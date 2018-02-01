En İyi Android Kamera Uygulamaları 2018

Telefonunuzdaki kamera uygulamasından memnun değil misiniz? Bu yazımızda sizlere en iyi android kamera uygulamalarını sunacağız.

Akıllı telefonlardaki kameralar eskiye oranla çok daha büyük önem taşımaya başladılar. Şirketler kameralarını daha iyi hale getirmek, düşük ışıkta daha iyi çalıştırabilmek ve insanların istediği özellikleri eklemek için çok mesafe katettiler. Birçoğu satış stratejilerini kameranın gücüne dayandırdı. Böylece kameralar bu günlerde akıllı telefonlar için çok önemli bir satış etkeni haline geldi.

Bu kameralardan en iyi şekilde yararlanmak için telefonunuzun varsayılan kamera uygulamasından daha mükemmel uygulamalar olduğunu biliyor muydunuz?.

İşte Android telefonlar için en iyi kamera uygulamaları sizlerle!

Camera FV-5

Camera FV-5 uygulaması manuel kamera sevenlerin seçtiği birçok kamera uygulamasından yalnızca bir tanesidir. Çeşitli DSLR özelliklerini bünyesinde barındırır. Manuel shutter hızı, ISO, ışık ölçümü, odaklanma, beyaz dengesi ve daha fazlasına sahiptir. Ayrıca JPEG, DNG (RAW) ve PNG dosya formatlarını destekler. 30 farklı dil için de desteği vardır. Sayamadığımız daha bir ton özelliği var. Fotoğraf çekiminde ses tuşu kullanımı için bile desteği mevcut. Ücretsiz olarak alabilir veya 3.95 $ ödeyerek profesyonel sürümünü kullanabilirsiniz.

Camera MX en eski ve en popüler kamera uygulamalarından biridir. Geliştiriciler uygulamayı düzenli olarak günceller. Basit fotoğraflar için en iyi uygulamadır. Uygulama çeşitli çekim modlarına sahiptir. Fotoğrafın yanı sıra video çekmek için de kullanabilirsiniz. Kendi GIF’lerinizi oluşturmanız için bir GIF modu bile var. Dahili fotoğraf editörü ile fotoğraflarınızı ek programa ihtiyaç duymadan düzenleyebilirsiniz. Ciddi fotoğrafçılar başka uygulamalara bakmak isteyebilir.

Cymera

Cymera da eski ve popüler kamera uygulamalarının bir diğeridir. Ana özelliklere daha fazla odaklanılan bir uygulamadır. Bunlara ek olarak birçok filtre, çıkartma, özel efekt ve benzeri özellikler de bulunur. Ayrıca bir güzellik kamerası modu da vardır. Yüzünüzde ve vücudunuzdaki hataları giderebilen bir özelliktir. Ayrıca küçük düzenlemeler için bir fotoğraf düzenleyicisi de içerir. Uygulamayı indirmek ücretsizdir. Uygulama içi satın almak için ek şeyler bulunur.

DSLR Camera

DSLR Camera uygulamasının farkettiğiniz üzere iddialı bir adı vardır. Bununla birlikte bu uygulama daha iyi olan manuel kamera uygulamalarından biridir dememiz yanlış olmaz. Oldukça iyi manuel kontrol sayısına sahiptir. Bu beyaz dengesi, ışık ölçümü, canlı histogram, ISO ve daha fazlasını içerir. Ayrıca çeşitli çekim modları vardır. Konum etiketleme ve ses düğmelerini deklanşör düğmeleri olarak kullanma gibi özellikleri de bulunur. Tek dezavantajı uygulamanın ücretsiz olmaması. Bu uygulama 2.99 $ fiyat etiketi taşımaktadır.

Footej Camera

Footej Camera yeni kamera uygulamalarından biridir. Popüler olan ve ciddi fotoğrafçılık özelliklerinin iyi bir karışımına sahiptir. Android’in Camera API’sini kullanır. Bunun anlamı elle kontrollerin çok çeşidinin olması demektir. Ayrıca video çekebilir, GIF’ler yapabilir ve seri çekim modu kullanabilirsiniz. RAW formatını destekler. Ücretsiz olarak deneyebilir veya pro sürümü için 2,99 $ ödeyebilirsiniz.

Manuel Camera

Manuel Camera adı aslında uygulamanın tam olarak ne işe yaradığını bizlere söylüyor. Birçok manuel ayara sahip bir kamera uygulamasıdır. Camera2 API’sinden tam olarak yararlanmaya çalışır. Shutter hızına, odak mesafesine, ISO, beyaz dengesi ve poz telafisini kullanabilirsiniz. Ayrıca bir zamanlayıcı içerir ve RAW desteği vardır. Cihazınızın RAW desteği de bu özelliğin kullanılması için gereklidir. Kullanımı son derece basittir. Satın almadan önce ücretsiz sürümünü deneyebilirsiniz.