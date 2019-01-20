En İyi Android Strateji Oyunları 2019

Uzun yolculukları kısaltan en iyi yöntem, telefonlara oyunlar yükleyerek yapılıyor. Peki, o yolu daha heyecanlı hale getirmek ister misiniz? Android strateji oyunları bunu sizin için doğrudan yapar. Zihninizi sonuna kadar zorlayarak en zorlu durumlarda hızlı karar verme yeteneğinize katkıda bulunabilir.

En iyi android oyunları hakkında olan makalelerimiz, genel olarak beş adet oyunu kapsasa da, Play Store üzerinde sayılamayacak kadar çok uygulama söz konusu. Android strateji oyunları arasından en çok ses getirenleri bir başlık altında topladık.

Uygulamaların isimlerine tıklayarak, Play Store üzerinden doğrudan uygulamaları kullanabilirsiniz. En iyi Android strateji oyunları, telefonunuzda en heyecanları dakikalarınızı geçirmek için var. Tabi ki bazen sinir bozucu olabilir. Ancak ilk bölümü bitirdikten sonrasında Strateji Oyunları ‘nın bağımlısı haline gelebilirsiniz.

2019 Yılının En İyi ve En Popüler Strateji Oyunları

Lara Croft oyunları oldukça değişken sonuçlar elde etmek için Android’e de yansıdı. Orijinal Tomb Raider oyununun farklı bir versiyonudur. Croft serisinin bir diğer oyunu olan Lara Croft: Relic Run eğlenceli olsa da, esasen yeniden süslenmiş bir Temple Run oyunu havasındadır.

Fakat Lara Croft GO çok daha iddialı ve çok etkileyicidir. Orjinal Tomb Raider’ın devamı niteliğinde aksiyon dolu bir oyundur diye özetleyebiliriz.

Croft’un maceraları, masa oyunu ile muhteşem izometrik minimalizm arasında bir dünyada kurulan sıra tabanlı bulmacalar haline dönüştürülmüştür. Gerçekten farklı bir yol izlemişlerdir. Lara Croft GO, harika atmosfer duygusu, düzenli gerginlik anları ve üstün seviye tasarımı nedeniyle Tomb Raider oyunu gibi hissettiriyor.

Ayrıca bkz: En İyi Android Macera Oyunları 2019

Mini Metro’nun ilk aşamalarında silahların olmadığı hipnotik ve neredeyse meditasyon niteliği taşıyan bir ortam hakim. Önce büyük bir metropolün boş bir yeraltı haritasının karşısında oturuyorsunuz ve periyodik olarak ortaya çıkan istasyonları takip ediyorsunuz.

Daha sonrasında küçük trenler, yolcuları otomatik olarak istanyonlara yönlendiriyor. Yeraltınız büyüdükçe gerginlik de artıyor. Trenlerin çalıştığı bir denge ve hatlarınızda hızlı ayarlamalar yapmak için yükseltmeler arasında seçim yapmak zorundasınız. Bir istasyonun aşırı kalabalık olması durumunda tüm ağınız kapalı olabilyor.

Ayrıca bkz: En İyi Android Yarış Oyunları 2019

Solitairica’nın fantastik dünyasında, savaşlar kartların ölümleri ile gerçekleşiyor. Görevinizde amacınıza giden yolu engelleyen düşmanlar, önlerinde bulunan kartlara göre sizleri durdurabilecek güce sahip. Ancak elinizdeki kartları stratejik olarak saklarsanız, kazanma ihtimaliniz oldukça yüksek.

En iyi strateji oyunları arasında değerlendirilen Solitairica, topladığınız enerjiler yoluyla saldırılarınıza büyüler ekler. Bu arada, yaratıklar kafanızı kuran garip solucan gibi varlıklardan, kartlarınızı sakal bırakan huysuz orman sakinlerine kadar kendi benzersiz saldırılarıyla geri tepebilir.

Kısacası, eğlenceli ve ulaşılabilir bir kart oyununun etrafında oluşturulmuş bir fantazi RPG oyununun bir karışımıdır. Android’de, oyunun ücretsiz olmasının avantajına sahipsiniz.

Ayrıca bkz: En İyi Steam Oyunları 2019

First Strike, en iyi strateji oyunları arasında değerlendirilse de masa oyunu Risk ve klasik savunma arcade oyunu olan Missile Command’ın garip bir birleşimidir. Bir nükleer enerji seçiyorsunuz ve füzeler inşa etmeye, teknolojileri araştırmaya, bitişik durumları eklemeye ve yaşayan günışığını düşmanlarınızdan dışarı atmaya hazırlanıyorsunuz.

Eğer siz ve savunmanız yeterince güçlüyse, tüm yıkımların ortasında ansızın Game Over yazısını da görmeniz mümkündür. Ancak bunun olmaması için oyunun en başından itibaren, işleri sıkı tutmanız, güneş ışınlarına karşı kendinizi korumanız gerekecek.

Ayrıca bkz: En İyi Android VPN Programları 2019

Meteorfall, bir kart oyunu gibi maskelenen bir “roguelike” benzeri RPG macerasıdır. Bir kahraman seçip, yarı-raslantısal bir yolculuğa çıkacaksınız; bu yolcukluk bir canavar sürüsünün yolunuzu kesmesi ile devam edecek. Yalnızca güvenilir bir kılıcı sallamak veya sıra tabanlı bir ızgaraya geçmek yerine, eylemleriniz, saldırılarınız ve stratejileriniz kartların etrafında döner.

Dağıtılan her kartla, sola veya sağa kaydırmak için Tinder stili seçeceksiniz. Her yöne bölge kendine ait kartlara sahiptir; yani elinizdeki kartları atmadan, öncesinde güzel bir strateji yapmalısınız. Zaman geçtikçe, korkunç bir şekilde öldürülene kadar gücünüzü ve becerilerinizi kademeli olarak artırarak destenizi geliştirirsiniz.

Ayrıca bkz: En İyi Android Launcher Uygulamalar 2019