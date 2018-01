PUBG ile popülerliği iyice artan ”battle royale’’ türü oyunların en başarılı örneklerini öğrenmek istiyor veya PUBG’ye benzer ücretsiz seçenekler arıyorsanız, listemizi inceleyebilirsiniz.

H1Z1’in ortaya koyduğu çıkışın ardından her firmanın kendine ait bir battle royale versiyonu ortaya çıkmaya başladığı piyasada PlayerUnknown’s Battlegrounds adlı bir oyun çıkış yaptı ve kendi türüyle sınırlı kalmayarak tüm oyun piyasasını domine etmeyi başardı. Bu başarılı çıkışın ardından diğer firmalarda battle royale türünde denemelerini ve yatırımlarını arttırdılar. Bazıları The Culling gibi felaketle, bazıları da Fortnite gibi başarıyla sonuçlansa da firmalar soluksuz çalışmalarını sürdürüyor. Biz ise sizlere şu an oynayabileceğiniz en iyi BR oyunlarını bir araya getirdik. Listemizde ücretsiz oyunların da yer aldığını belirtelim.

Arma 3: Battle Royale

Temelleri 2000 yapımı bir Japon filmi olan Battle Royale’a kadar dayanan ‘’hayatta kalan son kişi olma’’ konseptini ilk olarak Arma 2 ile oyuncularının karşısına çıkaran Greene, projeyi Arma 3’e taşıdı. Arma 3: Battle Royale modu, askeri simülasyon türünde bir seri olan Arma’nın gerçekçi ve hantal hali oyun dünyasında büyük bir patlama gerçekleştiremedi ancak halen oyuncuların tercih ettiği bir oyun olma özelliği taşıyor. 99.99 TL gibi pahalı bir fiyat etiketine sahip olan Arma 3’ten cayma sebebiniz fiyatı olabilir.

H1Z1

PUBG’den önce BR türünün lideri olan H1Z1, ilerleyen dönemde iki farklı moda ayrıldı. Battle Royale modu olan King of the Kill uzun süre ğopüler olsa da gerçekçilikten uzak olması ve ‘’arcade’’ atmosferi oluşturduğu için büyük kitlelere hitap edemedi. Başarısızlığın önemli nedenlerinden biri de firmanın sürekli el değiştirmesi ve bir zamanlar ekibin bir parçası olan Player Unknown gibi ekiplerin yapımdan ayrılması oldu. Tüm bunlara rağmen başarılı ve sevilen oyunlardan biri olan H1Z1 üç yıldır erken erişim aşamasında ve Steam üzerinde 31 TL’ye satılıyor.

Minecraft: Hunger Games

Minecraft’ın ne kadar popüler bir oyun olduğunu ve çoklu oyuncu desteği sunduğunu biliyoruz. Böyle bir oyuna BR modu getirilmemesi son derece saçma olurdu. Oyun dünyasında karşımıza çıkan ilk BR versiyonlarından biri olan Hunger Games, adını 2012’de vizyona giren filmden alıyor. Yıllar içinde yeni özelliklerle karşımıza çıkan Hunger Games modu artık farklı koşul ve kurallar altında oynanıyor. Halen aktif olarak oynana ve yüzlerce kişilik sunucularının dolu olduğu Hunger Games modu ücretsiz olarak sunuluyor ancak oyunu oynayabilmek için Minecraft’ı satın almak zorundasınız.

Last Man Standing

Free Reign Entertainment’ın geliştirdiği oyunları yarıda bırakıp, yeni veya benzer projelere geçmesiyle ilgili kötü bir unvanı bulunuyor. Bu yüzden bu oyunu yalnızca ücretsiz olduğu için listeye eklediğimizi belirtelim. Hala günde binin üzerinde oyuncusu bulunana oyunda geniş bir silah yelpazesi yer alıyor. PUBG için ücretsiz bir alternatif arıyorsanız, Last Man Standing’e bir göz atabilirsiniz.

ARK: Survival of the Fittest

Tek başına satışı gerçekleştirilmeyen Survival of the Fittest, 2015 yılında erken erişime çıkan ARK: Survival Evolved’un sonradan eklenmiş bir oyun modu olarak karşımızda. Tek veya çok oyunculu olarak oynanabilen ve dinozorların yer aldığı bir dünyayı konu alan Survival Evolved, geçtiğimiz Ağustos ayında tam sürümüne geçiş yaptı. Erken erişim sürecinde farklı şeyler yapmaya çalışan yapımcılar, 2016 yılında Survival of the Fittest ile oyuncuları 72 kişilik BR mücadelesine dahil ettiler. Tek kişi veya maksimum 72 altı kişilik kabilelerle oynanabilen oyun modunda 75’i gecik evcil yaratık yer alıyor. Oyunun bu özelliği, kendisini diğer tüm BR’lerden farklı bir kefeye koyuyor. Oyunu oynayabilmek için 89 TL ödeyip, Survival Evolved’u satın almak durumundasınız.

Darwin Project

Microsoft’un E3 etkinliğinde tanıttığı Darwin Project’in ne olduğu ilk bakışta anlaşılmamıştı ancak sonradan oyunun BR türünden bir yapım olduğu anlaşıldı. Karlı bir ortamda geçen oyunda yalnızca düşmanlarla değil, soğukla da savaşmak gerekiyor. Oyun boyunca kaynaklar toplayıp, karakteriniz soğuktan etkilendiğinde durup ateş yakmanız gerekiyor. 10 kişinin tek haritada kapıştığı oyunda bir kişi de yönetmen rolü alarak haritanın nasıl daralacağı gibi konulara karar veriyor. Bu ilginç oyunun 2018’in ilk aylarında satışa çıkması bekleniyor.

Island of Nyne: Battle Royale

Battle Royale türünün fazla ses çıkarmadan gelişmeye devam eden oyunlarından biri olan Nyne, Kickstarter projesi olarak karşımıza çıkmış ve 50 bin doların biraz üzerinde para toplamayı başarmıştı. Henüz ikinci kapalı alfa aşamasında olan oyun ciddi anlamda gelişme göstermiş. Yalnızca birinci şahıs kamera açısından oynan oyun görsel olarak fütüristtik bir temeya sahip olsa da günümüz silahlarını kullanarak bir denge kuruyor. Oyunun fiyatı ve satış tarihi henüz belli değil ancak kapalı alfa kodlarını temin etmeye çalışabilirsiniz.

Fortnite: Battle Royale

Geçtiğimiz yılın temmuz ayında erken erişime sunulan Fortnite, BR modu piyasaya çıkmadan önce de çok başarılı bir oyundu. Steam üzerinden değil, yalnızca Epic Games’in kendi yazılımı üzerinden satın alınabilen oyun, PvE türündeki Save The World modunun ilk ayında 1 milyon satış sınırın geçmeyi başarmıştı. Dolu dolu bir içeriği bulunan Fortnite, çok başarılı bir şekilde battle royale türüne çıkış gerçekleştirdi. Ücretsiz olmasının avantajından yararlanan Fortnite: Battle Royale, her hafta gelen güncellemelerle zenginleşen içeriği sayesinde oyuncuların gözdesi olmayı başardı.

Rules of Survival

PUBG’nin popüler bir oyun haline gelmesinden sonra fotokopi makinesi gibi çalışmaya başlayan mobil oyun sektörü hemen hareketlendi ve birçok BR tarzı oyun pazara sunuldu. Birçoğu yalnızca isim ile dikkat çekmeye çalışırken hem görselliği, hem de oyun mekanikleriyle mobil platformdaki en iyi battle royale oyununun Rules of Survival olduğunu söyleyebiliriz. 120 kişilik haritalarda geçen oyun, PUBG’nin orijinal mobil versiyonu tam anlamıyla bir çıkış gerçekleştirene kadar oynanabilecek bir oyun.

PlayerUnknown’s Battlegrounds

Günümüzde hemen hemen herkesin adını bildiği ve bu yazıyı hazırlamamıza sebep olan oyun hakkında pek fazla bilgi vermeye gerek duymuyoruz. Oyun hakkında detaylı rehberleri sitemizde bulabilirsiniz. Dokuz ay gibi kısa sayılabilecek bir erken erişim süreci sonrasında tam sürüme geçiş yapan PUBG, Arma’yı saymadığımız takdirde piyasadaki en gerçekçi ve mücadele esnasında oyuncuları germeyi başaran tek BR oyunu diyebiliriz. İki farklı haritasına ek olarak araç ve silah çeşitliliğiyle dikkatleri üzerine çeken PUBG tam sürüme geçmeden önce bile bir çok ödül kazandı ve rekor kırmayı başardı. Oyunun Xbox One sürümü 118,75 TL, PC sürümüyse 69 TL olarak belirlenmiş.