Bir zamanlar, devrin akıllı telefon üreticisi BlackBerry olarak nitelendiriliyordu. ancak bunlar geçmişte kaldı diyebiliriz bir bakıma. Artık günümüzde, Apple iPhone’ları ve Samsung’un Galaxy cihazları, akıllı telefon dünyasının devleri olarak nitelendiriliyor.

Klavye donanımı, e-posta gönderme ve yanıp sönen kırmızı LED gibi özellikleri 2000’lerin ortasındaki göz kamaştırıcı hatıraları geri getiriyor. Fakat günümüzde neredeyse hiç bir yerde bu eski BlackBerry telefonlarını göremezsiniz. Neredeyse yok oldular, tarihe karıştılar.

BlackBerry’in bu düşüşü, şirketin 2007’de iPhone’un piyasaya sürülmesine uyum gösterememesinden dolayı oldu. Daha sonrasında geliştiriciler, iOS’un ve daha sonra Android’in dokunmatik ekranlarına yönelik uygulamalar geliştirmeye başlayıp BlackBerry’i terk etti.

Bu listede yer alan eski BlackBerry‘lerin, en son piyasaya sürülen resmi BlackBerry işletim sistemi olan BB10’u çalıştırırken, bazıları ise Android ile desteklenip, mini bir rönesans yaşıyorlar.

Dolayısıyla, Android’de bulabileceğiniz uygulamaların zenginliğini, Pasaport veya Classics modellerinde bulamayabilirsiniz. Bu yüzden seçtiğiniz telefonun neyi desteklediğini bilmenizde fayda var.

Android Tabanlı BlackBerry

BlackBerry artık bir donanım üreticisi değil. Listede yer alan telefonların bir kısmı BB10 klavye telefonlarıdır. Ancak TCL adında bir Çinli şirket şimdi BlackBerry markasını kullanan ve Android’i çalıştıran telefonları üretiyor.

Bu telefonlar, modern akıllı telefon çağına daha uygun oldukları için grafikte en üst sıralarda yer alıyor. Güvenlik güncellemeleri hala eksiksiz bir şekilde almaktadırlar. Bunların yanı sırayine android tabanlı KEYone ve Key2’nin hala fiziksel klavyeleri var.

Telefonların isimlerine tıkladığınızda genel olarak bütün özelliklerinin bulunduğu sayfalara yönlendirileceksiniz. Ayrıca kararsız kaldığınız telefonlarda karşılaştırma bölümünden karşılaştırmalar yaparak hangisi size en uygunsa onu seçenebilirsiniz.

İşte! En iyi BlackBerry telefonları 2018

Key2 mükemmel inşa kalitesinin yanı sıra düşünceli yazılım eklemeleri ve geliştiricilerin beğeneceği bir klavyeye sahiptir. Ancak akıllı telefon pazarında, bu telefon çoğu insan için uygun bir seçim olarak ön plana gelmesine yardımcı olmaz.

Fiziksel bir klavyede mesaj yazmak, birçokları için merak kaynağı olsa da, yine de kullanıcısını biraz daha zorlayacak gibi duruyor. Ancak 10 yıl önceki modellere bakarak klavyesi biraz daha çekici. Pil ömrü ortalamanın üzerinde ve KeyOne‘dan çok daha uzun süre sizleri götürür. Ayrıca BlackBerry Key2’de yer alan klavyeye sahip başka bir model daha bulmak neredeyse çok zordur.

Genel olarak bir değerlendirme yapacak olursak KEYone yıllardır en iyi BlackBerry telefondur. Gerek Android desteği olsun gerekse nostalji karışımıyla klasik BlackBerry tasarımı, bu telefonda oldukça başarılı bir kullanıma olanak sağlamış. Asıl önemli olan 2007’de ki BlackBerry modelleri değil, bu cihazın 2017 imzasını taşımasıdır.

Eğer iPhone‘unuzu veya Samsung‘unuzu seviyorsanız, KEYone’dan nefret edersiniz ve satın almayı bile düşünmezsiniz. Ancak telefonu sonuna kadar incelemiş olursanız, satın alma işlemini gerçekleştirme şansınız vardır. BlackBerry KEYone’u seveceğinizi düşünüyorsanız, hayal kırıklığına uğramayacağınızdan kesinlikle eminim.

Uzun süre sonra ilk kez bireysel tüketiciye önerebileceğimiz bir BlackBerry modelidir. Aynı zamanda bir iş telefonudur diyebilir. Ayrıca Android’in esnekliği, hemen her kullanıcının ihtiyaçlarına göre şekillenecek kadar çok yönlü olduğu anlamına gelir. Android işletim sistemini sağlam, kullanımı kolay, güvenlik özellikleri ve hoş tasarıma sahip bir sistemle birleştiriyor.

Bir iPhone’un veya bir Samsung Galaxy’nın kavisli ekran kenarlıklarına sahip değil. Ancak modern bir akıllı telefon almayı düşünenler için, bu mükemmel bir akıllı telefondur.

Muhtemelen Key LE modeli Key2 kadar iyi değildir. Farkedilir derecede daha yavaş diyebiliriz. Ayrıca kapasitif klavyenin bulunması biraz deyim yerindeyse ihtişamına gölge düşürüyor.

Ancak diğer modele göre daha uygun fiyatlıdır. BlackBerry Hub’ı devre dışı bıraktığımızda daha da güzel bir kullanım deneyimi yaşayabilirsiniz. Hafif bir telefon kullanıcısıysanız ve telefonunuzda fiziksel bir klavyeniz varsa, oyuna girmenin en kolay yolu budur.

BlackBerry’nin yazılımı da güvenli ve kullanışlıdır. Key2 LE’yi kabul edilebilir bir orta ölçekli telefon olarak görmelisiniz.

BlackBerry Motion, değerlendirilmesi oldukça zor bir telefon. Bunu kabul ediyoruz. Çok büyük bir yapısı var ve sıra dışı bir batarya ömrü sunuyor. Ancak sıradan bir akıllı telefon alıcısını cezbedecek çok şey yok. KeyOne ile kıyaslandığında bile çok sade ve rahatsız edici bir durum var.

BlackBerry harika bir marka değil. Ancak Motion’ın büyük bir batarya, bir kulaklık girişi ve yüksek seviyeli oyunların yanında yapmak istediğiniz şeyle başa çıkacak bir CPU’su var. Şayet KeyOne serisine geri dönüş olsaydı, sadece kaba bir devamı diye özetleyebilirdik. Ama Moto G5 Plus gibi telefonların yarı fiyatı olarak onlara benzer özellikleri olması seçim konusunda yardım olmaktadır.

BlackBerry Priv, benzersiz bir özelliklere sahip, iyi tasarlanmış bir Android telefon olarak ön plana çıkar. BlackBerry cihazını bir Android OEM tabanında inşa edildiği için tercih ediyoruz. Bu sonucunda karşımıza harika bir ekran, donanımsal klavye ve sağlam bir yapının bulunduğu hızlı bir akıllı telefon çıkıyor.

Batarya ömrü daha iyi olabilirdi. Ancak listeme mantığımız fiyat üzerine. Şimdiki fiyat etiketi ile Priv’in dünya genelinde etkileyici olması gerekir. Yine de, bir donanım klavyesi ve bazı BlackBerry özelliklerine sahip bir Android istiyorsanız, bu sizin için bir telefon.

BlackBerry Passport herkese uygun bir telefon değil. Passport, işyerinde bir verimlilik aracı olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Güçlü ve çok yönlüdür. Ayrıca bir donanım klavye ile taşınabilir bir üretkenlik cihazı isteyenler için, mükemmel bir iş arkadaşı olabilir.

Kaba görünümünden dolayı daha çok ofis telefonları arasında değerlendirilebilir. Tabi iş yerinizde bilgiyasayar yerine hemen hemen aynı fonksiyonlara sahip bu telefonu tercih ederseniz.

Tercih edilmesi oldukça zor bir üründür. Klavyeli bir akıllı telefon istiyorsanız ve yalnızca mesajlaşma ve arama yapmak istiyorsanız sizler için en iyi seçenek olabilir. Web tarayıcısı gibi hizmet veren küçük bir web gezgini ile BlackBerry Classic mükemmel bir fiyata mükemmel bir telefon olarak değerlendirilebilir.

Beş yıldızlı bir klasik ürün diyebiliriz.

Ancak genel akıllı telefon kullanıcıları için nispeten düşük güç ve ekran alanının yetersizliğinden dolayı biraz sıkıntılar oluşturabilir. BlackBerry hayranı iseniz, Classic modeliniz seveceksiniz. Aksi takdirde başka yerlerde daha iyi fırsatlar vardır.