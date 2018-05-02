En İyi Çizim Uygulaması Artık Ücretsiz İndirilebilir! (Android/iOS)

AutoDesk SketchBook, Android ve iOS’taki en iyi çizim uygulamalarından biri. Bir süre önce S-Pen desteği ile bir Galaxy Tab‘da denediğimizde uygulamaya adeta aşık olduk.

SketchBook, kullanıcılara çeşitli boya fırçaları, özelleştirilebilir kalemler ve işaretleyiciler gibi pek çok araç sunuyor. Ayrıca birçok damga ve “şekil” fırçaları da var. Eğer çiziminiz detaylı ise bu uygulama 3 katmana ve 16 karıştırma moduna sahip!

SketchBook ayrıca çiziminizi farklı şekillerde otomatik olarak yansıtan bir dizi ayna modunun yanı sıra dönüştürücü araçları ve uygulama içi çizim videolarınızı paylaşmanıza olanak tanıyan zaman aralıklı kayıt özelliğine sahip. YouTube’da kendi yeteneklerini göstermek isteyenler için çok kullanışlı bir özellik.

Şimdiye kadar AutoDesk SketchBook indirmek için zaten ücretsizdi. Ancak “Pro” araç seti ve Scan Sketches (1280 x 1280 üzerinde) gibi daha yüksek çözünürlüklerin açılması bir kez 2,99 $ ödeme gerekiyordu. Eh, bu da gerçi pek fazla değildi…

Uygulama dün tamamen ücretsiz yapıldı. Yani artık hiçbir şeyden ödün vermeden tüm premium özelliklerden faydalanabilirsiniz.

Çizim yapmayı seviyorsanız ve özellikle stylus desteğine sahip bir Android tabletiniz varsa veya Apple Pencil ile iPad kullanıyorsanız, AutoDesk SketchBook‘u denememeniz için bir sebep yok! Aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.