En İyi Android Uygulama Mağazaları – Play Store Alternatifleri

En iyi Android uygulama mağazaları nelerdir? Play Store alternatifleri arasında en güvenilir mağazalar hangileridir? Sizin için kısa bir rehber oluşturduk.

Google Play Store, uygulamalar ve oyunlar için tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan Android kullanıcıları için ana duraklardan birisidir. Ancak milyonlarca uygulamadan oluşan geniş koleksiyonuyla bile, aradığınız uygulamayı bulamayabilirsiniz.

Belki de uygulama Türkiye’de bulunmayabilir, geliştirme aşamasında olabilir veya cihazınız Google Play Store’da erişemiyor olabilir. Bu hiç sorun değil, çünkü ziyaret etmesi güvenli olan bir sürü başka Play Store alternatifi var.

İkincil uygulama pazarları yalnızca çok sayıda uygulamaya ev sahipliği yapmakla kalmaz, aynı zamanda ücretsiz olarak ücretli uygulamalar sunar. Premium uygulamalarda indirim uygular veya diğer para kazandıran teklifler sunar.

Harici Play Store Mağazaları Nasıl Yüklenir?

Google Play Store dışındaki herhangi bir kaynaktan uygulamaların yüklenmesi Android’de varsayılan olarak engellenmiştir. Yani yapmanız gereken ilk şey, doğrulanmamış kaynaklardan uygulama yüklemesini etkinleştirmek. Ayarlar> Güvenlik bölümüne gidin. Etkinleştirmek için “Bilinmeyen kaynaklar” üzerine dokunun.

2019 Yılının En İyi Uygulama Mağazaları

Google Play’e alternatif en iyi uygulama mağazaları arasında Amazon Appstore ilk sıradadır. Google Play’den çok daha küçük uygulamalar ve oyunlar sunar, ancak her şey Amazon’un kalite kontrol standartlarını aşmıştır. Güzel bir arayüzü vardır ve kullanımı kolaydır.

En iyi premium uygulamalara sahip olmasının iki belirgin avantajı var. Satın almadan önce uygulamaları denemek için Test Etme özelliğini de kullanabilirsiniz. Geliştiriciler için iyi bir ek gelir kaynağı olabilir.

Kindle kullanıcıları birincil müşteriler olduklarından, genel olarak akıllı telefon uygulamalarından tabletle optimize edilmiş uygulamalarla daha iyi performans gösterme olasılığınız da yüksektir.

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Burada Android de dahil olmak üzere çeşitli platformlar için büyük miktarda ücretsiz uygulama deposu bulacaksınız. GetJar oldukça basit bir arayüze sahiptir. Uygulamalar istediklerinizi bulmanızı kolaylaştırmak için mağaza içindeki kategorilere ve alt kategorilere ayrılmıştır.

Ayrıca kullanıcılardan gelen her uygulama için beğeni ve yorumlar da bulacaksınız. GetJar ayrıca Facebook ile de bağlantı kurabilir. GetJar’ın akıllı tasarımı, kullanıcılara trafik oluşturmak için ücretsiz olarak premium uygulamalar sunmasına ve ardından trafiklerini reklamlar ile para kazanma yönünde geliştirmelerine olanak sağlar.

GetJar’ı düşünen uygulama geliştiricileri, sanal para birimi bağlantıları ve farklı türden promosyonlara sahip yeni kullanıcıları hedefleme seçeneği tarafından cazip hale getirilebilir.

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Google Play Store alternatifi, bu Android uygulama mağazasının global bir erişimi ve iyi bir kullanıcı tabanı var. Çeşitli kategorilerde ücretsiz ve premium uygulamalar sunuyor. Ayrıca hepsi kalite kontrol sürecinden geçer.

Aramalarınızı filtrelemek de kolaydır. Genel olarak birçok uygulamanın açıklamaları bulacaksınız. Geliştiriciler için muhtemelen daha büyük bir heyecana sahip. Çünkü Slide ME daha geniş bir uluslararası kitleyi hedefleme şansı sunuyor.

Arama filtresi seçenekleri sayesinde, uygulamaların da keşfedilmesi daha olasıdır. Geliştiriciler, fiyatları belirleyebilir ve uygulamalarını ücretsiz olarak sunmayı seçebilir. Bir Slide ME reklam ağı da vardır ve Slide ME ile uygulamanızdan elde ettiğiniz gelirin daha yüksek bir yüzdesini elde etmek bile mümkündür.

En İyi Android Uygulama Mağazaları – Play Store Alternatifleri arasında F-Droid’in en önemli özelliği ücretsiz ve açık kaynaklı yazılım (FOSS) Android uygulamaları sunmaktır. Temel seviyede özellikler vardır.

Ancak mağazadaki uygulamalar kategorilere ayrılır ve liste aranabilir. Burada izleme ya da virüs olmaksızın, reklam ve bağımlılık vaat etmeyen çok çeşitli ücretsiz uygulamalar bulacaksınız. Özellikle açık kaynak hareketini destekliyorsanız, ücretsiz uygulamalar için göz atmaya değer.

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Etrafında en büyük ve en başarılı Android cihaz üreticisi olan Samsung, tüm cihazlarında kendi hizmetlerini ve içeriğini sunmaktadır. Bir dünya uygulama bulmak mümkün.

Galaxy Apps, uygulamalara göz atmanızı ve bunları doğrudan cihazınıza yüklemeyi sağlayan bir platformdur. Ayrıca oturum açabileceğiniz bir web sitesi de var. Galaxy Apps’in, bir grup veriyi değerlendirmek ve sizin için akıllıca uyarlanmış öneriler sunmak için özel bir algoritma kullanıyor.

Fakat Arama seçenekleri iyi değil. Uygulamanızı Galaxy Apps’a almak istiyorsanız, onaylatmak için bir başvuru süreci vardır. Gelir dağılımı 70/30 standardı olup, yüzde 70’i geliştiriciye giderken, yüzde 30’u Samsung için ayrılmıştır.

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Archos tarafından geliştirilen AppsLib, Google sertifikası alamayan, özellikle de tabletlerden elde edilemeyen Android cihazlar için en iyi uygulama mağazalarından birisidir. Daha küçük üreticilerin cihazlarına önceden kurulmuş olarak gelir.

Neredeyse 40.000 uygulama var ve her biri belirli cihazlarla uyumlu olarak onaylanmıştır. Kategoriler oluşturulmuş olup ve hatta PIN korumalı yetişkin bir bölüm bile var. Geliştiriciler, AppsLib ile Play Store’un erişemeyeceği cihazları hedefleyebilir ve hangi cihazların görünmesini istediklerini seçebilirler.

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İşte size listemizin en geniş uygulama koleksiyonunu sunan ilginç bir alternatif uygulama mağazası. Mobogenie, tercihlerinizi analiz etmesi ve makul önerilerde bulunan akıllı bir öneri motoruna sahiptir. Arayüz iyi, erişim global olarak sunuluyor ve kayıt yok.

Mobogenie ayrıca bir dosya yöneticisi olarak da çalışır ve duvar kağıtları, zil sesleri, kitaplar ve YouTube videoları gibi uygulamaların ötesinde diğer içerikleri de indirmenize izin verir.

Mobogenie, PC istemcisi gibi bazı ilginç özelliklere sahiptir; bu, telefonunuz, tabletiniz ve bilgisayarınız arasında kolayca ileri geri dosya aktarabileceğiniz anlamına gelir. Kişiler, rehber, mesajlar, uygulamalar, müzik, görüntüler ve videolar dahil olmak üzere cihazınızın içeriğini yedekleme seçeneği sunar.