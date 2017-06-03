En iyi Android telefonlar 2017

2017 yılının en yeni ve en iyi Android telefonlarına rehberlik edin. Bu yılın en iyi Android telefonlarıyla ilgili en son incelemelerimize ve satın alma rehberine göz atın.

En iyi Android telefonların listesi;

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S7 edge

LG G6

OnePlus 3T

Xiaomi Mi6

Google Pixel

Huawei P10

Huawei P10 Plus

Huawei Mate 9

HTC 10

2017’de en iyi Android telefonlar için satın alma rehberiniz

Şu anda piyasada bulunan önemli amiral gemisi telefonların tümünü inceledik, ancak bu yıl devam ediyor.

Yakında piyasaya çıkacak olan Sony Xperia XZ Premium, HTC U 11, Nokia 8 ve 9 ve OnePlus 5 – hepsi de listemizdeki en iyi ürünlere için meydan okuyabilecek cihazlar.

Akıllı telefon dünyasında en büyük pazar payı olan Android, ancak Apple’ın payı iki iPhone arasında bölünmüşken aralarındaki belirgin farklılıklar yüzlerce Android telefonu satın alabiliyor olmanız.

Ve her Android telefon üreticisinin kendi özelliklerine ve avantajlarına sahip birden fazla Android telefon ürün grubuna sahip olduğunu düşündüğünüzde seçim daha da kafa karıştırıyor. Ayrıca bkz: En iyi akıllı telefonlar 2017

En iyi Android telefonlar grafiğimizde öncelikle amiral gemisi cihazlarına odaklanıyoruz, ancak aralığın altındaki bir telefonun mükemmel değeri (örneğin Moto G5), özellik seti veya performans açısından öne çıktığı durumlar da olabiliyor. Bununla birlikte, bu gruptaki telefonlar, bir sözleşmeyle satın alınması muhtemel olanlardır.

Bir Android telefonda aranacak özellikler

Amiral gemisi akıllı telefonlardan bahsederken, aslında sadece bir şirketin telefon hattındaki en üst model demek oluyor. Genellikle, SIM kilitsiz olarak 3.000 – 4.000 TL arasında veya bir sözleşmede ayda 100 TL – 200 TL arasında bir ödeme yapmayı kabul etmiş olursunuz.

Ancak daha ucuz telefonlar amiral gemisi özelliklerine sahip olabilir – özellikle de gözden geçirdiğimiz şaşırtıcı derecede ekonomik Çin telefonlarından bazılarını düşündüğünüzde. Ayrıca bkz: En iyi çin malı telefonlar 2017

2017’de amiral gemisi Android telefon özellikleri şöyle görünecek:

Android 7.0 Marshmallow & Nougat

İnce, hafif metal/cam tasarım

Gorilla Cam 4 ile 5-6 inç Quad HD IPS ekran

Qualcomm Snapdragon 820/821/835 işlemci veya benzer 8 çekirdekli çip

4GB RAM

32GB depolama ve microSD desteği

Parmak izi tarayıcısı

Optik görüntü sabitleme, lazer otofokus ve geniş diyafram ile 12Mp ve daha yüksek ana kamera ve 4K video kaydı desteği

5Mp ve üstü selfie kamera

4G LTE Kat.9

Çift bantlı 802.11ac Wi-Fi

Bluetooth 4.2

NFC, GPS, GLONASS, OTG

Hızlı şarjlı, yaklaşık 3000mAh pil

En iyi Android telefon 2017 – En iyi Android telefon incelemeleri

Samsung Galaxy S8 Fiyatı: 3.650 TL

Geçtiğimiz haftalarda Samsung, Galaxy S8’i nihayet açıkladı ve daha büyük, daha yüksek çözünürlüklü, çift eğimli ekran, biraz daha hızlı çekirdek donanım olan Bixby’nin piyasaya sürülmesi ve yeni nesil ekran görüntüleri dahil olmak üzere şu anki yıl Galaxy S7’de bazı önemli değişiklikler yapıldı. Yeni home düğmesini kullanın.

Galaxy S8‘i, şimdi satın alınabilir ve fiyatı yaklaşık 3.650 TL’den başlıyor (32 GB hafızalı versiyon Peki hangi Samsung Galaxy’yi seçmelisiniz?

İhtiyaçlarınıza göre en iyi telefonu bulmanıza yardımcı olmak için çaba sarf etmenin farkını tam olarak öğrenmek için iki telefonun özelliklerini karşılaştırdık. Galaxy S8 özellikleri hakkında daha ayrıntılı bilgi okuyabilir ve Galaxy S7 ve Galaxy S8 karşılaştırmamıza göz atabilirsiniz.

Tabii Galaxy S8 Plus’ı de unutmamak lazım. Biz sadece ekran boyutu farklı olduğu için Plus modellerini değerlendirme dışı tuttuk. Tekrar hatırlatmak gerekir ki Fiyat/Performans açısından şuanki en iyi android telefon tartışmasız Galaxy S8 olarak görünüyor. Ayrıca bkz: Galaxy S8 inceleme

Samsung Galaxy S7 edge Fiyatı: 2.900 TL

Galaxy S7 edge artık eskiden olduğu gibi en üst düzey amiral gemisi modeli değil. (artık Galaxy s8 var). Ana özelliklerden bazıları Galaxy S5 – Micro-SD’den gelen ve su yalıtımı olmasına rağmen – Samsung, hayranlara istediklerini verdi. Artık, rafine edilmiş, sofistike ve son derece istenen bir teknoloji parçası. Batarya çıkarılabilir değil ancak telefon daha önce olduğundan daha uzun sürüyor ve cihazın donanımı güçlü özelliklere sahip. IR tarayıcı olmasa bile bir telefondan isteyebileceğiniz neredeyse her şeye sahiptir. Ekran sizin için fazla büyük olmadığı sürece yeni fotoğraf makinesinden çok etkilendik, (bazı yazılım özelliklerine yardımcı olmakla birlikte) ekstra işlevleri ile S7 edge layık görülebileceğini düşünüyoruz. Şu anda, paranın satın alabileceği en iyi akıllı telefon bu.

LG G6 Fiyatı: 3.000 TL

MWC 2017‘de LG, 24 Nisan’da satışa sunulan en son amiral gemisi olan LG G6‘yı duyurdu. Cihaz, 18: 9 en-boy oranı ile standart 16: 9’dan daha uzun olan etkileyici bir Quad HD 5.7 inç ekrana sahiptir.

2016 G5’in modüler tasarımını yerinden oynatıyor, bunun yerine çıkarılabilir olmayan bir metal ve cam tasarımı tercih ediyor ancak mükemmel çift kamerayı koruyor. Google Asistan ile birlikte gelen ilk Google olmayan telefon. Ayrıca bkz: LG G6 inceleme

OnePlus 3T Fiyatı: 440 USD

OnePlus 3T haksız yere, şimdiye kadar en azından kendisinden önce gelen telefonla karşılaştırılacak. Öyleyse görmezden gelelim. Tek başına, OnePlus 3T, modern bir akıllı telefonun olması gereken her şeydir; Ince, hızlı ve tepki verici, ortalamanın üzerinde pil ömrü ve çarpıcı görüntüler üreten kameralar. Ve sonra fiyat var. OnePlus bununla tanınılamayı sevmeyebilir, ancak 440 dolarlık fiyat teklifi telefonda kesinlikle şaşırtıcı bir fiyat noktası olarak kalmaktadır. (tam bir fiyat/performans telefonu)

Bir iPhone istemediğiniz sürece, bu Android akıllı telefon bugün piyasada bir akıllı telefonun en iyi örneği olan Samsung Galaxy S7 ile yan yana duruyor. Ayrıca bkz: OnePlus 3T inceleme

Xiaomi Mi6 Fiyatı: 480 USD

Xiaomi resmi olarak Mi6’sını duyurdu ve son amiral gemisi çift kamera (her ikisi de 12Mp), Snapdragon 835 yongası ve yeni dört taraflı kıvrımlı cama sahip (özünde köşeleri ve yanları kavisli).

Mi6’yı şimdi ön sipariş verebilirsiniz ve Haziran ortasında teslim edilecektir. Ayrıca bkz: Xiaomi Mi 6 inceleme

Google Pixel Fiyatı: 650 USD

Pixel bi telefon için çok şey yapıyor: küçük, iyi inşa edilmiş, hızlı ve mükemmel kameraları var. Ayrıca Google’ın Daydream VR kulaklık setini destekliyor ve Android 7’nin düz sürümünü (Google Assistant ile birlikte) çalıştırıyor ve zamanında güncelleme alıyor. Ancak suya dayanıklı değil, microSD yuvası veya stereo hoparlörü yok ve bu fiyata VR kullanımı için Quad HD ekran tercih ettik. Bu eksiklikler sizi rahatsız etmezse ve OnePlus 3T çok büyükse, Pixel iyi bir seçim ve harika bir Android telefonu. Ayrıca bkz: Google Pixel inceleme

Huawei P10 Fiyatı: 2.300 TL

Huawei P10 etkileyici bir canavar – muhteşem, güçlü ve çift kamera ile 2016 amiral gemisi P9’da büyük bir gelişme gösterdi. Portre modu beklenenden daha iyi çalışıyor, fotoğraflar canlı ve ayrıntılı ve selfie fotoğraf makinesi bile anlamlı bir yükseltme yapıyor. En tartışmalı Android arayüzlerinden biri olan Huawei’nin EMUI, daha önceki akıllı telefonlara kıyasla daha kullanışlı ve telefonunuzu makinenizi daha çok kullandığınızda hızlandırması gereken makine öğrenme algoritmaları sunuyor. Fiyat bile 600 USD ile oldukça rekabetçi.

Tek dezavantajı var? Yüksek kapasiteli olmasına rağmen, P10’un pil ömrü pek iyi değildir ve bazı kullanıcılar, yalnızca gündeme gelmek için günde bir veya iki kez üst üste takmak zorunda kaldıklarını iletiyorlar. Ayrıca bkz: Huawei P10 inceleme

Huawei P10 Plus Fiyatı: 3.000 TL

P10 Plus, çekici tasarımı, ileri teknoloji ürünü donanımı ve normal modele göre daha gelişmiş yazılımı sunan Huawei’nin sağlam bir akıllı telefonudur. Bununla birlikte, su yalıtımı ve kablosuz şarj gibi rakiplere kıyasla birkaç özellik eksik. Telefon ayrıca oldukça pahalıdır, bu yüzden normal P10’u veya OnePlus 3T veya Honor 8 Pro gibi daha ucuz seçenekleri göz önünde bulundurmak sizin için daha iyi olacaktır. Ayrıca bkz: Huawei P10 Plus inceleme

Huawei Mate 9 Fiyatı: 2.200 TL

Huawei’nin Mate 9, düşünceme göre güçlü iç kısımların yanında etkileyici büyük bir pili, geliştirilmiş bir çift kamera kurulumuna ve zarif, muhteşem bir tasarıma sahip olan Huawei serisinde en iyisi. Kıyaslama sonuçları, gördüğümüz en iyi örneklerden bazılarıydı, paranızın karşılığını fazlasıyla verecektir. EMUI 5, genel deneyim açısından da büyük fark yaratıyor ve Huawei’nin yeni teknolojisinin akıllı telefonun zaman içindeki performansını gerçekten iyileştireceğini görmek için sabırsızlanıyoruz.

HTC 10 Fiyatı: 2.000 TL

Ekran, kamera ve ses arasında bir dizi donanım yükseltmesi ve artı Nexus benzeri bir stok ile Android deneyimi olan yeni HTC 10’u beğenecek çok sebebi var. Bununla birlikte, HTC 10, oldukça iyi bir telefon ve M9 sahipleri için saygın bir yükseltmeyken, rakiplerini zor duruma sokuyor. En cazip olan özellikler toplu pazardan daha niş.

Xiaomi Mi Note 2 Fiyatı: 2.400 TL

Mi Not 2, lansmanında yanlış gölgede kalmıştı. Bu, çok iyi performans, harika bir kamera ve bol miktarda depolama alanına sahip muhteşem bir büyük ekranlı Android telefon. Xiaomi’nin amiral gemisi telefonunda bir Quad-HD ekranını görmek istiyoruz, ancak bu ekran çok net olmalıdır. Google uygulamaları önceden kurulu değildir, ancak bazı düzeltmeleri yaparak bir geçici çözüm elde edersiniz.