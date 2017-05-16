En iyi Android Oyunlar 2017

Google Play Store, Android oyunlarıyla doludur, ancak hepsi indirmeye değer değildir. Telefonunuz ya da tabletiniz için en iyi Android oyunlarından bazılarını topladık. Yorumlarınızda kendi top oyunlarınızı eklemeyi unutmayın.

Süper Mario Run (ücretsiz)

Mobil için ilk Super Mario oyunu nihayet burada. Aralık ayında bir App Store’a özel olarak geldikten sonra, artık Android’de Super Mario Run‘ı da oynayabilirsiniz.

Süper Mario Run, tek dokunuşla oyun oynamak ve basit mekaniği ile oynamak kolaydır. Oyunu indirmek ücretsiz olmasına rağmen, tam sürüm kilidini açmak için ödeme yapmanız gerekir unutmayın.

Crashlands (20 TL)

Crashlands’da, Fluid Dabes’i oynuyorsunuz, kamyonunuz Hewgodooko tarafından raydan çıkarılınca bir uzaylı gezegen Woanope üzerinde duruyor. Yolunuz boyunca savaşlar, maceralar ve daha fazlasıyla yeni hayatınızla baş etmeyi öğrenmelisiniz.

The Room (20 TL)

Güzel bir 3D dünyasında fiziksel bulmacalar bu biraz tedirginleşmiş netice. Gayet eğlenceli bir oyun.

The Trail (ücretsiz)

Efsanevi tasarımcı ve God Games’in yaratıcısı Peter Molyneux, en son mobil oyunu The Trail’i açıkladı. Çok sayıda keşif, toplamak ve sonunda yol boyunca bina ile bilinmeyen genelinde keyifli bir yolculuk.

8 Ball Pool (ücretsiz)

8 Ball Pool, arkadaşlarınıza bir oyuna meydan okumanızı sağlar. Ayrıca dünya genelindeki diğer oyunculara meydan okuyabilir ve daha iyi ipuçları almak için krediler kazanabilir ve daha büyük bir ödül için daha fazla ‘para’ kazanabilirsiniz. Öğrenmek kolay ve harika zaman katili, boş vakit geçirdiğinizde oynatabilirsiniz; ancak internet bağlantısı gerekiyor.

Passengers (9 TL)

Aynı adı taşıyan filmi temel alan bir oyun. 5000 kişilik yolcuların hayatları tehlikede olduğu gibi, en kısa sürede yıldız gemisi Avalon’daki yolculara neler olduğunu öğrenmeniz gereken bir rol yapma oyunu. Oyun için para ödemek de son derece eğlenceli. Ancak sadece filmi izlerseniz oynayın.

2 Cars (ücretsiz)

Hem mavi hem de kırmızı arabayı aynı anda kontrol etmeniz gerektiği için beyninizi zorlayan başka bağımlılık yapan ve eğlenceli bir oyun, böylece çevredekileri toplayıp ve karelerden uzak dururlar. Rakiplerinizin yüksek puanlarla dövüşmeye çalışırken arkadaşlarınızla çok fazla zaman harcayabileceğinden rekabetçi iseniz o zaman harika.

NBA LIVE Mobile Basketball (ücretsiz)

NBA’deki gerçek şampiyonların kime ait olduğunu görmek için en sevdiğiniz ekiple diğer insanlara karşı oynayın. İyi grafikler ve kullanışlı kontroller ile çok eğlenceli bir oyun. Tek dezavantajı, pek çok oyun bugünlerde olduğu gibi oynamak için canlı bir internet bağlantısı gerekir.

Mortal Kombat X (ücretsiz)

Konsol sürümlerine aşina olan herkes, özellikle güçlü bir telefonunuz varsa, uygulamadaki grafiklerin kalitesine şaşıracaktır. Mekaniği seviyoruz (savaşa temel olarak sadece hızlı bir şekilde dokunduğumuz halde) ve ayrıca kazanmak için para ödemeniz gerekmiyor. Para harcamaksızın oyun boyunca ilerleyebilir ve can sıkıcı reklamlar yoktur. Bedava fena değil!

Darkland (3 TL)

Billy’nin Darkland’den kaçmasına yardımcı olmak için parmağınıza ve zamanlama becerinize meydan okuyun. Bu zorlu küçük bir oyundur ama büyüleyici bir karaktere ve güzel grafiklerine sahiptir. Harika müzik, hayal kırıklığına uğratmayı zorlaştırıyor. Basit mekanik ama süper bağımlılık.

Slither.io (ücretsiz)

Slither.io olmadan Android oyunları oynamak tamamlanmaz, bu da klasik cep telefonu oyunlarından modern birine benzemektedir: Yılan. Aynı şekilde çalışır, ancak duvarlar yerine, diğer oyuncuları kaçırarak uzun olmaya çalışırsınız. Çocuklar ve yetişkinler, Slither.io’yu sever.

Pokémon Go

Pokémon GO, Android akıllı telefonunuza indirdiğiniz ancak gerçek dünyada artırılmış gerçeklerle oynayan bir mobil bir uygulamadır.

Pokémon GO’da amaç, bulmayı, yakalamayı, savaşmayı ve ticareti Pokémon’ı yapmaktır ve bunu yaparken yakında bulunan diğer Pokémon GO oyuncularıyla bağlantı kurmaya özendirilirsiniz.

Niantic’in kurucusu John Hanke’ye göre, “İlk kez, gerçek dünyada Pokémon serbest dolaşım yapacak. Pokémon GO, oyuncuların dünyanın dört bir yanındaki parklar, alışveriş alanları, kaldırımlar ve kırsalda yaşayan Pokémon’u yakalamasına izin verecek. San Fransisko’daki kıyıda saklanan bir küp, Shinjuku istasyonunda bir Bulbasaur ya da Eyfel Kulesi’nin altında bir Pikachu.”

FIFA Mobile Football (ücretsiz)

Mobil kullanıcılara yönelik FIFA oyun serisinin en sonuncusu olan FIFA Mobil Futbol, 100MB’ın altına indi ve oyunun kendisi her zamankinden daha büyük ve daha iyi. Futbol taraftarları, bugün indirmeniz gereken oyundur.

Asphalt Xtreme: Offroad Racing (ücretsiz)

Asphalt serisinde yepyeni olan Asphalt Xtreme: Offroad Racing. Bitirme çizgisinin üzerinde ilk olmak için kum tepeleri, kanyonlar ve bir sürü güzel çamur etrafında toplarsınız.

Color Switch (ücretsiz)

Oynadığımız en bağımlılık yapıcı Android bulmacalarından biri olan Color Switch, çeşitli çok renkli engelleri aşan bir topa dokunmanızı ve geçmesi için renkleri eşleştirmesini gerektiriyor.

Don’t Starve Pocket Edition (15 TL)

Minecraft’ın daha da kibirli ve steampunk bir karikatür gibi görünen bir versiyonunu hayal edin ve parlak ve acımasız Do not Starve’yi hayal ediyorsunuz. Hiçbir talimat olmadan vahşi doğada bırakılmışsınız ve yiyecek toplamak, sığınmak ve şeylerin sizi öldürebileceğini hesaplamak size kalmıştır.

Do not Starve Android’te halen beta sürümündedir; bu nedenle bazı hatalar bulabilirsiniz.

Animation Throwdown: TQFC (ücretsiz)

BBC three online çıktığından beri, hayatımızda korkunç bir Peter Griffin büyüklüğünde delik var. Animation Throwdown: Kartlar İçin Görev, Family Guy, Futurama, American Dad, Hill of King ve daha pek çok şeyden en sevdiğimiz hareketli karakterleri geri getiriyor.

“Kart kartlarını toplayın, destenizi optimize edin ve epik bir kart savaşında salak dövüşte savaşırken yeni tarak oluşturun” diye açıklıyor dev.

Muhtemelen küçük çocuklar için değildir. Giggity.