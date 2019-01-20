Virtual Private Network olarak bilinen Sanal Özel Ağ (VPN), internet kullanıcısı olarak emrinizde olan çok önemli bir araçtır. Adından da anlaşılacağı gibi, VPN kelimenin tam anlamıyla web’e özel olarak göz atmak için kullanabileceğiniz sanal bir ağdır. Güvenli olmayan ve halka açık WiFi ağına bağlanmanız gerektiğinde veya izlerinizi gizlemek istediğinizde bu yararlı olabilir.

Sürekli olarak kullandığımız Android telefonlarımızda nereye gidersek gidelim, internetimiz aktif bir şekilde hareket etmekteyiz. Kendi internet paketimiz bittiğinde, oturduğumuz kafeden yada gittiğimi AVM’den ücretsiz internete hemen bağlanırız. Peki bu internetler ne kadar güvenli?

Bunlara ek olarak aynı zamanda hem bilgisayardan hem de akıllı telefonunuzdan internette gezindiğinizde birçok sitenin bakanlıklarca erişime engellendiğini görebilirsiniz. Bunları açmak aslında oldukça basittir. Ücretli ve ücretsiz olmak üzere birçok VPN uygulaması Play Store’da hali hazırda var. Bu kadar çok seçeneğin arasında sizlere en iyi VPN uygulamalarını listeledik. Dilediğinizi indirebilir ve anında kullanabilirsiniz.

2019 Yılının En İyi Android VPN Uygulamaları

Betternet çok iyi tasarlanmış ve kullanımı kolay bir VPN uygulamasıdır. Bu yüzden Android için en iyi Sanal Özel Ağ olarak seçilmesini sağlar. Betternet’in uygulama ile nasıl para kazandıkları konusunda ne kadar şeffaf olduklarını kullanıma ilk başladığınız andan itibaren seveceksiniz.

Ücretsiz sürümde video reklamlar kullanılıyor, ancak bunları ayda yaklaşık 5 ABD doları karşılığında kaldırabilirsiniz. Fakat reklamlı sürümünün bile oldukça hızlı bir internet bağlantısı olduğunu söyleyebiliriz. Sadece bir tuşla bir VPN’e bağlanabilir ve yolunuza devam edebilirsiniz.

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ExpressVPN, VPN dünyasında en güvenilir isimlerden biridir. Uygulama, çoğu Sanal Özel Ağ servisinden, SSL güvenliğinden, 256 bit şifrelemeden ve sınırsız bant genişliğinden daha yüksek hızlar sunar.

Ücretli olarak satın almanız gerekmektedir. Çünkü tüm bu harika özelliklerin bir bedeli vardır. Kısacası ücretsiz bir seçenek yok, ancak ayda yaklaşık 7 dolar karşılığında mükemmel hizmet alıyorsunuz. Son zamanlarda 7 günlük deneme sürümü kampanyaları bulunmakta, fırsattan yararlanmanın tam zamanı olabilir

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Hideman VPN ücretsiz ve ücretli sürümleri ile başka bir uygulamadır. Ücretsiz sürümde daha az sayıda sunucu, 2 GB veri sınırı ve 512 kbit/s civarında bir hız var.

Kayıtlar, ücretsiz kullanıcılar için 4 gün sonra silinir. Ayda yaklaşık 3 ABD doları karşılığında hiçbir kısıtlama, daha fazla sunucu ve günlük kaydı almazsınız. Bu sayede daha üst düzey bir güvenliğe sahip olursunuz.

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Android hayranları OpenVPN Connect’i çok sevmeli çünkü birkaç Açık Kaynak Kodlu uygulama seçeneğinden biri. Bunun dezavantajı, kullanıcının tarafında biraz daha kurulum gerektirmesidir.

Bu sizi rahatsız etmeyen bir şeyse, bu uygulamanın harika özellikleri var ve tamamen ücretsiz. PolarSSL, .ovpn profil içe aktarma ve birçok gelişmiş ayara sahiptir. İnternet üzerinden aratıp “.ovpn” uzantılı daha hızlı ayarlara da sahip olmanız mümkündür.

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Proton VPN’in bu tür uygulamalar arasında çok nadir görülen bir özelliği bulunmaktadır. Buna çok sevineceksiniz, çünku uygulama hem ücretsizdir hem de can sıkıcı reklamı yoktur.

Her nasılsa, hala sınırsız ve çeşitli ülkelerde sunucular, kayıt ve oldukça iyi hızlar sunuyor. Tor’u bile destekliyor. Bu uygulama çok iyi tasarlanmış ve aynı zamanda kullanımı kolaydır. Muhtemelen bu liste içerisinde en cazibeli ve makul olan uygulama olduğu kesindir.

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Opera tarayıcı markasının adı altında, tamamen ücretsiz olan popüler bir Sanal Özel Ağ vardı. 2018’de Play Store’dan kaldırıldı, ancak SurfEasy aynı geliştirici tarafından yapıldı.

Uygulamanın 28 ülkede 500 sunucusu var ve kayıt politikası yok. Ücretsiz sürüm sadece 500 MB bir hediye paketini içerse de, ayda 3 dolara sınırsız bir internet erişimi elde edebilirsiniz.

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TunnelBeat bu listedeki en sevimli uygulama olabilir. Oynayan bir ayı simgesinin sizi aldatmasına izin vermeyin, bu uygulama birçok güçlü özelliğe sahiptir.

Ücretsiz sürüm, internette gezinmeniz için size 500 MB veri verecektir. Sınırsız için ayda 10 dolar ya da bir yıl için 60 dolar ödemeyi seçebilirsiniz ki bu da fiyatın yarısı kadardır.

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