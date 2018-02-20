Yeni bir tablet mi arıyorsunuz? Bu tableti de Android tabanlı olarak mı düşünüyorsunuz? Size iyi bir haberimiz var. Çünkü bu yazı tabletinizden keyif almanız için size en iyi Android tabletleri sunacak.

Surface Pro gibi Windows 10 tabletleri gibi birçok seçenek var. Ancak Android ile çalışan tabletler, iOS 11’in yeni iPad, iPad Pro 10.5, iPad Pro 12.9, iPad Pro 9.7 ve iPad mini 4’ün baş rakibi olmaya devam ediyorlar.

Neyse ki düşünülmesi gereken bir dizi seçenek var. Bazı Android tabletlerde 10 inç ekran, diğerlerinde 7, arada bazı modellerde ise 10 inçten daha büyükleri var.

Pil ömründe, işlem gücünde, RAM’de, fiyatta ve hatta çalışan yazılımlarda büyük farklılıklar vardır. Bazıları en yeni sürüm olan Android 8 Oreo‘yu izliyor, bazıları ise hala Android 7 Nougat‘ta kalıyor.

Aşağıda 2018 yılında piyasadaki en iyi Android tabletler seçimlerimizi bulacaksınız. Tüm fiyat ve boyut sınıflarından cihazlar bulacaksınız ve bunlar Google’ın kendi işletim sistemi Android tarafından desteklenen en iyi tabletlerdir.

1. Samsung Galaxy Tab S3

Ağırlık: 429g | Boyutlar: 237.3x169x6mm | OS: Android 7 | Ekran boyutu: 9.7-inç | Çözünürlük: 1536×2048 | CPU: Snapdragon 820 | RAM: 4GB | Depolama: 32GBGB | Pil: 6000mAh | Arka kamera: 13MP | Ön kamera: 5MP

Samsung’un Galaxy Tab S3‘ü şu anda dünyanın en sevilen Android tableti diyebiliriz ve aynı zamanda bir Samsung ürünü olan Galaxy Tab S2‘nin de yerini alıyor.

Bu yeni tablet, güçlü bir işlemci ve HDR içeriğini de göstermek üzere hazırlanmış mükemmel bir ekran sayesinde dünyadaki en iyi Android tabletlerden biri. iPad’in bile yapamayacağı bir şeydir HDR onu hatırlatalım.

Kutusunda bir S-Kalem var ve aynı zamanda bir klavye satın alma seçeneğine sahip oluyorsunuz.

Galaxy Tab S3 fiyatı yüksek ancak bu parayla alacağınız performans ve şaşırtıcı özelliklere baktığınızda bize sorarsanız buna değer.

Ağırlık: 430g | Boyutlar: 240.5×163.7×7.2 mm | OS: Android Marshmallow | Ekran boyutu: 9.7-inç | Çözünürlük: 1536×2048 | İşlemci: Mediatek MT8176 | RAM: 4GB | Depolama: 32GB / 64GB | Pil: 10 saate kadar | Arka kamera: 8MP | Ön kamera: 5MP

Hayır yukarıda gördüğünüz özellikler bir iPad’in değil. Bu cihaz Asus’un (ZenPad 3S 10) en yeni tabletlerinden biri ve şu anda satın alabileceğiniz en iyi Android tabletlerinden.

Bu tablette şüphesiz iyi bir performans var. Ayrıca ön panelinde de süper parlak ve güzel bir ekranı bulunuyor.

Pil ömrü ve yapı kalitesi piyasanın en iyisi değil. Ancak yukarıdaki Samsung Galaxy Tab S3‘ten daha düşük fiyatlı olduğu düşünüldüğünde bu cihaz sizi kendine çekecektir.

Ağırlık: 322g | Boyutlar: 215.5×124.2×7.3mm | OS: Android 6.0 | Ekran boyutu: 8.4 inç | Çözünürlük: 1600×2560 | CPU: Kirin 950 | Depolama: 32GB/64GB | Pil: 5100mAh | Arka kamera: 8MP | Ön kamera: 8MP

Mükemmel bir ekran, çok büyük bir pil ve paranızın karşılığını alabileceğiniz en iyi Android tabletlerden biri daha. Huawei MediaPad M3 8.0 tableti en ucuz tablet listesinde üst sıraları zorluyor.

Alüminyum çerçeve ile ince bir gövdeye sahiptir. Bu da pratik olmakla kalmayıp en iyi şekilde görünmesini sağlar.

Keskin bir ekranı var ve ince bir tablet için etkileyici bir ses sunan hoparlörlerle birlikte gelir. Bu listede yer alan diğer Android tabletlerin çoğundan da çok daha ucuz.

4. Lenovo Yoga Tab 3 Pro

Ağırlık: 665g | Boyutlar: 246.9×179.1×4.6mm | OS: Android 5.1.1 | Ekran boyutu: 10.1 inç | Çözünürlük: 2560×1600 | İşlemci: Intel Atom dört çekirdeği | RAM: 2GB | Depolama: 16GB/32GB | Pil: 10.200 mAh | Arka kamera: 13MP | Ön kamera: 5MP

Lenovo Yoga Tab 3 Pro, medya odaklı özelliklerle doludur ve eşsiz, ayırıcı spor bir tasarıma sahiptir.

Entegre projektör ile televizyondan uzakta büyük ekran eğlencelerinin keyfini çıkarabilirsiniz.

Tüm bu teknoloji bu listedeki çoğu tabletten daha taşınabilir olmuyor ve kullanıcı arayüzü diğerlerine göre daha iyi değil, ancak oldukça benzersiz bir seçenek.

5. Samsung Galaxy Tab S2

Ağırlık: 256g/389g | Boyutlar: 198.6×134.8×5.6 mm / 237.3x169x5.6 mm | OS: Android 6.0.1 | Ekran boyutu: 8.0-inç/9.7-inç | Çözünürlük: 1536×2048 | İşlemci: Octa-core | RAM: 3GB | Depolama: 32GB/64GB | Pil: 4000mAh/5870mAh | Arka kamera: 8MP | Ön kamera: 2,1 MP

Yukarıdaki Galaxy Tab S3‘ten daha ucuz bir fiyata sahip olsun ve piyasada bulunan en iyi Android tabletlerinden biri olsun derseniz sizin cihazınız budur. Samsung Galaxy Tab S2‘ye yatırım yapmak için birçok nedeniniz vardır.

Okuma ve web dostu, yeni 4:3 ekran ve genel boyut ve tasarımı çoğu kullanım için daha uygundur. Uzunlamasına en-boy oranı sayesinde videolar eski model üzerinde aslında daha iyi çalışıyorlar. Ancak burada da yine de tam olarak kötü görünmüyorlar.

Apple’ın iPad ve iPad mini ürün yelpazesi ile karşılaştırmak için Samsung Galaxy Tab S2‘yi 8 inç ve 9.7 inç türevlerinde seçebilirsiniz; daha küçük seçenek daha taşınabilir ve daha ucuz olacaktır.

Neredeyse imkansız seviyede ince olan güç dolu ve Samsung’un TouchWiz arayüzünün bir sürümü ile Galaxy Tab S2 sizlere sunuluyor.

6. Amazon Fire HD 10 (2017)

Ağırlık: 500g | Boyutlar: 262x159x9.8mm | OS: Fire OS | Ekran boyutu: 10.1 inç | Çözünürlük: 1920×1200 | CPU: 4 çekirdekli | Depolama: 32GB/64GB | Pil: 12 saate kadar | Arka kamera: 2MP | Ön kamera: VGA

Film ve TV izlemenin yanı sıra e-kitapları okumak için büyük bir ekrana sahip olduğundan, bu tablet özellikle Amazon Prime’a sahipseniz sizin için harika bir seçim olur.

10 inçlik bir ekran da dahil olmak üzere üst düzey özellikleri barındıran ucuz bir seçenek olsa da, listenin başındaki bazı tabletlerde olduğu gibi piyasadaki en iyi özelliklerin bu tablette bulunmasını beklemeyin.

7. Amazon Fire HD 8 (2017)

Ağırlık: 369g | Boyutlar: 214mmx128mmx9.7mm | OS: Fire OS | Ekran boyutu: 8-inç | Çözünürlük: 1280×800 | İşlemci: 4 çekirdekli 1.3GHz | RAM: 1.5GB | Depolama: 16/32GB | Pil: 12 saate kadar | Arka kamera: 2MP | Ön kamera: VGA

Amazon Fire HD 8 (2017) perakende satış yapılan tabletler arasında en iyiler arasında yer alıyor. Çünkü pek çok açıdan benzer olan HD 10’dan daha düşük bir seviyede. Ayrıca küçük ekranı daha keskin ve fiyatı daha düşük.

Aynı zamanda, bu paraya göre iyi bir performans ile şaşırtıcı derecede güçlü bir oyun performansı sunuyor. Hoparlörleri harika değil ve kameraları aslında çok kötü ancak tabletler fotoğraf çekmek için değil ve her zaman kulaklık kullanabilirsiniz.