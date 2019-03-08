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En İyi Çeviri Siteleri

En İyi Çeviri Siteleri hangileri? Bu sitelerin avantajları neler?

By İbrahim Kızılırmak

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En İyi Ceviri Siteleri

İnternet, genel olarak birçok konuda kolaylık sağlıyor. Doğru kullanımla hayatımızı kolaylaştırma konusunda oldukça olumlu bir etkisi olan internetin sağladığı ayrıcalıklardan birisi de dil desteği durumu. Çeşitli siteleri kullanarak, birçok dilde kolayca çeviri yapabilme imkanına kavuşuyorsunuz.

Genelde Türkçe ile İngilizce dilleri arasında çeviri yapmak için siteler kullanılıyor olsa da bunun yanında daha birçok dilde çeviriye imkan veren onlarca site var. Peki, En İyi Çeviri Siteleri hangileri? Doğru çeviri için hangi siteler daha çok öne çıkıyor? Bu konuda önerilere geçelim.

Google Translate

İlk site tabii ki Google’ın sunduğu çeviri sitesi. Bir dönem Google bu konuda çok eleştiriliyordu. Özellikle Türkçe – İngilizce arasındaki çevirilerde mantıksız çevirilerin sunulması, bir hayli eleştiriliyordu. Google bu konuda eleştirileri değerlendirdi ve yapay zeka konusunda bazı düzenlemeler yaptı.

En İyi Ceviri Siteleri

Yapılan tüm bu düzenlemeler sonrasında doğru çeviri konusunda da önemli bir sınıf geçilmiş oldu. 100’e yakın dilde çeviri yapabilen Google, sadece cümle çevirileri için kullanılmıyor. Bunun dışında web sitelerinin belli alanları için direk çeviri ya da direk sayfa çevirileri gibi ayrıcalıklarda sunulmakta.

Google Çeviri Sitesi

Yandex Çeviri

Google’ın en önemli rakiplerinden biri olan Yandex, son dönemde Google’a karşı ataklarını arttırmaya başladı. Bu noktada çeviri sistemiyle beraber farklı bir alanda daha rekabet başlamış oldu.

En İyi Ceviri Siteleri

En İyi Çeviri Siteleri arasında gösterebileceğimiz Yandex çeviri sitesi, yine yapay zeka destekli sitelerden bir tanesi. Doğru çeviri yapılması konusunda sürekli olarak geliştirilen sitenin 50’e yakın dil konusunda destek sunduğunu söylemek gerekiyor.

Yandex Çeviri Sitesi

Tureng Sitesi

En İyi Çeviri Siteleri arasında gösterebileceğimiz Tureng, çok fazla dil desteği bulunmayan ancak çeviri konusunda başarılı olan sitelerden bir tanesi.

En İyi Ceviri Siteleri

Almanca, İspanyolca, Fransızca gibi dillerde çeviri desteği sunan sitenin başarılı çeviri sonuçları sunduğunu ekleyelim. Fakat cümlelerden çok kelime bazında başarılı bir site söz konusu.

Tureng Sitesi

Translate.com Sitesi

Yine en başarılı çeviri siteleri arasında yer alan Translate.com, 30’a yakın dilde çeviri yapabiliyor. Oldukça geniş bir metin alanı sunan site, genel olarak başarılı çeviriler yapabiliyor.

En İyi Ceviri Siteleri

Özellikle İngilizce – Türkçe arası çevirilerde başarılı sonuçların elde edildiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Tabii ki tamamen hatasız bir site söz konusu değil.

Translate.com Sitesi

Bing Çevirmen

Microsoft’un gücünü arkasına alan Bing çeviri sitesi, Google ve Yandex çeviri sitesi kadar başarılı olmasa da çeviri konusunda iddialı adreslerden bir tanesi.

En İyi Ceviri Siteleri

40 civarı dilde çeviri imkanı sunan sitenin çeviri metinlerinde 5000 karaktere kadar izin vermesi de büyük bir avantaj olarak gösterilebilir. Sitenin genel olarak yapay zeka konusunda da başarılı olduğunu ekleyelim.

Bing Çevirmen sitesi

En İyi Çeviri Siteleri arasında gösterebileceğimiz siteler bunlar. Bu sitelerin dışında daha birçok çeviri sitesi var. Fakat bu sitelerin yapay zeka konusunda henüz yeterli olmadığını da eklemek gerekiyor.

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