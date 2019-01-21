En İyi Çin Malı Telefonlar 2019

Muhtemelen Huawei, ZTE ve Lenovo gibi markaları duymuşsunuzdur, ancak bunların dizüstü bilgisayarlar kadar telefon da yaptığını bilmiyor olabilirsiniz. Xiaomi de dünya çapında giderek daha popüler hale geliyor ve Çin’in iPhone’u olarak biliniyor.

Aynı zamanda Meizu, Letv, Oppo, Homtom, Vernee, UMI, Ulefone, Elephone, Doogee, Leagoo, Mazze, Bluboo, Oukitel gibi Türkiye’de fazla tanınmayan ama fevkalade özellikler sunan akıllı telefon markaları da var.

Çin malı telefonlarla ilgili asıl sorun Türkiye’de elde etmenin zor olması ve bir şeylerin yanlış gitmesi durumunda, garanti kapsamında değerlendirelememesi olabilir. Kaliteli bir garanti kapsamını sunmasını istiyorsanız, online alışveriş sitelerindeki İthalatçı Garantili firmalar ile iletişime geçebilirsiniz. Amiral gemisi düzeyindeki akıllı telefonlara, düşük bütçeli telefonların fiyatı ile sahip olabilirsiniz.

Türkiye’de Çin malı telefon alınır mı?

Artıları (+)

Para konusunda son derece uygun

Rekabetçi özellikler

Çift SIM

Arkadaşlarının hiçbiri aynı telefona sahip olmayacak

Eksileri (-)

Hatalı cihazların geri verilmesi zor olabilir

İthalat vergisine bazen tabi olabilirsiniz

Telefon şebekenizle çalışmayabilir (satın almadan önce kontrol ettiğinizden emin olun)

Google Play önceden yüklenmemiş olabilir (bazı Xiaomi telefonlarında olduğu gibi, ancak düzeltilebilir)

Çin Malı Akıllı Telefonların Genel Özellikleri

İncelemekte olduğumuz Çin telefonlarının çoğunluğu çift SIM özelliği taşımaktadır. Ancak bazı telefonlarda ikinci SIM, microSD yuvasının yerine kullanılabiliyor. Teknolojik gelişmelerin her geçen gün artması, her iki SIM yuvasının da 4G’yi destekleyeceği anlamına gelir. Ancak çift SIM beklemeli telefonlar, veri için birini veya diğerini seçmenizi isteyecektir.

Çinli bir telefonun 4G’yi desteklemesi, Türkiye’de ki ağ sistemi ile çalışacağı anlamına gelmez. Satın almadan önce daima bir telefonun frekans bandını kontrol edin, çünkü Çinli telefonlar genellikle 800 MHz bandını (bant 20) kaçırıyor.

Qualcomm yapımı işlemciler Türkiye telefonlarında popüler olmasına rağmen, çoğu Çin malı telefon daha ucuz MediaTek yongaları ile birlikte geliyor. Bunlardan en hızlı olanları ise Helio X25, X27 ve X30’dur. Genel olarak konuşursak, günlük görevlerinizi yapabileceklerinden daha fazla olmasına rağmen Qualcomm işlemcileri kadar hızlı değillerdir. Önemli bir fark, NFC yerine HotKnot’u desteklemeleridir.

Depolama genellikle standart olarak 32GB veya 64GB iken, RAM çeşitlerinde farklılıklar olmaktadır, hatta bazılarında 6 GB RAM bulunur.

Hemen hepsinde bir parmak izi tarayıcı, buna ek olarakta genellikle arkada bir çift kamera kurulumu 13Mp kamera ve önde 5- veya 8Mp lensleri bulacaksınız. Kamera işlevi diğer Android telefonlarınkine çok benzer, farklı olarak Yüz Güzellik modunun ten renginizi beyazlattığını görebilirsiniz.

FullHD ekran çok yaygındır, Quad-HD çok nadirdir ancak HD ekranlar hala en ucuz modellerde bulunmaktadır. Çoğunun çapı 5.5 inç veya daha büyük ekranlara sahiptir. Ekran genellikle kaliteli bir IPS paneli barındırır. 2.5D Arc veya 3D camdan oluşan bir ürün olarak pazarlanabilir. Bu, ekranın kavisli olduğu anlamına gelmez, bunun yerine ekranın kenarlarının hafifçe kavisli olduğu anlamına gelir.

Özelleştirilebilir jestler Android’de yerleşik değildir, ancak Çin malı telefonlarda çok yaygındır. Bu, ekranı uyandırmak için iki kez dokunabileceğiniz ve bekleme modunda ekrana bir harf çizerek, istediğiniz bir uygulamayı başlatabileceğiniz anlamına gelir.

2019 Yılının En İyi ve En Yeni Çin Malı Telefonları

Mi 8 Pro, şuan Türkiye’de bulunan bütün amiral gemisi telefonlara, doğrudan rakip olabilecek özelliklere sahip. Uygun fiyatı ile gelmesinin yanı sıra, özellikleri bakımından alabileceğiniz en iyi Çin malı telefondur.

Güçlü performans, kaliteli net kameralar, gerçekten kullanışlı bazı yazılımlar, şık bir ekran içi parmak izi sensörü ve hoş bir şeffaf arka kapak ile bu fantastik bir fiyata çok yönlü, bir model.

Ayrıca bkz: En İyi Honor Telefonları 2019

Bu kulaklık girişi olmayan ilk OnePlus telefon olsa bile, satın alabileceğiniz en iyi Çin malı telefonlardan biridir. Ekran içi parmak izi sensörü, daha iyi bir hoparlör ve daha fazla pil ömrü, karşılığını verir ve buna değer.

Geniş ekran mükemmel, çift kameralar hiç olmadığı kadar kaliteli ve şu anda Pixel 3 ile yarışan bu telefon Android’de elde edebileceğiniz en iyi performansa sahip. Şu anda sadece siyah rengine sahip olsa da, ilerleyen zamanlarda farklı renklerinde geleceği nettir.

Telefon hakkında daha fazla bilgi için OnePlus 6T İncelemesini okuyabilirsiniz.

Garip bir şekilde yerleştirilmiş selfie kamerasını, yeni bir çift lens modeliyle değiştiren Mi Mix 3, son zamanlarda ün yapan kızaklı telefonlardan biridir. Sadece devasa bir tam ekran kullanımına izin vermekle kalmaz, aynı zamanda telefona yeni hızlı erişim işlevselliği ekler.

Diğer özellikler bakımından Mi Mix 3, Mi Mix 2S modeline göre çok büyük bir yükseltme değil. Ancak kameraların özelliklerinin yükseltilmesi telefona ayrı bir önem kazandırmıştır. Bunlara ek olarak yine de inanılmaz bir fiyata sunulan harika bir telefon ve orijinal tam ekranlı telefonun bu kadar akıcı performansa sahip olması gerçekten hayret verici.

Telefon hakkında daha fazla bilgi için Xiaomi Mi Mix 3 İncelemesini okuyabilirsiniz.

Şaşırtıcı bir değer, çılgın performans, harika fotoğrafçılık, 18,7:9 AMOLED ekran ve daha büyük yeni 3D Yüz tanıma özelliği, Mi 8’i ön plana çıkaran özelliklerinden sadece bir kaçı. Aynı zamanda fiyatı diğer Çin malı telefonlar ile karşılaştırıldığında oldukça ucuz.

Xiaomi’nin kablosuz şarj, su geçirmemezlik ve Quad-HD ekran açısından rakiplerine ayak uyduramaması ve merakla beklenen ekran içi parmak izinin Explorer Sürümü’ne özgü olduğunu gibi eksik özellikleri görmek biraz üzücü olsa da, bu fiyata şikayet etmek biraz zor. Şaşırtıcı telefon, şiddetle tavsiye edilir.

Telefon hakkında daha fazla bilgi için Xiaomi Mi 8 İncelemesisini okuyabilirsiniz.

Mate 20 Pro olağanüstü bir telefon. Akıllı telefonun kameraları, birçok insan için öne çıkacak. Ayrıca en üst kalitede ekran, süper hızlı şarj, kablosuz şarj ve mükemmel pil ömrü ile gerçekten çok yönlü bir telefon.

Genel olarak Mate 20 Pro ile benzer özelliklere sahip çok fazla akıllı telefon var. Bazıları 100 200 lira daha uygun fiyatlı olabiliyor. Ama telefonun performansına bakıldığında oldukça güzel diyebiliriz.

Pocophone F1 modelinin şu ana kadar test edilen en iyi Çin telefonlarından biri olduğuna hiç şüphe yok. Xiaomi, şaşırtıcı derecede ucuz bir fiyat etiketine sahip, etkileyici bir yüksek özellikli telefon oluşturma konusunda olağanüstü bir iş yaptı.

Etrafındaki en ince ve en hafif telefon olmayabilir, ancak tasarım yine de çekici ve tercih edilir. Şayet daha üstün özellikli Xiaomi Mi 8 modeline bütçeniz yetmiyorsa, ona alternatif olarak satın alabileceğiniz en iyi akıllı telefon.

Ayrıca bkz: En İyi Xiaomi Telefonlar 2018

Satın alma listesine P20 Pro modeli, Galaxy S9 ve iPhone X ile birlikte eklemeniz gereken çarpıcı bir telefon. Ancak 4K video için sabitleme, kulaklık girişi ve kablosuz şarj gibi özellikler eksik. Ama önceliğiniz fotoğrafçılıksa P20 Pro hayal kırıklığına uğratmaz.

Uzun pil ömrünü, çift SIM yuvasını ve harika ekranı ekleyin; eksiksiz bir telefona sahip olursunuz. Bu telefon aynı zamanda 2018’in en iyi telefonlarından biridir. Normal modelden biraz daha fazla bir fiyat etiketine sahiptir.

Telefon hakkında daha fazla bilgi için Huawei P20 Pro İncelemesini okuyabilirsiniz.

Mükemmel değil, ama Vivo Nex kesinlikle tüketiciler için biraz farklı bir şey sunan etkileyici bir akıllı telefon. Ekranda yerleşik bir parmak izi tarayıcıya, kesintisiz bir tasarıma ve gerektiğinde çerçeveden dışarı bakan selfie kamerasına sahiptir.

Sadece aldatıcı bir konsept telefon değil; Bu performans Samsung, OnePlus ve LG‘nin beğenisine giren amiral gemisi akıllı telefonlarla rekabet edebilecek kadar iyi. Aynı zamanda iPhone X ve Samsung Galaxy S9 Plus akıllı telefonlarından yaklaşık olarak 100 £ daha ucuz.

Ayrıca bkz: En İyi Samsung Galaxy Telefonlar 2019

Orijinal tam ekranlı akıllı telefonların ilki olan Mi Mix 2S, gerçekten özel bir tasarımdır. Kablosuz şarj, daha hızlı performans ve yapay zeka destekli çalışan bir çift kamera ile Mi Mix 2S, batı bayrak gemilerine her zamankinden daha yakın bir rakip ve fiyatı onların çok altında.

Mi Mix 2S, performans ve tasarıma önem veriyor. Seramik, ayna kaplamalı kasası ve 18:9 ekranı ile elinizde inanılmaz görünüyor ve hissediyor. Google hizmetlerinin tamamı yüklü olan telefon, Xiaomi’nin önerilmesi en kolay cihazlarından birisidir. Ancak kötü konumlandırılmış bir ön kamera ve kulaklık jakı eksikliği sorun olacaksa, bir mono hoparlör ile selfie ve ses fanatiği için ideal değildir.

Ayrıca bkz: En İyi Motorola Telefonlar 2019

Mi 8 Lite, Xiaomi’nin Mi 8 amiral gemisi telefonunun özelliklerinin biraz daha indirgenmiş versiyonudur ve daha ucuz bir sürümü olarak piyasaya sürülmüştür.Mi 8 Lite, özellikle kamera konusunda, muhteşem bir tasarıma ve iyi bir donanıma sahip, mükemmel fiyatlı, orta sınıf bir telefon.

Türkiye’de şayet bu telefonu görürseniz, kesinlikle almanızı tavsiye etmekteyiz. Eşsiz tasarımı sayesinde, önceki orta ölçekli telefonları geride bırakan akıllı telefon, hemen her bakımında bütçeye hitap etmektedir.