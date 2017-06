En iyi filmler 2017

Karayip Korsanları 5, Spider-Man: Homecoming, Bebek Sürücüsü ve Star Wars da dahil olmak üzere 2017 ve 2018’de çıkan en iyi yeni filmleri topladık.

2017’de Thor: Ragnarok, Bebek Sürücüsü, Dunkirk ve daha fazlasıyla birlikte fragmanları ve çıkış tarihleriyle birlikte gelen en yeni filmlerden bazılarını topladık.

Mumya

Mumya çıkış tarihi: 9 Haziran 2017

Oyuncular: Tom Cruise, Sofia Boutella, Russell Crowe

Mumya film konusu: Tom Cruise, paylaşılan bir canavar evrenin başlangıcını Universal’in yaptığı ilk filmdeki öfkeli bir Mısır mumyasına karşı çekicidir (düşünün: Drakula, Wolfman vs.). Klasik korku baddiesleri için gerçekten paylaşılan bir evren istiyoruz ya da ihtiyacımız olduğuna ikna olmaya devam ediyoruz, ancak Mumya en azından eğlenceli olabilir ve Tom Cruisei gerçek bir Tom Cruise’u canlandırıyor gibi görünebilir.

Transformers: The Last Knight

Transformers: The Last Knight çıkış tarihi: 23 Haziran 2017

Oyuncular: Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Josh Duhamel, John Goodman

Transformers: The Last Knight film konusu: Onlar robotlar, ama aynı zamanda arabalar ve işler sarpa saracak. Optimus Prime’ın şimdi bir kılıcı var ve bir nedenden ötürü oyuncu Anthony Hopkins var, ancak aksi takdirde bu herhalde her zamanki gibi iş dünyası. Film hakkında çok fazla detay yok aşağıdaki fragman size yeterli olacaktır.

Baby Driver

Bebek Sürücüsü çıkış tarihi: 28 Haziran 2017

Oyuncular: Ansel Elgort, Jamie Foxx, Jon Hamm, Kevin Spacey, Lily James

Baby Driver film konusu: Bu yaz yepyeni bir Edgar Wright filmi geliyor, ancak Simon Pegg ve Nick Frost‘u aynı filmde görmeye korkuyoruz. Bunun yerine, bu orijinal film, Ansel Elgort’u “bebek”, kaçan sürücüyü izliyor ve bir şekilde bir soygun için sürükleniyor. Sürüye neon’un soyulduğu ve bir sürü espri ile enjekte edildiği çok benzer, ancak bu kötü bir şey değil.

Despicable Me 3

Despicable Me 3 yayın tarihi: 30 Haziran 2017

Oyuncular: Steve Carell, Kristen Wiig, Russell Brand, Steve Coogan

Despicable Me 3 film konusu: Steve Carell’in sevimli supervillain Gru henüz onun en büyük tehdidine karşı: 80’ler, iğrenç eski-çocuk-yıldızı-dönmüş-kötü-efendim Balthazar Bratt şeklinde kişileştirildi. Daha da önemlisi, Despicable Me’nin dönüşü, ya yılın her mevsiminde yaşadığınız en güzel haberlerden ya da 2017’in 2016’da olduğu gibi nihai teyidi olarak bilinen her yerde bulunan kölelerin egemen olduğu başka bir yaz demektir.

Spider-Man: Homecoming

Spider-Man: Homecoming çıkış tarihi: 7 Temmuz 2017

Oyuncular: Tom Holland, Robert Downey Jr, Zendaya, Marisa Tomei, Michael Keaton

Spider-Man: Homecoming: Görünüşe göre geçen yıl Captain America: İç Savaş, Tom Holland’ın Spider-Man için yeterliydi. Spider-Man, bu yaz kendi solo gezisine çıkıyor. Tabii ki tamamen yalnız değil – belirli bir zırhlı Avenger ortaya çıkıyor – ancak Michael Keaton’ın Akbabasını durdurmak hala genç webslinger’in omuzlarına kalıyor. İzleyicilerin Spidey yorgunluğunun üstesinden gelmek için bu yeterli mi, yoksa zihnimizde hayal kırıklığı yaratan Amazing Spider-Man filmi mi duruyor?

Arabalar 3

Arabalar 3 yayın tarihi: 14 Temmuz 2017

Oyuncular: Owen Wilson, Armie Hammer

Arabalar 3 film konusu: Pixar’ın en başarılı franchise’ı (ciddi olarak, Cars oyuncakları deli gibi satıyor), Pixar’ın sequelitis’e karşı sattığı eleştirilerin kışkırtmasını kuşkusuz üçüncü bir geziye geri döndürür. Yine de, animasyon kralı henüz kötü bir film yapmadı, bu yüzden çok endişelenecek bir durum yok. Çünkü Dia de los Muertos’tan ilham alan Coco’yu yılın ilerleyen saatlerinde hâlâ kullanmaya devam ediyor.