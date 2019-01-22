En iyi Android Telefonlar (2019)

Bir iPhone XS, XS Max veya iPhone XR satın almayı planlamadığınız sürece, bir Android telefon satın almayı düşüneceksiniz. Ama hangisinin en iyisi olduğunu nasıl bileceksiniz? Android telefonlar, farklı özelliklerde ve boyutlarda gelir. Telefon üreticilerinin kendine has geliştirdikleri arayüz yazılımları, işletim sistemleri ve genel donanımları farklılıklar gösterir. Kimisi özellik bakımından benzer olsa da fiyatı etkileyen özel donanımlara sahiptir.

Buradaki karışıklığı gidermeye yardımcı olmak için, sizler için birçok akıllı telefonu inceledik ve en iyi Android telefonların bir listesini oluşturduk. Çok yönlü bir arayışınız varsa ve parayı doğrudan harcamak isterseniz Samsung Galaxy S9 harika bir telefon. Bu, sizin tarzınıza uygun değilse, OLED ekranları ve mükemmel kameraları ile Sony Xperia XZ3 veya Huawei Mate 20 Pro‘yu da tercih edebilirsiniz.

Buradaki amacımız, 2019 öncesinde çıkmış bütün telefonların bir değerlendirmesini yaparak, 2019 yılında da satın alabileceğiniz bir akıllı telefon listesi oluşturmak. En iyi Android telefonlar için yazılan bu makalemizden, kendinize uygun bir telefonu bulabilirsiniz.

Telefonların isimlerine tıklayarak Cep Telefonu Karşılaştırma alanından faydalanabilirsiniz. Dilediğiniz telefonu seçerek, çok daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Şuanda Satın Alabileceğiz

En İyi Android Telefonları 2019

2018’de şüphesiz yıla damgasını vuran Android telefonlar vardı. Ancak Huawei Mate 20 Pro bunların arasında en çok özelliklere sahip olanı. 4200 mAh bataryayı bir saatten kısa bir süre içinde doldurmak, ekran içi parmak izi sensörü, eşsiz batarya ömrünü ve hatta 40w şarjı barındırıyor. Ayrıca kablosuz hızlı şarjı destekliyor.

Bu telefonu bu kadar harika yapan şey, tüm bu özelliklerin fevkalade iyi çalışması. Arkadaki üçlü kamera ise mükemmel çekimler yapıyor ve OLED HDR ekranı renkli ve canlı bir görünüm sağlıyor. Bu telefonla ilgili tek gerçek sorun yazılım. Huawei’nin EMUI’sı hala zayıf ve bu kadar harika bir telefonda daha da belirgin.

Tabii ki, OnePlus 6T bugüne kadar şirketin en pahalı telefonu olabilir ancak bu özelliklere sahip diğer telefonların çoğunun fiyatının neredeyse yarısı kadar. Biraz orta düzey bütçe ile 6GB veya 8GB RAM ve en son Android 9.0 Pie sürümüne sahip olabilirsiniz. Snapdragon 845 ile çalışan bir akıllı telefon olması ise üst düzey performans sunar.

16/20 megapiksel olmak üzere ikili kamera kurulumu, önceki model ile aynıdır. Ancak OnePlus bazı yeni görüntüleme teknolojilerinde eklenmiştir, böylece daha iyi HDR çekimleri ve daha iyi düşük ışıkta çekimler yapabilir, aynı zamanda ‘ Nightscape’ desteğini kullanabilirsiniz.

Ayrıca bkz: OnePlus 6T İncemeleme

Tüm özellikleri bünyesinde barındıran bir Android telefonun peşinde koşuyorsanız ve harcamak için bir kaç bin liranız varsa, Samsung Galaxy Note 9 ile sizin için en iyi seçenektir. 6.4 inçlik olağanüstü büyük ekran, Exynos 9810 hızlı yonga seti hızlı ve standart olarak 128GB’lık depolama var. 4000mAh bataryası sayesinde gün boyu rahatça dayanıklılık sağlıyor. Hatta gelişmiş bir S Pen’iniz bile var: not almak veya çizim yapmak için harika. Artık bazı işlevler için kablosuz uzaktan kumanda olarak kullanılan kullanışlı bir kalem.

Kamera sistemi Galaxy S9 Plus’a çok benziyor: bir tane kayıpsız zoom ve diğeri de normal çekim için olmak üzere iki adet 12 megapiksel kamera var. Bu ana kamera ayrıca f/1.5 ve f/2.4 diyaframlar arasında geçiş yapabilir ve düşük ışıkta çekim yaparken çok fazla ışığın içeri girmesine izin verir.

ROG Phone, geçen yıl piyasaya sürülen en yenilikçi Android telefonlardan biriydi. Sadece bir oyun telefonu olmak isteyen rakip Razer Phone 2’den farklı olarak, ROG Phone Android’i üst düzeye çıkararak tamamen çalışan bir Nintendo Switch rakibi olmak istiyor.

ROG Phone, üst düzey bir amiral gemisinden beklenen tüm süslemelerin yanı sıra bir dizi beklenmedik yenilik içeriyor. Bunlar arasında süper hızlı bir 90Hz AMOLED ekran, şık bir “AirTrigger” kapasitif kontroller ve çok sayıda takılabilir aksesuar birimi var. Tak ve çalıştır aksesuarları, ROG Telefonunu bir TV’ye yansıtmak ve tam konsol oyun deneyimini yaşatmak için ikincil bir fan soğutucusu ile birlikte geliyor.

Ayrıca bkz: Asus ROG Phone İnceleme

Tabii ki, 64 GB’lık bir model için 739 £ ‘dan başlayarak, bizim isteyeceğimizden daha pahalı, ancak 5.5 inçlik bu telefon, Google’ın etkileyici makine öğrenme teknolojisini sunmak için kullanıyor. Aynı zamanda şu an en iyi akıllı telefon kamerasına sahip.

Daha büyük olan Pixel 3 XL’den farklı olarak, standart Pixel, muhteşem bir genişletilmiş FullHD+ çözünürlük HDR özellikli OLED ekranını korurken korkunç bir çentiğe sahip. Daha kolay grup çekimleri için yeni bir ultra geniş açı sunan bir çift ön yüz kamerası var. Ayrıca Android 9.0 Pie kullanıcı deneyiminin bir parçası olarak hızlı kablosuz şarj ve özel özelliklere sahip olabilirsiniz.

Ayrıca bkz: Google Pixel 3 XL Dayanıklılık Testi

Oldukça çekici parlak sırt, kenarlar mükemmel şekilde kavisli ve çentikli 1080p OLED ekran bile göze güzel güzeliyor. Bu gerçekten de Huawei’nin en iyi telefonu – ya da en azından etkileyici Huawei Mate 20 Pro’yu gözden geçirene kadar.

Hala gerçekten iyileştirilmesi gereken bir alan var – yazılım. Huawei’nin EMUI’sı Android 8.1’in üzerinde, bu ve gelecekteki Huawei cihazlarını Apple’ın ve Google’ın yerel yazılım deneyimlerinin beğenisine karşı gerçekten rekabetçi hale getirmek için çalışmaya ihtiyacı olan bir sorun.

Ayrıca bkz: Huawei P20 Pro İnceleme

2018 yılında piyasaya sürülen tam bir Android telefon istiyorsanız, o zaman Samsung Galaxy S9 Plus tam size göre. Çok güzel bir 6.2 inç OLED ekrana, hızlı Snapdragon 845 / Exynos 9810 (pazara bağlı), bol miktarda RAM ve akıllı bir kameraya sahip.

Onu takip eden Note 9 modelinde olduğu gibi, ana 12 megapiksel sensör f/2.4 ile f/1.5 diyafram arasında geçiş yapabilir, bu da düşük ışıklı çekimlerin güzel ve parlak çıkmasını sağlar. Çoğu zaman iyi çalışır, ancak dikkatli değilseniz aşırı parlak çekimlerle sonuçlanabilir. Telefoto çekimlerinde kullanılabilecek ve konuların etrafına bokeh ekleyebileceğiniz ikincil bir 12 megapiksel sensör de bulunmaktadır.

Ayrıca bkz: Samsung Galaxy S9 Plus İncelemesi

P20’nin görünüşünü seviyorsanız, ancak bir telefon için çok fazla harcama yapmak istemiyorsanız, HOnor 10 sizin için bir cihazdır. 2018’deki diğer amiral gemilerine benzer karma metal ve cam tasarıma sahip ve donanıma gelince neredeyse tüm üst düzey özellikleri barındırıyor. Öne çıkan özellikler arasında 5,88 inç 2280p x 1080p FHD+ ekran, tüm gün pil ömrü ve ortalamanın üzerinde bir arka kamera var.

Şık bir yapay zeka modu eklenmesi sayesinde, fotoğraf makinesi, çektiğiniz çekim için ayarlarını otomatik olarak optimize edebilir. Ancak, parlak ışıkta fazla pozlama eğilimi vardır; ama çoğu zamanda bir ilaç gibi gelir.

Ayrıca bkz: Huawei Honor 10 İnceleme

İncelememizi beğendiyseniz, aşağıdaki başlıklara da göz atabilirsiniz;