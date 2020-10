En İyi Clash Of Clans Alternatifleri – İmparatorluk Oyunları

İmparatorluk oyunları arasında Clash of Clans oyununun yerine bambaşka. En iyi Clash of Clans alternatifleri neler? Günümüzde hiçbir oyun Clash of Clans’ın seviyesine ulaşamaz. Bu oyun, PUBG, Mini Militia ve Dead Trigger gibi bazı muazzam oyunların piyasaya sürülmesinden sonra bile hala çok popüler.

Şu anda bile en çok bağımlılık yapan strateji oyunlarından biri. Ama yine de sıkıcı hale geldiğini düşünüyorsanız, Clash of Clans alternatifleri düşünebilirsiniz. En iyi imparatorluk oyunlarını neler diye aramanıza gerek kalmadan sizlere en iyi Clash of Clans alternatifleri listesi oluşturduk.

Aşağıda yer alan alternatif oyunlar listesi, hem Android, hem de iOS cihazlarınızda oynanabilmektedir. Ayrıca diğer kategorilerde alternatif oyunlar bulmak için Oyun kategorimize göz atabilirsiniz.

En iyi Clash of Clans Alternatifleri Listesi

1. Rise Of Civilizations

Bu oyun, kendi medeniyetinizi sıfırdan inşa etmeye ve başkalarını fethetmeye dayanmaktadır. Oyunun başında inşa etmek istediğiniz medeniyeti seçmeniz gerekiyor. Roma, Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, Çin, Japonya ve Kore’yi içeren toplam 8 medeniyet var.

Tıpkı Clash of Clans gibi, bu oyunda da inşa edilecek ve yükseltilecek çok şey var. Eğitim bölümü, ordu kampları, okçuluk alanı, inşaatçılar, işe alım görevlileri ve daha fazlasını ekleyerek şehrinizi inşa etmeniz gerekiyor.

Clash of Clans alternatifi olarak, bu oyundaki haritalar çok büyük. Özellikle bir ittifak kurduktan veya bir parçası olduktan sonra, bu oyundan daha fazlasını keşfetmeye başlayacaksınız. Birbirinize savaşlarda, kalenizi inşa ederken ve korumada yardım edebilirsiniz.

Android için Rise of Kingdoms ya da iOS için Rise of Kingdoms indir

2. X-War:Clash of Zombies

Grafik kalitesi, strateji, harita oluşturma ve oyun deneyimi, Clash of Clans’ın yaptığı gibi aynı konsepti izler. Ama burada, bir zombi kasabası inşa etmek için oynayacaksınız.

Saldırmak için 10 farklı zombi türü elde edeceksiniz. Başlangıçta yalnızca birinin kilidi açılacaktır. Diğerlerinin geri kalanı, kışlaları ve ana klan salonunu yükselttikçe açılabilir.

İlk aşamaları tamamlayıp klan salonunu yükselttikten sonra, diğer klanlara katılmaya başlayabilir ve klan turnuvalarında yarışmaya başlayabilirsiniz. Eğer zombiler yönünden sorununuz yoksa, bu sizin için en iyi Clash of Clan alternatifleri arasında ilk sıradadır.

Android için X-War:Clash of Zombies indir

3. Clash Royale

Supercell geliştiricileri tarafından yapılan en iyi ikinci oyundur. Tabi ki ilk oyun ise Clash Of Clans oyunudur. Bu oyun, PUBG gibi diğer battle royal oyunları henüz piyasada yokken bile ünlü idi.

Clash of Clans hayranları bu oyunu çoktan denemiş olabilir. Devler, Pekka, okçular, barbarlar ve çok daha fazlası gibi en sevdiğiniz karakterlerden bazılarıyla oynayabilirsiniz. Temel olarak, çevrimiçi oyunculara karşı bire bir maçlar oynayacaksınız. Amacınız üç düşman kalesini de yok etmek ve aynı anda sizinkini savunmaktır.

Üssünü yok etmek için birlikleri ve kartları konuşlandırabilirsiniz. Ancak tüm birliklerinizi aceleyle kullanmamaya dikkat edin çünkü yenilenmeleri zaman alır. Oyunda ilerlerken diğer karakterlerin de kilidini açabilirsiniz.

Android için Clash Royale ya da iOS için Clash Royale indir

4. Castle Crush

En iyi Clash of Clans alternatifleri arasında Castle Crush epik battle royale oyunları konseptini takip ediyor. Bununla birlikte yine de size Clash Of Clans ile benzer bir oyun sunmayı başarıyor. Saldırıyı en üst düzeye çıkarmak için stratejik olarak asker yerleştirmek gibi hedefleriniz mevcut.

Temel olarak, bu oyundaki asıl amacınız düşmanın kalesini yok etmektir. Kalenizden rakibin kalesine giden üç şerit var. Birliklerinizi yalnızca bu şeritlere yerleştirebilirsiniz. Unutmayın, düşman da aynı şeyi yapacak. Bu yüzden, birliklerinizin kalenizi düşmanlara karşı koruyabildiğinden emin olmalısınız.

Her savaş zaferinden sonra bir sandık alacaksınız. Bir sonraki savaşta kullanabileceğiniz yeni karakterler ve kartlar bulmak için onları açın. Bu sandıklar, önceki birliklerinizi yükseltmenize de yardımcı olacaktır.

Android için Castle Crush ya da iOS için Castle Crush indir

5. Boom Beach

Supercell’den başka bir strateji oyunu. Bu oyunda üssünüz ağaçlarla ve suyla çevrili bir plajda kurulacak. Keskin nişancı kulesi, güçlü duvarlar ve daha fazlası gibi savunmalarınızı inşa ederek üssünüzü güçlendirmelisiniz.

Saldırmak için, saldırıyı farklı sahillere ve üslere yönlendirecek birlikler ve tekneler oluşturabilirsiniz. Bu oyunu ücretsiz oynayabilseniz de, uygulama içi satın alımları satın alarak oyununuzun ilerlemesini hızlandırabilirsiniz.

Oyunla birlikte ilerlemek için kaynakları toplamak ve üssünüzdeki tüm binaları yükseltmek gerekir. Bu çevrimiçi bir oyundur, yine de tek oyunculu olarak veya ortak modda oynayabilirsiniz.

Android için Boom Beach ya da iOS için Boom Beach indir.