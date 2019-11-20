En İyi Dokunmatik Ekranlı Dizüstü Bilgisayar Modelleri

Laptop ve dizüstü bilgisayar modelleri arasında seçim yapmanızı kolaylaştıracak en iyi dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayar öneri listemizi ve detayları sizler için hazırladık.

Dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayar modelleri son dönemde standart laptop modellerine göre daha fazla tercih edilmeye başlandı. Akıllı telefonlarla beraber hayatımıza giren dokunmatik ekranın sunmuş olduğu avantajlar ve bu tür bilgisayarların çok amaçlı olarak kullanılabiliyor olması, dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayar modellerinin daha çok tercih edilmesini sağlıyor.

Tabii ki bu alanda da seçim yaparken fiyat ve performans dengesini en iyi şekilde kuran modelleri tercih etmeniz gerekiyor. Standart laptop modellerine göre biraz daha pahalı ürünlerle karşı karşıyayız. Haliyle paranızı iyi değerlendirmek için yapacağınız seçimler de oldukça önemli hale geliyor.

En İyi Dokunmatik Ekranlı Dizüstü Bilgisayarlar

Bu yazımızda da sizin için en iyi dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayarları listelemeye çalışacağız. Hem tasarımları hem de teknik özellikleri değerlendireceğimiz listemize geçelim.

Asus ZenBook UX370UA

2’si 1 arada bilgisayar modellerinden biri olan Asus ZenBook UX370UA, bu alanda en iddialı ürünlerin başında geliyor. Özellikle tasarım kısmında çok şık bir seri ile karşı karşıyayız.

Tasarım

İnce çerçevelerin bulunduğu bir dokunmatik ekranla gelen seri, lacivert rengin üzerine altın renk işlemeleriyle beraber gelmekte. Arka kısımda yer alan Asus yazısının altın renginde olduğunu ve bu logo kısmında dışa doğru dalgalanan bir arka kapak tasarımının olduğunu görüyoruz.

Yine klavye kısmında da altın rengi detayları dikkat çekiyor. 3 farklı şekilde katlanabilen model, istenilirse stant moduna direkt bir tablet gibi kullanılabiliyor. Kasanın inceliğinden de söz etmeden geçmeyelim. Bu modelin kasa inceliği 11 mm olarak açıklandı. Sınıfının en ince ürünlerinden biri sunulmuş durumda. Diğer ölçüler ise şöyle:

Ölçüler: 311 mm genişlik X 211 mm derinlik X 11 mm kalınlık Ağırlık: 1.10 kg

Asus ZenBook UX370UA

Ekran

Dokunmatik bir IPS panelle beraber öne çıkan Asus ZenBook UX370UA modelinin ekran boyutu ise 13.3 inç olarak belirlenmiş. 1920 X 1080 piksel çözünürlük değeri bulunan ekranın, çok yönlü dokunmatik bir ekran olduğunu da ekleyelim

Teknik Özellikler

Teknik özellikler kısmında 2’si 1 arada ürünler için ideal bir donanım dizilimi var. İşlemci kısmında 4 çekirdekli 8 iş parçacıklı Intel Core i7-8565U işlemcisi kullanılıyor. 14 nm üretim sürecinden geçen işlemciler 1.8 GHz hız değerin sahip.

İşlemci ön belleği kısmında 8 MB kullanılıyor. Bellek kısmına geçtiğimiz zaman ise 16 GB DDR3 RAM miktarına yer veriliyor. 512 GB SSD kullanılan serinin harici grafik kartı ise bulunmuyor. Intel UHD Graphics 620 dahili grafik kartına yer veriliyor. Özet olarak özellikleri sunmak istersek:

Intel Core i7-8565U işlemci

16 GB RAM

512 GB SSD

Intel UHD Graphics 620

Fiyat

Ülkemizde de satışı yapılan bu modelin fiyatı 13 bin TL ile 15 bin TL arasında değişiklik göstermekte. Açıkçası bu ürün sınıfı için ideal bir fiyat aralığı sunulmuş durumda.

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Dell Latitude 7400

Dell, laptop serilerinde önde olan markalardan bir tanesi. En iyi dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayar modelleri listesi hazırlayıp, Dell markasına yer vermemekte olmaz. Listemizde yer verdiğimiz seri de Dell Latitude 7400 modeli. Hemen tasarımdan başlayalım.

Tasarım

Dell Latitude 7400 modelinde tasarım kısmında standart Dell laptop tasarımını sunuyor. Arka kısımda dairesel Dell logosunun bulunduğu bir alan, gri tonlarının ağır bastığı bir tasarım seçimi ve yine geniş klavye seçimi. Hem kasa kısmında hem de klavye kısmında çok önemli bir değişiklik söz konusu değil.

Yine bu modelde de geniş bir Trackpad alanına yer verildiğini de görmek mümkün oluyor. Tıpkı Asus modelinde olduğu gibi Dell Latitude 7400 serisinde de farklı katlama modları var. İsterseniz bilgisayarı bir stant olarak kullanabiliyorsunuz. Dokunmatik ekranı kullanabileceğiniz bir mod karşınıza çıkıyor. Asus modeliyle karşılaştırdığımız zaman ise biraz daha kalın bir kasanın kullanıldığını görüyoruz.

Ölçüler: 319.8 mm X 199.9 mm X 14.9 mm Ağırlık: 1.36 kg

Ekran

Tasarımın hemen sonrasında ekran özelliklerinden bahsedelim. Bu modelde de dokunmatik ekran sayesinde çerçeveler ince tutulmuş. Ekranın genel olarak kullanım alanı daha geniş. 14 inç ekran boyutuna yer veriliyor ve yine çok yönlü dokunmatik ekran sunuluyor. 1920 X 1080 piksel çözünürlük değerine yer verilen ekran kısmında, görüntü kalitesinin oldukça başarılı olduğunu görmekteyiz. Ekran beklendiği gibi işlevsel.

Teknik Özellikler

Sistem özellikleri kısmında biraz daha şarj tasarrufu sağlamak üzerine kutulu olan bir cihaz görmekteyiz. Intel Core i5-8365U serisi işlemcilerin kullanıldığı bilgisayar modelinde 1.6 GHz saat hızı sunuluyor. 4 adet çekirdeğe ve 8 adet iş parçacığına yer veren işlemciler, 6 MB önbelleğe sahip. 14 nm üretim sürecinden geçen işlemci modeli 15W ısı yayama kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Bellek kısmında ise DDR4 belleklere geçiş yapılıyor. 8 GB DDR4 belleğe yer verilmiş. Depolama alanı Asus modeline göre biraz daha düşük 8 GB RAM ile 256 GB SSD depolama birimine yer veriliyor. Yine bu modelde de harici bir ekran kartı yok. İşlemcilerle beraber gelen dahili grafik birimiyle yetinmeniz lazım. GPU birimi kısmında Intel UHD Graphics 620 serisine yer verilmekte. Özetleyerek özelliklerden söz edelim.

Intel Corre i5-8365U işlemci

8 GB DDR4 RAM

256 GB Depolama alanı

Intel UHD Graphics 620

Fiyat

Dell Latitude 7400 modeli fiyat kısmında bir tık daha düşük bir aralıkta. Serinin fiyatı 12 bin TL ile 13 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Lenovo ThinkPad X390 Yoga 20NN0029TX

2’si 1 arada dizüstü modelleri içerisinde Lenovo Yoga serilerinin ayrı bir yeri var. Lenovo ThinkPad X390 Yoga 20NN0029TX bunlardan bir tanesi. Başarılı modelin akıllı kalem desteği gibi artıları da bulunuyor.

Tasarım

2’si 1 arada modellerinin genel tasarımı benzer devam ediyor. Bu seride de aynı tasarım hatlarının korunduğunu görüyoruz. Klavye kısmında Lenovo ThinkPad kırmızı desenlerinin yer aldığını görmekteyiz.

Bunun dışında arka kısımda ise siyah kapak kullanıldığını ekleyelim. Ekranın çerçeve alanı ise biraz daha geniş. Genel kasa yapısının ise diğer modellere göre daha kalın tasarıma sahip olması da dikkat çekici. Kalınlık kısmında 16 mm değeri söz konusu.

Ölçüler: 310 mm X 219 mm X 16 mm Ağırlık: 1.29 kg

Ekran

Akıllı kalem desteğine sahip olan Lenovo ThinkPad X390 Yoga 20NN0029TX, ekran kısmında 13.3 inçlik bir panel sunuluyor. LED IPS panelinin çözünürlük değeri ise 1920 X 1080 piksel olarak açıklandı. 13.3 inç ekran boyutuna karşın çerçevelerin biraz daha kalın olması söz konusu. Ekranda diğer modellerde olduğu gibi çok yönlü dokunmatik desteği var.

Teknik Özellikler

İşlemci kısmında Intel Core i5 8265U serisi işlemci bulunmakta. 14 nm üretim sürecinden geçen işlemciler, 4 adet fiziksel çekirdeğe sahip. 8 adet iş parçacığı yani sanal çekirdeklerin sunulduğu belirtelim. 1.6 GHz hız değerinin sunulduğu işlemci 6 MB değerinde önbellek kullanıyor.

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RAM kısmında ise biraz daha iyi bir bilgisayar var. 16 GB DDR4 2400 MHz RAM kullanılmakta. Tümleşik RAM, işlemcilere destek konusunda başarılı bir değer sunulmasını sağlıyor. Depolama birimi kısmında ise 256 GB SSD depolama alanına yer veriliyor. Diğer iki bilgisayarda olduğu gibi bu seride de harici ekran kartı bulunmuyor. Yine Intel UHD Graphics 620 GPU birimini görüyoruz. Özellikleri özetleyelim.

Intel Core i5-8265U işlemciler

16 GB DDR4 RAM

256 GB depolama alanı

Intel UHD Graphics 620 grafik birimi

Fiyat

Fiyat konusunda 10 bin TL ile 11 bin TL arasında değişen rakamlar var.

Microsoft Surface Laptop

En iyi dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayar modelleri arasında en iddialı ürünlerden biri olan Microsoft Surface Laptop, ülkemizde çok geç satışı başlamış olan serilerden bir tanesi. Çok fazla bir yerde bulamıyorsunuz ama Amazon gibi adresler üzerinden bilgisayarı satın alabiliyorsunuz. Haliyle listemizde mutlaka yer vermemiz gereken modellerden birinden söz ediyoruz.

Tasarım

Microsoft Surface Laptop, tasarım konusunda çok başarılı bir model, standart bir laptop kurulumu olan bilgisayarın, alcantara kaplama malzemesiyle beraber dikkat çekici bir yüzey alanına yer verdiğini görüyoruz.

Klavye kısmında kullanılan bu kaplamanın dışında, arka kapak kısmında ise parlak bir Microsoft logosunun yer aldığını görüyoruz. Genel olarak ekran çerçeveleri de oldukça ince olan Microsoft Surface Laptop için mavi ve bordo gibi renk seçenekleri sunuluyor. Cihazın ölçüleri ise şöyle:

Ölçüler: 308 mm X 223 mm X 15 mm Ağırlık: 1.25 kg

Ekran

Çözünürlük değeri konusunda daha önce söz ettiğimiz modellerden ayrılan Microsoft Surface Laptop, 2256 X 1504 piksel çözünürlük değeri sunuyor. Ekran boyutu kısmında ise 13.5 inçlik bir panel sunulmakta. PixelSense teknolojisini destekleyen ve çok yönlü dokunmatik ekran teknolojisiyle beraber gelen Microsoft Surface Laptop, QHD çözünürlük değeriyle oldukça başarılı bir görüntü deneyimi sunulmasını sağlıyor.

Teknik Özellikler

Teknik özelliklerde en çok öne çıkan kısım işlemciler. Intel Core i5-7200U işlemcileriyle beraber 2.5 GHz saat hızına kadar çıkılabiliyor. 2 çekirdekli işlemci, 4 iş parçacığıyla gelmekte. 3 MB ön belleği bulunan işlemcinin 14 nm üretim sürecinden çıktığını da bir ek bilgi olarak verelim.

Bellek kısmında ise 8 GB DDR3L belleklerine yer verilmekte. Depolama alanı ise biraz daha düşük tutulmuş. Depolama alanı kısmında 128 GB SSD birime yer veriliyor. Grafik kartı kısmında ise yine harici bir grafik kartı kullanılmıyor. Seride Intel HD Graphics 620 grafik birimi söz konusu. Özellikleri özetleyecek olursak:

Intel Core i5-7200U

8 GB DDR3L bellek

128 GB SSD

Intel HD Graphics 620

Fiyat

Microsoft Surface Laptop fiyat kısmında 12 bin TL gibi bir rakamla satılıyor. Tabii ki bu özellikler için fiyat biraz yüksek gelebilir.

HP EliteBook x360 1040 G6

2’si 1 arada bilgisayar modelleri arasında HP markasının da iddialı ürünleri bulunuyor. Markanın bu alanda en iddialı ürünlerden birisi de HP EliteBook x360 1040 G6 modeli. Yine 2’si 1 arada ürünlerinin avantajlarını ortaya koyan HP EliteBook x360 1040 G6 serisinin detaylarına geçelim.

Tasarım

17 nm gibi bir kalınlık değerine sahip olan HP EliteBook x360 1040 G6, arka kısımda HP logosunun dışında herhangi bir detaya sahip değil. Klavye kısmında ise tam boy bir klavye kullanılıyor ve yine orta genişlikte Trackpad bölümü yer almakta. Katlanabilir bir model olan serinin 3 farklı kullanımı bulunduğunu zaten söylemiştik.

Ölçüler: 321 mm X 215 mm X 17 mm Ağırlık: 1.35 kg

Ekran

Ekran konusunda 14 inçlik bir panel kullanılıyor. Biraz daha geniş bir ekranın bulunduğu bilgisayarın çözünürlük değeri ise Full HD olarak açıklandı. LED IPS panelin kullanıldığı seride yansıtmasız mat ekran kullanılıyor. Yine çoklu dokunmatik ekran sunan serinin, çerçeveleri de biraz daha ince.

Teknik Özellikler

İşlemci kısmında son serilerden birine sahip olan HP EliteBook x360 1040 G6, Intel Core i5-8265U işlemcilerini kullanmakta. 1.60 GHz saat hızına sahip olan işlemcinin 14 nm üretim sürecinden geçtiğini görmekteyiz. 6 MB ön belleğe sahip olan işlemciler, 4 adet fiziksel çekirdek kullanıyor.

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Bunun yanında iş parçacığı ise 8. RAM kısmında ise 2666 MHz DDR4 8 GB bellekler kullanıyoruz. Hız konusunda başarılı bir bellek serisiyle karşı karşıyayız. Listede yer alan diğer modellerde olduğu gibi grafik birimi yine Intel kısmından geliyor. Intel UHD Graphics 620 grafik birimi GPU olarak karşımıza çıkıyor.

Intel Core i5-8265U işlemci

8 GB DDR4 RAM

256 GB SSD depolama

Intel UHD Graphics 620

Fiyat

HP EliteBook x360 1040 G6 fiyatı kısmında 9 bin TL ile 10 bin TL arasında değişen rakamlarla geliyor.

Acer SP314-52-580T

En iyi dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayar modelleri arasında genelde yüksek fiyatlı ürünlere yer verdik. Listemizin sonunda bütçe konusunda biraz daha uygun bir seriye yer vereceğiz. Biraz daha uygun fiyatlı Acer SP314-52-580T modelinin detaylarına bakalım.

Tasarım

Çoklu yönlü bir tasarıma sahip olan Acer SP314-52-580T, 4 farklı katlama moduna sahip. Rakiplerine göre çok daha kalın bir model olan Acer SP314-52-580T, 21 mm kasa kalınlığı ile geliyor. Daha geniş bir ekran çerçeve alanının sunulduğu bilgisayar modellinin klavye kısmında ise numpad tuşlarının bulunmadığını bir klavye kullanılmakta. Kapak üstünde yer aşan Acer logosu ise tasarım kısmında son detay.

Ölçüler: 335 mm X 230 mm X 21 mm Ağırlık: 1.70 kg

Ekran

LED IPS panelle gelen Acer SP314-52-580T, Full HD çözünürlük sunuyor. 14 inç ekran yine çok yönlü dokunmatik desteğiyle geliyor.

Teknik Özellikler

İşlemci kısmında Intel Core i5-8265U serisi kullanılıyor. 1.60 GHz saat hızına sahip olan işlemciler 6 MB önbellek kullanmakta. 4 adet fiziksel çekirdekle beraber 8 sanal çekirdeğin kullanıldığı işlemci, 14 nm üretim teknolojisi ile üretiliyor. RAM kısmında ise 8 GB DDR4 serisi sunulmakta. 256 GB depolama alanının kullanıldığı model, grafik birimi kısmında ise Intek UHD Graphics 620 kullanılmakta.

Intel Core i5-8265U işlemci

8 GB DDR4 RAM

256 GB depolama alanı

Intel UHD Graphics 620

Fiyat

Başta söylediğimiz gibi bu model diğer dokunmatik ekranlı bilgisayar modellerine göre daha uygun bir model. Fiyat 4.000 TL ile 4.500 TL arasında değişmekte.

En iyi dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayar modellerini aktarmaya çalıştık. Listemizde yer verdiğimiz modellerin dışında tabii ki farklı seriler de var. Fakat genel olarak bu serilerin daha yüksek bütçelere çıktığını görüyoruz.