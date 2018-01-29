En İyi Android Telefonlar (Aralık 2018)

Android mobil sektörü üzerinde hakimiyeti almasıyla birlikte en iyi Android akıllı telefonu seçmek neredeyse aynı zamanda en iyi akıllı telefonları seçmekle eş anlamlı hale geldi. Ancak Android telefonların diğer platformlarda gerçek rakipleri olmasa da kendi içerisindeki rekabet oldukça şiddetli.

Birinci sınıf tasarımla etkileyici şık cihazlardan özelliklerle dolup taşan cihazlara çok sayıda android telefon var. Her şeyden önce mükemmel cihazlara ve özelliklerinin üstesinden gelebilen uygun fiyatlı telefonlara kadar Android evreni şaşırtıcı derecede çeşitli telefonlarla doludur.

Fakat “en iyi” tabiri özneldir ve bazen teknik özellik sayfaları ve özellik listeleri bir telefonun gerçekten ne kadar iyi olduğunu düşünmek için yeterli değil. Bu içerikte biz en iyi olarak belirlediğimiz Android telefonlara bakıyoruz. Sizin listeniz tabii ki farklı olabilir.

Samsung Galaxy Note 8

Tartışmalı bir 2016 yılından sonra Samsung Galaxy Note serisi gündeme geldi. Üstün özellikleri, çarpıcı tasarımı, tamamen yeni bir çift kamera kurulumu ve yeni yazılım özellikleri ile Galaxy Note 8 şu an satın alabileceğiniz en iyi Android telefonu.

Note 8‘in 18.5:9 en-boy oranı ile 6.3-inç Quad HD + Infinity Display ekran sunuyor. Bu telefonla ilgili en sevdiğiz parçalardan biri şüphesiz ekranıdır. DisplayMate de bizimle aynı fikirde. Bazı insanlar için büyük olabilir ama en azından şirket bu ekranı iyi kullandı. Aynı anda birden fazla pencerede iki favori uygulamayı açmanıza olanak tanıyan yeni bir Uygulama Eşleme özelliği var. Kalem kullanıcılarını orada tatmin edecek birkaç yeni S Kalemi özellikleri de bulunuyor. Ekranın hakkını vermişler gerçekten.

Dahası arkadaki yeni çift kamera kurulumu da inanılmaz derecede iyi performans gösteriyor. Fotoğraf kalitesi Galaxy S8 ve S8 Plus’da gördüğümüz kadar iyi değilken, OIS’e sahip ilave 12 MP sensörü herhangi bir durumda net fotoğraflar ve etkileyici bokeh çekimleri yapmanızı sağlıyor.

Evet haklısınız mükemmel telefon yok. Samsung‘un parmak izi sensörü yerleşimi hala çok sinir bozucu ve bu telefon ayrıca çok pahalı. Bu dezavantajlar sizin için önemli değilse Note 8 sizin için doğru telefon olabilir.

Google Pixel 2

Pixel 2, Google‘ın en yeni amiral gemisi akıllı telefonudur ve hemen her konuda harika. Note 8 kadar abartılı değil ancak basit bir Android telefon istiyorsanız Pixel 2 mükemmel bir seçenektir.

Bu cihaz piksel yoğunluğu 441 ppi olan 5 inçlik OLED 1080p ekrana sahip. Ekranın üstünde ve altında hoparlörlere sahip olsa da 18:9 en-boy oranlı büyük bir ekrana ve çerçeve kısıtlaması olmayan bir tasarıma sahip. İçerisinde hızlı bir Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ve 4 GB LPDDR4x RAM bulunur. Telefonu ya 64 GB ya da 128 GB’lık depolama birimi ile satın alabilirsiniz. Ancak ilave bir depolama alanı eklemek için herhangi bir microSD kartı desteği bulunmaz

Telefonunuzla fotoğraf çekmeyi seviyorsanız Pixel 2’nin 12,2 MP kamerasından çok memnun kalacaksınız. DxOMark’a göre yalnızca pazardaki akıllı telefon kamerasının adı değil çoğu durumda Pixel 2‘nin ana kamerasının inanılmaz derecede etkileyici. Telefonun çift kamera kurulumuna sahip olmamasına rağmen ön ve arka kameralarda portre modu bile var.

Neden Pixel 2 XL‘den bahsetmediğimizi merak ediyor olabilirsiniz. Harika bir telefon tabii bizi yanlış anlamayın. Sadece XL‘ın ekranının piyasaya sunulmasından bu yana bazı sorunlarla karşı karşıya kaldı. LG tarafından yapılan 2 XL‘daki 6.0 inçlik ekran telefon eğildiğinde mavi renk tonuyla kaplanıyor. Diğer OLED panelleri kadar canlı olmaya ayarlı değil ve satın alan ilk kullanıcıların birçoğu mavi renkte yanma sorunlarını fark ediyor. Google yazılım güncellemeleri ile bu sorunlarla mücadele etmeye devam edeceğini ve aynı zamanda garantiyi iki yıla uzattığını söyledi.

Daha büyük bir pille bir Pixel telefon istiyorsanız ve vasat bir ekranla yaşayabilirseniz Pixel 2 XL öneririz. Ancak daha küçük bir pil ve daha küçük bir ekran ile yaşayabiliyorsanız kesinlikle Pixel 2‘yi öneririz.

LG V30

V30 en azından satışlarında Samsung ile rekabet etmek için uğraştığı LG‘nin güçlü amiral gemisi telefonu olarak karşımıza çıktı. Ayrıca uygulama kısayollarını, medya denetimlerini ve daha fazlasını görüntülemek için üstte ikincil bir 2,1 inç ekran bulunan 2016 LG V20’nin devamı niteliğinde oldu. V30 bu ikinci ekrana sahip değil ve bunun yerine LG‘nin yeni Plastik OLED (pOLED) panelini kullanarak neredeyse çerçevesiz 6 inçlik bir ekrana sahip.

Donanım özellikleri açısından LG V30, 2017’de amiral gemisi telefonundan bekleyebileceğiniz her şeye sahiptir. 64 GB’lık dahili depolama, 3300 mAh pil ve bir IP68 korumasından oluşan 4 GB RAM’li Qualcomm Snapdragon 835’e sahip. LG, V30‘daki gelişmiş kamera ve fotoğraf özelliklerini de çok ilerletiyor. f/1,6 diyafram ile 16 MP sensör ve f/1.9 diyafram ile 13 MP sensör içeren çift arka kamera bulunuyor. Arka kamera plastik yerine Crystal Clear Lens kullanıyor ve bu da V30 ile daha gerçekçi görünümlü fotoğraflar elde etmeniz anlamına geliyor. Video yaratıcıları kullanıcıların bir videodaki herhangi bir noktayı büyütmesine izin verecek şekilde Point Zoom kullanabiliyor. Ayrıca video efektleri koyulmasına olanak tanıyan Cine Video gibi yazılım özellikleri de gayet hoş.

Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus

Galaxy S7 ve S7 Edge‘in başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesinin ardından Samsung, kullanıcıların bir akıllı telefondan ne istediklerine dair oldukça iyi bir fikir edinmiş görünüyordu. Uzun pil ömrü, yüksek çözünürlüklü ekranlar, etkileyici kamera performansı ve diğerleri şirketin 2016 amiral gemileri ile elde ettiği her şeydi. Note 7 bu alanlarda daha da gelişme göstermişti. Aşırı ısınma sorunları cihazın geri çağrılma sürecine girmesine neden olmuştu.

Galaxy S8 ve S8 Plus‘ın en üst düzey özellikleri harika kameraları ve tamamen modern olan yepyeni bir tasarıma sahip olması.

Bu sefer Samsung hem S8 hem de S8 Plus‘da kavisli bir ekranın yanı sıra 18.5:9’luk benzersiz bir en-boy oranıyla çok daha rahat bir kullanım hissi sağladı. Şirket ünlü ev düğmesini bile attı ve ekranda gezinme tuşlarını nihayet bu modellere dahil etti. Kapağın altında Qualcomm Snapdragon 835 işlemci (veya Exynos 8895, bölgeye bağlı olarak), 4 GB RAM, 64 GB dahili depolama alanı ve en yeni Android sürümlerinden biri olan 7.0 Nougat ile geliyor.

Samsung, S8’in yanı sıra kesinlikle incelenmesi gereken ekstra aksesuarlar da başlattı. Yeni Samsung DeX platformu, S8’i masaüstü bilgisayar olarak kullanmanızı sağlıyor. Ayrıca 4K video çekimi yapabilmenizi ve YouTube’da canlı akışı sağlayacak yeni bir Gear 360 kamera bulunmaktadır. Elbette birlikte gelen yeni Galaxy S8 uyumlu Gear VR kulaklık da tanıtıldı.