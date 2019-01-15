Daha öncesinde radyo dinlerken, film izlerken duyduğunuz ve ismini anlamadığınız bir müzik ile karşılaşmışsınızdır. Şarkı sözlerini hatırlamayabilirsiniz ve kesinlikle sanatçıyı tanımıyorsunuz. Temel olarak, müzik çok hoşunuza gitti. Bundan dolayı En iyi şarkı bulma programı ne?diye düşünürsünüz.

Peki bu sorunu def edip, şarkıyı nasıl bulabilirsiniz? Neyse ki, yalnızca akıllı telefonunuzun dahili mikrofonunu kullanarak şarkıları tanımlamanıza yardımcı olabilecek Android cihazlar için kullanılabilen şarkı bulma uygulamaları var.

Şarkı tanıma uygulamaları, esasen dinlenen müzikten örnekler alır ve ses izini internet dünyasında ki devasa bir çevrimiçi veritabanında karşılaştırır. Kısaca, şarkı bulma uygulamaları, dinlerken sorduğumuz en yaygın sorulardan birine cevap veriyor: “Bu şarkının ismi ne?”

Burada, 2019 yılına özel Android’de mevcut olan en iyi şarkı bulma uygulamalarının bir listesini derledik. Bu sayede hiç bir şekilde sevdiğiniz şarkıları kaçırmayacaksınız. Ayrıca her uygulamanın sonunda, bu müzik bulma uygulamalarının şarkı tanıma hızlarını ve hassasiyetlerini yıldızlarla açıkladık.O halde listemize şöyle bir göz atalım.

Android için En İyi Müzik Bulma Uygulamaları

İnsanların “Bu şarkıyı Shazamla” dediğini duymuş olabilirsiniz. Kuşkusuz, Shazam uygulaması şarkı bulma uygulamaları arasında en popüler olanıdır. Üç panelli çekici bir arayüze sahip olan uygulama, şarkıları tanımada gülünç derecede hızlı. Her ne kadar ücretsiz sürümde reklamlar sinir bozucu olsa da, yine de bir numara.

Şarkı tanımlandıktan sonra Android uygulaması farklı seçenekler sunar. Örneğin, şarkının bir kısmını çalabilir veya YouTube videosunu izleyebilir, şarkı sözleriyle birlikte şarkı söyleyebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

Bu uygulama aynı zamanda diğer uygulamaları kullanırken müziği tanımlayan bir açılır araca sahiptir. Sonra çevrimdışı Shazam var; kullanıcı tekrar çevrimiçi olduğunda şarkıyı otomatik olarak tanımlayabilmektedir. Shazam uygulaması ayrıca, yerleşik QR kod okuyucusunu ya da kamerayı kullanarak posterleri, dergileri ve filmleri tanımlayabilir.

Bölgenizde hangi parçaların popüler olduğunu görmek için şarkı listelerini keşfedebilir ve tüm şarkıları dinlemek için Spotify ve Google Play Müzik gibi müzik uygulamaları simgesine dokunabilirsiniz.

Fiyat: Ücretsiz

– Müzik tanıma hızı :

– Müzik tanıma doğruluğu:

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Sound Hound, müzik oynatma uygulamalarına çok benzer. Müzik tanımlamanın yanı sıra, seçim yapabileceğiniz farklı müzik kategorileri sunar. Shazam’ın aksine, müzikten çok müzik videoları oynatır. Sound Hound uygulaması da kendi şarkı asistanına sahiptir. “Ok Hound” dediğiniz de, bir sanatçı aramanıza ve şarkı çalmanıza izin verir.

Şaşırtıcı bir şekilde, bir şarkının uğultusunu bile bir şekilde tanımlayabilen 2019’daki en iyi şarkı bulma uygulamasıdır, diyebiliriz. Bunun dışında şarkıların sözlerini görebilir, Spotify’a bağlanabilir ve Google Play’den şarkı satın alabilirsiniz.

Soundhound’u diğer müzik tanımlayıcılardan ayıran bir başka özellik, pc mikrofonunuzu şarkıları tanımak için kullanıyor olmasıdır. Şarkı tanımlayıcıyı kullanırken, kullanıcı arayüzünü biraz kısıtlayıcı bulabilirsiniz. Özellikle, kayan video penceresi, asla kaybolmuyor gibi görünüyor. Youtube videolarında gördüğümüze benzer şekilde; ekranı kapattığınızda müzikler sonlanır.

Fiyat:Ücretsiz / Premium 5,99 $

– Müzik tanıma hızı :

– Müzik tanıma doğruluğu:

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Diğer şarkı bulma uygulamalarının aksine, Musixmatch tamamen şarkı sözleri ve şarkıların tanınmasına odaklanmıştır. Bununla birlikte, bu konuda olağanüstü bir iş yapıyor. Musixmatch, kayan şarkı sözleri özelliği ile, dünyadaki hemen hemen her şarkının sözlerini gösterebilir ve hatta şarkı parçası arka planda çalarken gerçek zamanlı şarkı sözleri ortaya koyabilir.

Bu müzik bulma uygulaması aynı zamanda sözlerin tercüme edilmiş bir versiyonunu da içermektedir. Ne yazık ki, her şarkı farklı dillere çevrilemiyor. Şarkıdan bir sözü alıntı yapmak ve sosyal medyada paylaşmak gibi şarkı sözlerinin flashcard’larını oluşturabilirsiniz.

MusicXmatch premium sürümü, karaoke müzik uygulamalarına benzer şekilde şarkıyı söylerken sözcük senkronizasyonuyla kelime sağlar. Ayrıca, çevrimdışı şarkı sözleri seçeneğiniz de vardır.

Fiyat: Uygulama içi satın alımlarla ücretsiz

– Müzik tanıma hızı :

– Müzik tanıma doğruluğu:

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Her ne kadar Music ID yukarıda listelenmemiş benzersiz özellikler sunmasa da, sadece minimalist görünümlü bir uygulamaya ihtiyaç duyan, müzik tanıma ve film müziği etiketi sağlayan insanlar için mükemmel bir seçimdir.

Müzik bulma uygulaması, en iyi şarkılar ve farklı sanatçılar hakkında bilgi görebileceğiniz bir sekmeye sahiptir. Maalesef uygulama, şarkının sözlerini göstermiyor. Ancak sekmelerde, belirlenen şarkılarla ilgili yorumlar ekleyebilirsiniz. Music ID, Android uygulamasının ilginç bir özelliği, filmler ve TV şovları bilgileri, biyografik veriler vb. gibi her sanatçının ayrıntılı bir profilini göstermesidir.

Fiyat:Ücretsiz

– Müzik tanıma hızı :

– Müzik tanıma doğruluğu:

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Google’ın keşfetmenizi bekleyen çok sayıda heyecan verici arama hilesi var. Bunlardan biri Google içi müzik tanımadır. Google’daki şarkıları tanımlamak için, sadece Google Asistanı açmanız yeterlidir. “Okey Google” diyerek Asistanı aktif hale getirebilirsiniz.

Şayet aceleniz varsa, uygualama açıldıktan sonra, sağ alt köşedeki müzik simgesine tıkladığınızda müzik tanıma hızını artıracaktır. Google müzik tanıma özelliği, şarkı listeleri veya buna benzer hiçbir şey içermiyor. Bu sadece basit ve kullamı kolay bir şarkı tanımlayıcısı uygulamadır.

Google parçayı tanıdıktan sonra, şarkı sözlerini arayabileceğiniz, Spotify ve Youtube gibi media sitelerinin bir sıralamasını ve önerisini size verecektir. En iyi bölüm, herhangi bir müzik tanımlama uygulamasını indirmenize gerek kalmamasıdır. Akıllı telefonunuza önceden yüklenmiş Google uygulaması sizin için her şeyi yapar.

Fiyat:Ücretsiz

– Müzik tanıma hızı :

– Müzik tanıma doğruluğu:

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Beatfind, tüm dinleme deneyimini bir araya getiren, bir şarkı tanıma uygulamasıdır. Müzik aramak yerine, onları müzikle senkronize biçimde arar. Akıllı telefon fenerini kullanarak yanıp sönen flaş ışığı efekti ile müziğe ritim de tutar.

Sadece ilk ekranda, şarkıları ararken, karşınıza büyüleyici animasyonlar gelecektir. Bu gibi şık özelliklerine rağmen, Beatfind müzik bulucu uygulamasıyla ilgili önemli bir sorun var – reklamlar. 2019’da bir şarkıyı tanımlamak için, ekranın altındaki arama simgesine tıklamanız gerekir. Ancak, çoğu zaman reklam pop-up’larının arkasına gizlenir.

Fiyat:Ücretsiz

– Müzik tanıma hızı :

– Müzik tanıma doğruluğu:

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Soly, şarkıların yanı sıra şarkı sözleriyle ortaya çıkan bir başka şarkı bulma programıdır. Aynı zamanda gömülü bir müzik çalara sahiptir, yani cihazınızda depolanan şarkıları da oynatabilirsiniz.

Soly’nin şarkı tanıması iyi olmasına rağmen, bir dizi sorunu kapsar. Soly’nin en çirkin öğesi, burada bahsedilen diğer şarkı tanımlayıcı uygulamalardan daha sık olan reklam bombalarıdır. Bundan başka, Soly sözleri genellikle bir şarkı tanımladığında ortaya çıkmaz. Öte yandan, şarkı sözlerini manuel olarak arayabilen bir şarkı arama sütununa sahiptir.

Fiyat:Ücretsiz

– Müzik tanıma hızı :

– Müzik tanıma doğruluğu:

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Genius, Google Play Store’daki bir başka popüler şarkı bulma uygulamasıdır. Harika uygulama arayüzü, büyük şarkı kütüphanesinde gezinmeyi ve üstteki grafikleri görüntülemeyi kolaylaştırıyor.

Uygulama, MusiXmatch kadar düzgün çalışmayan gerçek zamanlı şarkı sözleri içeriyor. Bunun dışında herhangi bir şarkıyı arayabilir ve şarkı sözlerini görebilirsiniz. Şarkının videosunu bile oynatabilirsiniz. Uygulama, çevrimdışıyken şarkı sözlerini okuyabilmeniz için tanımlanmış şarkının sözlerini indirmeniz gerekmektedir.

Fiyat:Ücretsiz

– Müzik tanıma hızı :

– Müzik tanıma doğruluğu:

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