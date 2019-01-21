Muhtemelen bir bilgisayar kullanırken en iyi kulaklıkların, mükemmel ses elde etmek için tek yolu olduğunu söyleyen birçok insanı duymuşsunuzdur. Ancak, gün içinde ve gün dışında kulaklık takmaktan rahat değilseniz ne yapmanız gerekiyor? Herkes için en iyi bilgisayar hoparlörleri harika bir idealdir. Yine de, herhangi bir bigisayar donanımı gibi, en iyi bilgisayar hoparlörleri ni bulmak, sandığınız kadar kolay değildir.

Sizin için en iyi bilgisayar hoparlörlerine karar vermeden önce, kendinize sormanız gereken birkaç soru var. Neye benzemeli? Surround veya stereo ayırma iyi oluyor mu? Birkaç dakika sonra baş ağrısı yapacakmı? Dengeli sesleri var mı? Bunların hepsi sorulacak önemli sorular.

Ayrıca, en iyi bilgisayar hoparlörleri ile ne yapacağınızı da düşünmelisiniz. Son derece etkili ses efekti bulunan Resident Evil 2 gibi en iyi PC oyunlarından bazılarını mı oynayacaksınız? Örümcek Adam: Far From Home fragmanını tekrar tekrar yaptığımız gibi izleyecek misiniz? Veya belki de sadece dinlenip yeni Evgeny Grinko’dan klasik müzik mi dinleyeceksiniz. Onları ne için kullanırsanız kullanın, en iyi bilgisayar hoparlörleri bilgisayarınızı daha keyifli hale getiren bir ses çıkarır.

2019 Yılında Satın Alabileceğiniz En İyi Bilgisayar Hoparlörleri

1- Audioengine A2+

Büyük şeyler, küçük bir paketle gelir

Ağırlık: Soldaki 1.6kg, Sağdaki 1.4kg | Boyut: 6inç x 4inç x 5.25inç | Sürücüler: 2.75 inç Kevlar Woofer, ¾ inç ipek kubbe tweeter | Desteklenen Bağlantı: Audioengine’in W3 adaptörü ve kablosuz bağlantı | Ses Girişleri: USB, RCA, 3.5mm stereo mini jak | Çıkışlar: RCA

Aslında, Audioengine A2+ dört yıl önce piyasaya sürüldü, ancak hala piyasadaki en iyi bilgisayar hoparlörleri arasında değerlendiriliyor. Estetik açıdan hoş olan bu hoparlörler, dahili DAC özelliği ile sıkıştırılmamış ses ve güzel ses kalitesi için PC’nizin USB bağlantı noktası ile çalışacaktır. Audioengine A2+, bir basla gelmez, ancak gerçekten derin bir basa ihtiyaç duymadığınız sürece bu bir sorun değildir. Neyse ki, bir RCA çıkışı var, bu yüzden harici bir woofer bağlayabilirsiniz.

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2- Logitech Z623

Hareketli müzikler Logitech Z623 ile dinlenir

Ağırlık: soldaki 0.95kg, sağdaki 1kg; 7kg subwoofer | Boyut: 7.7inç x 4.6inç x 5.0inç hoparlörler; 11.2inç x 12inç x 10.5inç subwoofer | Sürücüler: 2.5 inç önden ateşleme, mühürlü sürücüler, 7 inç bas refleks subwoofer | Desteklenen Bağlantı: yok | Ses Girişleri: 3.5mm jack, RCA | Çıkışlar: kulaklık jakı

Bu markanın hoparlörleri düşündüğünüzden daha pahalı olsalar da, Logitech Z623, ne kadar güçlü olduklarını gördüğünüz zaman, hala çok hesaplı. Z623 ortalama bir hoparlörünüz gibi görünebilir, ancak subwoofer’ı tercihinize bağlı olarak kolayca çevrilebilen veya kısılabilen bir ses çıkarır. Daha sürükleyici bir oyun ve film deneyimi için harika bir ses sahnesi sunar.

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3- Logitech G560

RGB ışık gösterisine hazır mısınız?

Ağırlık: soldaki 1.79kg, sağdaki 1.79kg, ortadaki 5.5kg | Boyut (küçükler): 5.8 x 6.5 x 4.6 inç | Boyut (ortadaki): 15.9 x 10 x 8.1 inç | Sürücüler: 6,5 inç subwoofer, 2 inç tweeter | Desteklenen Bağlantı: USB, 3.5mm, Bluetooth | Ses Girişleri: USB, 3.5mm stereo mini jak | Çıkışlar: Kulaklık

Logitech, genel anlamda ev eğlence araçları ve oyun alanında bir devdir. Ancak daha önce hiç bu ikisini muhteşem bir şekilde birleştirmedi. Oyun için tasarlanan ilk Logitech bilgisayar hoparlörleri olan Logitech G560, oyun oynamak için en iyi bilgisayar hoparlörleridir. Bunlar sadece RGB aydınlatmaya sahip değil, aynı zamanda Logitech’in yazılımıyla, çok renkli aydınlatma, en sevdiğiniz oyun ya da en yeni müzik olsun, tükettiğiniz her türlü içeriğe uyum sağlayabilir.

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4- Razer Nommo Pro

Mükemmel oyun hoparlörleri

Ağırlık: 12.5 kg | Sürücüler: Alttan ateşleme woofer, 0,8 inç ipek kubbe tweeter’lar, 3 inç tam aralıklı sürücüler | Desteklenen Bağlantı: Bluetooth 4.2 | Ses Girişleri: USB, Bluetooth 4.2, 3.5mm stereo mini jak | Çıkışlar: 3.5mm

Razer Nommo Pro hoparlörler hakkında etkilenebileceğiniz ilk şeylerden biri, yüksek fiyat etiketleri. Tabi ki sahip olmak biraz zor. Ancak bunu geçip bunları şahsen kullanma şansını yakaladığınızda, sesin fazla paraya değdiğini göreceksiniz. Sadece kelimenin tam anlamıyla sizi havaya uçuracak güçlü bir alttan ateşlemeli subwoofer’ı elde etmekle kalmaz, aynı zamanda Razer Chroma entegrasyonuna sahiptir.

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5- Harman Kardon Soundsticks III

Havalılık ve estetik açıdan hoş bir görünümle gelen harika ses

Ağırlık: 2.04kg | Boyut: yandakiler 10in x 2x ; 10.8in x 9in subwoofer | Sürücüler: dört adet 1 inç tam aralıklı dönüştürücü | Desteklenen Bağlantı: yok | Ses Girişleri: 3.5mm jack | Çıktılar: yok

Harmon Kardon Soundsticks III’e yeterince uzun bakarsanız, bir süre sonrasınad denizanası gibi görünmeye başlarlar. Bu yarı saydam bilgisayar hoparlörleri, işlevsel bir hoparlör sisteminden ziyade modern bir sanat enstalasyonuna benziyor . Ancak açtıktan sonra tüm bunlar değişiyor. Bu hoparlör ve alt combo, woofer’ı sayesinde güçlü netlikte bas sesler üretiyor. Orta seviye bir bütçeyle müzik hayranları için mükemmel hale getirerek makul bir fiyata mükemmel ses elde edersiniz.

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