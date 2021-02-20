En İyi Dönem Filmleri 2021

Karantinada sıkıldığımız bu süreçte film izlemek oldukça iyi bir fikir. Ne izleyeceğini bulamayanlar ve dönem filmlerinden hoşlananlar için tarihi nitelikler taşıyan birbirinden güzel filmleri sizin için derledik ! İyi seyirler.

1.The King’s Speech

2010 yılında tom Hooper tarafından çekilen bu başarılı yapım Toronto Uluslararası Film Festivali, People’s Choice Ödülü kazandı ve on dört BAFTA, on iki Akademi ve yedi Altın Küre ödülüne aday gösterildi.

İngiliz Kraliyet ailesinden VI. George’un kekemeliğini yenmesi üzerine kurulu bir dönem filmi. Babası V. George’un ölümünün ardından, Frederick Arthur George’un ağabeyi Edward’ın Amerikalı Wallis Simpson ile evlenmek için tahtı Albert Frederick Arthur George’a devretmesiyle başlıyor. Fakat tahta oturan yeni kralın önemli bir engeli vardır. Halka hitabet etmekte sorunlar yaşayan kral çocukluğundan beri başına dert olan kekemeliğini yenmek zorundadır.

2.Jane Eyre



Yönetmenliğini Cary Joji Fukunaga’nın yaptığı film 2011 yılında çekildi.

On yaşında öksüz kalan, babasını da öldü bilen Jane Eyre, kendisine köle gibi davranan halası tarafından yoksul kızların gittiği katı disiplinli bir yatılı okula gönderilir. On yıl kadar kaldığı bu okula sonunda öğretmen olur. Bir süre sonra da Edward Rochester’ın malikânesinde mürebbiyelik yapmaya başlar. Jane, giderek hayal bile edemeyeceği zorluklar ve acılar yaşayacak, beş parasız ve evsiz barksız kalacak, erkeklerin egemenliğindeki bir dünyada bir kadının tek başına ayakta kalabileceğini kanıtlamak için savaşacaktır.

3.A Royal Affair

Nikolaj Arcel’in yönettiği filmin konusu Danimarka tarihinden esinleniyor.Danimarka kralı VII. Christian akli dengesi tam da yerinde olmayan, kafasına göre hareket eden, uçuk-kaçık bir karakterdedir. Asabidir, alkolü, fahişelerle eğlenmeyi ülke yönetiminden daha önemli görmektedir; zaten kendisine bağlı olan konseyde kralın tescilli deliliğini fırsat bilerek ülkeyi istediği gibi yönetmektedir. İngiltere prensesiyle politik çıkarlar için evlendirilir; Prenses Caroline ülkeye gelirken sanatçı bir ruhlu bir kral ile evlendiğini sanarken, karşısında hala büyümemiş bir çocuk bulur.

Danışmanları tüm ülkede seçkin isimler arasından krala uygun doktor ararken, sıradan bir kasaba doktoru olan Friedrich Struensee çatlak kralın gözüne girer ve sadece kraliyet doktoru olmakla kalmaz kralın en iyi dostu, danışmanı olur. Bu süreçte de kralın çoktan gözden çıkarttığı, sıkıcı bulduğu Kraliçe Caroline ile de aralarında karşı konulmaz bir çekim oluşur. Doktorun ve kraliçenin yaşadığı gizli aşk, bir ulusun da aydınlanmaya giden yoluna öncülük edecektir…

4.Casanova

Başarılı oyuncu Heath Ledger’ı dünyanın en meşhur çapkını Giacomo Casanova rolünde izlediğimiz film, izleyicisini 1750’lerin Venedik’inde romantik bir yolculuğa çıkarıyor. Kadınları kandırarak kendine aşık eden Casanova işlediği suçlar sebebi ile engizasyon tarafından aranmaktadır. Katolik kilisesinden kaçmaya çalışan Casanova, başına çok daha büyük bir dert alır. Kasabada kendisi ile ilgilenmeyen tek kadına, Francesca Bruni’ye aşık olmuştur. Bir yandan Francesca’nın gönlünü kazanmaya çalışırken, bir diğer yandan da kendi hayatını kurtarmalıdır.

5.A Fortunate Man





Danimarka yapımı bu film, Henrik Pontoppidan‘ın 1898 ve 1904 yılları arasında yayınlanan Lykke-Per (Lucky Per) adlı romanından uyarlandı.

Film, üniversite eğitimi için başkent Kopenhag’a taşınan Peter’ın serüvenlerini konu ediniyor. Mühendislik eğitimi almak için başkente taşınan Peter, geçmişini geride bırakarak zenginlik ve başarı peşine düşer fakat bir türlü ödün veremediği gururu, kendi sonunu hazırlamaktadı

6.Les Miserables

Hem dönem filmleri hem de müzikal tutkunları için önerimiz, 19. Yüzyıl Fransa’sında geçen Sefiller.

Film, eski mahkum Jean Valjean’ın hayatı üzerinden ihtilalin her iki tarafına da ışık tutuyor. Bir somun ekmek çaldığı için hapse düşen Jean Valjean ile hapisten çıkışı sonrası şartlı tahliyesi ile ilgilenen Müfettiş Javert arasında bir kovalamaca başlar. Yirmi sene süren kaçışın ardından, Jean Valjean kendisini Temmuz Devrimi’nin içinde bulur.

7.Lady Chatterley’s Lover

D.H. Lawrence’ın romanından sinemaya uyarlanan bir film. Sakıncalı bir yaralanma kocasını iktidarsız bıraktıktan sonra, Lady Chatterly kocası için sevgisi ve fiziksel arzuları arasında yırtılır. Kocasının izniyle, ihtiyaçlarını karşılamanın diğer yollarını arar.

8.The Pianist

Tartışmalı yönetmen Roman Polanski’nin kült filmlerinden biri olan Piyanist, İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya’nın başkenti Varşova’da yaşanan gerçek bir hikayeyi konu alıyor. Polonyalı piyanist Wladyslaw Szpilman’ın anılarını anlattığı aynı isimli kitaptan beyazperdeye uyarlanan film, Nazi işgali altındaki şehirde esir kampına gitmekten bir şekilde kurtulan piyanistin yaşam mücadelesini işliyor.

9.Gladiator

Roma tahtının varisi Commodus, imparatorluk içinde hızla yükselen General Maximus’un ve ailesinin öldürülmesi için emir çıkarır. Ölümden kurtulan Maximus, köleliğe mahkum edilerek arenaya gönderilir ve gladyatör olarak eğilir. Yıllar sonra Roma’ya geri dönen Maximus’un tek amacı yeni İmparator Commodus’u öldürerek katledilen karısıyla oğlunun intikamını almaktır.

10. Love & Friendship

Ünlü yazar Jane Austen’ın romanından uyarlanan bu film, tarihle komediyi buluşturuyor. Filmin konusu ise şöyle; Çekici ve dul bir kadın olan Susan kendisi ve kızı Frederica için uygun birer eş arıyor. Ancak filmin ana teması genç erkeklerin kadınlar karşısındaki zayıflığı.

11.Mary Queen of Scots

En iyi dönem filmleri listemizde yer alan bir diğer film Mary Queen of Scots. Özellikle İskoç tarihine meraklı olanların kesinlikle izlemesi gereken bu film, 16 yaşında Fransa Kralı ile evlenip Fransız kraliçesi olan Mary’nin 18 yaşında dul kalmasının ardından ülkesi İskoçya’ya dönüp hakkı olan tahtı almak için uğraşması konu ediniliyor. Filmde Saoirse Ronan, Margot Robbie ve Jack Lowden rol alıyor.

12.The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society

2018 yılında çekilen film, Mary Ann Shaffer ve Annie Barrows tarafından yazılan aynı adlı romana dayanıyor. Yayınlandığı anda en iyi dönem filmleri arasına girmeyi başaran bu film, bir yazarın yeni romanı için yaptığı yolculukta kenti sakinleri ile arasındaki arkadaşlığı konu alıyor. Filmin ana karakteri olan yazar Juliet İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi işgali altındaki Guernsey adasında yaşayan bir grup insanın kurduğu Guernsey Edebiyat ve Patates Turtası Derneği’nin üyesi olan Dawsey’den bir mektup alıyor ve adaya doğru yola çıkıyor

13.Downton Abbey

1920’li yıllarda, büyük problemlerin yaşandığı toplumda, İngiliz soylularının hayatları üzerine olan film; savaşın yanında, sınıf çatışmalarının da yaşandığı yıllarda, Crawley ailesinin, evin hizmetkârlarıyla yaşadıkları ilişkiyi konu alıyor.

14.Portrait of a Lady on Fire

Céline Sciamma tarafından yönetilen, başrollerini Noémie Merlant ve Adèle Haenel’in paylaştığı 2019 yapımı Fransız bir dram ve dönem filmidir. Fransa’da 18. yüzyılın sonlarında geçen film, soylu bir kadın ve onun portresini çizmek için görevlendirilen bir ressam arasındaki bir aşk hikâyesini anlatıyor.

15. Lawrence of Arabia

Bilim adamı ve İngiliz ajanı T. E. Lawrence, I. Dünya Savaşı sırasında Arapların yanına gönderilir. Bedeviler, Osmanlı’ya karşı verdiği savaşta Lawrence ve İngilizlerin yardımını kabul eder. Arapların amaçlarına ulaşmalarını sağlayan Lawrence, bir yandan da kendi hükümetinin güvenilirliğini sorgular.