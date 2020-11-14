En İyi Fotoğraf Düzenleme Uygulamaları 2020

Photoshop programları kadar olmasa da beklentileri karşılayacak şekilde en iyi mobil fotoğraf düzenleme uygulamaları her kullanıcı için önemlidir. Bu yüzden aralarından en iyi mobil fotoğraf düzenleme uygulamalarını sizin için derledik.

VSCO

Kolay uygulanabilen efektleri sayesinde VSCO oldukça popüler ücretsiz bir uygulama. Doğal görünümlü efektler sunan VSCO, geniş fotoğraf düzenleme arayüzü ve kaliteli filtreleri ile İnstagram’a alternatif olarak çıkmıştı.

Platform: Android – IOS

Afterlight

Afterlight, VSCO’dan sonra en popüler ücretsiz fotoğraf düzenleme uygulaması. 75’ten fazla filtrelerin yanı sıra doku özellikleri ile dikkat çekiyor. Ayrıca üst seviye fotoğraf düzenleme araçları ile de ön plana çıkıyor.

Platform: Android – IOS

Adobe Lightroom CC

Adobe Lightroom CC, fotoğraflarınızı düzenlemek ve paylaşmak için iyi aynı zamanda basit bir çözüm sunan bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Fotoğrafların üzerinde sayısız kontrol imkanı ve aynı zamanda Masaüstü Adobe Lightroom CC programı ile senkronize olması gibi özellikleri de mevcut. Ücretsiz olmasına rağmen ek olarak Adobe Creative Cloud Photography Plan üyeliği gerekebilir.

Platform: Android – IOS

Adobe Photoshop Express

Adobe Photoshop Express, hızlı, güçlü aynı zamanda basit bir fotoğraf düzenleme ve kolaj oluşturma uygulamasıdır. Temel seviyedeki tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan bu ücretsiz uygulama ile fotoğraflarınızı kırpıp, düzleştirip, döndürüp, çevirebilirsiniz hatta kırmızı gözünüzü de düzeltebilirsiniz.

Platform: Android – IOS

Instasize

Instasize, fotoğraflarınızı yeniden boyutlandırma seçenekleri, 100’den fazla filtreleri, vurgu için 30’dan fazla köşe koleksiyonları ve çok daha fazlası ile ücretsiz bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır.

Platform: Android – IOS

Picsart

Picsart, içerisindeki onlarca efekt ve filtrelerinin yanı sıra kullanım kolaylığı ve zengin düzenleme araçları sayesinde gayet başarılı bir ücretsiz fotoğraf düzenleme uygulaması.

Platform: Android – IOS

Enlight Photofox

Enlight Photofox başarılı bir fotoğraf düzenleme uygulaması olan Enlight Photofox’un ücretsiz versiyonu ne yazık ki sadece iOS platformunda Apple kullanıcılarına sunuluyor.

Platform: IOS

Google SnapSeed

Google Snapseed, adından da anlaşılacağı üzere Google tarafından geliştirilmiş ücretsiz ve profesyonel bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Snapseed, fotoğraflarda keskinliği ve canlılığı ayarlamak için filtreler sunar, fotoğrafları döndürebilir ve kırpabilirsiniz. Bunun dışında düzeltme fırçası, parlaklık filtreleri ve süsleme filtresi yanında fotoğraf çerçeveleri ve aydınlatma efektleri de var.

Platform: Android – IOS

AutoDesk Pixlr

AutoDesk Pixlr, cep telefonu ile fotoğraf çeken ve bunları düzenleme aşamasında arayüzü iyi ve donanımlı bir uygulama arayanlar için mükemmel bir uygulama. Hazır ayarlar ile fotoğraf düzenleme işlemleri kolayca yapılsın istiyorsanız bu ücretsiz fotoğraf düzenleme uygulamasını kesinlikle indirmelisiniz.

Platform: Android – IOS

Photo Mate R3

Android işletim sistemiyle bir mobil cihaz kullanıyorsanız en kapsamlı fotoğraf düzenleme uygulamalarından birisi Photo Mate R3. Bu fotoğraf düzenleme uygulaması ile galeriniz için kütüphane ve android için RAW düzenleyiciyi elde etmiş oluyorsunuz. Ne yazık ki diğerleri gibi ücretsiz değil. 47.55 ₺ gibi bir ücreti var.

Platform: Android