En İyi Bilgisayar Hoparlörleri 2021

Bilgisayarla ilgilenen, müzik dinlemekten hoşlanan ve oyun tutkunları için kaliteli ses sunan hoparlörleri seçtik. Ses sizin için yalnızca kulaklıktan ibaret olmasın !

1 – GOGroove BassPulse

2.1 BassPulse ile gelen bu GoGrooe ürünü kesinlikle onların birinci sınıf ürünüdür ve elinize alabileceğiniz 50 yaşın altındaki en iyi bilgisayar hoparlörü olabilir.

Kullanıcıların hoparlörün ön tarafına yerleştirilen düğmeyi kullanarak bu hoparlörün basını kontrol etmesini sağlayan GoGroove ürünü, kullanıcıların bu hoparlörü kolaylıkla tam olarak kontrol etmesine olanak tanır.

Bu hoparlörün oluşturduğu uydu standı, bu hoparlörlerin daha çekici ve şık görünmesini sağlayan çapraz kesim desenlerinden oluşan ince ve şeffaf plastikle bir araya getirilmiştir.

Bu hoparlörlerin en iyi özelliği, hoparlörün alt kısmında, hoparlörün alt katmanının çizilmesini önleyen ve hoparlörünüzün bilgisayar masanızdan aşağı kaymasını önleyen kaymaz bir lastik ped ile gelmeleridir.

2 – Cyber ​​Acoustics CA-3602 2.1 PC Hoparlörü

Güzel ve sağlam bir tasarıma sahip olan bu hoparlör güçlüdür ve 50 yaşın altındaki en iyi bilgisayar hoparlörleriniz için uygun bir seçim olduğunu kanıtlayabilir.

Hoparlör bir 2.1 hoparlör içerir ve 30 W güç tüketir, bu nedenle enerji açısından verimli olmasının yanı sıra, bu hoparlör kullanıcılara çok yüksek kalitede bir ses çıkışı sunar.

Kullanıcılara 50 Hz ila 20 Khz frekans tepkisi sunan bu hoparlör, hoparlör yüksek ses seviyesinde kullanılırken bozulmayı en aza indirmeyi sağlar.

Özellikleri dahilinde bir kontrol bölmesine sahip olan bu hoparlör, kullanıcıların bas ve hoparlörlerin ses seviyesi üzerinde tam kontrol sahibi olmasına olanak tanır.

Bunun yanı sıra, bu hoparlörün kontrol podu, kullanıcıların kulaklıklarını hoparlöre bağlamasına olanak tanıyan yardımcı bir bağlantı noktası içerir.

3 – Logitech G560

RGB aydınlatma söz konusu olduğunda, muhtemelen görünüş olarak oldukça hoşunuza gidecektir. Logitech G560 Lightsync özelliği ise size bambaşka tecrübeler yaşatabilir.

Logitech’in yazılımı, hoparlörler için iki kontrol modu arasında seçim yapmanızı sağlar. Donanım kontrolü, yazılımı devre dışı bırakır ve aydınlatma için Bluetooth veya AUX girişi kullanır. Müziğin ritmine göre yanıp sönen ve parıldayan bir ses görselleştirici işlevi gören yumuşak bir gökkuşağı renk döngüsü elde edersiniz. Yazılım kontrolüne geçiş, sabit renk, renk döngüsü, nefes alma, ses görselleştirici ve ekran örnekleyici aydınlatma modları arasında seçim yapmanızı sağlar.

4 – Creative T100

İki hoparlörün basit ama etkili yerleşik kontrolleri vardır ve kullanışlı uzaktan kumanda, sizin için doğru sesi bulmak için yeterli sayıda ön ayar ve seçenekle birlikte gelir. Creative T100, Bluetooth, optik kablo ve normal ses jakı ile bağlanacaktır, bu nedenle biraz fazladan masa alanı talep ederlerken, kablosuz seçeneği iyi bir bonus.

Hoparlörlerin ürettiği ses aldatıcı bir şekilde iyidir. Her bir ünitedeki 2,75 inç/70 mm tam aralıklı sürücüler, bu kadar küçük hoparlörler için iyi bir menzile sahiptir ve hatta gerçekçi bir surround efekti de sunar.

5 – Harmon Kardon SoundSticks 3Wireless

Çoğu Bluetooth hoparlörün aksine, SoundSticks açılır açılmaz eşleştirme moduna girer ve bu modda kalır. Bu, hoparlörlere dokunmak zorunda kalmadan herhangi bir zamanda ses kaynakları arasında geçiş yapmamızı kolaylaştırdı. Ayrıca önerilen 30 ft aralığına kadar ses kalitesinde çok az kayıp olduğunu fark ettik.

Güzel görünümleri ve tatmin edici sesleriyle SoundSticks, PC oyunları için kolay bir favoriydi. Ancak en iyinin en iyisini arayan büyük bütçeli ses uzmanları için, güçlü kitap rafı hoparlörlerinin veya stüdyo monitörlerinin performansı ve genişletilebilirliği yenmek için zor olmaya devam ediyor.

6 – AmazonBasics A100

Tasarımda kompakt olan bu hoparlör, bu hoparlör alanınızı fazla tüketmediğinden minimaliste en iyi şekilde hizmet eder.

AC gücüyle çalışan bu hoparlör, 5 W RMS gücü üretir ve hoparlörün ön tarafında, kullanıcılara bu hoparlör üzerinde tam kontrol sağlayan bir ses seviyesi kontrolünden oluşur.

Yüksek orta bas ses üreten bu hoparlör, gerçekçi ses çıkışı üretir ve bilgisayarınıza en iyi şekilde uyabilir

7 – GoGroove 2MX

Teknik özelliklerle zenginleştirilmiş bu hoparlör, kullanıcılara bu hoparlörlere aşık olmanızı sağlayacak üstün ses kalitesinin yanı sıra harika estetik tasarım sunar.

USB üzerinden güç aldığından, bu hoparlörleri bilgisayarınıza veya dizüstü bilgisayarınıza kolayca bağlamak kolaydır. Bu hoparlörlerin boyutları kompakt olsa da boyutları ses kalitelerini etkilemez.

150 Hz ila 20 kHz frekans aralığına sahip olan bu hoparlörler, sürücüsü alt kısımlarında pasif subwooferlardan oluştuğu için harika bir bas çıkışı ile birlikte iyi bir net ses üretebilir.

Bu hoparlörün arka tarafında ses kontrolü seçeneğine sahip olan bu hoparlörlerin kullanımı kolaydır ve kullanıcılara sesleri üzerinde tam kontrol sağlar.

8 – Logitech Z313 2.1 PC Hoparlörü

Listemize devam ederken, Logitech’in bu başka bir ürünü, özelliklerle zengin bir şekilde gelir ve bu nedenle uygun seçiminiz olabilir.

25 Watt’lık bir boğmaca ile gelen bu hoparlör, enerji tasarrufludur ve yüksek kaliteli ses üretmekten ödün vermez.

50 Hz ila 20 kHz frekans aralığı ile bu hoparlör, kullanıcıların net ve net bir sese tanık olmalarını sağlar.

Kompakt ve şık bir tasarıma sahip olan bu hoparlör, fazla yer kaplamaz ve sağlam kasası içinde bir plastik kaplama kombinasyonu içeren bu hoparlör, uzun ömürlü ve dayanıklıdır.

9 – Logitech Z200

Kompakt, basit ve güçlü olan bu Z200, üstün ses kalitesiyle sizi hayrete düşüreceğinden emin.

Her bir hoparlör, özellikle kullanıcılara harika bir bas sesi sağlamak için eklenen 130 sürücüden oluştuğundan, bu sürüm Logitech tarafından Z2.5’dan daha gelişmiş ve geliştirilmiştir.

Bu hoparlörün ürettiği ses kalitesi bir odyofilini etkilemeyecektir, ancak iyi net ses üretme söz konusu olduğunda, piyasada Z200 sınıfıyla eşleşebilecek başka bir ürün yoktur.

10 – InSmart P100

Toplam 10 W RMS gücüne sahip olan bu hoparlör, odanızın her köşesine yayılacak kadar yüksek sesle iyi bir genel ses üretir.

Kullanıcıların cihazlarını bu hoparlörlere kolayca bağlamalarına olanak tanıyan, 2.0 mm’lik bir jak ile birlikte bir USB 3.5 konektörü dahil edilmiştir.