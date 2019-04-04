Bitmoji’yi hemen herkes kullanıyor. Peki en iyi Bitmoji alternatifleri neler? Mesajları paylaşmak ve emoji’lerin ve çıkartmaların yardımıyla sohbet etmek sosyal medyada gerçekten harika. Günümüzde fotoğraf kullanarak çıkartma oluşturmak ve avatar yapmak için çeşitli uygulamalar vardır.

Bu, kendinizin çizgi film versiyonunu göndermek, mesajınızı iletmek ve duygularınızı ifade etmek için gerçekten harika bir yoldur. Bitmoji, avatarınızla çıkartma oluşturmaya izin veren bir uygulamadır. Sadece yüzünüzün fotoğrafını çekmek zorundasınız ve uygulama kendinizin tüm çizgi film versiyonunu sunuyor.

Bitmoji, Snapchat’a bağlandığından beri daha ünlendi. Farklı ruh halleri, duygular ve tebrikler için harika karikatürler olmasına rağmen, kendi avatarınızı oluşturmak için hala birçok başka uygulama var. Çizgi film avatarınızı farklı temalar ve kişiselleştirme seçenekleriyle oluşturmak için Android ve iPhone için sunulan Bitmoji gibi bu yeni uygulamalara bir göz atın.

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2019 Yılının En İyi Bitmoji Alternatifleri

Bu, çeşitli çıkartmaları ve çizgi film efektleri ile Bitmoji için en iyi alternatiflerden biridir. Fotoğraf çekinerek veya cihaz galerinizden birini seçerek kullanmaya başlayabilirsiniz. Bitmoji’nin sadece sınırlı özelleştirmeler ve temalar için etiketleri olmasına rağmen, Bobble bunlardan birkaçı için karikatürler sunar.

Süper kahramanlar, duygular, diyaloglar ve farklı etkinlikler veya festivaller için çeşitli çizgi film temalarına sahip olacaksınız. Birden fazla sosyal medya platformları ve sohbet uygulamaları ile paylaşılabilir.

Bunun dışında kişisel metinleriniz ve diyaloglarınızla birlikte GIF’ler ve etiketler de oluşturur. İsterseniz ücretsiz Bobble mağazasından farklı yeni çıkartma temaları indirebilirsiniz. Bu uygulama aynı zamanda farklı yazı tipleri, diller ve oluşturulan çıkartmalar için hızlı erişim ile metinleri göndermek için kullanabileceğiniz bir klavyeye sahiptir.

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MojiPop ile farklı çizgi film ve animasyonlarla çıkartma ve GIF oluşturabilirsiniz. Yüzünüzü kullanarak avatarınızı oluşturmanıza olanak sağlar. Dilerseniz kameranız ile yenisini çekebilir veya galeriden mevcut bir görüntüyü seçebilirsiniz.

Yüzünüzü farklı stillerle düzenleyerek avatarınızı kişiselleştirme seçeneği vardır. Farklı yüz ifadeleri ve gözlük, şapka vb. aksesuarlar da ekleyebilirsiniz. Buna göre farklı tepkilere, etkinliklere ve karşılamalara sahip çıkartmaları kullanabilirsiniz. Bu çıkartmalar birden fazla sosyal medya ve mesajlaşma uygulamasıyla paylaşılabilir.

İsterseniz bunları GIF, MP4 video veya JPG görüntüler gibi formatlarda cihazlarınıza kaydedebilirsiniz. Bunun dışında, onları doğrudan herhangi bir uygulamanın üzerindeki bildirim çubuğunuzdan kullanabilirsiniz. Ücretsiz olarak çeşitli çıkartmalar mevcut olsa da, farklı temalar ve karikatürler satın almak için uygulama içi satın alımlar yapabilirsiniz.

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Bu uygulama MojiPop ile benzer ve En İyi Bitmoji Alternatifleri arasında en mükemmel olanıdır, diyebiliriz. Tüm özellikler ve çıkartma oluşturma yöntemi yukarıdaki uygulamaya benzer. Tek fark, burada sadece hareketsiz görüntüler ve çıkartmalar elde etmenizdir.

Dünyanın dört bir yanından sanatçılar ve kullanıcılar tarafından yaratılmış çıkartmaların yapılması için Karikatürler ve İfadeler var. Eskiz resimleri ve grup etiketleri gibi farklı çıkartma stillerinden birini seçebileceksiniz.

Grup ile çıkartmalarınız için birden fazla yüz eklemenizi sağlar. Buna ek olarak, oluşturulan görüntüye karalamalar çizebilir, emoji etiketleri, metinler ve filtreler ekleyebilirsiniz.

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Sırada Snapchat ve diğer sosyal medya platformlarında kullanılabilecek Bitmoji gibi bir uygulama olan Zmoji var. Diğer uygulamaların aksine, fotoğraflarınızı, bir avatar oluşturmak için kullanamazsınız.

Avatarınızı sıfırdan farklı yüz tipleri, gözler, saçlar, özellikler ve giysilerle cinsiyetinize göre özelleştirmenize olanak sağlar. Avatar kendinize benzinceye kadar farklı seçenekleri deneyebilirsiniz. Yukarıdaki uygulama gibi, bu size çeşitli tepkiler ile farklı çıkartmalar, GIF’ler ve animasyonlar gösterecektir.

Bu uygulama size duruma göre kullanabileceğiniz tüm en son ve popüler Zmoji eklentilerini gösterecektir. Ayrıca, avatarınızın ana ekranınızda yüzdüğünü görebilir ve birkaç özel efektle hareket ettirebilirsiniz.

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Bu uygulama karakterleri uygun şekilde sıfırdan özelleştirerek karikatür avatarı oluşturabileceğiniz yukarıdaki Zmoji uygulamasına benzer bir uygulamadır. Çizgi film karakterlerini arzu ve gereksinimlerinize göre seçebilir ve yapabilirsiniz.

Yüz şeklini, cilt tonunu, saç stilini, gözleri ve diğer birçok yüz özelliğini düzenlemeye izin verir. Sadece bu değil, yüzünüze çeşitli elbiseler, aksesuarlar ve gülen yüz ifadeleri de ekleyebilirsiniz.

Daha sonra bu görüntüyü cihazınıza kaydedebilir, sosyal medya platformları üzerinden paylaşabilir veya bu uygulamanın kendisinden duvar kağıdı olarak ayarlayabilirsiniz.

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Bitmoji gibi bu uygulama da, aynı zamanda farklı çizgi film karakterleri ve onların duyguları ile yüzünü kullanarak çıkartmalar oluşturmanıza olanak sağlayacaktır.

Bu etiketleri doğrudan uygulamadan Facebook ve Messenger üzerinden paylaşabilir veya diğer sosyal platformlar üzerinden indirip paylaşabilirsiniz.

Bu uygulamanın tek sıkıntı çektiği yer dildir. Uygulamanın İngilizce olarak mevcut olmasına rağmen, tüm etiketler Vietnamca olup, Türkçe için pek uygun değildir.

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