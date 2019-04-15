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En İyi Google Authenticator Alternatifleri 2019

2 adımlı doğrulama ile hesapları güvenlik altına alan Google Authenticator'a alternatif olabilecek en iyi uygulamaları listeledik....

By Muhammed Arslan

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En İyi Google Authenticator Alternatifleri 2019

2 adımlı kimlik doğrulaması söz konusu olduğunda, hesaplarınızı ekstra bir güvenlik katmanı ile güvence altına almanızı sağlayacak birkaç uygulama vardır. Bunlardan biri de Google Authenticator. Ama dürüst olmak gerekirse, Google kaldırıldığında ayarlarınızı bir daha bulamayacağınız bir uygulama yapmış.

Telefonunuzu kaybetmeniz durumunda sorun yaratabilecek hesapları yedekleme seçeneği yoktur. Ve uygulama kilitleme özelliği veya parmak izi güvenliği de yok; bu, herkesin tüm kodlarınızı rasgele tarayabildiği anlamına geliyor. Öyleyse, bu eksiklikleri olmayan en iyi Google Authenticator alternatifleri nelerdir. Şöyle bir göz atalım.

Google Play Store’da bulunan En İyi Ücretsiz Android Uygulamaları 2019 adlı makalemizi de takip etmeyi unutmayın. Haftalık olarak yeni uygulamalar ile sürekli güncellemeye devam ediyoruz.

2019 Yılının En İyi Google Authenticator Alternatifleri

1. Authy

Bu, kesinlikle şu anda mevcut en iyi 2 adımlı kimlik doğrulama uygulaması. Ve dürüst olmak gerekirse, yalnızca Google uygulamasındaki en büyük dezavantaj olan yedekleme özelliği var. Bu yüzden Google Authenticator alternatifi olarak ilk sıradır.

Bu uygulama, eklediğiniz tüm hesaplarınızın şifrelenmiş bir kopyasını saklar; böylece telefonunuzu kaybettiyseniz veya yenisine geçerseniz herhangi bir sorunla karşılaşmazsınız. Google Authenticator üzerinden sağladığı bir diğer büyük fark da Authy şifresidir. Bu kodu kullanarak, hiç kimse kodlarınıza göz atamaz.

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2. Microsoft Authenticator

Herkes şifre veya uygulama kilidi yaparken 2 adımlı kimlik doğrulama sistemi oluştururken, Google’ın uygulamaları için neden herhangi bir özellik sağlamadığı hala kafa yoran bir sorun. Örneğin Microsoft Authenticator’ı kullanın, bu aynı zamanda hesaplarınızı uygulama kilidiyle güvenceye almanızı sağlar.

En İyi Google Authenticator Alternatifleri 2019

Bu uygulama aynı zamanda isteğe bağlı arka planda çalışmasına izin seçeneği sunar. Bunun dışında, çalışmanın geri kalanı Google Authenticator’a oldukça benzer. Burada da malesef hesaplarınızı yedekleme seçeneği yoktur. Bu telefonunuzun kaybolması durumunda geriye alınacak birşey yoktur.

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3. Duo Mobile

Android ve iOS için mevcut olan en iyi Google Authenticator uygulamalarından biriside Duo Mobile’dır. Uygulama da yedekleme seçeneğinin olması üst sıralara çıkmasına olanak sağlar. Bu uygulama, tüm ikili hesapların Google Drive’a kaydedilmesini sağlar.

Bu sayede, telefonunuzu değiştiriyorsanız bu hesaplara kolayca erişebilirsiniz. Ek olarak, uygulamada ekran görüntülerini yakalamanıza da olanak tanır. Böylece bir ekran görüntüsünden kodlara ulaşmanız da mümkündür.

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4. FreeOTP Authenticator

Bu, giriş işlemini daha güvenli hale getirmek için normal giriş şifrelerinizin yanı sıra OTP şifreleme yöntemini de kullanan ücretsiz bir açık kaynaklı 2 adımlı doğrulama güvenlik uygulamasıdır. Hesaplarınızı barkodlarını tarayarak veya kimlik anahtarını girerek ekleyebilirsiniz.

En İyi Google Authenticator Alternatifleri 2019

Kullanım şekline bakarsanız Google Authenticator’a tamamen benziyor. Bu uygulamanın başkaları tarafından gereksiz yere kullanılmasını önlemek için şifre veya uygulama kilidi ayarlama seçeneği yoktur. Ayrıca hesapların yedeğini almak için bir seçenek yoktur. Yine de Google Authenticator alternatifleri arasında iyi denilebilir.

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5. SoundLogin Authenticator

Bu uygulama Android, iOS gibi işletim sistemlerinin yanı sıra Chrome, Firefox ve Opera gibi bazı tarayıcıların bir uzantısı olarak da kullanılabilir. Bu uygulamayı kullanabilmek için, bilgisayarınızda ses amaçlı kullanabileceğiniz çalışan bir mikrofona sahip olmalısınız.

Uygulama ve uzantı hem akıllı telefona hem de tarayıcıya yüklendikten sonra, kullanıma hazır hale gelir. OTP’yi aldığınızda, mobil uygulama bu OTP’yi tarayıcınıza bildirim sesleri yoluyla aktarılır, bu nedenle telefonunuzun dizüstü bilgisayarınızın mikrofonuna yakın olduğundan emin olun.

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