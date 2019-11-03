En İyi Amiral Gemisi Telefonlar 2019

2019 yılını yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Bu yıl diğerlerine göre çok daha iddialı bir yıl oldu. Bundan dolayı en iyi amiral gemisi telefonları listelemek için çok daha fazla düşündük diyebiliriz. Farklı şirketlerin farklı özelliklerle piyasaya sürülen birden fazla amiral gemisi telefonu var.

Listemizi oluşturan telefonlar son birkaç ayda piyasaya sürülen en yeni amiral gemisi telefonlar hakkında oldu. Bazı telefonlar henüz listemizde yok. Ancak ilerleyen zamanlarda listemizi güncelleyerek sizlere daha iyi hizmet vereceğimizden emin olabilirsiniz.

Sizler için seçtiğimiz en iyi amiral gemisi telefonlar hakkında detaylı bilgi almak için isimlerine tıklayabilirsiniz. Ayrıca telefonların hakkında daha farklı bilgileri öğrenmek için karşılaştırma sayfasından yardım alabilirsiniz.

2019 Yılının En İyi Amiral Gemisi Telefonları

1 – Huawei Mate 30 Pro

Huawei‘nin ABD yasağı nedeniyle, Mate 30 Pro, küresel pazardaki en düşük puan alan akıllı telefonlardan biri haline geldi. Ama cihaz genel olarak muhteşem özelliklere sahip. Öncelikle kağıt üzerinde, bu kadar şaşırtıcı bir kamera kurulumu görmemiştik.

Mate 30 Pro, bir tane değil iki tane 40 megapiksel sensör, OIS ve 3x optik zoom içeren dörtlü bir kamera ile donatılmıştır.

Hatta 3D yüz kimlik doğrulamasını destekleyen ön tarafta 32 MP çift kamera ile birlikte geliyor.

Mate 3 Pro, Kirin 990 Plus yonga seti ile donatılmıştır ve hatta 5G modeline sahiptir. 4500 mAh kapasite, 40W hızlı şarj ve ters kablosuz şarj ile mükemmel bir bataryaya ev sahipliği yapıyor. Ayrıca bir de Horizon ekranımız var. Yan dokunma teknolojisi sayesinde fiziksel tuşları geride bırakıyor.

Ayrıca bkz: Huawei Mate 30 Pro İncelemesi

2 – OnePlus 7T Pro

Maksimum performansa ihtiyacınız varsa, OnePlus yıllardır en iyi seçeneklerden biri olmuştur. Ve bu mottosuna hala devam ediyor. OnePlus 7T Pro, 2019’da bekleyebileceğiniz en iyi donanım departmanına sahip amiral gemisi telefonlardan birisi.

12 GB RAM ve UFS 3.0 depolama ile eşleştirilen Snapdragon 855 Plus yonga setinin yanı sıra inanılmaz bir yazılım optimizasyonuna sahip. Kutudan Android 10 ile çıkıyor.

QuadHD+ çözünürlüğü, HDR10+ desteği, Full DCI-P3 kapsama alanı ve hatta 90 Hz yenileme hızı ile dünyanın en iyi ekran panellerinden birini bile destekliyor. Bataryası 4085 mAh kapasite ile tatmin edici. Arka tarafında OIS ve 3x optik zoom özellikli bir üst düzey üçlü kamera kurulumuna sahip. Fotoğraf kalitesi söz konusu olduğunda Mate 30 Pro kadar inanılmaz değil, ancak yine de muhteşem.

Ayrıca bkz: OnePlus 7T 90Hz Yenileme Hızı ile Desteklenen Oyunlar!

3 – Xiaomi Mi 9 Pro

Xiaomi Mi 9 Pro en uygun fiyatlı bir amiral gemisi telefonlardan birisi. Sadece fiyat etiketi telefonu çekici kılmıyor. Yine de ters kablosuz şarj ve 30W gücünde en hızlı ticari kablosuz şarj teknolojisi gibi üstün özelliklere sahip.

Ayrıca şu anda Qualcomm tarafından en güçlü olan Snapdragon 855 Plus yonga seti, 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolamaya sahip çok gelişmiş bir donanım özelliğine sahip.

Telefon, Tam DCI-P3 kapsama alanına sahip bir HDR10 ekran ve bir 4000 mAh batarya ile bile donatılmıştır.

Ne yazık ki, arka kameralar OIS’den yoksundur. Ancak fiyat birçok insanın bunu görmezden gelmesine izin verecektir.

Ayrıca bkz: Xiaomi Mi 9 Pro Parçalara Ayrıldı – İşte Telefonun İç Donanımı!

4 – Asus ROG Phone 2

Asus ROG Phone 2, en zorlu oyunları seri bir şekilde oyantabilecek özelliklerle donatılmış en gelişmiş akıllı telefonlardan birisi. En iyi amiral gemisi telefonlar arasında en iyi donanım özelliklerine sahip bir telefon diyebiliriz.

Hemen özelliklerine şöyle bir göz atalım. Piyasadaki en iyi işlemci olan Snapdragon 855 Plus yonga setimiz var. Yonga seti, 12 GB RAM ve 1 TB dahili depolama alanı ile eşleştirmektedir. Ekran bile, 120 Hz yenileme hızı ve 240 Hz dokunma hissi sayesinde oyuncular için en uygun olanı.

ROG Phone 2, RGB ışıkları ve harici aksesuarların yanı sıra çok gelişmiş bir soğutma sistemi ile oyun odaklı bir tasarıma sahiptir.

Üstelik kullanıcıları en çok çeken noktalardan birisi mamut batarya olarak adlandırılan 6000 mAh kapasiteli bir bataryası var.

Bu sayede oyun oynarken, batarya bitecek diye endişelenmenize gerek yok. Ters şarjımız da var. Ama ne yazık ki bu kablosuz olarak şarj desteği taşınmıyor.

Ayrıca bkz: Asus ROG Phone 2 Dayanıklılık Testi

5 – Realme X2 Pro

En azından küresel pazar için Realme X2 Pro’nun yılın amiral gemisi katili olduğunu söylemek yalan olmaz. Avrupa’da sadece 399 euroluk bir başlangıç fiyat etiketi taşıyor. Tabi ki içerisinde Qualcomm’un en iyi yonga setini yani Snapdragon 855 Plus yonga setine ev sahipliği yapıyor.

1000 nit ile en yüksek parlaklığa, HDR10 +’ a destek ve 90 Hz yenileme oranına sahip muhteşem bir ekran sunuyor.

Şu anda, küresel piyasada böyle uygun bir fiyat ve çok şaşırtıcı özellikleri ile herhangi bir akıllı telefon bulamazsınız. Realme X2 Pro, 50W hızlı şarj teknolojisini destekleyen 4000 mAh batarya ile birlikte geliyor.

Ve 64 MP sensörün aralarında bulunduğu dörtlü kamera kurulumu bulunuyor.

Ayrıca bkz: Realme 2 Pro İnceleme

6 – Samsung Galaxy Note 10 Plus

Android pazarında en iyi amiral gemisi telefonlardan birisini arıyorsanız ve aynı zamanda uzman bir kullanıcıysanız, Samsung’a bir şans verin. Çünkü Galaxy Note 10 Plus, bir nevi eşsiz özelliklerle geliyor. Bu üst düzey özellikler, sizi hiçbir şekilde hayal kırıklığına uğratmaz.

Ayrıca bir el hareketi ve çizim için S Pen’i de destekler ve hareket denetleyicisi olarak da kullanılabilir. 6,8 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip ve Android dünyasında bekleyebileceğiniz en iyi video izleme kalitesini kullanıcılara getiriyor.

Ayrıca rakiplerinde yeni yeni ortaya çıkan inanılmaz bir dörtlü kamera kurulumu mevcut. Ters kablosuz şarjı destekleyen büyük bir 4300 mAh batarya sunuyor. Telefon su geçirmez ve bölgeye bağlı olarak bir Snapdragon 855 veya bir Exynos 9825 yonga seti ile eşleştirilmiş 12 GB RAM’e sahip.

Ayrıca bkz: Samsung Galaxy Note 10 Plus İncelemesi