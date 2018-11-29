Genel olarak telefon karşılaştırma bölümü ile inceleme bölümüne ağırlık veriyoruz ve telefonlar hakkında birçok bilgiyi, özelliği sizinle paylaşıyoruz. Asıl sorun şu ki; telefonunuz ne kadar donanımlı yada özellikli olsun, bataryası bitince o şaşırtıcı özelliklerin hepsi bir anda son buluyor.

Akıllı telefonlardaki kötü batarya ömrü, en azından birçoğumuz için tahammül edilecek bir durum değil. Bazı telefonların bataryalarının süresi bir gün iki gün giderken bazıları ile akşamı etmek biraz daha güç hale gelebiliyor. Ama kabul edelim hızlı sarj çıktıktan sonra bu biraz daha başka bir sorun haline geldi. Ancak genel olarak telefonlardaki bu sorun çözülmesi gereken en büyük problemlerden birisidir.

Belki de internet üzerinden araştırma yaparak yeni bir akıllı telefon satın almak istiyorsunuz. Muhtemelen de sizin için seçim kriterlerinden birisi de bu, “Bataryası uzun süre bizi idare etsin!”. Cepkolik.com ailesi olarak sizlerin bu sorusuna cevap vermek bizim ilk önceliğimiz oluyor.

Bazı telefonlar, büyük bataryaları ve orta sınıf işlemcileri kullanarak ekstra uzun batarya ömrüne sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Ama diğer popüler yüksek kaliteli modeller ise daha çok göze hoş gelebilir. Ancak kullanıcısını bazen hayal kırıklığına uğratır.

Tabii ki telefonunuzu gün boyunca sarj edebilirsiniz yada ekstra power bank cihazları taşıyabilirsiniz. Fakat bunların gün boyu sizi sıkmayacağını düşünüyorsanız tercih edersiniz. Sürekli olarak telefonun batarya simgesine bakmak zorunda kalmak istemiyorsanız, o halde bakmanız ve seçmeniz gereken bir telefon listesi sizi bekliyor.

Batarya Kapasitesi Neden Önemlidir?

Batarya kapasitesi miliamper saat cinsinden ölçülür (mAh). Bir bataryanın mAh değeri ne kadar yüksek olursa teknik kapasite de o kadar yüksek olur. Ancak en yüksek mAh’li telefonlar her zaman en iyi batarya ömrüne sahip olan telefonlar değildir.

Bu durum işlemcinin yazılımla ne kadar verimli olduğuna ve telefonunuzu ne kadar kullandığınıza bağlı olarak değişebilir. Pahalı yüksek kaliteli telefonlar genellikle daha hızlıdır ve daha iyi ekranlara sahiptir. Ancak bu durum batarya ömrünün normalden daha kısa sürede bitmesi anlamına gelir.

Nelere dikkat etmelisiniz?

Mükemmel görünümlü QHD ekranlı telefonlar, daha düşük çözünürlüklü ekranlara sahip telefonlardan daha hızlı pil ömrünü tüketir. Bu yüzden önceliğinizi belirlemeniz gerekiyor.

Daha uzun pil ömrü istiyorsanız, orta sınıf bir telefonu tercih etmeniz gerekebilir. Bu da telefonun size daha az mal olacağı anlamına gelir.

Liste hangi kritere göre belirlendi?

Yapılan testlerde genel olarak Geekbench 4 uygulaması kullanılmıştır. Uygulama genel performansı gösterdiği için tam anlamıyla batarya ömrünü gösterdiği söylenemez.

Tüm testlerde, ekran parlaklığı adil bir test sağlamak için aynı seviyede yapılmıştır. (Parlaklık:120cd/m2). Telefon bataryasını tamamen boşaltılmıştır ve ekran kararmayacak veya sönmeyecek şekilde ayarlanmıştır.

Örneğin, bir yapılan testin skoru 8:15 ise, ekran açıkken ve test işlemleri devam ederken 8 saat 15 dakika boyunca telefon dayanmıştır. Kısaca özetlemek gerekirse, bu şekilde bir test skoru olan telefon büyük olasılıkla bir günlük kullanım için oldukça elverişlidir diyebiliriz.

Genel olarak sadece Geekbench testinin sonucu olmaksızın bu telefonların oldukça iyi batarya perfomansı sunduğunu dile getirebiliriz.

Telefonların isimlerine tıkladığınızda genel olarak bütün özelliklerinin bulunduğu sayfalara yönlendirileceksiniz. Ayrıca kararsız kaldığınız telefonlarda karşılaştırma bölümünden karşılaştırmalar yaparak hangisi size en uygunsa onu seçenebilirsiniz.

İşte! En İyi Batarya Ömrü Olan Telefonlar 2018

Batarya test skoru: 11:22

Batarya Kapasitesi: 5000mAh

En iyi pil ömrüne sahip telefon Moto E5 Plus modelidir. Bunun sebebi ise nispeten düşük kalitede özellikleri sahip olması ve çok daha büyük 5000mAh bataryayı bulundurmasıdır.

Ayrıca 6inçlik büyük bir ekrana sahip olmasına rağmen oldukça ideal bir fiyata sahiptir. Performanstan biraz fedakârlık edip daha en uzun ömürlü bataryası bulunan bir akıllı telefon isterseniz, işte bu telefon tam sizliktir.

Batarya test skoru: 09:57

Batarya Kapasitesi: 3580mAh

Kelimenin tam anlamıyla XA2 Ultra modeli büyük bir telefondur. Ancak bu büyüklük batarya kapasitesi anlamına gelmiyor. Yani daha da önemlisi, tasarım açısından oldukça büyük telefon en iyi batarya ömrünü sunuyor.

Diğer telefonlara göre sadece Android Oreo’ya sahiptir ve ileri teknolojili telefonlardan daha düşük bir çözünürlüklü ekranı bulunur. Boyutunu göz ününde bulundurmazsanız, 2018’deki bir telefonda bulunan en iyi batarya ömrüne sahiptir.

Batarya test skoru: 09:15

Batarya Kapasitesi: 3000mAh

Moto G6, olağanüstü bir bataryaya sahiptir. Bu listenin üstündeki diğer telefonlar gibi, orta menzilli bir telefondur. Ama performansta kaybettiğiniz her şeyi, uzun ömürlülüğü sayesinde tekrar kazanıyorsunuz.

Bunu normal bir 3000mAh batarya kapasitesi ile yapıyor. Ayrıca Android Oreo ile birlikte gelen telefonun oldukça makul bir fiyatı ve şık bir tasarımı da var.

Batarya test skoru: 08:45

Batarya Kapasitesi: 4000mAh

Genel bir değerlendirme yapacak olursa BlackBerry telefonu en güçlü telefondur diyemeyiz. Ancak Geekbench’in yanı sıra gerçek günlük kullanımında olağanüstü bir batarya ömrüne sahip.

Yüksek kapasiteli batarya, fazla bir Android uygulama kullanmadığınızda, ne attığınıza bakılmaksızın saatlerce çalışmasını sağlar. Ve bir BlackBerry olduğu için çok düzenli güvenlik güncellemeleri alabilirsiniz.

Batarya test skoru: 08:26

Batarya Kapasitesi: 3300mAh

XA2 Ultra modelinin biraz daha küçük bir versiyonudur diyebiliriz. Hatta daha küçük bir bataryası var. Aancak piyasadaki diğer çoğu telefondan hala daha iyi performans gösteriyor.

Daha da artırılabilir bir boyut, daha iyi performanslı Android Oreo yazılımı ve mükemmel fiyat! Bu gibi özelliklerinin olması, uzun ömürlü telefonu mükemmel bir seçim haline getiriyor.

Batarya test skoru: 08:26

Batarya Kapasitesi: 3505mAh

Xperia XA2 ile aynı batarya skoruna sahip olan KeyOne, grafikteki iki BlackBerry telefonundan biridir. Fiziksel klavyeler belki sizin için bir anlam ifade etmeyebilir. Ancak klavyeli bir telefon isterseniz, bu sizin için ideal olacaktır.

Ortalama bir kullanımla yaklaşık iki gün süren bir batarya ömrü vardır. Harika güvenlik güncellemeleri alır ve diğer telefonların biraz daha önüne geçer.

Batarya test skoru: 08:14

Batarya Kapasitesi: 4000mAh

Büyük bir batarya kapasitesine sahip büyük bir küçük telefon olan Moto G6 Play, listemizdeki en ucuz telefonlardan biridir. Bu durum kötü bir performans sunmasına neden olmaz. Sadece büyük bir bataryası olmasına rağmen çoklu görevlerde telefonun sarjının hızlı bir şekilde bitmesine neden olur.

Fakat parmak izi tarayıcısını ve 18:9 ekran gövde oranını eklediğinizde, bu mükemmel bir bütçe telefonu olacaktır.

Batarya test skoru: 08:03

Batarya Kapasitesi: 3000mAh

Bazen Nokia 6.1 olarak da adlandırılan telefon listemizde olmayı hakeden tek Nokia telefonudur diyebiliriz. Nokia 6, normal güvenlik güncellemelerini vaat eden Android’in son sürümlerinden biri olan Android One’ı çalıştıran şık bir cihazdır.

Telefon, alüminyum bir kaplamadan yapılmıştır. Bu yapı kalitesi, telefonu fiyatın önerebileceğinden çok daha iyi bir seçim haline getirir.

Batarya test skoru: 07:55

Batarya Kapasitesi: 3500mAh

Listedeki en üst düzey premium telefonlardan biri olan Galaxy S9 Plus, batarya tüketme özellikleri ve parlak OLED ekranı göz önüne alınarak testlerde iyi bir performans sergilemiştir.

6.2 inçlik bir ekran boyutu sunan telefonun batarya kapasitesi oldukça ideal bir batarya süresi sunmaktadır.

Batarya test skoru: 07:43

Batarya Kapasitesi: 3300mAh

Mükemmel pil ömrüne sahip bir başka son teknoloji telefon LG V30 oluyor. Benzersiz geniş açılı kameraları ile DAC destekli kulaklık girişi üzerinden mükemmel ses kalitesi ile mükemmel bir seçim haline gelir.

Hatta uzun batarya ömrüne sahip olmasının yanı sıra hızlı sarj ve kablosuz sarj teknolojilerinin bulunması, telefonu oldukça ideal bir seçenek haline dönüştürüyor.