522 Puan ve Geekbench 4 (Çok Çekirdekli); 11.277 Puan. Antutu puanı iPhone XS MAX’i geride bırakıyor.

Mi 9 kamera kurulumunda oldukça cömert davranmış. Arka tarafta 48 MP (f/1.8) + 16 MP (f/2.2) + 12 MP (f/2.2) çözünürlüğünde üç kamera yer alıyor. Bu kamera 2160p@30fps – 2160p@60fps – 1080p@240fps – 1080p@120fps – 1080p@30fps – 720p@960fps – 720p@30fps – 720p@120fps – 720p@240fps – 1080p@60fps.

Akıllı telefon ön tarafta ise 20 MP (f/2.0) çözünürlük ve diyafram açıklığında tek bir kamera kullanılmış. Bu kamera 1080p@30fps çözünürlüğünde ve kare hızında video kaydı gerçekleştiriyor.

Mi 9, Quick Charge 4.0+ destekleyen hızlı şarj (27 Watt) ve kablosuz şarj (20Watt) desteği sunuyor. Batarya kapasitesi ise 3.300 mAh.

Xiaomi Mi 9’un en büyük eksiği suya ve toza dayanıklı olmaması. Bu özellik yukardaki telefonların hepsinde var ve IP68 ile sertifikalanmış.

Eğer bütçeniz diğer 3 akıllı telefona yetmiyorsa tercihiniz kesinlikle Xiaomi Mi 9’dan yana olmalı ya da biraz daha bekleyip akıllı telefonların fiyatlarının düşmesini bekleyebilirsiniz.

Tüm akıllı telefonların yapay zekaya sahip olduğunu belirtelim. iPhone XS MAX hariç tüm akıllı telefonlar özellikle kamera modlarında yapay zekaya başvuruyor. Nesne tanımlama, iyileştirme ve portre gibi modları yapay zeka desteğiyle daha iyi seviyelere çıkarabiliyor.

Aşağıdaki linkten 4 akıllı telefonuntüm teknik özelliklerini ve fiyatını karşılaştırğımız tabloyu görüntüleyebilirsiniz.