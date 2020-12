En iyi Disney Plus Star Wars Filmleri

Disney Plus artık dünyanın birçok yerinde yayın yapıyor. Oldukça fazla izleyici kitlesiyle dünyada yeni bir soluk uyandırıyor. Aynı zamanda bir Star Wars hayranıysanız, size iyi bir haberimiz var. Uzay fantastik serisindeki her uzun metrajlı filmi bir Disney Plus aboneliğiyle izleyebilme imkanına sahipsiniz!

Nasıl mı? Yakında tüm Star Wars filmleri Disney Plus kapsamında izleyicilere sunulacak. Peki hangi Disney Plus Star Wars filmlerini izlemelisiniz? Hangileri en iyisi? İşte bu makalemizde sizlere En İyi Disney Plus Star Wars filmlerini listeledik.

Disney Plus’ın En İyi Star Wars Filmleri

Başlamadan önce listeye kısa bir bakış atıp, detaylı değerlendirmelerimiz için makaleyi okumaya devam edebilirsiniz.

1-A New Hope

2-The Empire Strikes Back

3-Return of the Jedi

4-Rogue One: A Star Wars Story

5-The Force Awakens

6-The Last Jedi

7-Revenge of the Sith

8-Attack of the Clones

9-The Phantom Menace

10-Solo: A Star Wars Story

Editör’ün Notu: Yeni Star Wars filmleri eklendikçe bu listeyi güncellemeye devam edeceğiz.

1- Yıldız Savaşları Bölüm IV: A New Hope

George Lucas, Yıldız Savaşları’nı yaratırken bir çocuk filmi yaptığını düşünmüş olabilir. Fakat, bu filmin 1977’de gösterime girmesi tüm türleri ve yaşları aştı. Özünde, macera için evinden ayrılmayı hayal eden Luke Skywalker adlı bir çiftçi çocuğunun uzay fantastik hikayesi anlatılıyor.

Lucas’ın orijinal filmi mizah, aksiyon ve gerilim içeriyor. Ayrıca, diğer bilimkurgu filmlerinden yıllar önce olan görsel efektleri de var ve bu galaktik çatışma hikayesini bir izleyici için daha da gerçekçi hale getiriyor.

A New Hope’un bu versiyonu, istenmeyen ve dikkat dağıtıcı yeni efektler ve sekanslar içeren 1997 “Özel Baskı” versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Buna ve Han Solo-Greedo çatışmasının yeni “ Macklunkey ” düzenlemesine rağmen, hala tüm zamanların klasiği diyebiliriz.

2- Yıldız Savaşları Bölüm V: The Empire Strikes Back

The Empire Strikes Back, o zamanlar piyasaya sürülen en çok beklenen devam filmiydi. Irvin Kershner tarafından yönetilen 1980 filminin hala unutulmaz sahneleri var.

Bunlar arasında, Hoth buz dünyasındaki savaş ve Luke’un Darth Vader ile film tarihindeki belki de en büyük olay örgüsünden biriyle sonuçlanan ilk doğrudan savaşı yer alıyor. Ayrıca Lando Calrissian ve Yoda ile ilk kez izleyicilerin tanışmasını da içeriyor.

Ayrıca bir uzay fantastik filmi için oldukça kasvetli bir sonu var. Tüm bu özellikler ve daha fazlası, The Empire Strikes Back’i diğerlerinden ayırdı ve kolayca Disney Plus’taki en iyi Star Wars filmlerinden biri olarak listemize dahil etti.

Yine, bu filmin “Special Edition” versiyonu bulunuyor, ancak bu sefer yeni görsel efektler o kadar da sinir bozucu değiller.

3- Yıldız Savaşları Bölüm V: Return of the Jedi

Orijinal Star Wars üçlemesinin üçüncü ve son filmi, ilk iki filmin yaptığı kadar etkili olmadı. Ancak, Richard Marquand’ın yönettiği 1983 sürümü hala hikayeyi çok başarılı bir şekilde tamamladı.

Ayrıca bizi Jabba the Hutt’la ve üçlemenin gerçek kötü adamı olan İmparator’un ilk tam görünüşüyle ​​tanıştırdı. Ayrıca Luke ve Vader arasında destansı bir ışın kılıcı düellosu, devasa bir uzay savaşı ve bir yelkenli mavnada çırpınan bir dövüş bulunuyor. Bunun dışında Endor ayında, küçük ve tüylü Ewok‘ları içeren ve hakkında hala karışık duygular beslediğimiz bir savaş da var.

Bunun, Return of the Jedi’nin “Özel Sürüm” sürümü olduğunu bir kez daha belirteceğiz. Jabba’nın sarayında bazı yeni görseller ve en önemlisi finale eklenen bazı sahneler bulunuyor.

4- Rogue One: A Star Wars Story

Bu 2016 sürümüyle nihayet bir canlı aksiyon filminde Star Wars evreninin arkasındaki bazı anlatılmamış hikayeleri görmeye başladık. Bu, uzay operası serisinin İmparatorluğun ilk Ölüm Yıldızı’nın planlarını güvence altına almak için bir araya gelen bir dizi karakterden oluşan daha cesur bir versiyonu.

Buna küresel uzay istasyonunu tasarlayan adamın kızı Jyn Erso da dahil. Ayrıca Darth Vader‘ı daha önce İmparator’un gerçekten güçlü bir ajanı olarak görüyoruz. Her şey uzayda ve Scarif gezegeninde büyük bir savaşta sona eriyor. Rogue One, The Skywalker Saga tamamlandıktan sonra daha çok görmek istediğimiz bir Star Wars filmi.

5- Yıldız Savaşları Bölüm VII: The Force Awakens

Disney, LucasFilm’i 2012’de satın aldı. Üç yıl sonra, hayranlar sonunda çok uzun süredir istediklerini elde ettiler. Return of the Jedi’nin sonunu takip eden olayları gösteren destanın resmi bir devamından bahsediyoruz. Ortak yazar ve yönetmen JJ Abrams, karışıma gizemli Rey ve BB-8 adlı sevimli yeni droid dahil olmak üzere yeni karakterler ekleyen bir film yarattı.

Ayrıca yaşlı ama hala zeki Han Solo da dahil olmak üzere geri dönen bazı favorilerimiz var. O zamandan beri birçok eleştirmen bu filmin temelde A New Hope’un yeniden yapımı olduğunu düşünüyor. Bu filmi öne çıkaracak kadar yeni olay örgüsü ve karakter gelişimi vardı. Bu, sevilen bir karakterin ölümünü içeriyor, bu yüzden peçetelerinizi hazırlamayı unutmayın.

6- Yıldız Savaşları Bölüm VIII: The Last Jedi

Yeni üçlemenin ikinci kısmı kesinlikle Star Wars hayranları arasında bazı tartışmalara yol açtı. Yazar-yönetmen Rian Johnson filmi kesinlikle pek çok hayranın geleceğini görmediği yönlerde çekti. Bizim açımızdan, The Last Jedi düzensiz, ancak devam filmi üçlemesinin en iyi sahnelerinden bazılarına sahip. Ah bu arada bu filmde de peçeteye bolca ihtiyacınız olacak.

7- Yıldız Savaşları Bölüm III: Revenge of the Sith

Bu, Star Wars üçlemesinin öncesindeki en iyi film diyebilieiz. 2005 yapımı filmi, PG-13 olarak derecelendirilen ilk Star Wars filmiydi. Sith’in nihai planları kendini gösterdikçe, konu daha olgun bir hale bürünüyor. Ayrıca Obi-Wan Kenobi ve Anakin Skywalker arasında belki de tüm zamanların en iyi ışın kılıcı savaşına şahit oluyoruz. Film, bazılarının zevkine göre hala çok fazla dijital efektten muzdarip ama yine de genel olarak iyi bir film.

8- Yıldız Savaşları Bölüm II: Attack of the Clones

Attack of the Clones, bizi eski Anakin Skywalker olarak Hayden Christensen ile tanıştırıyor. Performansı aşırı derecede uydurulmuş olabilir, ancak filmin genel tarzına uyuyor. Natalie Portman’ın Padmé Amidala’sının bir Jedi olsa bile neden ona aşık olduğunu anlamak biraz zor. Klonların Saldırısı, klonlar ve droid ordusu arasındaki son bir savaş da dahil olmak üzere hala bazı güzel sekanslara sahip. Ayrıca Christopher Lee’yi ilk kez bu rolde mükemmel olan Kont Dooku olarak görüyoruz.

9- Yıldız Savaşları Bölüm I: The Phantom Menace

The Phantom Menace’in 1999 versiyonu, tüm Star Wars hayranlarının görmeye istekli olduğu bir şeydi. Aynı zamanda çok para kazandı, bu da yazar-yönetmen George Lucas’ın bu prequel üçlemesini tamamlayabileceği anlamına geliyordu. Ne yazık ki, bu film neredeyse başından beri bir fiyasko oldu.

Tökezleyen Ticaret Federasyonu kötü adamları berbattı, Jake Lloyd, Anakin olarak biraz rahatsız ve CGI karakteri Jar Jar Binks, serinin en büyük yanlış adımlarından biri olmaya devam ediyor. Neyse ki ortada heyecan verici bir podrace ve sonunda büyük bir ışın kılıcı savaşı var. Liam Neeson müthiş, Qui-Gon Jinn ve Ewan McGregor, Alec Guinness’in Obi-Wan Kenobi olarak karşımıza çıkması için mükemmel bir seçimdi.

10- Solo: A Star Wars Story

The Phantom Menace kadar kötü diyebiliriz. O filmin en azından birkaç eğlenceli kısmı vardı bu 2018 yapım film için durum böyle değil. Filmin çoğunu çektikten sonra orijinal yönetmenler Phil Lord ve Christopher Miller kovulduklarından, perde arkasında yaşananlarla daha ünlü.

Ron Howard yeniden çekim yapmak ve filmi bitirmek için devreye girdi. Ancak, burada elde ettiğimiz şey baştan sona sıkıcı. Han Solo’nun erken dönemini görmek bir film için iyi bir fikir. Ne yazık ki, burada karşımıza çıkan sıkıcı bir uzay operası. En azından Donald Glover’ın Lando olarak performansını anlıyoruz, ancak yine de esnemekten kendimizi alamadık.

Editör’ün Seçimi – Mansiyon Ödüllü Disney Plus Star Wars Filmi: Empire of Dreams

Orijinal Star Wars üçlemesinin gerçek hayranları için bu iki buçuk saatlik belgeseli mutlaka izlemeli. 2004 yılında yapılan film, A New Hope, The Empire Strikes Back ve Return of the Jedi filmlerinin yapımına dair ağır ayrıntılara giriyor. Aynı zamanda çok sayıda kamera arkası görüntüleri ve filmlerin oyuncu kadrosu ve ekibiyle yeni röportajlar sunuyor.

Empire of Dreams’i İzlemek İçin Buraya Tıklayın