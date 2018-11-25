Söz konusu akıllı telefon dünyası olunca birçok seçenek ortaya çıkıyor. Her gün her saat neredeyse yeni bir akıllı telefon piyasaya sürülüyor. Apple’ın iPhone’u oldukça popüler olabilir. Ancak Google’ın android mobil işletim sistemini çalıştıran telefonlar gerçekten insanlara çok fazla seçenek sunuyor.

Cepkolik teknoloji tanıtım sitesi olarak elimizden geldiği kadar hemen her telefonu tamamen test ediyoruz. Bu sayede sizlere her zaman gönül rahatlığı ile satın alabileceğiniz en iyi ürünleri sunuyoruz. Şimdi ise sizlere genel olarak değerlendirmesini yaptığımız 2018 yılın en iyi Android telefonlarını sunuyoruz.

Genel olarak 2018 Anroid dünyasını değerlendirdiğimizde çığır açan telefonlar arasında Samsung Galaxy S9, OnePlus 6T, Pixel 3 ve Huawei P20 Pro gibi modeller yerini aldı.

İşte 2018’deki en iyi Android telefonlar için satın alma rehberi

Belki hala muallakta olabilirsiniz. Acaba iPhone mu alsam diye. Ancak son kararınızı vermeden önce Android telefonlar arasında ki inanılmaz özelliklere sahip ve iPhone ile rahat yarışabilecek potansiyele sahip telefonlara göz atmak isteyebilirsiniz. Çünkü sadece bir avuç dolusu Apple telefon var, bunların arasından da en çok fiyatlarına, sonra ise özelliklerine bakarak kısa bir seçim yapmış olursunuz. Ancak Android dünyası her özellikten, her bütçeden birçok akıllı telefona ev sahipliği yapıyor. Kısacası herkes için telefon var.

En iyi Android telefon üreticileri Samsung, Huawei, Google, OnePlus, Sony ve Xiaomi olduğunu hemen herkes biliyor. Gerçekten güzel kalitede telefon üretiyorlar, bu bir gerçek.

Üretilen hemen her telefonun kendine ait boyutu, rengi ve her birinin kendine göre hitap ettiği bir alıcı noktası var. Dilerseniz şık bir su geçirmez tasarım, dilerseniz büyük bir ekran ya da “Ben tasarım istemiyorum, fotoğraf çekmek istiyorum!” derseniz tek kameradan dörtlü kamera kurulumu gibi geniş bir seçenek sizleri sizleri bekliyor. Hatta bazen bu seçeneklerin hepsini tek bir telefonda da bulabilirsiniz, bunu unutmayın.

Bu telefonlar için genellikle çok fazla ücret ödediğiniz için bir telefonun yüksek özelliklere sahip olmasını istersiz. Tabi bunları takip edeceğiniz kaliteli bir kılavuz. Ayrıca cihazlar arasındaki farklar asgari düzeyde olabilir. Bu yüzden kişisel tercihlere göre çok fazla bir seçenekle karşılaşacaksınız.

Sizleri bu durumdan kurtarmak için ya da genel anlamıyla sizleri o kadar geniş bir seçenek listesine sokmamak için elimden geldiği kadar kısa ve öz bir liste hazırladık. Telefonları yapım, değer, performans ve özellikleri göz önünde bulundurarak sıralamak için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Ancak ihtiyaçlarınız için doğru olan telefonu aldığınızdan emin olun. Yani “Listenin en başında bu var, bunu almalıyım.” diye düşünmeyin.

S9 ve S9 Plus gibi telefonların çok benzer olduğu yerlerde hangisi daha iyiyse onları seçmeye özen gösterdik. Yani bu 10 telefon, yüzlerce seçeneğin arasında en iyi ihtimalleri sunuyor.

Telefonların isimlerine tıkladığınızda genel olarak bütün özelliklerinin bulunduğu sayfalara yönlendirileceksiniz. Ayrıca kararsız kaldığınız telefonlarda karşılaştırma bölümünden karşılaştırmalar yaparak hangisi size en uygunsa onu seçebileceksiniz.

İşte! Şu anda satın alabileceğiniz en iyi Android telefonlar.

En iyi Android Telefonlar 2018

Pixel 3 şu anda satın alabileceğiniz en iyi telefon. Herhangi bir Android telefonun sunabileceği en iyi performansı sunar. Bir akıllı telefondaki en iyi kameraya ve yeni bir premium tasarıma sahiptir.

Google, daha önce piyasaya sürdüğü iki nesillik Pixel modellerine göre bu telefonda çok daha kaliteli olan ekrana özel bir önem verdi. Donanımları sayesinde Android 9 Pie yazılımı oldukça etkin şekilde kullanılabilir. Telefonun arka cam kaplaması artık kablosuz şarj edilmesine izin veriyor ve Google, USB-C kulaklıklarını kutuya yerleştiriyor.

Pixel 3 XL modeli ile karşılaştırıldığında, XL daha büyük çentikli ekran ve daha büyük batarya’dan başka aynı deneyimi sunuyor. Bu yüzden daha uygun fiyatlı bu telefonu sizlere sunuyoruz.

Hiç şüphesizki Galaxy S9 modelinin yılın en iyi telefonlarından biri olduğunı düşünebilirsiniz. Samsung, her türlü kullanıcıya hitap edecek bir telefon oluşturmak için tasarım, donanım ve yazılımları ustaca harmanlayarak mükemmel bir çok yönlü deneyim ortaya çıkarmıştır.

Ekstra kamera, daha büyük ekran ve diğer dahili yükseltmeleri gerçekten istiyorsanız, Galaxy S9 Plus‘a daha fazla para yatırabilirsiniz. Ama daha fazla RAM, depolama ve daha büyük bir batarya dikkat çekici değil.

Bununla birlikte kamera ve biyometrilerin iyileştirmelerin dışında S9’un tıpkı Galaxy S8 ile aynı özelliklere sahip olduğunu gözardı etmiyoruz. Sadece daha yüksek bir fiyat etiketi olduğunu bilmelisiniz. Geçen yılki modele göre yapılmış bir kaç yükseltme bu modeli haklı çıkaramayacak. Amazon üzerinden satın almak için tıklayınız!

Kulaklık girişi olmayan ilk OnePlus telefonu olsa bile satın alabileceğiniz en iyi telefonlardan biridir. Ekrandaki parmak izi sensörü, daha iyi hoparlör ve daha fazla batarya telefonun fiyatını hakettiğini gösteriyor. Yani fiyatı bu özelliklerine değer.

Büyük ekran mükemmel, çift kamera kurulumu her zamankinden daha kaliteli ve yüksek performansı Pixel 3 ile yarışacak potansiyele sahip. Bundan dolayı Android telefonlar arasında satın alabileceğiniz en iyisidir.

Galiba telefonun tek sıkıntısı renk seçeneklerinin az olması. Sadece Siyah ve daha parlak siyah seçenekleri mevcut. Ama donanım açısından oldukça etkileyici.

Mate 20 Pro diğer telefonlar ile karşılaştırıldığında olağanüstü bir telefon. Kameraları birçok insanın dikkatini çekecek. Gerçekten de en kaliteli ekran, süper hızlı şarj, kablosuz şarj ve mükemmel batarya ömrüne sahip çok yönlü bir ürün.

Tam olarak mükemmel olmasada şanına yakışır bir tasarıma sahip. İnce eleyip sık dokuyanlar için yada akıllı telefona fazla para yatırma istemeyenler için ideal bir telefon.

P20 Pro modeli ile Huawei, Galaxy S9 ve iPhone X ile birlikte seçenekler listende olması gereken çarpıcı bir telefon sağladı. Elbette 4K video için sabitleme eksikliği, kulaklık girişi ve kablosuz şarj olma gibi bazı özellikleri eksik. Ancak öncelikli kaleliteli fotoğraflar çekmek istiyorsanız, P20 Pro sizleri hayal kırıklığına uğratmaz.

Eksikliklerini kapatmak içinse uzun batarya ömrünü, çift SIM yuvasını ve mükemmel ekranını ekleyin, işte o zaman 2018’in en iyi telefonlarından birisi olmayı başarıyor.

Normal modele göre daha uygun bir fiyat etiketine sahiptir. Şayet çift arka kamera kurulumu, su geçirmeme özelliği ve LCD ekran yerine OLED ekranını seçmekte sıkıntı yoksa normal P20 modelini de tercih edebilirsiniz. Amazon üzerinden satın almak için tıklayınız!

Henüz ülkemizde resmi olarak satışa sunulmasa da ithalatçı garantili gelen telefon, yurt dışında akıllı telefon pazarını kasıp kavurduğunu sizlere söyleyebiliriz.

Güçlü performans, daha kaliteli kamera, kendine has gerçekten kullanışlı yazılımlar, gösterişli bir parmak izi sensörü ve ferah şeffaf arka kaplaması ile oldukça mükemmel bir tasarıma sahiptir. İngiltere’de yaklaşık 500 Pound’luk bir fiyata satışa sürülmesi kaliteli donanımı sayesinde oldukça ideal bir fiyat oluyor.

Bir akıllı telefonda olması düşünülen özelliklere sahip bir Android telefon istiyorsanız, Galaxy Note 9 imdadınıza yetişir. Premium tasarım, harika bir batarya ömrü ve benzersiz S-Pen ile, şu anda bir telefona yatırım yapabileceğiniz en iyi seçenek.

Bununla birlikte özellikleri herkes için değildir ve birçok kişi için çok büyük, aynı zamanda daha pahalı olacaktır. Normal Galaxy S9 ile benzer tasarıma ve özelliğe sahiptir. Ancak biraz daha maliyetlidir.

Fakat unutmamak gerekir ki Note 9 modelinin piyasaya sürülen akıllı telefonlar arasında en iyi ekrana sahiptir. Ayrıca 4000mAh’lık inanılmaz bir batarya gücü var. Hatta sıvı soğutması sayesinde en zorlu mobil oyunları çalıştırabilir. Amazon üzerinden satın almak için tıklayınız!

Bu satın alabileceğiniz LG telefonlar arasında en iyi modeldir diyebilirizi. Şık tasarımı, çok yönlü kameraları, olağanüstü bir DAC tipi kulaklık giriş ve tam anlamıyla su geçirmemezlik özelliğine sahip.

Ekranı ise LG cep telefonlarında bulunan en iyi ekrandır. Ekstra olarak kablosuz şarj teknolojisini destekliyor. Performansı oldukça seridir.

Henüz ülkemizde piyasaya sürülmemiş olsa da geldiğinde oldukça popüler olarak mağazalardaki yerini alacağından emin olabilirsiniz.

Bu şu anda satın alabileceğiniz en iyi Sony telefonudur. Ayrıca son amiral gemisi olarak beklenilen tüm özelliklere sahiptir.Tasarım açısından XZ2 modelinin gelişmiş bir sürümüdür ve OLED ekrana sahiptir. Bu da Galaxy S9 ve OnePlus 6 kıyasıya bir yarış yapabileceği anlamına geliyor.

Bazı yazılım hatalarının olması açıkçası kullanıcıları rahatsız etti. Ama sonunda güncellemeler ile bunların giderilmesi oldukça hızlı bir çözüm oldu. Kamera açısında Sony marka telefonlardaki en iyisi diyebiliriz. Ayrıca iyi bir fiyata sahip olması, özelliklerine göre diğerlerinden önde olmasına olanak sağlıyor.

10. Razer Phone 2

Razer Phone 2, önceki modeline göre çok fazla özelliğe sahip. Önceki modelde yapılan eksiklikleri baz alarak yeni bir telefon üretmeyi şirket amaç edinmiş gibi duruyor. Kablosuz şarj ve yenilenmiş kamera kurulumu şirketin amiral gemileri arasında yer almaya çabaladığının göstergesi oluyor.

Fiyatı diğer telefonlara göre yüksek, tam anlamıyla pahalı bir telefon ama söz konusu kaliteli donanım olunca ister istemez fiyatını hakediyor gibi görünüyor.

Şayet oyun telefonu almayı düşünüyorsanız, bu sizler için oldukça ideal bir seçenek olabilir.