Akıllı telefonlar, bilgisayarlar, tabletler ve hatta akıllı saatler için en çok kullanılan aksesuarlar kulaklıklar olarak biliniyor. Özellikle kablosuz kulaklıkların bu alanda fark yarattığını ve gerek kullanım imkanları gerekse de kolay taşınabilir olmalarıyla öne çıktığını görüyoruz.

Genelde Bluetooth bağlantısı üzerinden çalışan kulaklıklar için birçok alternatif seri olduğunu da söylemek gerekiyor. Her geçen gün yeni ürünlerin eklendiği kulaklıklar içerisinde En iyi Bluetooth Kulaklıklar hangileri? En iyi Bluetooth Kulaklıklar için özellikler neler? Daha detaylı olarak bakalım.

En iyi Bluetooth Kulaklıklar AirPods

İlk olarak Apple’ın kablosuz kulaklıklarından bahsedelim. Bu alanda en iddialı modellerden biri olan AirPods, Siri destekli üst düzey ses kalitesine sahip olan kulaklık modellerinden bir tanesi. Arama kalitesi oldukça yüksek olan kulaklıkların, kulaktan çıkardığınız an müziği kesme gibi artıları bulunuyor.

T çipi sayesinde Apple ürünleriyle birebir eşleşme imkanı da sunan kulaklıklar, Siri artısı ve tüm özelliklerinin kullanılması adına Apple ürünleriyle daha iyi performans sunuyor ancak Android cihazlarda da kullanılabiliyor. 24 saatin üzerinde kullanın imkanına sahip olan kulaklıkların hem bas güçlendirici hem de gürültü engelleyici özellikleri var.

Samsung Gear IconX

Apple’ın kablosuz kulaklık serisine rakip olarak gösterebileceğimiz seri, gerek ses kalitesi kısmında gerekse de tasarım kısmında oldukça başarılı kulaklıklardan birisi. En iyi Bluetooth Kulaklıklar arasında yer alan Gear IconX kulaklık modelinin Samsung haricinde kullanımlarda bazı özelliklerini sınırladığını da ekleyelim.

Koşu takip özellikleri, hareket algılama gibi ayrıcalıklar sunan kulaklığın dokunmatik bir arayüz var. Ses kalitesi de oldukça yüksek olan serinin tüm özelliklerini kullanmak için ise dediğimiz gibi Samsung’un cihazlarıyla eşleştirme yapmanız gerekiyor.

Sony WF-SP700N Kablosuz Kulaklık

Sony’nin yeni nesil kulaklık modellerinden biri olan WF-SP700N modeli de yine En iyi Bluetooth Kulaklıklar listesinde yer almayı hak eden bir model. Her iki kulaklığın üzerinde de yer alan kontrol butonlarının dışında genel olarak başarılı bir tasarımın sunulduğunu ve kulağa iyi oturan bir kulaklık tasarımının elde edildiğini söyleyebiliriz.

Bas yükseltici özellikleri ve yüksek ses kalitesiyle öne çıkan modelde IPX4 sertifikası var ve bu sertifika sayesinde de hem suya hem de tere karşı bir miktar koruma sağlanıyor. Kulaklığın en kötü yanı ise batarya konusunda yeteri kadar tatmin edici bir değer sunamıyor olması. Batarya kapasitesi biraz daha yüksek ve daha uzun süre dayanan bir kulaklık modeli sunulabilirdi.

B&O Play E8

Gerçekten yüksek ses kalitesine sahip olan bir kulaklık arıyorsanız, B&O tarafından sunulan Play E8 modeli bunlardan biri olacaktır. Oldukça yüksek ses kalitesi sunan modelin mini tasarımı da yine göze hoş bir görüntü sunmasını sağlıyor.

Ayrıca mini tasarım sayesinde kulağa rahat oturan bir kulaklık sunulduğunu da eklememiz gerekiyor. Kulaklığın en büyük sorunları arasında ise güncelleme sorunu geliyor. Yazılım güncellemesi için sunulan sistem pek kullanışlı değil. Bunun dışında batarya dayanma süresi çok uzun değil ve sağ ile sol kulaklıklar arasında ses sorunları yaşanabiliyor.

Meizu EP52

Enseden bağlamalı kulaklık modellerinden biri olan EP52 kulaklıkları, En iyi Bluetooth Kulaklıklar listesinde yer almayı hak eden serilerden birisi. 150 mAh değerinde bir batarya sunan ve bu sayede de 150 saatlik bir kullanım imkanı sunan kulaklık, Qualcomm apt-X ses algoritması için destek sunuyor ve oldukça yüksek basslar sunabiliyor.

Buna karşın yüksek seslerde zaman zaman ses karışıklıkları da olabildiğini ekleyelim.