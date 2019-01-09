Makalemize başlamadan önce “Android Launcher ya da başlatıcı nedir?” sorusuna cevap arayalım. Android’in diğer mobil işletim sistemlerine üstünlüğü, temel olarak kullanıcı tabanına sağladığı sınırsız kişiselleştirme fırsatlarından kaynaklanıyor.

Mobil Başlatıcı yani Launcher, Android’in en özelleştirilebilir parçalarından biridir. Sadece bu değil, Android Launcher akıllı telefonlar için ana ekranınızı ve cihazınızda bulunan tüm uygulamaların kataloğunu içeren bir arayüzdür. Bu nedenle, her cihaz önceden kurulmuş bir varsayılan başlatıcı ile birlikte gelir. Örneğin, bir Google Pixel cihazı Pixel Launcher ile önceden yüklenmiş olarak gelir.

Neden üçüncü parti launcher kullanılır?

Varsayılan başlatıcınızın yerini alabilecek birçok üçüncü taraf başlatıcısı vardır. Fakat neden Android başlatıcısını ilk önce değiştirmelisiniz? Bu sorunun cevabı oldukça basittir: üçüncü taraf başlatıcılar, kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun olarak sınırsız bir kişiselleştirme imkanı sunar.

Android başlatıcıları yıllar içinde daha akıllı ve zengin özelliklere sahip oldu. Google Play Store’da yüzlerce başlatıcı arasında gezinme sıkıntısından kurtulmak için, sizlere Android için En İyi Başlatıcı Launcher listesi oluşturduk.

Not: Bu liste tercih sırasına göre değildir. Her hangi birisini indirerek deneme yapabilir ve kullanabilirsiniz.

2019 Yılının En İyi Launcher Uygulamaları

Nova Launcher gerçekten Google Play Store’daki en iyi Android başlatıcılardan biridir. Uzun süredir Play Store’da bulunur ve kullanım sırasında hiç bir pürüz çıkarmaz. Kullanımı hızlı, verimli ve hafiftir.

Dock özelleştirmelerini, bildirim simgelerini, sık kullanılan uygulamaları uygulama çekmecesinde yani dock üzerinde üst sıra olarak gösterme seçeneği vardır. Bunların yanı sıra klasör ve simge özelleştirmelerini, bir düzine kısayol hareketini destekler.

Aynı zamanda Android Nougat’ta bulunan uygulama kısayollarını da desteklemektedir. En iyi sürümü, birçok kullanışlı özelliğin kilidini açar ve kesinlikle denemeye değerdir.

Fiyat:Ücretsiz / Premium 4,99 $

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Evie Launcher, performans için tasarlanmış ve en hızlı Android başlatıcılarından biridir. Bu başlatıcıya geçiş yapan birçok kullanıcı, performansından dolayı gerçekten mutlu.

Evrensel Arama özelliği, uygulamalarınızda tek bir yerden arama yapmanızı sağlar. Çok çeşitli ana ekran kısayolları ve özelleştirmeleri vardır. Ayrıca, uygulama çekmecenizi ve klasör ızgarasını özelleştirebilirsiniz.

Evie’nin 2019 için en iyi Android başlatıcılarınından olmasının sebeplerinden biri, farklı arama motorlarında seçim yapmanıza izin vermesidir. Tek dezavantajı bu uygulamada pek çok kısayol hareketi bulamazsınız olmasıdır. Genel olarak, hız ve basitliği garanti eden hafif bir başlatıcı uygulamasıdır.

Fiyat:Ücretsiz

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Android için Buzz Launcher uygulaması, özelleştirmenin babasıdır, diyebiliriz. “Homepack Buzz” adı verilen benzersiz özelliği ile, binlerce kullanıcı tarafından yüklenen ve paylaşılan 700.000’den fazla tema seçeneği hizmeti vardır.

Dahili bir uygulama kilitleme ve RAM temizleyici olduğundan, herhangi bir ek uygulama yüklemenize gerek kalmaz. Ana ekranda parmağınızı tek bir dokunuşla birçok kısayola erişebileceğiniz birçok kısayol hareketi vardır.

Uygulamanın içinde, canlı duvar kağıdına benzer olan “Ekran Efektleri” adı verilen ek bir özellik bulunmaktadır. Bu sayede duvar kağıdınızı değiştirmek yerine, duvar kağıdını, ekranınızda kayan “kar yağışı” veya “sonbahar yaprakları” gibi animasyon efektleriyle de kaplamanıza olanak sağlar.

Buzz Launcher uygulamasındaki tek sorun, Play Store’da bulunan simge paketleri ve temalarla iyi gitmemesidir. Ayrıca son zamanlarda, biraz sorunlu hale gelmiştir. Ama denemeye değerdir.

Fiyat: Ücretsiz

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Apex Launcher, Play Store’dan indirebileceğiniz binlerce tema ve simge paketi içeren görsel olarak çarpıcı bir launcher uygulamasıdır. Ayrıca diğer başlatıcılar arasında bulunmayan hem akıllı telefonlar hem de tabletler için optimize edilmiştir. Oldukça hafif bir uygulamadır.

Özelleştirilebilir 9 taneye kadar ana ekran ekleyebilir ve uygulama çekmecenizde gerek duymadan uygulamaları gizleyebilirsiniz. Başlatıcı, uygulama çekmecesindeki uygulamaları başlığa, kurulum tarihine veya ne sıklıkta kullandığınıza göre sıralar.

Pro sürümü satın aldığınızda daha fazla kısayol hareketi seçeneği, güçlü uygulama çekmecesi özelleştirmeleri ve birçok ek özellik açılacaktır. Aynı zamanda Android’de mevcut en hızlı başlatıcı uygulamalarından biridir.

Fiyat: Ücretsiz / Premium 3,99 dolar

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Niagra, daha az uygulama ve seçenek karmaşasına sahip minimalist bir başlatıcı arayan Android kullanıcıları içindir. Niagra, seçenekler ve ayarlarla donatılmadığından, Google Play Store’daki en hızlı Android launcherlardan biridir.

Başlatıcı uygulaması Android alanınızın boyutuna odaklandığından, hiçbir bloatware veya sponsorlu reklam olmadan temiz bir şekilde gelir. Düşük boyutuyla, başlatıcı uygulaması alt uç aygıtlarda da düzgün çalışır.

Yüzlerce özelleştirme seçeneği arıyorsanız, bu uygulama sizin için uygun olmayabilir. Ama çarpıcı tasarımı göz önüne alındığında, en azından denemenizi öneririm.

Fiyat: Ücretsiz

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Smart Launcher 5, 2019 için kullanıcıları göz önünde bulundurarak geliştirilen başka bir hafif ve hızlı Android başlatıcı uygulamasıdır. Uygulama çekmecesi, uygulamaları bir kategoriye göre ayıran bir kenar çubuğundan oluşur.

İlk kurulum sürecinde, kullandığınız varsayılan uygulamaları sorar, böylece daha sonra varsayılan uygulama pop-up’ları tarafından rahatsız edilmezsiniz. Android başlatıcısı, ekranda daha fazla yer açmak için gezinti çubuğunu gizleyebileceğiniz ultra sürükleyici bir moda sahiptir.

Ayrıca, başlatıcı uygulamasının ortam teması, duvar kağıdına göre tema rengini değiştirir. Her ne kadar jest desteği mevcut olsa da, sınırlıdır. Ancak pro sürümünü satın aldığınızda daha fazla kısayol hareketi açılır. Bir dezavantajı, ücretsiz sürümde istenmeyen reklamların uygulama çekmecesinde gösterilmesidir.

Fiyat: Ücretsiz / Premium 4,49 $

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Eskiden Arrow Launcher olarak bilinen Microsoft Launcher, Microsoft’tan gelen birçok özelleştirmeye sahip, zarif ve hızlı bir Android başlatıcısı uygulamasıdır.

Bing’den her gün yeni duvar kağıtlarını güncelleyebilir. Ana ekranı, “Google Kartlar” ı andıran Microsoft Zaman Çizelgesi özelliği ile dekore edilmiştir. Uygulama paneli en tepede, en son açılan medyayı ya da en son kullanılan kişiyi gösterir.

Microsoft Launcher uygulamasıyla ilgili en iyi şey, özelleştirmelerin Microsoft hesabı ile senkronize edilmesidir. Başka bir deyişle, kişiselleştirilmiş özet akışı alabilir, arama sonuçlarınızı görebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Microsoft başlatıcısı kullanmanın tek dezavantajı, burada yer alan diğer başlatıcılar gibi fazla bir özelleştirmeye izin vermemesidir.

Fiyat: Ücretsiz

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ADW Launcher uygulama olarak oldukça kararlı bir sürüme sahiptir. Kullanım açısından hızlı, kolay ve yüzlerce özelleştirilebilir seçenek sunar. Arayüz neredeyse orjinal Androidlerde bulunan stok başlatıcıya benziyor.

Dinamik olarak duvar kağıdınıza göre arayüz rengini değiştirmek gibi benzersiz bir özelliği destekler. Ayrıca, simge rozetleri, uygulama çekmecesinde uygulama sıralama, başlatıcı kısayolları, geçiş animasyonları özelleştirme gibi birçok seçeneği vardır.

Uygulamanın geliştiricileri, beğeninize göre yapılandırma olasılığınızın yaklaşık 1 ila 3720 olduğunu iddia ediyor. Widget’larınızı kendi renginizle yapabilir ve değiştirebilirsiniz.

Fiyat: Ücretsiz

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Google Now Launcher, Google tarafından geliştirilen bir kurum içi başlatıcı uygulamasıdır. Android uygulaması, önceden yüklenmiş başlatıcılarını beğenmeyen ve Piksel arayüzüne sahip olmayan kullanıcılar için hedeflenmiştir. Bundan dolayı daha gerçek bir Android deneyimi sunar.

Diğer yarışmacıların aksine, popüler Android başlatıcısı, doğrudan ana ekranı kaydırarak uygulama çekmecesine ulaşır. Ayrıca, Google arama çubuğu tasarımı ve ana ekranın kendisi de özelleştirilebilir. Düzgün uygulama çekmecesi ile birlikte, uygulama önerileri bir üst de verimli çalışır. Tek dezavantajı, Google Now Android başlatıcısıyla yapabileceğiniz çok fazla özelleştirme olmamasıdır.

Fiyat: Ücretsiz

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Rootless Launcher uygulaması, Pixel Launcher özelliklerinin hepsine sahip olup, açık kaynaklı bir projedir. Android Pie başlatıcısı özelliklerini denemek istiyorsanız, işte o zaman Rootless Launcher uygulamasını deneyebilirsiniz.

Başlatıcı, bu en iyi Android başlatıcı listesindeki diğer başlatıcılar gibi özelleştirilemezken, uygulama herhangi bir Google Pixel cihazında bulunan özelliklerin çoğunu içerir.

Başlatıcı uygulaması Google Play Store’da yeni olduğu için, tam teşekküllü bir Android başlatıcısından beklenen gereksinimlerinizi karşılamayabilir.

Fiyat: Ücretsiz

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