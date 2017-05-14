En İyi Çin Malı Telefonlar 2017

2017 yılının en yeni ve en iyi Çin malı telefonlar başlıklı makalemizi hazırladık. Bu yıl Türkiye’de satın alabileceğiniz en üst Çinli telefonlarla ilgili en son incelemelerimize ve satın alma kılavuzuna göz atın.

Türkiye’de Satılan En İyi Çin Malı Telefon Nedir?

OnePlus 3T

Xiaomi Mi5s

Xiaomi Mi Note 2

Xiaomi Mi Mix

Meizu Pro 6 Plus

2017’de En İyi Çin Malı Telefonlar İçin Satın Alma Rehberi

Muhtemelen Huawei/Honor, ZTE ve Lenovo gibi markaları duymuşsunuzdur, ancak Lenovo’nun telefonları ve dizüstü bilgisayarları ürettiğinin farkında olmayabilirsiniz. Xiaomi de giderek daha popüler hale geliyor ve Çin’in Apple’ı olarak biliniyor. Ayrıca bkz: En İyi Akıllı Telefonlar 2017

Ancak birçok Çinli telefonun sorunu Türkiye’de zorlanabilmeleri. Türkiye’de bir Çin telefonu satın almak için n11 veya hepsiburada gibi bir siteye bakmanız veya medimarkt, teknosa gibi bazı tekno marketlere gitmeniz gerekecek. Bunu yapmak için önce uygun telefonun hangi sitede ya da tekno markette olduğunu araştırın ve satın alma tavsiyemizi okuduğunuzdan emin olun.

Türkiye’de Çin Malı Telefon Alınır Mı?

Artıları:

Ödediğiniz paranın karşılığını alırsınız.

Rekabete göre iyi özelliklerde olurlar

Genellikle çift SIM

Hiçbir arkadaşın aynı telefona sahip olmayacak.

Eksileri:

Sahte olma ihtimali yüksek

Hatalı cihazlar geri dönmek zor olabilir.

İthalat vergisine tabi olabilirsiniz.

Telefonunuz şebekenizle birlikte çalışmayabilir (satın almadan önce mutlaka kontrol edin)

Google Play önceden yüklenmemiş olabilir (bazı Xiaomi ve Meizu telefonlarında olduğu gibi)

Çin malı telefonlardan beklediğiniz özellikler

İncelediğimiz Çinli telefonların çoğunluğu çift SIM kart mevcut durumundaydı. Bunu, herhangi bir fiyat noktasında Çinli telefonların standart bir özelliği olarak gördük.

Bununla birlikte, resmi olarak Türkye’de satılan Huawei/Honor telefonları söz konusu olduğunda, Türkiye modelleri genellikle çift SIM olmuyor. İkinci SIM yuvasının telefonun microSD yuvasına ek olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir.

4G, daha düşük fiyat noktalarında bile ortak bir özelliktir. Her iki SIM yuvasında da artan sayıda telefon 4G’yi destekliyor ancak ikili beklemeli telefonlar veri için birini veya ikisini seçmenizi isteyecek.

Nano veya Micro-SIM’de standartlaştırılmış telefonları görmeye alıştığımız halde, Çinli telefonlar bazen hala tam boyutlu SIM yuvalarına sahip olabilirler (ancak bu artık daha az olmaktadır). Elbette n11 gibi bir yerden 5 TL’ye kadar küçük bir adaptör alabilirsiniz. Ayrıca bkz: 4G Destekleyen Telefonlar

Bir Çin malı telefonun 4G’yi desteklediği gerçeği, Türkiye’deki ağınızda, başarılı çalışacağı anlamına gelmez. Bir telefonun frekans bantlarını satın almadan önce daima kontrol edin.

Türkiye’de LTE bantları 3, 7 ve 20’yi kullanıyor veya 800, 1800 ve 2600MHz arıyoruz. EE, her üçünde de çalışır; 800 ve 1800MHz’de üç, 800MHz’de 02 ve Vodafone 800 ve 2600MHz’de çalışır.

MediaTek işlemcileri Çinli telefonlarda ortak bir özellik ve bazı Çinli telefonlarda 6 Çekirdekli Helio X25 ve X27‘yi görmeye başlıyoruz. Daha sık olarak, Çinli telefonlardaki MediaTek işlemcileri 8 çekirdek ve 64-bit olarak pazarlanmaktadır.

Türkiye’de satılan birçok 8 çekirdeği olan amiral gemisi performans için satılırken burada sekiz çekirdeğin tamamı aynı hızda çalışıyor. Türkiye’nin amiral gemileri giderek artan bir şekilde Qualcomm Snapdragon ailesinden dört çekirdekli yongaları çalıştırıyor.

İki ya da üç GB RAM nadir değildir ve 4 GB çoğu zaman bir üst uç seçeneği olarak mevcuttur ve microSD desteğiyle (genellikle 128 GB yerine 32 ya da 64GB) 32 GB depolama alanı bulmayı beklemekteyiz. Ayrıca bkz: En hızlı akıllı telefon 2017 nedir.

MediaTek işlemcilerine sahip NFC’den çok HotKnot özelliği bulunur. Bu, dosyaları paylaşma ve diğer HotKnot özellikli telefonlarla çok oyunculu oyun oynama gibi şeyleri yapmanıza olanak tanıyan benzer bir şekilde çalışır.

Neredeyse kesinlikle bir parmak izi tarayıcı bulacaksınız ve çoğu dokunmatik tarayıcı tarzı oluyor.

Fotoğraf özelliklerinde arka tarafta genellikle f / 2,2 diyafram değerine sahip bir 13Mp Sony sensörü bulunurken ön tarafında genellikle 5Mp selfie kamera göreceksiniz. Kameranın işlevselliği diğer Android telefonlarınkine çok benzer, ancak Yüz Güzellik modu cildinizin tonunu beyazlatıyor – bir yüzün beyazın boyanması kültürel bir gelenek. Bu efekti kapatmanızı sağlayan bir yere kaydırıcı olacaktır. Ayrıca bkz: En iyi kameralı telefonlar 2017

Tam HD ekran yaygın, Quad-HD çok daha az ve HD ekranlar hala en ucuz modellerde bulunuyor ve biz birçok 5.5 inç ekranlı Çinli telefonu inceledik.

Ekran genellikle iyi kalitede bir IPS paneldir ve çoğunlukla 2.5D Arka cam veya 3D camlı olarak pazarlanır. Bu ekranın kavisli olduğu anlamına gelmez, aksine ekranın kenarlarının hafif kavisli olduğu (iPhone 7’de olduğu gibi).

Gorilla Cam, şanslı bir diğer ortak özelliktir, çünkü Çin malı bir telefon için bir aksesuara kavuşmak telefonun kendisini satın alma kadar iyidir (kutuda sıkça rastlandığını fark etsek de, satın alma aşamasında bir tane almanızı öneririz).

Özelleştirilebilir jestler Android’de yerleşik değildir, ancak Çinli telefonlarda çok yaygındır. Bu, ekranın uyanması için iki kez hafifçe vurmanız ve ekranın bekleme modunda ekranda bir harf çizilmesi olasılığı yüksektir; seçtiğiniz bir uygulamayı başlatabilirsiniz. Pek çok Çinli telefon, kamera deklanşörünü tetiklemek için hareketleri kullanmanıza izin verecek.

Yazılım konusundayken, bazı Çinli telefonların köklü olarak satıldığına dikkat edin. Birçok insan için bir bonus – örneğin, UMI’nin Rootjoy uygulaması, istediğiniz herhangi bir işletim sistemini kolayca yüklemenizi sağlar.

Kablosuz güncellemelerin mevcut olup olmadığını kontrol etmenizi veya telefonunuzu satın almadan önce manuel olarak güncellemeniz gerektiğini düşünün.

Peki ya diğer markalar?

Geekbuying, Coolicool ve GearBest tarafından bize verilen birkaç yıl Çinli telefonları inceledik ama dürüst gerçek şu ki henüz incelememiz gereken birçok Çinli telefon var ve pek çok Çinli telefon üreticisini eminiz hiç duymamışızdır.

Bu telefonlardan bazıları listemize katılmayı hak ediyor olabilir, ancak fiziksel olarak tutulan ve test etmediğimiz herhangi bir Çinli telefonu önermiyoruz.

Zamanla, Çin telefon görüşmeleri topluluğumuzu oluşturacağız ve bu arada bu çizelge Çin telefonları satın almaya yönelik kesin bir kılavuz değil, Çin’den satın aldığınızda paranız için neler bekleyebileceğinize dair bir kılavuz olarak sunuyoruz.

Grafiğimizde listelenmeyen bir Çinli telefon bulduysanız, telefonun özelliklerini kontrol edin ve onu burada incelediğimiz telefonlarla karşılaştırın.

OnePlus 3T Fiyatı: Belli değil

Türkiye’de tekno marketlerde satılmıyor. İnternet üzerinden ya da başka bir ülkeden satın almanız gerekecek.

OnePlus 3T haksız yere, şimdiye kadar en azından kendisinden önce gelen telefonla karşılaştırılacak. Öyleyse görmezden gelelim. Tek başına, OnePlus 3T, modern bir akıllı telefonun olması gereken her şeydir; Ince, hızlı ve tepki verici, ortalamanın üzerinde pil ömrü ve çarpıcı görüntüler üreten kameralar. Ve sonra fiyat var. OnePlus bununla tanınılamayı sevmeyebilir, ancak 399 dolarlık avrupa satış fiyatı teklifi telefonda kesinlikle şaşırtıcı bir fiyat noktası olarak kalmaktadır.

Bir iPhone istemediğiniz sürece, bu Android telefon bugün piyasada bir akıllı telefonun en iyi örneği olan Samsung Galaxy S7 ile yan yana duruyor.

Xiaomi Mi 5s Fiyatı: 1.450 TL

Xiaomi Mi 5s‘i yeterince tavsiye edemeyiz. Bu, her 2016 amiral gemisi olmak isteyen akıllı telefon ve bunların yarısında bir fiyat etiketi ile geliyor. Fantastik yapı kalitesi, harika performans, mükemmel bir depolama, pil ve bağlantı seçenekleri – Xiaomi Mi 5s bizden büyük bir başarı elde ediyor.

Xiaomi Mi Note 2 Fiyatı: 2.400 TL

Mi Not 2, lansmanında yanlış gölgede kalmıştı. Bu, çok iyi performans, harika bir kamera ve bol miktarda depolama alanına sahip muhteşem bir büyük ekranlı Android telefon. Xiaomi’nin amiral gemisi telefonunda bir Quad-HD ekranını görmek istiyoruz, ancak bu ekran çok net olmalıdır. Google uygulamaları önceden kurulu değildir, ancak bazı düzeltmeleri yapmaktan memnunluk duyarsanız bir geçici çözümü vardır.

Xiaomi Mi Mix Fiyatı: Belli değil

Xiaomi Mi Mix, donanımları bakımından biraz cömert. 256GB’lık bir depolama alanını düşündüğünüzde aslında çok iyi bir değer sunar – kesinlikle bir iPhone 7 Plus için daha az ödersiniz. Bununla birlikte, bu, bütçenizi akılda tutarak satın aldığınız bir telefon değil.

Mi Mix, kullanıcıların “Aman tanrım, bu nedir? Bu inanılmaz – bunlardan birini istiyorum!” Derken satın aldığınız telefon. Mi Mix, görkemli ön çerçeve, güzel seramik gövde, muhteşem performans, uzun pil ömrü ve telaffuz edemediğimiz diğer fantezi teknolojiyle geleceğin bir işareti olduğumuzu umduğumuz devrim niteliğinde bir telefon. Kesinlikle tavsiye edilir.

Huawei Mate 9 Fiyatı: 3.000 TL

Huawei’nin Mate 9, düşünceme göre güçlü iç kısımların yanında etkileyici büyük bir pili, geliştirilmiş bir çift kamera kurulumuna ve zarif, muhteşem bir tasarıma sahip olan Huawei serisinde en iyisi. Kıyaslama sonuçları, gördüğümüz en iyi örneklerden bazılarıydı, paranızın karşılığını fazlasıyla verecek bir telefon.

EMUI 5 arayüzü, genel deneyim açısından da büyük fark yaratıyor ve Huawei’nin yeni teknolojisinin akıllı telefonun zaman içindeki performansını gerçekten iyileştireceğini görmek için sabırsızlanıyoruz.

Xiaomi Mi 5 Fiyatı: 1.160 TL

Oldukça düşük bir fiyata gelen fantastik bir Android amiral gemisi olan Xiaomi Mi 5, büyüklerle eşleşecek güzelliğe sahiptir. İlk kez Android kullanıcıları için belki de akıllıca bir tercih değil, ancak kurulumu kişiselleştirme konusunda rahat olanlar, mükemmel değeri ve muhteşem Xiaomi Mi 5’i sevecek.