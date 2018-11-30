Honor, son zamanlarda küresel akıllı telefon pazarında gerçektan harika bir isim yaptı ve güzel bir yükseliş sağladı. Huawei şirketinin sahip olduğu Honor markası, genellikle bir Huawei telefonunun aynı özelliklerine sahiptir. Ancak tasarımı tekrardan düzenlenir ve daha ucuza satılan ayrı bir markadır. Sonuç olarak, bu sizin için harika bir şey.

Honour’un genellikle genç kullanıcı odaklı çalıştığını göz ardı etmek istiyoruz. Çünkü genellikle uygun fiyatlı akıllı telefonlar herkes için mükemmel bir seçenektir. Özellikle de birçok renk seçeneği varsa.

Şayet Huawei telefonlardan bahsedecek olursak, hemen hemen yüzlerce lira fazla bir fiyat etiketine sahiptirler. Çift kamera kurumlumları, çekici tasarımları ve yapay zeka destekli donanımı ile bu fiyat giderek daha fazla hale gelmektedir.

Honor akıllı telefonları ise premium modelinden tutunda da normaline kadar son derece uygun fiyatlı olabilir. Fakat bunun yanı sıra geniş bir fiyat aralığının olması bazen biraz kafa karıştırıcı olabilir.

Telefonların isimlerine tıkladığınızda genel olarak bütün özelliklerinin bulunduğu sayfalara yönlendirileceksiniz. Ayrıca kararsız kaldığınız telefonlarda karşılaştırma bölümünden karşılaştırmalar yaparak hangisi size en uygunsa onu seçenebilirsiniz.

İşte! En İyi Honor Telefonları 2018

2018 yılının başlarında piyasaya sürülen Honor 10, şu anda satın alabileceğiniz en iyi orta sınıf telefondur diyebiliriz. Hatta sonradan piyasaya sürülen birçok amiral gemisi ile yarışabilecek potansiyeli bulunur.

Batarya ömrünün beklenende kısa süre de bitmesi, telefon için belki de en can sıkıcı özellik olabilir. Ama burada da göz önünde bulundurulması gereken bir nokta vardır. Tasarımı, kameraları ve yapı kalitesi gibi özelikleri ile Honor 10’un sunduğu fiyatı, oldukça makul görünüyor.

Yazılım her zamankinden daha iyi ve standart olarak 128GB depolama alanına sahip oluyorsunuz. Pürüzsüz performans, kulaklık girişi, çift SIM ve birde çekici tasarım ekleyin, işte size orta sınıftaki en kral telefon.

Honor’dan bir diğer büyük orta ölçekli telefon seçeneği, düşük fiyatıyla yüksek özellikleri bulunan View 10’dur. Honor 9‘dan ziyade Honor 8 Pro‘ya benzer bir tasarımı vardır.

Alüminyum kaplamasıyla View 10, yapay zeka destekli yazılımı ve Android Oreo işletim sistemi ile çalışır. Özellikle çift kamera kurulumu ve geniş bir ekran istiyorsanız güzel bir seçenektir. Bu özellikleri ile birlikte yine de Honor’un en ucuz telefonlarından birisidir.

2017 Aralık ayından beri varlığını en iyi şekilde koruyan bir telefondur diyebiliriz. Hatta Honor 9 Lite hala satın alabileceğiniz en iyi bütçe telefonlardan biri.

Çıkmış olduğu tarihteki fiyatı ile oldukça güzel bir pazarlık payının bulunması telefonun alınılabilirlik özelliğini daha da artırmıştır. Cazip bir tasarıma sahiptir. Dört kamera ve iyi performans da dahil olmak üzere mükemmel özellikleri var. Yani genel olarak bir akıllı telefondan beklenebilecek her türlü özelliği mevcut.

Cazip bir fiyat etiketi ile Honor Play’i tavsiye etmek çok kolay oldu. Ekran, Razer Phone veya Asus ROG gibi rakip oyun telefonlarınkine benzer özelliktedir. Ancak Play, her ikisinden de çok daha düşük bir fiyata mal olmaktadır. Birinci sınıf performans sunar, bu da onu bir bütçe üzerinde ideal bir telefon haline getirebilir.

Teknik özellikler, Honor 10 ve hatta daha pahalı Huawei P20 ile hemen hemen aynı olsa da, bir cam kaplamadan ziyade metal bir arka tasarıma sahip olduğunu söylemekte yarar var.

Yine de, şayet telefon ile sürekli oyun oynayan birisi olmasanız bile, Honor Play piyasadaki en iyi oyun telefonlarından biridir. En iyi kamera özelliklerine sahip olmasa da, fiyatıyla bir amiral gemisi performansı sunar.

Genel olarak Çin sınırları içerisinde satışı bulunur. Ancak ithalatçı garantili olarak yine de sahip olunabilir. Çünkü Honor Note 10 yapılan testlerin hepsinde mükemmel olduğunu kanıtlamıştır. Her şey ekranda bitiyot. Daha büyük bir ekran sahibi olmak istiyorsanız, bu seçenek sizin için idealdir.

Performans harikadır. Video ve oyunlar en büyük OLED panellerinde çarpıcı görünmektedir. Çoğu Honor telefonlarında olduğu gibi, aynı zamanda oldukça uygun fiyatlı.

Bir tablet yerine amiral gemisi özellikleri olan bir telefon istiyorsanız, Honor Note 10 bizce en mantıklı seçenek.

Honor 9, inkar edilemez derecede etkileyici bir telefondur. Honor 10 modeli piyasaya sürülmüş olmasına rağmen, yine de ondan daha ucuza satın alabilirsiniz.

Performans açısından, yılın en iyi amiral gemilerine yakındır. Sadece su geçirmezlik veya çerçevesiz bir ekran gibi gösterişli özellikler eksik. Harika görünüyor, hızlı çalışıyor ve şu anda 300 dolardan daha ucuza mal oluyor.

Honor 7X özellikleri ile neredeyse hemen hemen her şeyi yapar. Çok daha pahalı bir telefona benzese de, bir kulaklık girişi var ve çift SIM veya genişletilebilir hafıza seçenekleri sunuyor.

18:9 ekran/gövde oranına sahip telefonu kullanmak harikadır. Hatta birçok uygulama ekrana tam olarak sığmak için zorlanmaktadır. Batarya ömrü iyi ve kameralar da kabul edilebilir özelliktedir. Ancak mükemmel değil.

Sonuç olarak Honor, amiral gemisi fiyatlarından çok daha düşük bir amiral gemisi gibi görünen 18:9 ekrana sahip iyi bir telefon hazırlamıştır.

Honor 8 Pro, kelimenin tam anlamıyla sağlam bir cihazdır. Honor, bu telefon ile büyük Huawei akıllı telefonlarına bie adım daha yaklaşmıştır, hem görünüş olarak hem de fiyat olarak.

Ancak ülkemizde satışı olmayan telefonu ithalatçı garantili olarak getirtilebilir. Fakat bu kadar para verip bunu almak yerine daha iyi özelliklere ve Android Oreo’ya sahip olan Honor View 10‘a bakmak cazip gelebilir.

2016 yılında piyasaya sürülen Honor 6X, bir bütçe telefonu olarak değerlendirilmesine rağmen bunu fazla hissettirmiyor. Etiket fiyatının biraz pahalıdır.

Ayrıca bu fiyata performans bakımından 3 kat daha hızlı telefonlar satın alınabilir. Fakat söz konusu android deneyimi olduğunda oldukça memnun kalabilirsiniz.

Honor 8, 2016’da piyasaya çıkmasına rağmen harika bir akıllı telefon olarak nitelendirilir. Harika bir çift kamera kurulumu, afilli ve şık bir tasarım, daha hızlı bir parmak izi sensörü bulunur.

Honor 8’inde aralarında bulunduğu mükemmel bir ekran kalitesi eldedebilirsiniz. Güzel bir performans sunmasından dolayı oldukça iddialıdır diyebiliriz.

Ayrıca bkz: En İyi Android Telefonlar 2018