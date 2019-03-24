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En İyi Android Duvar Kağıdı Uygulamaları 2019

Akıllı telefonunuza birbirinden güzel hareketli ve 3 boyutlu duvar kağıtları indirebilmeniz için 2019'un en iyi duvar kağıtları uygulamalarını listeledik.

By Muhammed Arslan

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En İyi Android Duvar Kağıdı Uygulamaları 2019

Telefonunuz için birbirinden güzel duvar kağıtlarına sahip olmak ister misiniz? Bu yazımızda En İyi Android Duvar Kağıdı Uygulamaları ve Siteleri’ni bir araya getirmeye çalıştık. En iyi duvar kağıdını bulmak çok zor bir süreç, bunu hepimiz biliyoruz.

Genel olarak tabletimiz ve telefonumuz kendilerine ait, sıkıcı birkaç duvar kağıdı ile birlikte geliyor. Normal koyduğunuz resimler ya kırpılıyor ya da beklenilen havayı katmıyor. Biraz telefonunuza kişiselleştirme eklemek istiyorsanız, o halde doğru yerdesiniz.

Binlerce duvar kağıdı deposuna En İyi Android Duvar Kağıdı Uygulamaları ve Siteleri sizler için biçilmiş bir kaftan olacak. Ayrıca indirmeniz için doğrudan bağlantılarda mevcut. Aşağıdaki listede en iyilerin en iyisini bulabilirsiniz.

En İyi Android Duvar Kağıdı Uygulamaları

Google Duvar Kağıtları

Google, geçen yıl Google Piksel ile başlatılan ve her gün büyümekte olan Duvar Kağıtları uygulamasıyla En İyi Duvar Kağıdı Uygulamaları arasına girdi. İnternette bulabileceğiniz birçok duvar kağıdına doğrudan erişebilirsiniz.

En İyi Android Duvar Kağıdı Uygulamaları ve Siteleri 2019

Google Duvar Kağıtları, uydu görüntülerinden mimariye, desenlerden doğanın harika güzelliğine kadar geniş seçeneklere ev sahipliği yapıyor. Tam anlamıyla FullHD ve geniş kategoride duvar kağıtlarına ulaşmak istiyorsanız, Google Duvar Kağıtları bakmanız gereken ilk yer olabilir.

Ayrıca bkz: En İyi Android Uygulama Mağazaları – Play Store Alternatifleri

Backdrops

Backdrops, dünyanın dört bir yanındaki sanatçıların yüzlerce duvar kağıdına sahip büyük bir duvar kağıdı uygulaması. En İyi Android Duvar Kağıdı Uygulamaları arasındali olmasının sebebi ise daha çok bünyesinde barındırdığı sürrealist çizimlerdir.

En İyi Android Duvar Kağıdı Uygulamaları ve Siteleri 2019

Arka Planlar “Günün Duvarı” özelliğine sahiptir. Ancak en iyi duvarlarından bazıları ücretli, premium koleksiyonlarda mevcuttur. Modern, doğal veya tamamen yeni bir şey arıyorsanız, Backdrops şu anda internette bulunan en iyi duvar kağıtlarından bazılarına sahiptir.

Ayrıca bkz: En İyi Mail Uygulamaları 2019

Muzei 

Muzei, duvar kağıdınızı her gün olduğundan biraz daha sık değitirmek mi istiyorsunuz? Muzei size bu fırsatı sunacak bir uygulamadır. Özellikle Canlı Duvar Kağıtları ile telefonunuza eşsiz görünümler sağlayabilirsiniz.

En İyi Android Duvar Kağıdı Uygulamaları ve Siteleri 2019

Muzei’nin birçok eklentisi var. Bu sayede binlerce eşsiz ve sağlam kaynaktan duvar kağıtlarına sahip olmanıza izin verir. Ayrıca, mevcut duvar kağıdını beğenmiyorsanız, bir sonraki duvar kağıdına atlamak için bir Hızlı Ayarlar kısmından sıradaki duvar kağıdını elde ayarlayabilirsiniz.

Ayrıca bkz: Android İçin En İyi Antivirüs ve Güvenlik Programları 2019

DeviantArt

DeviantArt, internetteki en büyük ve en çeşitli çevrimiçi sanat topluluklarından biridir. Bu nedenle, duvar kağıdı söz konusu olduğunda bakılması gereken ilk yerlerden birisidir. O kadar çok resim vardır ki, duvar kağıdı aramak için inanılmaz bir yerdir.

En İyi Android Duvar Kağıdı Uygulamaları ve Siteleri 2019

En İyi Android Duvar Kağıdı Uygulamaları arasında bir Android teması oluştururken DeviantArt uygulaması genellikle başlanılan yer olacaktır. Unutmayın ki DeviantArt milyonlarca şaşırtıcı duvar kağıdına sahipken, aynı zamanda sizi sürükleyecek milyonlarca sanat eserine de ev sahipliği yapıyor.

Ayrıca bkz: Android İçin En İyi Temizleme – Bakım Uygulamaları 2019

InterfaceLIFT

InterfaceLIFT, teknik olarak Apple cihazlarınını tema sitesidir. Ancak bir iPhone’un nasıl bir duvar kağıdına sahip olduğunu görerek, Android kullanıcılarının gerçek temalara girmeden önce duvar kağıdını almalarına izin veren yerdir. Resmi sitesi için tıklayınız.

En İyi Android Duvar Kağıdı Uygulamaları 2019

Ayrıca listemizde yer alan tek ücretli uygulamadır. Apple’ın cihazlarının çekici duvar kağıtlarına sahip olan bu site sizler için yeni bir deneyim ve şık bir görünüm için harika bir yer demektir.

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