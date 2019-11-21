En iyi Apple Watch uygulamaları 2019!

En sevdiğimiz uygulamalar; yararlı, eğlenceli ya da hayatımızı biraz daha kolaylaştırıp güzelleştirdikleri için iyiki varlar.

Listemize girmeden önce, iPhone‘unuzdaki Apple Watch ana uygulamasına girmeyi unutmayın; telefonunuzda yüklü olan ve saatinize aktarılabilecek uygulamaların bir listesini göreceksiniz. Buradaki listeden hoşlandığınızı düşünüyorsanız , önce bunları iPhone’unuza indirmenizi tavsiye ediyoruz.

Haftanın Apple Watch uygulaması: Üretken – Alışkanlık Takibi

Üretken, popüler Streaks uygulamasına bir alternatiftir ve Streaks gibi, düzenli alışkanlıklarımız için işleri halletmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.Bu alışkanlıklar, okuma için zaman ayırmak , sabah antrenmanınızı yapmak veya yapılacaklar listeniz olabilir. Uygulama, alışkanlıklar zincirleri oluşturmanıza ve izlemenize olanak sağlar; bu nedenle, örneğin günde 8 kez su içmenizi veya haftada 3 kez meditasyon yapmayı kendimize kolayca hatırlatabiliriz.

Bu uygulama sadelik ve kullanım kolaylığı göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Watch uygulaması, bugün hangi görevleri yerine getirmek istediğinizi görmenizi sağlar, ne zaman yapmaları gerektiğini size hatırlatır ve bir görevi tamamlamanızı ya da belirli bir örneği atlamanızı sağlar.Veriler daha sonra ne kadar iyi çalıştığınızı görmeniz ve başarılarınızı niyetlerinizle karşılaştırmanız için istatistikleri bir araya getiren iPhone uygulamasına geri döner.

Fitness ve koşu için en iyi Apple Watch uygulamaları



Hole19 Golf GPS ve Puanlama

Hole19, Genellikle spor uygulamalarında olduğu gibi, işin büyük kısmı iPhone uygulaması tarafından yapılır; Apple Watch yeşilken ihtiyacınız olan tüm temel özellikleri ve bilgileri sağlar.Ana uygulama iki anahtar araç sunar: GPS menzil bulma özelliği sayesinde hedefinizden ne kadar uzakta olursanız olun, tehlikelerinizi ve zaman içinde istatistiklerinizi izlemek için kullanabileceğiniz dijital bir puan kartını görebilirsiniz.

Saatinizde size yeşilin önüne, merkezine ve arkasına olan mesafeyi gösterir; kaydırın ve performansınızı izleyebileceğiniz bir giriş ekranı var. Hepsi çok basit ve anlaşılır, oyununuzu sizi uzun süre rahatsız etmeden izlemenizi sağlıyor.

Uygulamanın kullanışlılığı, esas olarak oynamak istediğiniz kurslar hakkında bilgisi olup olmamasına bağlıdır. Hole19, 201 ülkede 42.000’den fazla kursu biliyor,uygulama ücretsizdir, bu nedenle bir aboneliğe kaydolmadan önce size uygun olup olmadığından emin olmalısınız.

Jimnastik Egzersiz Takibi

Uygulama otomatik olarak antrenmanlarınızı günlüğe kaydedebilir ve tekrarlarınızı sayan güçlü ve kapsamlı bir egzersiz takipçisidir.Aynı zamanda rakiplerinden daha doğru kalori takibi vaat ediyor, ne tür bir egzersiz yaptığınızı tam olarak belirleyebiliyor ve kalori kullanımınızı buna göre hesaplayabiliyor.

Jimnastik egzersiz takibi, vücut geliştirme ve halter, bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli egzersizler ile tasarlanmış ve test edilmiştir; koşu, bisiklet, kürek çekme gibi egzersizleri otomatik olarak izler.

Apple Watch Jimnastik Egzersiz takibi uygulaması, halter yaparken koşarken veya rehberlik ederken önemli istatistikler sağlar; sayacınızı, halter ağırlığını, mevcut kalp atış hızınızı ve kaç set yapmanız gerektiğini görecebilirsiz. Nasıl yapılacağını gösteren küçük bir resim bile mevcut.Neredeyse tüm fitness uygulamalarında olduğu gibi, ücretsiz sürüm gerçekten de hoş fakat tam donanım özelliklerine sahip olmak için premium abonelik gerektiriyor.

Raketvücut

Zindeliğini ciddiye alan insanlar için tasarlanan RocketBody, egzersizlerinizin veya spor seanslarınızın etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için planlar yapmanızı sağlayarak iyileşmenizi öngörür. Bunun nedeni, EKG izlemesini, antrenman sırasında kalori harcamanız ve yiyecek alımınız gibi diğer girdilerle birleştiren akıllı algoritmalarıdır.

Watch uygulaması, uygulamanın egzersiz izini bileğinizden kontrol etmenize, geçen toplam sürenizi, kalori harcamanızı ve mevcut kalp atış hızınızı basit, okunması kolay bir formatta görüntülemenizi sağlar.Çoğu sağlık uygulamasında olduğu gibi, RocketBody bir freemium uygulamasıdır: tüm özelliklerinden yararlanmak için bir abonelik gerekir. Ancak yıllık bir aboneliğin fiyatı değişebilir gibi görünüyor.

Kalp Analizörü

Ölçüm verilerinizi alan ve sağlık ve zindeliğiniz hakkında daha net bir resim elde etmenize yardımcı olmak için diğer veri kaynaklarıyla birleştiren Heart Analyzer’a girin.Bu, uygulamanın yedinci sürümüdür ve verileri artık aylık PDF raporları üretebilir (iPhone’unuz üzerinden). Ayrıca, kardiyak egzersiz seviyeleri, maksimum ve minimum kalp atışları gibi kişiselleştirilmiş ölçümleri görüntüleyebileceğiniz ve yaşınız ve biyolojik cinsiyetiniz için tipik değerlerle rekabet edebildiğiniz yeni bir Kalp Ana Ekranına sahiptir.

Çalışmanın büyük bir kısmı telefonunuzda gerçekleşiyor, ancak Apple Watch biraz da ilginç şeyler yapıyor. Kalp atış hızınızın sürekli güncellenen bir grafiğine sahip ve Seri 4 veya üzeri için uygulamayı açmak zorunda kalmadan grafiği bir komplikasyon olarak görebilirsiniz. Watch uygulaması, egzersiz yaparken, kalp atış hızı bilgilerini yakılan kalori ve kat edilen mesafe ile birleştirerek önemli verileri görmenizi sağlar.

% 10 Daha Mutlu Meditasyon

Meditasyon% 10’a kadar mutluluk imkanı sunuyor uyumadan önce meditasyonlar, videolar, konuşmalar ve hatta oynayabileceğiniz içerikler sunan eski bir Apple ödül kazananıdır. Ayrıca, yoğun gününüzde bir dakikanız olduğunda dalmanız gereken küçük bilgelik değerleri sağlar ve içerik, tanıdıklığınızı engellemek için haftalık olarak güncellenir.

Başlık, en çok satan kitap ve yaşam koçluğu sitesi olan ABC haber habercisi Dan Harris’in canlı panik atak sonrasında hayatını değiştirmeye karar verdiği Ten Percent Happier’dan geliyor. Harris’in yolculuğunda şüpheci olandan% 10 daha mutlu olan şeyleri damıtmak için tasarlandı.

Beklediğiniz gibi, içeriğin büyük kısmı telefonunuz içindir, ancak dinlemeniz gereken zamanı hatırlatarak ve bileğinizden ses meditasyonları çalmanızı sağlayan Apple Watch’unuzu iyi bir şekilde kullanır.Bu türdeki çoğu uygulamada olduğu gibi, çekirdek uygulama ücretsizdir ancak içeriğin çoğu abonelik gerektirir.

7 Dakika Egzersiz

Yedi dakikada ne yapabilirsiniz? Bir buçuk pop şarkısı dinleyebilirsin. Game of Thrones bölümünün onda birini izleyebilirsiniz. Ya da hayatınızı değiştirebilirsiniz. Bu uygulamanın vaat ettiği şey tam da bu. Günde yalnızca yedi dakika ayırabilecek olursa, herkesin çok daha titiz olabileceği fikrine dayanan bir uygulama. Spor salonu üyeliği yok, ekipman yok, sadece siz ve Apple Watch’ınız.

Bununla birlikte, telefonla başlamanızı tavsiye ederiz: her bir alıştırmanın nasıl düzgün yapılacağını gösterir, Apple Watch’ın ekranı yeterince büyük değil. Eğer yanlış yapıyorsanız ve iyiden daha fazla zarara neden olursanız, yedi dakikalık bir süre boyunca kendinizi dışarı atmanın bir anlamı yoktur. Yapmanız gereken şeyleri öğrendikten sonra, egzersizlerinizi ve molalarınızı zamanlamak ve etkinliğinizi kaydetmek için saatinize güvenebilirsiniz.

Uygulamanın yararları egzersizler ile dolu, kullanımı kolay ve iyi görsel geribildirim ve motivasyon sağlıyor olması. Arkadaşlarınızla rekabet edebilir veya sadece uygulama içi başarılar kazanabilirsiniz ve rejiminizi ilginç tutmak için 200’den fazla uygulamaya erişebilirsiniz. İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde egzersiz yapmanızı sağlayan Seven, egzersiz alışkanlığınızı edinmenize yardımcı olabilir.

Yoga ile başla

Yoga ile başla, adının önerdiği şeyi yapar: Yoga ile başlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Geliştiricinin bize söylediği gibi: “Çoğu yoga uygulaması, yoga için gerçekten işe yaramayan telefonunuza bakmanıza ihtiyaç duyuyor.” Bu nedenle, Apple Saatiniz için bu yoga uygulaması, iPhone’unuzun dikkatini dağıtmadan uzak durmanızı sağlar .

Çok basit ve watch çekiciliğinin bir parçası. Başlamak için önceden tanımlanmış beş rutin elde edersiniz ve net ve sevimli resimlerden kendi özel tasarımlarınızı oluşturmak için uygulamanın iPhone bölümünü kullanabilirsiniz. Uygulamaya, ne kadar süre bir pozisyonda kalmak istediğinizi söyleyin ve her bir sırayı izleyerek zamanı geldiğinde bir sonrakine geçin.Uygulama daha deneyimli uygulayıcıların bekleyebileceği daha ileri pozisyonlardan bazılarını içermese de, herhangi bir egzersiz uygulamasında olduğu gibi her zaman geri alma ihtimalinizi ortadan kaldıracak hiçbir şey yok.

Strava

Strava, ç en popüler koşu ve bisiklet uygulamalarından biridir, ancak seyahatlerinizi takip etmek ve hayati istatistiklerinizi kaydetmek için her zaman telefonunuzun veya Apple’a ait olmayan bir akıllı saatin olması gerekiyordu. Ancak Apple Watch 2’niz varsa, Strava Apple Watch uygulaması, bir telefonu bir yere bağlamanıza gerek kalmadan koşunuzu kaydetmek için GPS’ini kullanabilir.

Arabirim, iPhone uygulamasının arayüzü kadar hoş değil, ama koşarken veya bisiklete binerken ihtiyacınız olan bilgiler yeterince temiz bir şekilde sunulur uygulamanın kullanımı basit ve kolaydır.Ana uygulama ücretsizdir ve mesafe, hız, hız, yükseklik ve yanmış kaloriler dahil olmak üzere temel özellikler sunar. Ancak, ana uygulamadaki Beacon gibi premium özellikleri kullanan biriysen, Apple Watch’taki Strava’yı beğenmeyebilirsiniz.

Çizgiler(Streaks)

Yaşamınızda daha küçük, kalıcı değişiklikler yapmak, Streaks’in sunduğu şeydir.

İster daha sağlıklı beslenmeye çalışın, ister daha fazla egzersiz yapın, ya da sigara içme alışkanlığınızı englleyin, Streaks olumlu ve olumsuz alışkanlıklarını takip etmeni sağlar. Çeşitli raporlama araçları sunar, böylece ne kadar iyi çalıştığınızı tam olarak görebilirsiniz ve aynı anda 12 farklı görevi takip edebilirsiniz.

Egzersiz yapmak veya yemek yemek zorunda olmaları gerekmez: köpek gezdirmek, ders çalışmak, vitamin almak veya bir müzik aleti çalmak için kendinize hatırlatabilirsiniz. Tekerlekli sandalye kullanıcılarının da varsayılan görevler listesine dahil edildiğini görmek watch’ın uygulamasını cazip hale getiren özellikler arasında.

Streaks’in gerçekten parladığı yer, belirlediğiniz uygun hedefleri izlemek için kullanmak üzere veri almasını sağlayan Sağlık uygulamasıyla bütünleşmesidir. Bu, benzer uygulamaların form doldurmasını azaltır ve özellikle sağlıklı alışkanlıklar üzerinde çalışmaya veya sağlıksız uygulamaları veya her ikisini de ortadan kaldırmaya çalışıyorsanız, özellikle etkilidir.