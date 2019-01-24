En iyi Çift Hatlı Telefonlar (2019)

Çift hatlı akıllı telefonlar, tek bir telefonda iki SIM kullanmanıza izin verir. Çift hatlı telefon kullanan çoğu kişi, iş ve kişisel hayatları için ayrı telefonlar taşımak yerine, iş ve eğlenceyi bir arada kullanmalarına olanak sağlayan bu telefonları tercih eder.

Çift hatlı telefonlar aynı zamanda ikili çalışmayı beraberinde getirmektedir. Yani hattın birini aramalar ve mesaj yazmak için kullanılırken, diğeri sınırsız internet paketine sahip olabilir. Belki de sık sık yurtdışına seyahat edersiniz ve evdeyken ve ziyaret ettiğiniz ülke için yerel olan bir başka ülke SIM kartı kullanabilirsiniz.

Çift hatlı akıllı telefonlar ülkemizde son zamanlarda giderek popüler hale geldi. Diğer telefonların alınması yerine, daha çok çift hat özelliği bulunan Çin malı telefonların alınması, bu yüzden popüler hal almıştır. En iyi Çin Malı Telefonlar makalemizi okuyarak, çoğu çift hatlı akıllı telefonlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

2019 Yılında En İyi Çift Hatlı Akıllı Telefonlar Hangileridir?

Kulaklık girişi olmayan ilk OnePlus telefon akıllı telefonu olsa bile satın alabileceğiniz en iyi çift hatlı akıllı telefonlardan biridir. Ekran içi parmak izi sensörü, daha iyi bir hoparlör ve daha fazla pil ömrü ile, paranızın karşılığını verir ve buna değer.

Mükemmel geniş ekran ve çift kamera kurulumu ile daha öncesinde piyasaya sürülen bütün OnePlus telefonlarından ileridir. Şu anda Pixel 3 ile birlikte Android’de elde edebileceğiniz en iyi performansı sunabilmektedir.

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Amiral gemileri arasında neredeyse en uygun fiyat etiketlerinden birisine sahip Mi 8 Pro, 2019 yılının en iyi çift hatlı akıllı telefonlar arasında en ucuz olanıdır. Ülkemizde son zamanlarda popüler olmasına karşın bazı kaliteli köklü firmalar Xiaomi‘nin ürünlerini getirmeye başlamış durumda.

Güçlü performans, kaliteli kamera, Xiaomi’ye özgü kullanışlı yazılımlar, şık bir ekran parmak izi sensörü ve hoş bir şeffaf arka kapak ile bu fantastik bir fiyata çok yönlü bir model.

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Önceki sürümde ekranın arkasına yerleştirilmiş selfie kamerasını yenileyerek, kızaklı sistemi ile göz kamaştıran Mi Mix 3, yenilikçi konseptin nasıl olması gerektiğini gösteren birkaç kızaklı telefondan biri. Yalnızca uygun bir tam ekran gösterimine sahip değil, aynı zamanda telefona yeni hızlı erişim işlevselliği de ekler.

Önceki modele göre tasarımının değişmesi akıllı telefonun hemen her yönden çekici hale gelmesini sağlamıştır. Aynı zamanda çift hat desteğinin olması, telefonun hem iş hem de özel hayata dair kullanımını oldukça ideal kılmıştır.

Ayrıca bkz: Xiaomi Mi Mix 3 İnceleme

Mükemmel değil, ama Vivo Nex kesinlikle farklılık seven kullanıcılar için biraz farklı bir şeyler sunan etkileyici bir akıllı telefon. Ekranda yerleşik bir parmak izi tarayıcısına, özenli bir tasarıma ve gerektiğinde çerçeveden dışarı fırlayan bir selfie kamerasına sahiptir.

Sadece aldatıcı bir konsept telefon değil; Bu performans Samsung, OnePlus ve LG‘nin beğenisine giren amiral gemisi akıllı telefonlarla rekabet edebilecek kadar iyi. Aynı zamanda iPhone X ve Samsung Galaxy S9 Plus modellerinden de 100 pound kadar ucuz.

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Şaşırtıcı bir fiyat etiketi, çılgın performans, harika fotoğrafçılık, hiç olmadığı kadar büyük 18.7:9 AMOLED ekran ve yeni bir 3D Yüz tanıma özelliği, neden hemen satın almanız gerektiğinin nedenleri arasındadır.

Xiaomi’nin kablosuz şarj, su yalıtımı ve Quad-HD ekran açısından rakiplerine ayak uyduramaması ve merakla beklenen ekran içi parmak izinin Explorer Sürümü’ne özgü olduğunu görmek biraz üzdü. En iyi çift hatlı akıllı telefonlar arasında fiyat etiketi bakımından en uygun olanlardan biri olduğu için, şiddetle tavsiye edilir.

Ayrıca bkz: Xiaomi Mi 8 İncelemesi

Honor View 20 yada kısa ismiyle Honor V20 modeli, ekranın üzerindeki kamera deliği ve arkasındaki cam kaplamalıda bulunan gerçekten benzersiz holografik V efekti sayesinde, neredeyse her açıdan muazzam bir telefon. Fotoğraflar harika görünüyor, kısacası fevkalade muhteşem.

Kirin 980 ve 6/8GB RAM ile, özellikleri eşleştirmek için oldukça güçlü ve çok daha pahalı amiral gemisi telefonlara (Huawei’nin kendi Mate 20 Pro dahil) rahatça rakip. Belki de ilk defa Honor, kamera kalitesi söz konusu olduğunda, büyük isimlerle aynı konuşmada olmayı hak ediyor.

Huawe P20 Pro modeli, Galaxy S9 ve iPhone X gibi devlerle aynı kategoride bulunmayı hak eden, en iyi çift hatlı akıllı telefonlar arasında bulunur. Elbette, 4K video için dengeleme eksikliği, kulaklık girişi ve kablosuz şarj gibi bazı eksiklikler var. Ancak önceliğiniz fotoğrafçılıksa P20 Pro hayal kırıklığına uğratmaz.

Ayrıca kamerasının yanına uzun batarya ömrünü, çift SIM yuvasını ve harika ekranı ekleyin; eksiksiz bir akıllı telefona sahip olursunuz. Aynı zamanda bu 2019 yılının en iyi telefonlarından birisidir.

Ayrıca bkz: Huawei P20 Pro İnceleme

Formunu iyi kullanmaya devam eden Honor 10, şu anda satın alabileceğiniz en iyi orta sınıf en iyi çift hatlı akıllı telefonlar ‘dan birisidir. Pil ömrü, standart bir telefondan beklenildiği kadardır. Yani günü kurtarır. Ancak bu alışılmadık bir durum değildir ve burada hoşlanacak çok şey vardır.

Honor 10’un sundukları şeyler arasında ekran, kamera ve yapım kalitesi gibi, bir telefondan iki kat daha fazla fiyat beklediğiniz seviyede özellikler vardır. Yazılım her zamankinden daha iyidir ve standart olarak mükemmel bir 128 GB depolama alanı elde edersiniz. Yumuşak performans, kulaklık girişi, çift hat ve çekici tasarım ekleyin ve bunun neden orta sınıfta kral olduğunu görebilirsiniz.

Ayrıca bkz: Huawei Honor 10 İnceleme

Orijinal tam ekranlı akıllı telefon düşüncesi, bu telefon ile gerçekten özel bir şeye dönüşüyor. Şimdi kablosuz şarj, daha hızlı performans ve yapay zekada geliştirilen bir çift kamera ile Mi Mix 2S, batı amiral gemilerine her zamankinden daha yakın bir rakip. Aynı zamanda da onların fiyatının çok altında.

Mi Mix 2S, performans ve tasarıma önem veriyor. Seramik, ayna kaplamalı kasası ve 18:9 ekranı ile elinizde inanılmaz görünüyor ve hissettiriyor. Bunlarak ek olarak ise birçok Çin malı telefonda bulunmayan Google hizmetleri, Mi Mix 2S modelinde tamdır.

Ayrıca bkz: Xiaomi Mi Mix 2S İncelemesi

Mi 8 Lite, özellikle kamera konusunda oldukça iyi bir akıllı telefondur. Buna ek olarakta, harika bir tasarıma ve iyi bir donanıma sahip, mükemmel fiyatlı, orta sınıf bir telefon.

Şu anda ülkemizde tedarikçi firmalar ile genel olarak satın alınsa da, büyük kurumsal firmalarda da yeni yeni yerini almaya başlamıştır. Asıl beklentimiz Xiaomi’nin ülkemizde de doğrudan satışa sunulması.

Ayrıca bkz: Xiaomi Mi 8 Lite İnceleme

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