Android‘in popülerliği her geçen gün artmaya devam ettikçe Android Emülatörleri ‘ninde sunduğu özellikleri ve görünüşleri de daha popüler hale geliyor. Uygulamaları test eden geliştiriciden büyük ekranda oynayan oyunculara kadar birçok kişiye hitap etmektedirler.

Hatta Windows bilgisayar kullananlar, masaüstlerinde Android işletim sistemi deneyimlemeyi bu emülatörler arağılığıyla sağlamıştır. Ayrıca telefon oyunlarını bir fare ve klavyeyle tamamlanmışlardır.

Belki iPhone’dan Android’e geçiyorsunuz veya yalnızca bir Özel ROM’u test etmek istiyorsanız, Android Emulator’daki olanaklar sınırsız. BlueStacks, PC için her zaman telefon emülatörlerinin listesini üstlenmiş olsa da, çok az kişiye delicesine hızlı bir şekilde yetişiyor. Aynı zamanda Android telefonunuzda yapamadığınız işlemlere hızlı yanıtlar da edebilirsiniz.

İşte, Windows bilgisayarını için için en iyi Android Emülatörleri:

Windows Bilgisayarlar için En İyi Android Emülatörleri 2019

Nox Player özellikle Android telefonlarda oyun oynayanları hedef alıyor. Her ne kadar emülatör diğer Android uygulamaları için mükemmel çalışıyor olsa ve tüm Android deneyiminin tadını çıkarsa da, PUBG veya Justice League gibi büyük oyunları oynamak için de çok uygundur. Nox Emulator’ün en iyi yanı, sponsorlu reklamlar olmadan tamamen ücretsiz olmasıdır.

Nox Player, Klavye, Fare ve Gamepad tuşlarını eşlemenizi sağlar. Örneğin, sağa kaydırmak istediğinizde eşleme kısayolu gibi hareketler için klavye tuşları atayabilirsiniz. Ayrıca, en iyi oyun sonuçlarını elde etmek için CPU ve RAM kullanımını Ayarlar seçeneğinde belirleyebilirsiniz.

Android’i rootlamak odak noktanızsa, Nox Player sanal cihazı bir dakikadan daha kısa sürede çalıştırmayı kolaylaştırır. Nox ile ilgili tek sorun sisteme çok fazla yük bindirmesidir. Böylece, tonlarca başka uygulama kullanamazsınız. Başka bir şey sizin için bir endişe olabilir; çünkü Android 5 Lolipop tabanlı çalışmaktadır.

Fiyat: Ücretsiz

Neden Nox Player kullanmalısınız?

Tek cihazda birden fazla pencere

Denetleyiciler için kısayolları eşleme

Rootlama kolaydır

BlueStacks, muhtemelen Android kullanıcıları arasında en bilinen Android emülatörüdür. Emülatör genellikle oyun oynamak için tercih edilir ve kurulumu çok kolaydır. Play Store dışında, BlueStacks optimize edilmiş uygulamalarını kendi uygulama mağazasından indirme seçeneğine sahiptir.

Her ne kadar BlueStacks klavye eşlemesini destekliyor ancak hareket kısa yollarında iyi sonuç vermemektedir. BlueStacks emülatörünün en büyük dezavantajı, verimlilik uygulamalarında biraz kasmalara sebep olmasıdır.

Bunların dışında, sponsorlu reklamların olması Windows için en iyi diğer Android emülatörlerinin arkasında kalmasına neden oluyor. Ayrıca BlueStacks Android emülatörü şu anda Android 7 Nougat’ı temel almaktadır.

Fiyat: Ücretsiz / Premium 24 dolar

Neden BlueStacks kullanmalısınız?

Teknik bilgi gerektirmeden kurulumu kolaydır

Birden fazla hesap desteği

En son Android sürümü

MEmu, diğerlerine kıyasla nispeten yeni bir emülatördür. 2015 yılında başlatılan MeMu Play, oyun oynama konusunda ün kazanmıştır. Hız ile ilgili olarak, bu Android emülatörü Nox ve BlueStacks ile benzer sonuçlar veriyor.

MeMu Android emülatörünün en önemli özelliklerinden biri hem AMD hem de Nvidia çipleri için desteğinin olmasıdır. Aynı zamanda Android Jelly Bean, Kit Kat ve Lollipop gibi farklı Android sürümlerini de destekliyor. MeMu yüksek performanslı oyun oynamayı sunduğu için, grafik performansı nispeten zayıftır. Diğer emülatörlere kıyasla dokuların ve pürüzsüzlüğün eksik olduğunu fark edebilirsiniz.

MEmu şu anda Android Lollipop sürümünü temel almaktadır. Verimlilik söz konusu olduğunda sınıfın en iyisidir. Ingress ya da Pokémon Go gibi oyunlarını oynamayı dört gözle bekliyorsanız, bu sizin seçiminiz olmalı.

Fiyat: Ücretsiz

Neden MEmu kullanmalısınız?

Oyun Performansı

Google Haritalar’da sanal konumunuzu ayarlayın

AMD ve NVidia desteği

Tıpkı diğer Android oyun emülatörleri gibi, Ko Player da hafif bir yazılımla gecikmesiz oyun deneyimi sunmaya odaklanmıştır. Ancak Ko Player’ın ücretsiz olduğu için burada ve orada çok az reklam görebilirsiniz.

Uygulama oynatıcısının uygulamaları kurması ve gezinmesi kolaydır. Aynı zamanda klavye haritalama ve gamepad emülasyonunu da destekler. Bu Android emülatörünün dezavantajı, bazen ansızın donmalara sebep olmasıdır. Programın kaldırılması da bazen zorlayabilir.

Fiyat: Ücretsiz

Neden Ko Player kullanmalısınız?

Basit kullanıcı arayüzü

Herhangi bir Android cihazı ile eşleşme

Kolay Kurulum

Genymotion sıradan Android emülatörünü değildir. Sadece geliştiricilere yöneliktir. Android simülatörü, farklı Android sürümlerine sahip çeşitli sanal cihazlarda uygulamaları test etmenize olanak sağlar.

Emülatör, Android SDK ve Android Studio ile uyumludur. MacOS ve Linux işletim sisteleriyle bile çalışıyor. Genymotion, geliştiricilere yöneldiğinden, geliştirici dostu birçok özellikle donatılmıştır. Ve Android oyun deneyimi arayanlar için doğru seçim olmayabilir.

Fiyatı: Deneme Sürümü / Premium 136 Dolar (yıllık).

Genymotion neden kullanmalısınız?

Android Studio’yu destekler

MacOS ve Linux’ta çalışır

Sürümleri Android 4.1’den 8.0’e kadardır

Android Studio, Google’ın kendisinden ve özellikle geliştiricilere hitap eden bir geliştirme programıdır. Temel olarak, geliştiricilerin uygulamalarını oluşturmalarına ve test etmelerine yardımcı olacak bir dizi araç ve eklentiyle birlikte gelir.

Android Studio’nun yerleşik bir emülatörü var, ancak Genymotion ile karşılaştırıldığında daha az özellik barındırıyor. Emülatör kuşkusuz genel kullanım ve ağır oyunlar oynamak için değildir. Android Studio’yu ayarlamak zor ancak aynı anda birçok geliştiricinin favorisidir.

Fiyat: Ücretsiz

Neden Android Studio’yu kullanmalısınız?

Google’ın resmi emülatörü

Düzenli güncellemeleri vardır

Remix OS’da diğer Android emülatörleri gibi standart özelliklere sahiptir. Önyükleyebileceğiniz bir Android işletim sistemi vardır. Açılan ekranda kurulabilen uygulamaların aksine, Remix OS’nin ayrı bir bölüme kurulması gerekir.

Remix OS, Google’ın eski çalışanları tarafından oluşturulmuş bir şirket olan Jide Technology ürünüdür. Remix OS’yi bir USB cihazına koyabilir ve oradan herhangi bir bilgisayarda doğrudan çalıştırabilirsiniz. Android emülatörü, üretkenlik uygulamaları için iyidir, ancak ağır oyun oynamayı desteklemez.

Her ne kadar Jide teknolojisi desteğini geride bıraksa da, yine de Android Marshmallow sürümünü desteklemektedir.

Fiyat: Ücretsiz

Neden Remix OS kullanmalısınız?

Android işletim sistemi deneyimi

Yeni dosya yöneticisi

Verimlilik uygulamaları için ideal

Bliss OS, yukarıdaki emülatörlerden biraz farklıdır. Yani Android Emülatörlerin, Windows bilgisayarında Android’i taklit ederken, Bliss OS ise Android’in kendisidir. Ayrı bir işletim sistemi olarak kurulması gerekir.

Kurulumu için bir Sanal Makina kullanabilir ya da önyüklenebilir bir USB sürücü oluşturabilir. Hatta Bliss OS ROM’u harici depolama birimine yükleyebilirsiniz.

Şimdi, PC’nizde tam Android deneyimi arıyorsanız, Bliss OS veya bir diğer işletim sistemi olan Android x86 tabanlı projeyi yüklemek her zaman daha iyidir. Gerçek şu ki, Bliss OS açık kaynak kodludur. Bundan dolayı da kullanımı biraz zor olabilir.

Fiyat: Ücretsiz

Neden Bliss OS kullanmalısınız?

Açık kaynak ve reklamsız

Android 9 Pie çalışan Beta sürümü

Substratum Theme motorunu destekler

Ayrıca bkz: En İyi 10 Android Video Düzenleme Uygulaması 2019