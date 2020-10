En İyi Grafiklere Sahip Bilgisayar Oyunları 2020

Video oyun endüstrisi her geçen yıl gelişmeye devam ediyor. Bazı oyunlar var ki; bu anlamdaki başarıları ile, neredeyse bir oyunun içinde olduğumuzu bize unutturup, adeta film sahnesi izlediğimiz hissine kapılmamızı sağlıyor. Gelin görüntü kalitesi çok iyi olan bu bilgisayar oyunlarına hep birlikte göz atalım.

En İyi Grafiklere Sahip 7 Bilgisayar Oyunu

1- A Plague Tale: Innocence

Innocence, Asobo Studio tarafından geliştirilen ve Focus Home Interactive tarafından yayınlanan bir aksiyon-macera korku gizlilik oyunudur. Mayıs 2019’da Microsoft Windows, PlayStation 4 ve Xbox One için piyasaya sürüldü ve eleştirmenlerden genellikle olumlu eleştiriler aldı.

2- Red Dead Redemption 2

Rockstar Studios tarafından geliştirilen, Rockstar Games tarafından ise yayınlanan Western temalı aksiyon-macera türü video oyunudur. 2010 yılında çıkan Red Dead Redemption’ın bir kaç yıl gerisinde geçen oyun Red Dead serisinin üçünçü oyunudur. Oyun 2018 yılında 27 Ekim tarihinde yayımlanmıştır.

3- Control

Remedy Entertainment tarafından geliştirilen ve 505 Games tarafından yayınlanan bir aksiyon-macera video oyunudur. Oyun, Federal Yasa Bürosu’nun etrafında dönüyor ve ABD’nin devlet kurumu olan ve gerçekliğin yasalarını ihlal eden olayları içeren ve okuyan bir Amerikan devlet kurumu.

4- Resident Evil 3 Remake

Capcom tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir hayatta kalma ve korku oyunu. Oyuncular zombi kıyameti sırasında Raccoon City’den kaçmaya çalışırken polis memuru Leon S. Kennedy ve üniversite öğrencisi Claire Redfield’i kontrol ediyorlar.

5- Metro Exodus

4A Games tarafından geliştirilen ve Deep Silver tarafından yayınlanan birinci şahıs nişancı tarzında video oyunudur. Yazar Dmitry Glukhovsky’nin romanlarından esinlenen Metro oyun serisinin üçüncü oyunudur. Metro 2033 ve Metro: Last Light oyunlarında yaşanan hadiseleri izlemektedir.

6- Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Ubisoft Paris tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayınlanan bir çevrimiçi taktik nişancı video oyunudur. Oyun dünya çapında 4 Ekim 2019’da Microsoft Windows, PlayStation 4 ve Xbox One için ve 18 Aralık 2019’da Stadia için piyasaya sürüldü.

7- Gears 5

The Coalition tarafından geliştirilen ve Microsoft Windows ve Xbox One için Xbox Game Studios tarafından yayınlanan üçüncü şahıs bir shooter video oyunudur. Gears of War serisinin altıncı bölümüdür ve Epic Games tarafından geliştirilmeyen ikinci Gears of War oyunudur. Nihai baskı 6 Eylül 2019’da yayınlandı.