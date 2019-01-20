En İyi Android Macera Oyunları 2019

2019 yılını dolu dolu geçirmek isteyen Android telefon kullanıcıları için, en iyi Andoid macera oyunları makalesini, Cepkolik ailesi olarak yazmaya karar verdik. Sonuçta önümüzde uzun bir yol var, bu yolu akıllı telefonlarımıza oyunlar yükleyerek neden daha heyecanlı hale getirmeyelim ki?

En iyi Android macera oyunları başlıklı yazımızı okumadan önce, macera oyunlarının genel yapısını bilmelisiniz. Bu oyunlar daha çok üst düzey grafikler içerdiği için oyunların boyutlarını da göz önüne almanız gerekmektedir. En iyi RPG oyunları arasında değerlendirilen macera oyunları hem ücretli hemde ücretsiz seçeneklere sahiptir.

Aşağıda yer alan 2019 yılının en iyi Android macera oyunlarını isimlerine tıklayarak doğrudan, Play Store üzerinden edinebilirsiniz. Ayrıca oyunu indirmeden, doğrudan Play Store üzerindeki videolarını izleyerek ön bilgiler edinebilirsiniz.

2019 Yılının En İyi ve En Popüler Macera Oyunları

Hikaye odaklı bölümlerden oluşan oyunlar ile Telltale kendine bir isim yaptı ve The Wolf Aming Us, en iyi Android macera oyunları arasında en iyilerinden biri. Temelde oldukça karmaşık bir masal olarak görünmektedir. Fabletown olarak adlandırılan şehrin sokaklarında bir katili avlarken, büyük kötü kurdu kontrol ediyorsun.

Masal olarak tabir edilmesinin sizi aldatmasına izin vermeyin, bu şiddet içerikli bir yetişkin oyunudur. Kararlarınıza bir sonuç verdiğiniz zaman, sadece diğer karakterlerin sizin hakkınızda ne düşündüğünüzü değil, kimin yaşadığını ve kimin öldüğünü de etkiler. İlk bölüm ücretsiz olarak sunulmaktadır. Sonraki bölümler için uygulama içi satın alma ile açılmaktadır:

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Cep telefonunda, roman ve hikaye odaklı oyun oynamaya yönelik tüm oyunlar arasında, en eğlenceli olanı 80 Days oyunudur. Oyun 1872’de gerçekleşen buharlı makinaların yeni yeni hız kazandığı bir dönemde geçmektedir. Bir nevi 80 Günde Devri Alem eserindeki gibi bir yol izler.

Ana karakter Phileas Fogg’un ve onun güvenilir uşağı ile, 80 günde dünyayı dolaşması için girdikleri bir bahiste, başarılı olmasına yardımcı olmalısınız. Bu, eşyaların yönetilmesini/alım satımını ve dikkatlice rotaları seçmeyi içerir.

2015’in sonundaki içerik güncellemesi, zaten bol miktarda önem arzeden maceraya 150.000 kelime, iki yeni alan ve 30 şehir ekledi . Bu oyunu telefonunuza indirirek, büyük bir maceraya ortak olabilirsiniz.

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Her Story, sadist bir programcı tarafından tasarlanmış bir yazılımla kendinizi, ürkütücü bilgisayar terminaliyle karşı karşıya bulabilirsiniz. L.O.G.I.C. veritabanında, cinayetle suçlanan bir kadının polis röportajları da yer alıyor.

Ancak cinayeti çözecekken, sistem hacklenir ve yalnızca anahtar kelimeler tarafından erişilebilir; hale gelir. Bu zor değil asıl sıkıntı, terminal “helpfully” aramanızda sadece beş arama sonucunu görüntüler.

Doğal olarak, bu çelişkiler sizi dedektif oynamaya zorlamaktadır. Video snippet’lerinden gelecek olanı bulmak için ipuçlarını ekleyerek beyninizdeki gizemi yavaşça birleştirerek sizi aramaya zorlamaktadır.

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Şüphesiz ki en iyi Anroid macera oyunları ‘ndan bahsederken Oceanhorn’dan bahsetmemek olmaz. Aynı zamanda bu oyun, mobil cihazlardaki en iyi arcade maceralarından birine başlamak anlamına geliyor.

Uyandığınızda elinizde babanızdan kalan bir mektup var. Görünüşe göre o öldü. Geride sadece defterini ve bir kolyesini bıraktı.Bir video oyunundan beklemeniz gereken bütün özelliklere sahip. Denizleri ve adaları keşfetme, insanlarla sohbet etme, düşmanca vahşi yaşamda bıçakla hayatta kalma, sırları ve gizemleri çözme ve öldürülmeme konusunda çok çaba sarf etmenizin zamanı geldi.

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Samorost 3, klasik bas ve tıkla macera oyunlarının en ünlü olanıdır. Bir nevi bir aşk mektubu. Çevrenizi keşfetmelisiniz. Nesneleri ortaya çıkarın ve sonra onları en iyi nerede kullanacağınızı bulun. Teori de basit şeyler, ama Samorost 3’ü ayıran şey, hiç durmadan muhteşem ve heyecan dolu bir yapısının olmasıdır.

Öyküsü, bir sürü gezegeni parçalayan çılgın bir keşisin kullandığı makinayı toplamak. Durum bu şekilde olunca, kötü adamın eline geçmeden tüm parçaları kendiniz bulmalısınız. Aksi halde bulunduğunuz gezenin de yok olma ihtimali var.

Oyun, bir böceğin anteninin seğirmesinden, kahramanın yakındaki canlıları şarkı söylemeye başarıyla teşvik ettiği ve glee ile dans ederken havayı yumruklamaya başlayan bir sahneyi memnun eden muhteşem detaylarla doludur.

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