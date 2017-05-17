En İyi Android Tabletler 2017

2017 yılının en yeni ve en iyi Android tabletleri ile ilgili rehberiniz. Bu yılın en popüler Android tabletleri hakkındaki en yeni incelemelerimize ve satın alma rehberine göz atın.

En iyi Android tableti hangisi?

Samsung Galaxy Tab S3

Samsung Galaxy Tab S2 8

Google Pixel C

Huawei MediaPad M3

Xiaomi Mi Pad 3

Samsung Galaxy Tab S 8.4

Amazon Fire

Sony Xperia Z4 Tablet

Xiaomi Mi Pad 2

Samsung Galaxy Tab S 10.5

2017 en iyi Android tabletleri satın alma rehberi

Android tabletler, 250 TL ile 4.000 TL arasında değişir (bazıları daha da fazla maliyetlidir. Boyutları ve kaliteleri değişir, ancak bazıları son derece iyi bir değerdir ve genellikle en iyi iPad alternatifleridir. Aşağıdaki grafikte, 2017’de Türkiye’de satın alınabilecek en iyi Android tabletlerini sıraladık.

2017’de henüz çıkmayan yeni tabletler de var. Özellikle bir Android tablete ihtiyacınız yoksa En İyi Tabletler listemize bakmayı unutmayın.

Birkaç yıl önce, büyük markalardan seçim yapabileceğiniz çok sayıda modelden farklı olarak, bu günlerde yeni modeller çok az ve uzak kaldı. Tablet satışları son zamanlarda kısmen azaldı çünkü kısmen bir tane satın almak isteyenler zaten bir tablet satın aldı ve telefonlar için olduğu gibi çabucak yükseltme isteği de aynı değil.

Android tabletleri iPad’e çok benzer. Temel fark çalıştırdıkları yazılım: Google Android. Bu, Apple’ın App Store yerine kendi uygulama mağazasına (Google Play) sahip ancak buna benzer geniş bir uygulama seçenekleri de bulacaksınız. Çoğu uygulama, hem iPad’ler hem de Android tabletler için kullanılabilir, ancak uygulamalar ve oyunlar yalnızca iPad için kullanılabilir ve genelde hemen Android’de görünür olabileceğiniz birkaç durum söz konusudur.

Android kendisi, iPad’in yazılımının adı olan iOS ile oldukça benzerdir. En yeni sürüm Android 7.0 Nougat‘tır, ancak çoğu tablet hala Android 6 Marshmallow veya Android 5 Lolipop ile gelmektedir ve bu tamamen mükemmel değildir.

Amazon Fire, Android’de çalıştırdıkları gibi biraz farklıdır, ancak Amazon’un yoğun şekilde uyarlanmış ve kilitlenmiş halidir. İyi bir çocuk tableti oluşturuyorlar; bu nedenle bir çocuk için bir tablet kullanıyorsanız Android Fire bir seçim olabilir.

Hangi boyutta tablet almalıyım?

iPad’lerde olduğu gibi, ilk düşünülmesi gereken şey (bütçenizin dışında) ekran boyutudur. Her ne kadar 13 inç ekranlı birkaç büyük Android tableti olsa da bu, yaklaşık 7-11 inç aralığındadır. Çoğu insan için, 8 inç veya 9 inçlik bir tablet, kullanılabilirlik ve taşınabilirlik arasında en iyi kullanım alanını temsil eder, ancak 10 inç tabletler ince ve hafif olabilir. Kaçamayacağınız şey, daha büyük bir ekranlı tableti taşımak zor olduğundan, seçtiğiniz tabletinizin en sevdiğiniz çantaya sığacağından emin olun.

Büyük ekranlarla daha fazla ağırlık gelir. Daha ağır olan her şey bir filmi izlemek gibi uzun süreler boyunca tutmak için rahatsız edilebileceğinden en fazla 450 gr’ı hedefleyin. Ve tabletinizi bir aksesuar ile birlikte tutmak isterseniz, bu daha fazla ağırlık katacaktır. Ancak, tabletinizi kucağınıza veya masanıza çoğu zaman kullanırsanız, kilo sorunu yoktur.

Ne kadar hafızaya ihtiyacım var?

İdeal olarak, en az 16GB dahili belleği hedeflemelisiniz, ancak açıkça daha yükseği daha iyidir. İhtiyaç duyduğunuzda daha fazla depolama alanı ekleyebilmeniz için, Android tabletlerin çoğunda bir microSD yuvası bulunmaktadır. Yuvası olmayan bir tablet için kullanacaksanız, videoların ve bazı uygulamaların çok fazla depolama alanı kullanabileceğinden, satın alabileceğiniz en büyük kapasiteyi satın aldığınızdan emin olun. Unutma ki kutudaki büyük sayı 16GB, diyelim ki – toplam miktardır. Kullanılabilir miktar, yani boş ve kullanmanız için mevcut olan miktar, başlık rakamından epeyce daha az olabilir.

Ayrıca, tabletin uygulamanızı SD karta yüklemenize izin vermediğini kontrol edin; hepsi öyle değildir, ancak bazen yalnızca kendiliğinden dahili saklamaya izin veren uygulama bulabilirsiniz.

Peki Ekran Özelliği ne olmalı?

Bu günlerde bazı tabletlerde kalitesiz ekranlar var, ancak bazıları var. Bir IPS veya AMOLED ekranı arayın ve kötü görüş açısına sahip olduklarından ‘TN’ ekranlı bir şeyden kaçının.

Çözünürlük açısından, yüksek, daha iyi, ancak daha önemli sayı piksel yoğunluğudur. 250 piksel / inç veya daha yüksek bir oran hedefleyin; bu, pürüzlü veya bulanık olmayan keskin görünümlü görüntü anlamına gelecektir.

Ne özelliklere ihtiyacım var?

Çoğu Android tableti Wi-Fi ve Bluetooth‘a sahiptir ve bazılarının NFC‘si de vardır. NFC kullanışlı olabilir, ancak hiçbir şekilde gerekli değildir. Çoğu insan için daha kullanışlı olan bir video çıktı, böylece tabletinizi TV’nize bağlayabilirsiniz (genellikle HDMI aracılığıyla). Bununla birlikte, catch-up TV, YouTube ve diğer İnternet video servislerini izlemek için bir Google Chromecast‘li bir Android tableti kullanabilirsiniz. Ayrıca bkz: Android Tableti TV’ye aktarmak

Bazı tabletlerde GPS bulunur; bu da GPS’i navigasyon için kullanışlı yapar; ancak hepsi bu kadarını yapmaz, bu yüzden satın almadan önce kontrol edin. İzlenmesi gereken bir diğer şey de bir SIM yuvası. Bu, seyahat ederken ya da Kablosuz aralığında olmadığınızda çevrimiçi olmasını istiyorsanız yararlıdır. Bununla birlikte, genellikle bir 3G veya 4G tableti için daha fazla ödeme yapacaksınız; yalnızca veri amaçlı bir plana sahip özel bir SIM karta sahip olmanız gerekir. Telefonunuzun 3G veya 4G sağlayıcıları buna izin veriyorsa tabletinizi akıllı telefonunuza bağlamak daha iyidir. Daha fazla bilgi için Android telefonunu bir Kablosuz bağlantı olarak nasıl kullanılır

Performans, pil ömrü ve kameralar

Tabletin işlemcisi veya RAM’i hakkında endişelenmeyin, ancak belli bir modelin oyun için harika olup olmadığını veya web’de gezinmek için çok yavaş olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız, karşılaştırma sonuçlarını içeren incelemelerimizi okuyun: bu özelliklere tam olarak güvenemezsiniz. İşlemci hızı veya çekirdeğin sayısı olarak iyi bir hızlanma garantisi sağlar.

Pil ömrünü de test ederiz; bu nedenle, incelemelerimizde her bir tabletin kullanımının ne kadar sürdüğünü göreceksiniz. En iyi tabletler yaklaşık 10 saat veya daha fazla, en kötü ise sadece 4-5 saattir. Bu, aksi takdirde benzer tabletler arasında seçim yaparken büyük fark yaratabilir, bu nedenle satın almadan önce bunu kontrol etmeye değer. (verilen saatler kullanımdaki saat aralığıdır)

Aynı şey kameralar için de geçerlidir ve performans açısından olduğu gibi megapiksel sayısına göre karar vermemelisiniz. Az sayıda Android tabletinin mükemmel kameraları var ve çoğu iyi kameraya sahip değil; bu nedenle fotoğraflar, videolar ve Skype önemliyse, yorumları okumadan önce satın almayın.

En iyi Android tabletleri 2017 – En iyi Android tablet incelemeleri

Samsung Galaxy Tab S3 Fiyatı: 3.000 TL – 4.000 TL

Şüphesiz Samsung Galaxy Tab S3, yıllar içinde piyasaya çıkacak en iyi Android tablettir. Google’ın yazılımını çalıştıran ve iPad Pro’ya rakip olacak bir üst düzey cihaz arıyorsanız o zaman bu tam size göre bir seçim olacaktır. Ancak, olumsuzlukları da yok değil. Fiyat birçok kişi için çok yüksek olacak ve Klavye aksesuarını içermiyor, yazılım bir tablet için en iyisi değil ve bu cam sırt birden çok nedenle en iyi seçim değildir.

Samsung Galaxy Tab S2 8 Fiyatı: 1.500 TL

Bu, iPad mini 4‘ü satın almayı düşünüyorsanız düşünmeye değer bir tablettir, çünkü tasarım ve güç söz konusu olduğunda Apple’ın mini tabletini andırır ve bazen daha ön plana çıkabiliyor. İnanılmaz derecede incedir ve hafiftir.

Google Pixel C Fiyatı: Türkiye’de satışı yok (2.800 TL)

Bağımsız bir tablet olarak, Pixel C mükemmeldir. HTC yapımı Nexus 9’dan daha iyi, ancak Nexus 9 olağanüstü bir şey değildi. Depolama biraz sınırlı, ancak 32GB ile yaşayabiliyorsanız, 399 sterlin değerindedir. (Türkiye’de satışı yok bu nedenle avrupa fiyatını verdik) Klavye için ekstra 119 sterlin ödemek, pek çok alıcıyı göremediğimiz bir şey. (Yazma gibi bir önceliğiniz varsa.)

Android Marshmallow – olduğu kadar iyi – neredeyse Windows kadar çok yönlü olmadığından, Yaklaşık 2.800 TL’nizi iyi bir ultra taşınabilir dizüstü bilgisayarınızda harcamak daha mantıklı olacaktır. Klavye iyi tasarlanmışken, yine de tam boyutlu bir dizüstü bilgisayar klavyesini tercih edeceksiniz. Windows uygulamalarını çalıştırmanız gerekiyorsa, Surface 3’ü biraz daha ucuz – hatta isteğe bağlı klavye ile de düşünün. Ancak Asus Transformer T100HA gibi daha ucuz seçenekler olduğunu da unutmayın.

Huawei MediaPad M3 Fiyatı: Türkiye’de henüz satışa çıkmadı

Durağan bir pazarda, Huawei MediaPad M3 başlangıçta biraz kötü hissettiriyor. Uzun süreli kullanımdan sonra, orta sınıfın üstünde bir cihaz olduğunu düşünüyoruz, ancak yine de bunun bedelini ödüyoruz. Bir iPad mini’den daha büyük ancak bir iPad Air 2’den daha küçük bir Android tableti istiyorsanız, iPad’e iyi bir alternatiftir. Fakat bunu kim arıyor? MediaPad çok iyi ve öneriyoruz, ancak var olan Android tabletlerin sayısının büyük kısmının altındaki belli bir “vay” faktöründen yoksun. MediaPad 3 orta sınıfın biraz üzerindedir ancak Samsung Galaxy Tab serisini benzer şekilde mükemmel bir Android tablet deneyimi için de düşünmelisiniz.

Samsung Galaxy Tab S 8.4, şimdiye kadar incelediğimiz en iyi Android tabletlerinden biridir. Donanım açısından şu an satın alabileceğiniz en iyi özellik ve son derece ince ve hafif bir tasarıma sahip olması. Burada, TouchWiz yazılımının bazı unsurlarından ve Android rakiplerine kıyasla daha yüksek fiyattan (iPad mini 2, Android’de ayarlanmamışlarsa bariz bir alternatiftir) sevmediğiniz çok az şey var. Tasarruf etmeyi tercih ederseniz ve parmak izi tarayıcı ve IR blaster gibi birinci sınıf özelliklerden rahatsız değilseniz, Nexus 7 ve LG G Pad 8.3‘ü inceleyin.

Not: Bazı modelleri Türkiye’de satılmayacağından listeden çıkarttık.